45+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. június 22-25.

Júniusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten és környékén: fesztiválok, koncertek, kiállítások, séták, túrák, vásárok, családi programok, ráadásul most lesz a Múzeumok Éjszakája és Szent Iván-éj is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Mexican Food Festival Budapest // Botellón Terasz (szombatig)

Június 21-24 között belekóstolhattok a fiesta művészetébe és sok-sok más finomságba a Botellón Teraszon.

Facebook-esemény >>

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, Nagymaros (csütörtök-vasárnap)

Pezsdítő nemzetközi kínálattal és több mint félszáz zenei programmal vár június 22. és 25. között, Nagymaroson a 10. VéNégy Fesztivál. A jubileumhoz méltó line-upban a hazai élvonal képviselteti magát, így többek között az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt is koncertet ad a Dunakanyar legszebb helyszínén. A magyar előadók mellett különböző országokból érkező zenészek, így a holland KOVACS és Kraak & Smaak is ellátogatnak Nagymarosra, hogy csak még tovább emeljék az esemény fényét.

Weboldal >>

Vintage Night Market – Garázsvásár éjszakai kivitelben (péntek-szombat)

Látogass el ebbe a kis udvarba június 23-án pénteken este vagy másnap június 24-én szombaton és szerezz be vintage kincseket.

Facebook-esemény >>

Zene a lombok alatt // Pavilon Kert (péntek-vasárnap)

Péntektől vasárnapig sokszínű zenei programmal és még változatosabb étel kínálattal várnak titeket a Liget gyönyörű fái alatt a Pavilon Kertben.

Részletes program >>

RAKPART (szombat-vasárnap)

Június 17-től szeptember 24-ig ismét a városlakók rendelkezésére bocsátja és színes, ingyenes programokkal örvendezteti meg a pesti alsó rakpartra révedőket a Valyo, város és a folyó kezdeményezése, a RAKPART.

Szentjánosbogár-rajzás // Alcsúti Arborétum (egész hétvégén)

Az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertje, az Alcsúti Arborétum nyáresti vezetett sétákon nyújt betekintést a szentjánosbogarak életébe. A világító lények június második felére tehető rajzása varázslatos, ám mivel több tényező befolyásolja, a nagyjából 1,5 órás séták konkrét időpontjáért érdemes rendszeresen ránézni az arborétum honlapjára és Facebook-oldalára. A szakvezetéseken a látogatók minden kérdését igyekeznek megválaszolni, például azt is, mitől világítanak a szentjánosbogarak.

Levendulaszüret Pilisborosjenőn (egész hétvégén)

Pilisborosjenő határában minden nyáron két hektáron borítja lilába a lankás domboldalt a Kevély-hegyi levendulás. Idén sem lesz ez másként, a szedd magad napok pontos időpontjáról a Facebook-oldalukon informálódhattok.

Facebook-oldal >>

További szedd magad események az országban:

Budapesti programok csütörtökön (2023. június 22.)

Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf duó // Gödör

Ujj Zsuzsi Darvas Kristóffal alkotott duójától egy igazán bensőséges koncertelőadás várható a szezon méltó zárásaként.

Facebook-esemény >>

Kaltenecker – Markó + Subtones // A38

Ha június 22-én átadnátok magatokat a műfaji határokon átívelő zenei örömöknek, úgy az A38 Tetőteraszán lesz a legjobb helyetek. Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám Európa-szinten is elismert duóprojektje és a Fonogram-jelöléssel büszkélkedő, közönségkedvenc Subtones dallamai izzítják aznap este a levegőt.

Facebook-esemény >>

Sunset Tunes: Henri Gonzo // Mad Garden Buda

Henri Gonzo, a Fran Palermo valamint a Henri Gonzo és a Papírsárkányok frontembere. Szóló produkciójában, hol akusztikus gitárt ragad és lábdobbal kíséri magát, de előfordul az is, hogy tangóharmonikán adja elő saját dalait, illetve feldolgozásokat is egy kissé melankolikus, mégis energikus műsor keretein belül. Henri bármilyen hangszert is ragad a kezébe, az biztos, hogy egy egyedülálló történet kerekedik az estéből.

