25+ varázslatos levendulás program és szedd magad lehetőség országszerte // 2023

Minden hónapnak megvan a jellegzetes virága, június kétségtelenül az lila levendulamezőkről emlékezetes. Szerencsére kis hazánkban rengeteg helyen bukkanhatunk illatozó levendulásokba, amelyeknél gyönyörködhetünk a virágföldek látványában. Összegyűjtöttük nektek a Budapest környéki szedd magad eseményeket, Balaton-parti levendulanapokat és programokat valamint az ország többi pontján található virágünnepeket 2023 nyarára.

Szedd magad levendula Budapest környékén

Levendula szedd magad Monoron (2023. június 9-11., 16-18., 23-25.)

Várnak titeket Monoron az 1000pince városában, annak is a legtetején, ahol étkezési és gyógy levendulát szüretelhettek, amit otthon fel is dolgozhattok.

Facebook-esemény >>

Levendula szedd magad a Csömöri horgásztónál (2023. június 10-11.)

A Csömöri horgásztónál ollót és kosarat biztosítanak a virágok szedéséhez és friss csokor is vásárolható.

Facebook-esemény >>

Virágzik már a tavaly telepített újpesti levendulapark is:

Levendulaszüret Budakeszin (2023. június 17-18.)

Ötödjére rendeznek levendulaszüretet Budakeszin, ha szeretnétek egy fantasztikus napot eltölteni a szabadban, akkor itt a helyetek.

Facebook-esemény >>

Pátyi Levendula Ünnep (2023. június 17-18.)

Gyermekprogramok kicsiknek és nagyobbaknak, rajzpályázat, koncert, kiváló helyi borok és fantasztikus ízek is várnak benneteket a levendulaszüreten túl Pátyon.

Facebook-esemény >>

Levendulaszüret Pilisborosjenőn (2023. június közepétől)

Pilisborosjenő határában minden nyáron két hektáron borítja lilába a lankás domboldalt a Kevély-hegyi levendulás. Idén sem lesz ez másként, a szedd magad napok pontos időpontjáról a Facebook-oldalonukon informálódhattok.

Facebook-oldal >>

Levendula napok a Balaton körül

Levendulaszüret Kőröshegyen (2023. június 9. – augusztus)

Kőröshegyen június 9.-től augusztusig, 8 hektár levendula virágzik, melyek hátterét a kéklőn világító Balaton adja. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve!

Facebook-esemény >>

Szedd Magad Levendula Napok Ozorán (2023. június 10. – július 9.)

Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Szedd Magad Levendula Napok a Levendula Völgyben Ozorán. Jelenleg 15 fajta levendulából nyílik lehetőség a szüretelésre, melyből 11 fajta angustifolia (francia) és 4 fajta intermedia (angol). Színválasztékban a fehértől a rózsaszínen át a sötét liláig.

Facebook-esemény >>

Levendula Szedd Magad! Tihanyban (2023. június 16. – július 2.)

Gyönyörködjetek az illatos és látványos levendulamezőben, szedjétek tele a helyszínen vásárolt aratótáskát és vigyétek haza a virágokat és az élményt a Tihanyi-félszigetről!

Facebook-esemény >>

Tihanyi Levendula Hetek (2023. június 17. – július 1.)

A mostani programsorozat, amely már a tizenkilencedik a sorban, leginkább azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak, hogy mitől olyan különleges a levendula. A levendula mezők látványa gyönyörű, az egészségre gyakorolt hatása is elvitathatatlan, ráadásul finom is. A rendezvény 16 napja alatt utóbbi is a középpontba kerül majd a helyi éttermek, vállalkozások kínálatán keresztül. És persze rengeteg kulturális, családi-, gyerekprogram, kiállítás, színház, koncert is vár rátok Tihanyban.

Facebook-esemény >>

Levendula Hetek – Vízitúra a Tihanyi Belső-tavon (2023. június 17. – július 1.)

A túra során a Belső-tavon elektromos kishajókkal a vízen közelíthatitek meg az Apátsági Levendulamezőt. Különleges látványban és élményben lehet részetek, páratlan fotók és videók készíthetők az út során a Tihanyi-félsziget természeti értékeiről.

Facebook-esemény >>

Levendula Ünnep a Kincsek Völgyében (2023. június 23-25.)

Francia és angol levendulából is szüretelhettek a bálványosi nyugalomszigeten, a Kincsek Völgyében. Hangutazással, jógával, friss hűsítőkkel és finomságokkal várnak benneteket és lesz lehetőség pinikezésre, szóval vigyetek plédet is magatokkal.

Facebook-esemény >>

Szedd magad napok a Dörgicsei Levendula Majorban (2023. június 24. – július 2.)

Lenyűgöző lila virágtengerrel várnak titekek júniustól Dörgicsén, a Balaton-felvidék mesés kis falucskájában is.

Facebook-esemény >>

Levendulaünnepek az ország számos pontján

Szedd Magad Levendula Esztergomban (2023. június 10-11.)

Esztergom irányából a Szamár-hegy tábla után jobbra kanyaroda a nyilak követésével juthattok egy csodálatos levendulásba. Vigyetek magatokkal ollót vagy metszőollót!

Facebook-esemény >>

Szedd Madad Napokat a Szekszárdon (2023. június 10., 11., 17., 18.)

Második alkalommal hirdetnek Szedd Magad Napokat a Szekszárd-Decsi hegyi Aranydombi Levendula területén. Újdonság, hogy az idén készült egy nagyobbacska gyógy- és fűszernövényes látványkertecske és a levendula-bölcsőde is tele van magoncokkal.

Facebook-esemény >>

Szedd magad levendula Békéscsabán (2023. június 10-18.)

Szedd magad a Békéscsaba Levendula Tanyán a 47-es út mentén Medovarszki Farm és a körforgalom között. Szedés a helyszínen megvásárolt aratótáskákba, ollót biztosítanak, de vihettek is.

Facebook-esemény >>

Szedd magad levendula a Baglyas szőlőhegyen (Várpalota, 2023. június 10-18.)

Elmúlt évekhez hasonlóan idén is várnak titeket a Várpalota mellett, a Baglyas szőlőhegyen lévő kis levendulásba egy szüretre. Saját levendulából készült kézműves termékek is vásárolhatóak az aratás alatt.

Facebook-esemény >>

Szedd Magad Levendula Szüret Baracson (2023. június 10-11., 17-18., 24-30., július 1-2., 8.)

Látogassatok el a Baracs szívében található kis levendulásba, ahol a francia levendula június közepétől július közepéig virágzik. Fotózkodni is lehet és vásárolni is a saját levendulákból készült termékekből.

Facebook-esemény >>

Nyílt napok a Bözödi levenduladombon (2023. június 16., 23.)

Idén is lesz nyílt napok a Bözödi levenduladombon, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt, nyugodt, családias környezetben. Június 23-án, Szent Iván éjszakáján pedig tábortűzet gyújtanak és lesznek kívánság lámpionok is.

Facebook-esemény >>

Levendulaszüret Diósjenőn (2023. június 17.)

Szedd és vidd a diósjenői levendulásban.

Facebook-esemény >>

Levendulaszüret Gárdonyban (2023. június 17., 24., július 1., 8., 15.)

Idén is várnak titeket egy kellemes sétára és virágszedésre a gárdonyi családi levendulásban.

Facebook-esemény >>

Levendula- és Rózsa Napok a szegedi füvészkertben (2023. június 17-18.)

A kétnapos fesztivál ideje alatt a testnek-léleknek egyaránt kedves fűszer-és gyógynövények, a levendula és a rózsa lesznek a főszereplők. Ismeretterjesztő előadásokon az egészség megőrzésének természetes lehetőségeivel ismerkedhettek meg; legyen szó akár gyógynövényes gyógyhatású teákról, illatozó természetes alapanyagú szappanokról, illóolajokról, szörpökről. Ezen túl koncertekkel, szórakoztató gyermekelőadásokkal és kézműves termék és növényvásárral is várnak benneteket.

Facebook-esemény >>

Magyari levendulaszüret (2023. június 17-18., 24-25., július 1-2.)

Három hét, sok-sok levendulabokor, mindent belengő fűszeres illat, megnyugtató csend és lehetőség, hogy ebből haza is vigyél. Ha szereted az illatát, ha szívesen dekorálod vele otthonod, ha kicsit kikapcsolódnál a városon kívül vagy egyszerűen csak néhány képet készítenél, használd ki a levendulaszüretet.

Facebook-esemény >>

Samsara Levendula kertek első szüret (Napad, 2023. június 17-18., 24-25., július 1-2.)

Három hétvégén is várják a levendulabarátokat, kikapcsolódásra vágyó családokat, baráti társaságokat Nadapon.

Facebook-esemény >>

Levendulaszedés a Smaragdfarmon (2023. június 10. – július 2.)

2023 júniusában látogassatok el a Smaragdfarmra, megy igazi relax hely madárcsicsergéssel, rovardöngéssel és kedves fogadtatással. A farm fűnyírásáért egy bárány brigád felelős.

Facebook-esemény >>

Levendulaszüret Nyírcsaholyban (2023. június 17-25.)

Levendulaszüret a nyìrcsholyi levendulásban, a fotózkodásra és kézműves termékek vásárlására is van lehetőség.

Facebook-esemény >>

Levendula ünnep: Kézműves és Termelői vásár Pannonhalmán (2023. június 24-25.)

Termelői finomságok, egyedi kézműves alkotások, kézműves foglalkozások és népi ügyességi játékok is várnak rátok Pannonhalmán.

Facebook-esemény >>

Levendula Piknik Szatymazon (2023. június 24-25.)

Egész nap levendulával, programokkal, kézműves vásárral, finomságokkal és vidámsággal várnak titeket a Malom Tanya házigazdái.

Facebook-esemény >>

Ondódi Levendula szüret (Debrecen, 2023. június 24-25., július 1-2.)

Két hétvégén át várnak benneteket a Deberecen és Ondód között található levendulásban.

Facebook-esemény >>