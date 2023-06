A nyár első hónapjában megtelik a magyar tenger partja, programok garmadája vár benneteket itt. Túrák, koncertek, fesztiválok, partyk, gasztroélmények – mindből találhatsz összeállításunkban. Jöjjenek hát a legjobb balatoni programok 2023 júniusában!

Balatoni programok az északi parton

Kéknyelű Virágzás Ünnepe // Badacsony (2023. június 3.)

A magyar kuriózumként ismert ősi szőlőfajta az egész világon kizárólag a Badacsonyban maradt fent. Június 3-án a közel két évtizedes hagyományokkal rendelkező Kéknyelű Virágzás Ünnepén az év legnagyobb kéknyelű kóstolóján vehetünk részt. A kulturális és élőzenés programokkal színesített eseményen összesen 35 helyi borászat tételét kóstolhatjuk végig a festői szőlősorok között élvezve az elképesztő panorámát, az ínycsiklandó fogásokat és persze a kiváló borokat.

Szent György-hegy Hajnalig: Napsütéstől teliholdig (2023. június 3.)

Már szinte tradíció, hogy a Szent György-hegy HAJNALIG indítja el az igazi nyarat: június első szombatján a Balaton-felvidék egyik legszebb tanúhegye megtelik élettel és olyan pincék is kinyitnak erre a napra, ahova máskor nem lehet ellátogatni. Június 3-án a találkozásé, a pikniké, a lassulásé, a zenéké, a jó boroké, a naplementéé és a teliholdé a főszerep. A szervezők ezúttal is tartogatnak újdonságot: a látogatók idén „nappali” és „hajnalig” helyszínek között válogathatnak – csaknem 20 pincészet, borbolt, étterem, kert nyit ki, és lesznek új helyszínek is.

Magyar Mozgókép Fesztivál // Veszprém / Balatonfüred / Balatonalmádi (2023. június 7-10.)

2023-ban már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a csodálatos Veszprém-Balaton régióban a Magyar Mozgókép Fesztivál, amely szabadtéri vetítésekkel, a legújabb magyar filmek premierjével, nemzetközi fesztiváldíjasokkal, sztárokkal, közönségtalálkozókkal, gyermek- és ifjúsági programokkal, felújított klasszikusokkal, kiállításokkal, koncertekkel és gasztroprogramokkal várja a filmek és alkotóik iránt érdeklődőket.

Györöki kórus – A zene pontosan oda repít, ahol lenni akarsz // Bakatongyörök (2023. június 7., 21.)

Éld át a zene szeretetét egy közös foglalkozáson! A felnőttek részére szervezett foglalkozást Török Nikoletta, zenepedagógus vezeti.

Flamenco Vacsoraest // Taberna Infinito, Kisapáti (2023. június 10.)

Hamisíthatatlan andalúz életérzés a magyar vulkánok földjén. Mágikus esték, all inclusive vacsorával, tüzes tánccal, énekkel, zenével.

Bortúra Badacsonyban (2023. június 10., 24.)

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Vulkántúra a Hajagoson // Tapolca (2023. június 11.)

Csodás túrára invitálnak titeket egy vulkán kráterébe a Tapolcai-medence keleti szélén, Tapolca-Diszel határában. A medence egyetlen parazita kráteres vulkánja a 4 millió évvel ezelőtti világba vezet vissza. Ismerjétek meg e csodás vulkán történetét, melynek tetejéről pazar kilátás nyílik a környékre!

Etceteral koncert // Kisbirtok Kultbázis, Zánka (2023. június 14.)

A szlovén audiovizuális formáció kísérletező, poliritmikus futurista jazzt hoz Zánkára, ami egy komolyabb súlyzós edzésnek felel meg agyunk zenét érzékelő szeletének.

Egy új hely felderítése mindig izgalmas program:

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor // Gyenesdiás (2023. június 14., 21., 28.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

Bortriatlon Badacsonyban: Újratöltöttük! (2023. június 16-18.)

A hagyományos Bortriatlon rendezvénysorozat keretében most még aktívabban vetheted bele magad a badacsonyi borvidék három ikonikus fajtájának kóstolásába, a gazdák szakmai titkaiba, a különféle gasztronómiai és kulturális programokba.

Be Massive Horizon Party // frissTerasz Badacsony (2023. június 17.)

Daytime Open Air Party és Be Massive 20. születésnap a frissTeraszon.

DJ a VÖLGYBEN // Szent György-hegy (2023. június 17.)

Június 17-én a Dj a szőlőben napközi nosztalgiabuli ezúttal a Szent György-hegy lankái között pörgeti a bakeliteket. Fűbenülés, borral a kézben hullámzás, baráti, sőt, családias hangulat, és persze tánc, ahogy ezt már megszokhattátok. Táncoljatok bele a naplementébe!

Nyárinditó SABARockabilly-Marcello and The Flaming Boppers // Káptalantóti (2023. június 17.)

