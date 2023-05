Újdonságok a Balatonnál: 7 hely, ahová érdemes ellátogatni májusban

Lassan, ámde annál biztosabban kanyarodunk rá a Balaton nyári szezonjára, ahol májusban is bontogatják szárnyaikat az újdonsült kulturális színterek, vendéglátóhelyek és felkeresésre váró friss és üde helyszínek.

Gyárkert Kultúrpark, Veszprém

Május első hétvégéjén megnyílt Veszprém legújabb pop-up rendezvényhelyszíne, egyben a nyári események legfontosabb találkozópontja, a Gyárkert Kultúrpark. Az egykori Balaton Bútorgyár területének rehabilitálásával kialakított modern, multifunkcionális helyszínen a következő 4 hónapban több, mint 60 külföldi és magyar előadó fordul majd meg. Koncertet ad majd többek között a Kraftwerk, Iggy Pop, Tom Odell és Azahriah, május 20-án pedig ingyenes koncerttel vár majd benneteket a Honeybeast.

8200 Veszprém, Jutasi út 3. | Weboldal | Facebook

HÍD Tájművészeti ösvény

Áprilisban debütált a Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb újdonsága, a Nagyvázsonytól Monostorapátiig, az Eger-patak partja mentén húzódó művészeti ösvény. A Malmok-völgye tanösvényéhez kapcsolódva 3 km hosszan kalauzolnak itt a helyi és kortárs művészek, művészcsoportok alkotásai. A patakon átívelő malomhidak a projekt által megállópontokká, alkalmi kiállítóhelyekké lényegültek át, ahol a 15 alkotás között még patakmeghajtású óriásszobrokkal is találkozhattok.

Nagyvázsonytól Monostorapátiig | Weboldal | Facebook

Egy megpihenésre alkalmas, lenyűgözően szép tó vár benneteket a Balaton északi partján:

APáholy, Balatongyörök

Nem kellett sokáig búslakodniuk azoknak, akik szívükbe zárták a badacsonytomaji Szőlőhegy Bisztrót, hiszen új névvel, új helyszínen, újult erővel, de a régi színvonalon ugrik fejest a a csapat az idei szezonba. Minden túlzás nélkül mesés badacsonyi és balatoni kilátással várnak ezentúl Balatongyörökön, a beszédes nevű APáholy asztalainál, karottás rizottóval ölelt fogasfilével és a tavalyi év nagy kedvenc desszertjével, a fehér csokis tejföllel és epergéllel tálalt túrógombócukkal.

8313 Balatongyörök, Eötvös Károly utca 153. | Facebook

Street art alkotások Zánkán

A Káli-medence kapujaként is emlegetett Zánkán, a Kisbirtok Kultbázis által életre hívott Színes falu, színes ház projekt keretében 6 kortárs street art alkotás színezi újra a falu mindennapjait és történetét. Az összkulturális művészeti projekt keretében a Balatonhoz és a térséghez is szorosan kapcsolódó falfestmények májustól szeptemberig hónapról hónapra, zenei produkciókkal megfűszerezve mutatkoznak majd be. Az első alkotás leleplezésére május 27-én kerül sor.

Kisbirtok Kultbázis: 8251 Zánka, Rákóczi út 15. | Facebook-esemény

A Balaton-felvidék egyik legszebb településén vidéki romantika vár benneteket:

Modern Műtár, Balatonfüred

Modern Műtár néven április végén európai színvonalú kiállító- és közösségi tér nyílt Balatonfüreden. A műtárban Szöllősi-Nagy András hidrológus professzor és Nemes Judit festőművész gyűjteménye talált otthonra. A megújult épületekben megtekinthető, párját ritkító gyűjtemény egy zamatos szelet a magas kultúrából, melyet a házaspár ötvenéves gyűjtőmunkája előzött meg. Az Európa összeköt elnevezésű állandó tárlatot június 23-ától időszakos kiállítás egészíti ki.

8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 3-5. | Facebook

Zöld Város park, Veszprém

A Zöld Város projektnek köszönhetően Veszprém belvárosának új közparkja a város zöld szíveként dobog tovább. A Megyeház tér, az Erzsébet sétány és az Erzsébet-liget által határolt területen olyan közparkot alakítottak ki és adtak át május 8-án, mely kicsik és nagyok, fiatalok és idősek feltöltődését egyszerre szolgálja. A szabadtéri gyerekparadicsomban játékok, a sétálóövezetben pihenőpontok és utcabútorok, akadálymentes útvonalak, etnobotanikai kert, júniustól pedig kávézó is várja az ide látogatókat.

Semola Pastfood, Révfülöp

Révfülöp első olasz pastázójában – a Semola Pastfoodban -, Moreno kezei alatt válik az olasz durumlisztből készített tészta ínycsiklandó, mennyei mannává. A Semola Pastfood a tavalyi nyár tapasztalatait kamatoztatva hétvégék alkalmával újra várja a szezonális, vegetáriánus, húsos és halas tésztára vágyó vendégeket a Móló cukrászda szomszédságában, a Balaton-parttól mindössze egy karnyújtásnyira.

8253 Révfülöp, Halász u. 3. | Facebook

Ha pihenésképp a magasból pásztáznátok végig a magyar tengert: