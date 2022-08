Elbűvölő völgyben bújik meg a Balaton egyik legromantikusabb falva

Kőröshegy nevének hallatán szinte azonnal levendulaillat csapja meg az orrunkat vagy éppen az M7-es autópálya viaduktjáról fel-fel bukkanó Balaton képének emléke suhan el a szemünk előtt. Talán mindannyian kijelenthetjük, ennek a két jelképének köszönhetően került fel a bakancslistás balatoni látnivalók térképére a község, pedig a Somogyi-dombság völgyében megbújó aprócska település története még az őskorban elkezdődött. Nézzük hát, mit érdemes felkeresni napjainkban e romantikus faluban.

Tizenkét hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba. A tulajdonosok időről időre, családbarát programokkal, ingyenes lepárlásbemutatókkal, akusztikus koncertekkel, nappali bulisorozattal valamint helyi, kézműves termékkel várják az ide látogatókat. A szezon után is érdemes ellátogatni a lila mennyországba, hiszen az őszi vásáron beszerezhetünk pár különleges és színpompás tulipánhagymát is a tavaszi szezonra.

Kőröshegyi Völgyhíd

A Kőröshegyi Völgyhíd az M7-es autópálya hídja, mely Zamárdi és Balatonszárszó között húzódik. Mára már Kőröshegy jelképévé avanzsált, hiszen a település szinte összes pontjáról megcsodálhatjuk, ahogy a viadukt kaméleonként simul bele a környező dombságba. A természetjárók nagy örömére a Balatonföldvár nevezetességeit és természeti kincseit körüljáró 22 kilométeres Nezdei Kézfogó túra a hidat is érinti, így a dombokkal és erdőkkel tarkított tájak után a helyenként 88 méter magasságot is elérő, építészeti remekművet is lehetőség nyílik megcsodálni. A túra során a környező emelkedőkről egyszerre tárul elénk a Völgyhíd és a balatoni panoráma, de gyalogosan is átsétálhatunk majd alatta.

Akik nem csak szimplán a hidat szeretnék felkeresni, javasoljuk, hogy a viadukt lábánál található horgásztavakat is tűzzék ki úti célul. Innen egyedülálló környezetben tekinthetjük meg a fölénk magasodó útszakaszt. A kőröshegyi Széchenyi Zsigmond-vadászkastélyt körbeölelő birtokon 5 hektáron terül el a völgyhídi halastórendszer, mely gazdag halállományának köszönhetően igazi horgászparadicsom. Az átlagosan 2 méteres tó dúskál a nagyhalakban: ponty, süllő, csuka, fogas, keszeg és kárász is könnyedén akadhat itt horogra. De az sem utolsó szempont, hogy innen egy egészen új perspektívából tekinthetünk fel a Kőröshegyi Völgyhídra.

2021 tavaszán nyitott meg a Völgyhíd Konyha & Rét, melynek már neve is sokszínűségét tükrözi. Míg az emeleti, páratlan panorámás étteremben, magas minőségű, helyi termelőktől vásárolt alapanyagokból készült, izgalmas fogásokkal kóstolhatunk bele a Balaton ízeibe, addig az időszakosan nyitva tartó ,,Réten” függőágyakon és babzsákfotelokban szürcsölhetjük szezonális limonádénkat. A monumentális pillérek mellett elfogyaszthatjuk a többszörösen díjazott húsos és vegetáriánus streetfood-ételeket, a látvány- és kulináris utazást pedig a Cloud9 mennyei fagylaltdesszertjeivel koronázhatjuk meg.

Kevesen tudják, hogy a település a Balatonboglári borvidék része, így több kiváló pincészet is gazdagítja a látnivalók sorát. Ilyen a Kékajtó borászat is, melyet Németh Miklós birkózó és családja alapított még 2015-ben. Kínálatukban helyi szőlőfajtákból készült, magas minőségű olaszrizling, chardonnay és kékfrankos is szerepel. A húszévnyi vendéglátói tapasztalatuknak köszönhetően ma már élménydús programokkal is az ültetvények közé csábítják az érdeklődőket; dűlőtúráikon borospohárral a kezünkben kóstolhatunk bele a szőlőtermesztés fortélyaiba, melyet előzetes egyeztetés után sétálva vagy akár lovaskocsival is megtehetünk.

Habár Kőröshegy leginkább a szerelmesek kedvelt úti célja, a családosoknak is bőven akad programlehetőség a településen. Ha szeretnétek kicsit kiszakadni a zsúfolt strandokról, de rövid idő alatt megközelíthető helyszínre vágytok, akkor keressétek fel Magyarország első és egyetlen teknősgyűjteményét, ahol jelenleg 283 különböző fajú teknős éli mindennapjait. A hüllők között óriás egyedekkel is találkozhatunk, de az ideális körülményeknek köszönhető szaporulatnak hála az újszülött kisteknősöket is megcsodálhatjuk.