A Marcello and The Flaming Boppers triót Marcello (Plesoczki Márton) énekes-gitáros alapította. A formáció egy olyan különleges világot teremt maga köré, mely mindenkit magával ragad. A hangzásvilág, a színpadkép, a zenekar megjelenése mind olyan hangulatot sugároz, amely emlékeztet az amerikai Rock’N’Roll korszakra, ugyanakkor valami újat mutat be.

Szent Iván Éji Via Ferrata Cseszneken (2023. június 17.)

Ünnepeljétek együtt a Szent Iván Éjt Cseszneken a Kőmosó-szurdokban! Mászás kifullatásig, utána tábortűz, szalonnasütés, akár hajnalig. Néhányan hoznak csillagász távcsövet, így lehetőség nyílik az égbolt fürkészésére is.

Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek (2023. június 17. – július 2.)

A mostani programsorozat, amely már a tizenkilencedik a sorban, leginkább azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak, hogy mitől olyan különleges a levendula. A levendula mezők látványa gyönyörű, az egészségre gyakorolt hatása is elvitathatatlan, ráadásul finom is. A rendezvény 16 napja alatt utóbbi is a középpontba kerül majd a helyi éttermek, vállalkozások kínálatán keresztül. És persze rengeteg kulturális, családi-, gyerekprogram, kiállítás, színház, koncert is vár rátok Tihanyban.

Romkoncertek – Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, Dresch Mihály: Lámpafény // Kővágóörsi zsinagóga (2023. június 18.)

A Lámpafény című előadáson Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint ismert 20. századi magyar költők kevésbé ismert verseit adják elő. A verseket Harcsa Veronika válogatta és zenésítette meg, a hangszerelésben közreműködtek együttesének tagjai is. Az előadáson felcsendülnek majd József Attila, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kassák Lajos és Karinthy Frigyes költeményei is.

Csodás látnivalók és állandó programok a Balaton északi partján:

Az erdő hangjai – mikrokoncertek // Hévíz (2023. június 23.)

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15-20 perces minikoncerteket hallgathattok meg.

Salföldi Dalföld (2023. június 23-25.)

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Salföldi Dalföld, a Káli-medence és a Balaton-felvidék legbájosabb fesztiválja. A rendezvény idén a női hangra fókuszál, elsősorban zenén keresztül.

Múzeumok éjszakája a Villa Romana Balácában (2023. június 24.)

Kalandjáték és nyomozás, páratlan atmoszféra és fesztiválhangulat várja az idei balácai Múzeumok Éjszakájára a látogatókat. A hagyományőrző csapatok részvételével átélhető időutazás, több állomáson keresztül kínál edukációs interaktív programelemeket június 24-én, miközben a közönség megismerheti az antik római villagazdaság történetét. Idén a mágikus amuletteken túl, az éjszakai csillagos égboltot felerősítő fények játéka varázsolja el a Villa Romana Balácába érkezőket. Az esemény támogatója a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program.

Múzeumok éjszakája a Sümegi Várban (2023. június 24.)

A Kisfaludy Várkert, a Sümegi Vár és a Lovagi Aréna idén is számos színházi előadásnak, koncertnek ad otthont.

Szabadtéri Színházak Találkozója: Meseautó // Alsóörs (2023. június 24.)

Dallamos slágerek, magával ragadó történet a Kvártélyház Szabadtéri Színház előadásában.

KULTHÁLÓ: Színes falu, színes ház / Mentha feat. Eckü koncert és leleplezés // Kisbirtok Kultbázis, Zánka (2023. június 24.)

Zene és kép, dallam és vonal, ének és betű, és amikor mindez összeáll: elsétálunk Zánka egy még titkos pontjára és lerántjuk a leplet a legújabb alkotásról, melyet Mentha hozott létre. De nem csak nézünk, hallgatunk is: a zenei improvizáció során kiderül, hogyan vezeti Mentha vizuális világa és ecsetvonásai Eckü hangzását.

Az összművészeti programsorozat egész nyáron át tart Zánkán:

Geobotanikai vezetett séta a Véderdőben // Hévíz (2023. június 24.)

A túra során kiderül miért különleges geológiai érték a Hévízi-tó, hogyan jut a felszínre a 12 ezer éve a Bakonyban esett eső. Körbejárva a tó körüli erdőt, megismerhetitek az itt élő növény és állatvilágot is.

Élmények a strandon – Szent Iván-éjjeli varázslat // Gyenesdiás (2023. június 24.)

Az „Élmények a strandon” elnevezésű programsorozat keretében 2023-ban ismét családi programok várják a Gyenesi Lidóstrandra érkezőket. Lesz kézműves foglalkozás, gitárkoncert, néptáncbemutató éa Szent Iván éji tűzgyújtás és tűzugrás is.

Kilátó-túra a Badacsonyon (2023. június 25.)