Facebook-esemény >>

Pénteki / Szent Iván-éji programok Budapesten és környékén (2023. június 23.)

Telefondoktor // Dunabogdány

Szabó Borbála: Telefondoktor című vígjátékát adja elő Göttinger Pál színművész a dunabogdányi művelődési házban.

Facebook-esemény >>

Szent Iván-éj a Japánkertben // Szentendre

Szent Iván éjszakáján ismét varázslatos, meghitt programokkal várnak benneteket a Japánkertben, hogy megünnepeljétek a nyári napfordulót. A kert ezen az éjszakán minden kis és nagy tündér előtt nyitva áll, aki benne van egy kis mókában.

Facebook-esemény >>

Esti piacozás a Hunyadin a Sezlony zenekarral

Az év leghosszabb nappalán egy igazi lazítós programmal várnak benneteket a Hunyadin. Koncert, frissen csapolt sörök, jéghideg limonádék, helyben sütött lángos, rétesek és kézműves hot dogok biztosítják a teljes kikapcsolódást. Fél 9-től Sezlony zenekar lép színpadra, közben persze vásárolhattok is a hétvégére, hiszen a termelők ez alkalommal is a legjobb portékáikkal várnak benneteket.

Facebook-esemény >>

Nyáresték a Fiumeiben: Pilinszky és én – Prieger Zsolt és Magyar Bori zenés-irodalmi estje

Prieger Zsolt és Magyar Bori Pilinszky János életművének tiszteletére adja elő a Pilinszky és én című zenés-irodalmi előadást, mely a „Nyáresték a Fiumeiben” sorozat következő produkciója. Az előadás – hasonlóan a többi sírkertben megtartott előadáshoz – ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Szivák Zsolt akusztik, Kollányi Zsuzsi akusztik – koncert // Westend Tetőkert

Most egy jeggyel két nagyszerű koncertélményben lehet részed a Westend Tetőkerten: először a Cloud9+ zenekar frontembere, Szivák Zsolt, utána pedig a mindig csodálatos Kollányi Zsuzsi fog azonnal rabul ejteni.

Facebook-esemény >>

Déri Miksa utcai dallamok – RETROM

A Retrom zenekar 4 éve alakult autentikus roma zenét játszó fiatalokból, akik a hagyományőrző roma kulturális értékeket képviselik modern világunkban. Kiváló ritmusokkal, nagyszerű dallamokkal, eredeti roma nyelven szóló dalokkal varázsolnak el titeket.

Facebook-esemény >>

Szent Iván-éj a Puskin Moziban

Különleges filmvetítésekkel várnak titeket Szent Iván-éjén, a nyár legrövidebb éjszakáján a Puskin Art Moziban.

Részletes program >>

Szent Iván-éj az állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykertben egy különleges hangulatú és nem mindennapi estén a népi hagyományoké, az érdekes állatoké, valamint a tűzé lesz a főszerep.

Facebook-esemény >>

Óbudai Nyár – nyitókoncert

Tényleg olyan jók vagyunk mi magyarok, ha zenéről van szó? Mire lehetünk büszkék az elmúlt 150 évből, és mit tud erről a nagyvilág? Könnyűzenében, vagy klasszikusban vagyunk erősebbek? A Danubia zenekar kísérletet tesz, hogy mérlegre tegye az elmúlt 150 évet, egy amolyan best of magyar zene válogatással, ahol Erkel és az LGT gyönyörűen megfér egymás mellett. Az összevetést kommentálja a zenekar karmestere, Hámori Máté.

Facebook-esemény >>

Szent Iván-éji nyárindító // Hármashatár-hegy

Indítsátok be a nyarat Budapest legkülönlegesebb szabadtéri bulijával, ahol a hangulatot, egy hatalmas tábortűz és tűztáncosok, a bulit pedig szuper előadók garantálják. Fellép többek közt Barkóczi Noémi, az Ivan & The Parazol és az Óperentzia is.

Facebook-esemény >>

Szent Iván-éji túra – Az éjszakai erdő // Ócsa, Selyemréti tanösvény

Családi kalandozásra hívnak kicsiket és nagyokat a Selyem-réti tanösvényre, a nyári napforduló alkalmából. Az esti sétán megismerkedhettek a láperdő élővilágával, éjszaka is hallható állathangokat tanulhattok és összebarátkozhattok az éjszakai erdő hangulatával.

Facebook-esemény >>

További Szent Iván-éji programok 2023-ban:

Szent Iván-éji éjszakai túra Visegrád rejtett ösvényein

Egy különleges éjszakai túrára invitálnak titeket Visegrádra az év legrövidebb éjszakáján. A túrán felsétálhattok egy szuper kilátóhelyre, ahonnan megcsodálhatjátok Visegrád éjszakai fényeit, majd felfedezhetitek a környék rejtett ösvényeit a csillagos éjszakában.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és könyékén (2023. június 24.)

Green Market Budapest x Klauzál tér

A Green Marketen lehetőségetek lesz csoda növények között válogatni, megismerkedni különféle gyógynövényekkel és fűszernövényekkel, a palántázás fortélyaival, valamint kis csemete szobanövények örökbefogadására is.

Facebook-esemény >>

Vakációzó piacozás lángossal és rántott csirkemellel

Gyümölcsök hada, zöldségek sokasága, telis-tele a napból kapott vitaminnal, állandó termékek, ételek, kézműves kreációk, ebédre pedig igazi magyaros, vasárnapi menü vár titeket a Rómain.

Facebook-esemény >>

Egészségnap a Hunyadi téren

Folyamatos szűrések, aktivitás, tanácsadások, masszázs és játékok a Hunyadi téren.

Facebook-esemény >>

Szekérfesztivál // Városliget

Az indiai Szekérfesztivál során az éneklő, táncoló résztvevők hatalmas kötelekkel húzzák végig a városon azt a tarka és díszes szekeret, amelyen az „Univerzum Urát” helyezik el. Ezen túl előadások, gyerekprogramok, jóga- és táncbemutatók, indiai vegán streetfood ételek is várnak titeket reggeltől estig a Városligetben, a fesztivál 21 órakor békemeditációval ér véget.

Facebook-esemény >>

Egy vízparti helyszín felfedezése is szuper hétvégi program lehet:

Octopus – Margitszigeti csibészkedés

Lesznek jól ismert DJ pajtik, igényes elektronikus zene és egy nagyon cool helyszín, ami lehetővé tesz egy tökéletes szombat délutánt a Margitszigeten.

Facebook-esemény >>

Hunyadi téri kertmozi – Vissza a jövőbe

Marty McFly és Doki időn átívelő kalandjai a szabad ég alatt a Hunyadi téren. Pokrócot, nasit, szükség esetén szúnyogriasztót vigyetek magatokkal!

Facebook-esemény >>

További ingyenes moziprogramok Budapesten:

Múzeumok Éjszakája 2023 // Budapest

Június 24-én izgalmas meglepetésekre számíthat, aki felkeresi Budapest híres múzeumait, kiállítótereit. A kulturális terek a Múzeumok Éjszakája alatt az átlagos nyitvatartási időn túl is tárt ajtókkal várnak, és garantált, hogy nem lesz hiány egyedi attrakciókban. A különféle, érdekes és interaktív tárlatokra, valamint a kulisszatitkokat leleplező programokra a megszokott módon, egy karszalag megváltásával lehet majd bejutni. A részletes program június elejétől lesz elérhető az esemény weboldalán.

További infók >>

Múzeumok Éjszakája 2023 // Esztergom

2023-ban tíz helyszínen várnak titeket a Múzeumok Éjszakáján Esztergomban. A Duna Múzeumban tudományos show-val és jazzkoncerttel, a Keresztény Múzeumban táncházzal és éjszakai tárlatvezetéssel, a vármúzeumban csillaglessel és koronakészítő kézműves foglalkozással várnak többek közt benneteket. A helyszínek között kisvonat szállítja a látogatókat.

