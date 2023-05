5+1 ámulatba ejtő panorámapont a Balatonnál tavaszi kirándulásokhoz

Rögtön értelmet nyer a magyar tenger kifejezés, amint megpillantjuk a csodálatos panorámát, melyet a Balaton egyedülálló kilátópontjai tárnak a kirándulók elé. Tavasszal még az embertömeg is jóval szerényebb, így végképp érdemes útnak indulni!

Batsányi-kilátó, Balatongyörök

Viszonylag széles, fokozatosan emelkedő, murvás út vezet fel a főút mellől Balatongyörök csodás panorámájú kilátójához, amely a Pap-hegy csúcsán nyújtózik a magasba. A 269 méter magasan található fatoronyt Batsányi János költőről nevezték el, aki Tapolcán született és Keszthelyen végezte tanulmányai egy részét. A mindössze 30 perces sétával elérhető panorámapontról festői kilátás tárul a kirándulók elé, akik hosszan gyönyörködhetnek a Szigligeti-öböl szépségében, valamint a balatoni tanúhegyek egyedülálló látványában. A magyarok kéklő tengerén túl Fonyód hegyei magasodnak, míg a távolban felsejlik a Somogyi-dombság.

Őrtorony-kilátó, Tihany

Felülmúlhatatlan kilátással vár a tihanyi Őrtorony-kilátó, amelyből feltárul előttünk a teljes félsziget a balatoni öblökkel, a Belső-tóval és a tihanyi apátság ikonikus tornyaival. A közelben kirajzolódnak Füred hegyei, míg a távolban kivehető a Kőröshegyi-völgyhíd és a somogyi lankák. A 2017-ben épült kilátó a 216 méter magas Apáti-hegyen található, amelyet leggyorsabban az ingyenes Őrtorony-kilátó parkolóból, körülbelül félóra sétával lehet megközelíteni. Ha nem riadtok vissza a valamivel hosszabb, panorámás gyalogtúra gondolatától, akkor Aszófő vasútállomástól induljatok az apáti templomrom irányába, ahonnan jelzett ösvény vezet fel a toronyig.

Jókai-kilátó, Balatonfüred

Két irányból is megközelíthető a balatonfüredi Jókai-kilátó, amit ugyan csak meredek, közepes nehézségű útvonalon érhetünk el, a Tihanyi-félszigetre nyíló varázslatos panoráma azonban kárpótol a megtett kilométerekért. A Lóczy-barlangtól apró kavicsos, kissé csúszós út vezet a kilátóhoz a zöld háromszög jelzésen, ám ennél jóval látványosabb kirándulásra számíthatunk, ha a Balatoni Kéktúra kék sáv jelzésén haladunk a Kilátó utcából. Első megállónk a szintén szép kilátással bíró Tamás-hegyi kereszt, ahonnan továbbsétálva az Aranyember tanösvény kellemes pihenőhelyei és érdekes információs táblái mutatják az utat felfelé. Utóbbiak a természetvédelmi terület védett állat- és növényvilágáról mesélnek.

Szaplonczay-panorámasétány, Fonyód

Könnyed délutáni sétát ígér a déli part gyöngyszeme, a fonyódi Szaplonczay-sétány, melynek romantikus ösvényei a város híres villasora és a meseszép Balaton között kanyarognak. A sétány több pontjáról lélegzetelállító kilátás nyílik a magyarok tengerére, valamint a Balaton-felvidék szemközt magasodó tanúhegyeire. A másik irányba pillantva is szép látvány fogad: a Szaplonczay Manó által alapított Bélatelep villái sorakoznak itt, melyek az 1890-es években épültek. A panorámasétányon kőpadok és különleges szobrok, emlékművek sorakoznak.

Soós-hegyi kilátó, Balatonkenese

Akár autóval, akár gyalogosan, a késő tavasszal virágzó növényről elnevezett Tátorján tanösvényen keresztül is megközelíthető a balatonkenesei Soós-hegyi kilátó. A város fölé emelkedő üledékfal tetején találjuk a kissé groteszk látványt nyújtó adótornyot, amely kilátóként is működik, és kivételes panorámát nyújt a balatoni tájra, ugyanis innen szokatlan módon hosszában pásztázhatjuk a tavat és a tóparti településeket. Az északi part vonalát követve elláthatunk egészen a Tihanyi-félszigetig, míg a déli parton még Siófok égig érő szállodái is tisztán kivehetők.

+1 Titkos kedvencünk: Szent Mihály-kápolna, Vonyarcvashegy

A 136 méteres Szent Mihály-hegy valaha sziget volt, melynek tetején a legenda szerint a pusztító balatoni vihar elől menekülő 40 halász épített kápolnát 1729-ben. Hazánk egyetlen halászkápolnájától páratlan kilátás nyílik a Keszthelyi-hegységre és a Balatonra, valamint a tájat Szigligettől Badacsonyig tarkító tanúhegyekre. A békés környezetben található műemlék kápolna a balatoni térség kevésbé ismert látnivalóinak sorát gyarapítja, és egy rövid, kellemes sétával megközelíthető. A környéken több asztal várja padokkal a madárcsicsergős parkban megpihenni vágyókat.