Voltál már fenn a Badacsony tetején? Igen? És a hegy mind a négy kilátójából gyönyörködtél már a környék csodálatos panorámájában? Ha még nem, akkor most itt a lehetőség!

POCCA PIKNIK – Zene • Gasztro • Art fesztivál // Felsőörs (2023. június 29. – július 1.)

Felsőörs festői külterületén a Pocca dűlőben harmadszor kerül megrendezésre a Pocca Piknik. Népszerű rock and roll és rockabilly fellépők adják a ritmust a bódító levendulaillattal övezett tágas területen, melyhez kiváló gasztronómiai élmények és finom hűsítők társulnak.

Vonyarcvashegyi Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja (2023. június 29. – július 1.)

Sörkülönlegességekkel, ízletes finomságokkal, kulturális programokkal és kézműves vásárral várnak titeket idén is a vonyarci rendezvénytéren.

A padlás // Szigligeti Várudvar (2023. június 30.)

A legendás Presser-musical a Jászai-díjas Böhm György rendezésében.

Tiszta vizű horgászparadicsom a Balaton-felvidéktől egy karnyújtásnyira:

Sabar Blues 6. // Káptalantóti (2023. június 30. – július 1.)

Pazar zenei repertoárral, klassz borokkal, tuti kajával, filmbeillő naplementével immáron hatodjára Sabar Blues.

Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál // Balatonalmádi (2023. június 30. – július 2.)

Nagy újdonságokkal és minden eddiginél színesebb programmal érkezik idén az ötödik Bondoró. Nemzetközi utcaszínházi attrakciók sokasága, nagykoncertek és nem utolsó sorban egy páratlan, új helyszín várja az érdeklődőket. A magyar előadók mellett összesen 24 nemzetközi produkciója várja a látogatókat június 30. és július 2. között Balatonalmádiban.

Júniusi programok a Balaton déli partján

Be Massive KOMP After Party // ZAM! Zamárdi (2023. június 3.)

A ZAM! egy új kulturális és közösségi tér Zamárdiban. A hely szezon előtti nyitó eseménye lesz ez a Be Massive party.

Bagossy Brothers Company // Kőröshegyi Levendulás (2023. június 16.)

A Bagossy Brothers Company visszatér Kőröshegyre és a balatoni levendulás mező ölelésében csendülnek fel a számaik.

Köröshegyet érdemes máskor is felkeresni:

Szabadtéri Színházak Találkozója: Furcsa pár (Női változat) // Balatonboglár (2023. június 17.)

Neil Simon ismert és elismert komédiája évtizedek óta aratja a tapsot a világ színpadjain. A Békéscsabai Jókai Színház előadása kacagással teli másfél órára invitál titeket.

Plázs Boat Party w/ Peter Makto B2B Gregory S (2023. június 23.)

Boat party siófoki kihajózással, majd 23 órától afterparty a Plázs Clubban ahol Justrice és Davko is csatlakoznak Peter Makto és Gregor S-hez.

Szabadtéri Színházak Találkozója: Az eszméimet nem cserélem (2023. június 24.)

Nyáry Krisztián és Horváth János Antal darabjában irodalomtörténet és színház találkozik – az ebből született, időnként filmszerű, dinamikus, a 100 éves korszak képét megrajzoló előadásban megelevenedik az irodalom: megtapasztalhatjuk, hogy hús-vér emberek írták mindazt, ami ma kötelező olvasmány, akik ugyanúgy szerettek és gyűlöltek, mint akárki más, csak talán hangosabban. A történetek kortárs zenei kísérettel szólalnak meg, vetített háttérrel. Egy igazi összművészeti produkciót láthatnak a nézők, mely egyszerre ríkat és nevettet meg.

Be Massive Horizon Open-Air Party // Kőröshegyi Levendulás (2023. június 24.)

Györnyörködjetek táncolás közben a sűrű, lila levendulamezőben és az alatta kéklőn ragyogó Balatonban!

Balaton Sound // Zamárdi (2023. június 28. – július 1.)

A Balaton Sound az egyik legnagyobb és legszínesebb szabadtéri elektronikus zenei fesztivál Európában. 2007 óta várja a látogatókat, közvetlenül a Balaton partján, a leghíresebb és legizgalmasabb DJ-kel és előadókkal.

Valahol Európában – Pannon Várszínház // Siófok (2023. június 30.)

A világhírű film alapján készült színpadi játék hűen követi az eredeti mű cselekményét, a II. világháború után utcára került, árván maradt gyerekek kálváriáját. A kivetettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, az etnikailag másokkal, a megváltozott világban önmagukat keresőkkel szolidaritást vállaló, a humánum alapértékeit felmutató, a művészet, a zene megváltó erejében hívő, az együttérző és befogadó szeretet erejét sugárzó alapmű messze túlmutat a konkrét alaphelyzeten és a magyar európaiság nagy erejű megfogalmazását adja.

Fedezzétek fel Siófok titkos tanösvényét is: