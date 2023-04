Tavak ölelte Balaton: 7 bűbájos tó a Balaton körül, amit érdemes felfedezni

Tudjuk, nehéz elszakadni a magyar tenger mindig csillogó víztükrétől, megunhatatlan látványától. Vannak azonban olyan bűbájos és békés tavak – szerte a Balaton körül -, melyek partjain legalább annyira jó időzni egy keveset.

Belső-tó, Tihany

Ha a panorámasétányról vagy a Visszhang-dombról kigyönyörködtétek magatokat a Balatonban, ideje felkeresni a Belső-tó vidékét a hasonlóan szép kilátásért. Az egész évben szabadon látogatható tó eltávolít kissé a főutca állandó nyüzsgésétől, hogy békák brekegésével, ürgékkel és békésen legelésző szarvasmarhákkal körülvéve magunkat gyönyörködhessünk innen a tihanyi háztetőkben és az apátság tornyaiban. Az egykori vulkáni kráterben kialakult, a Balaton szintjétől 25 méterrel magasabban fekvő tó tökéletes egy jóleső sétához, ahova akár négylábú kedvenceteket is magatokkal vihetitek.

Forrás-tó, Vászoly

A Balaton-felvidék egyik legbájosabb falva, Vászoly is megannyi meglepetéssel szolgál. A falu északi csücskében, a Nemesdomb alatt található a fákkal és padokkal körbeölelt Forrás-tó. Hangulatos fahíd, gazdag állat- és növényvilág, sőt még víziszínpad is várja az ide látogatókat. A tavat tápláló, bő vizű források közül a legnagyobb a Szent Jakab-forrás, melynek különös gonddal, mészkőből készített forrásfőjét a tó északi oldalán találjuk. A tó környezete nemcsak békés szemlélődésre, megpihenésre, de a padoknak és asztaloknak köszönhetően hangulatos piknikezésre is ad lehetőséget.

Hegy-tó, Balatonszepezd

Balatonszepezd házait és utcáit, szőlősorait és népszerű üdülőtelepeit magunk mögött hagyva, a település fölé emelkedve, erdőn keresztül vezet az út a hegy tetején meg-megcsillanó aprócska Hegy-tóhoz. A fákkal körbeölelt tisztás közepén megbújó, szem alakú tavacska gazdag mocsári élővilágnak szolgál otthonául. A növényekkel dúsan szegélyezett tó gyalogosan közelíthető meg, fontos azonban tudni, hogy aszályos időben kiszáradhat, ezért látogatását jobb nem a legmelegebb hónapokra időzíteni.

Hegyesdi bányató

A Tapolca és Monostorapáti között elhelyezkedő Hegyesd várromja mellett vadregényes pihenőhelye és bányatava is legalább annyira említésre érdemes. A dolomitbányászatból visszamaradt bányagödröt kristálytiszta karsztvíz töltötte fel, létrehozva a türkizkék színű bányatavat. A tó partja és kulturált környezete a Hegyesdi Horgász Egyesületnek köszönhetően jöhetett létre, feltöltődésre, pihenésre és a természetben való gyönyörködésre éppoly alkalmas, mint horgászatra, melyet napijegy ellenében lehet igénybe venni.

Malom-tó, Tapolca

A tapolcai Malom-tó ugyan a város központjában foglal helyet, mediterrán hangulata, parti sétánya és partján található teraszos kávézói éppúgy feltöltődéssel kecsegtetnek. A tó sima víztükrében tükröződő épületek, a malom és a tavasszal virágba borult fák idilli látványt nyújtanak. A város alatt húzódó karsztos barlangrendszerből feltörő meleg vizű források táplálta Malom-tó vize télen sem fagy be, ezért is tökéletes helyszíne az országosan népszerű, év végi Malom-tavi fürdőzésnek.

Völgyhídi-halastavak

Kőröshegyi tulipán-, netalán levendulaszüret alkalmával, ha más perspektívából is megcsodálnátok a maga nemében páratlan kőröshegyi völgyhidat, a Völgyhídi-halastavak erre is lehetőséget biztosítanak. A viadukt lábánál 5 hektáron elterülő, nagyhalakban gazdag horgásztavak a Széchenyi Zsigmond-vadászkastélyt körbeölelő birtokon találhatók. Népszerű horgászparadicsom hírében áll, de ha csupán pihennétek és sétálnátok egy kellemeset a tóparton, természetesen az sem akadály a nyitvatartási időben, 7:30 és 18 óra között.

Töreki-tavak tanösvény

Tavak láncolata és vizes élőhelyek számtalanja szövi körbe a Siófok Töreki városrészéhez tartozó Cinege-patak völgyét. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1994 óta védett területe, a Töreki természetvédelmi tanösvény látnivalókban bővelkedő, rejtett vidék. Területén egy 8,5 km-es, 12 állomásos tanösvény fut át, amelyen mi magunk is tanúi lehetünk a tavak, források és az itt élő madárvilág minden apró rezdülésének. Az erdőben és a tavak mellett pihenők teszik kényelmessé a tanösvény bejárását, melyet akár rövidebb, 2,5 km-es túraútvonalon is felfedezhetünk.