Részletes program >>

Csillagkapu a Svábhegyen – Szent Iván éji csillagtánc // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Svábhegyi Csillagvizsgáló Csillagkapu programsorozatának egyik legizgalmasabb estéje június 24-én vár ránk. A csillagászati nyár beköszöntekor ünnepi hangulatú napvizsgálat vár ránk, megcsodálhatjuk a holdsarló és az Esthajnalcsillag romantikája az alkonyi égen, a First Craft Beer különleges kézműves sörei olthatjuk szomjunkat, és a szentjánosbogarak zöld lámpásai is csak nekünk világítanak!

További infók >>

ChardonnÉJ, Etyek

Az Etyeki Kúria Borászat kötetlenebb formában szeretné megismertetni a nagyközönséggel chardonnay tételeiket, melyeket közel 30 éve készítenek. Etyekre, a bortörténelmi jelentőségű Öreghegyre invitálnak benneteket június 24-én, hogy ChardonnÉJ eseményük keretein belül összesen 20 hazai-, és határon túli borászat és pezsgőpince mutathassa be a kínálatukban elérhető chardonnay csendes- és habzóborokat, továbbá pezsgő tételeiket. A program 17 órakor sétálókóstolóval indul, majd 20 órától élőzenés mulatság a Garami Funky Staff jóvoltából. A jegyeket IDE kattintva szerezhetitek be, de siessetek, mert az eseményen korlátozott a férőhelyek száma!

További infók >>

Szent Iván-éj a Budakeszi vadasparkban

Különleges éjszakai szakvezetés vár rátok a Budakeszi vadasparkban, ahol a varázsvilág állatairól, a mítoszokban szereplő lényekről hallhattok izgalmas történeteket, természetesen Szent Iván-éji érdekességekkel tarkítva. A program egy közös szamáretetéssel és jelképes „tűzugrással” zárul.

További infók >>

SUP Budapest: Éjszaka a városon át

A gyönyörűen kivilágított Budapest látványát június 24-én megcsodálhatjátok a Duna vizéről, egy SUP-deszkáról. A hajóforgalom elcsendesedését követően, 22 órakor a Római-partnál száll vízre a csapat, akik aztán együtt eveznek el a Kopaszi-gátig. Fontos, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő kivilágításról, az eszközök miatt azonban nem kell aggódni, mert a nagyjából 15 km-es távot jelentő túrára regisztrálók számára a jelentkezési díj fejében minden (SUP-deszka, lapát, mentőmellény) biztosított.

Facebook-oldal >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. június 25.)

Milleniumi Kavalkád

Idén ünnepeljük Budapest főváros egyesítésének évfordulóját. Ennek emlékére a pestszentimrei Agórán felidézik a 150 évvel ezelőtti hangulatot egy egész napos családi rendezvény keretében.

Facebook-esemény >>

Gasztro Piac és Piknik Szentendre

Lepjétek meg szeretteiteket és magatokat egy különleges vasárnapi reggelivel és ebéddel! Kézműves gyermek foglalkozás is színesíti ezt a napot, a Rakd Össze Magad csapat jóvoltából, ahol az édesanyáknak meglepetés ajándékok készíthetőek.

Facebook-esemény >>

Kóstoljátok körbe a Dunakanyart:

Art Deco Budapest

Ezen a sétán Budapest három kerületén át emelhetitek magasba tekinteteteket, és merülhettek el három évtized, az 1910-es, az 1920-as és az 1930-as évek építészetének csodáiban.

Facebook-esemény >>

Ingyenes bringaoktatás teljesen kezdő felnőtteknek Józsefvárosban

Biciklizni jó, és tényleg sosem késő elkezdeni. Ha felnőttként nem tudsz bringázni, de szeretnél, segítenek. A Józsefvárosi Önkormányzat és a Velo Budapest idén is elindítja öt alkalmas, ingyenes kerékpáros tanfolyamát teljesen kezdő felnőtteknek.

Facebook-esemény >>

Vár-barlangi séta

Június 25-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

További infók >>

GRILL & BBQ Party // Fröccsterasz

Vasárnap várnak titeket a város közepén egy sütögetős délutánra, a Fröccsterasz GRILL & BBQ Partyján.

Facebook-esemény >>

Carson Coma koncert

A Carson Coma ad ingyenes koncertet Óbuda Fő terén!

Facebook-esemény >>