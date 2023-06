Igazi nyári programkavalkádra számíthatunk idén a Westend Tetőkerten

Megnyitott a város szívében a fővárosiak egyik közkedvelt közösségi és rendezvénytere, a Westend Tetőkert, amely egészen szeptemberig változatos programokkal várja a kikapcsolódni vágyókat.

Ismét nyüzsgő életre kel a Westend közel 3 hektárnyi zöldterülete, a város feletti Westend Tetőkert. Az állandó programokon kívül a magyar zenei élet kiemelkedő alakjai adnak koncertet, valamint az idei szezon folyamán több gasztrofesztiválon lazíthatunk: júniusban a Beer&BBQ, júliusban a Gin&Jazz, majd augusztusban a Borpiknik visz színt a budapesti mindennapokba, szeptemberben pedig a Buborék Fesztivál várja a kikapcsolódni vágyókat. A Tetőkerten tehát idén is a felhőtlen szórakozásé lesz a főszerep.

Idei újdonság a TETØ by Mad Scientist, aminek keretében a népszerű sörfőzde biztosítja egész nyáron a Tetőkert italválasztékát. Egy hideg sörre nemcsak a fesztiválok és a koncertek alatt, hanem a hét minden napján várják a kikapcsolódni vágyókat. A különleges kézműves sörök mellett minőségi borokból és specialty kávéból sem lesz hiány, de a vendéglátóegység saját programokkal is készül, így például sörfesztivál, amatőr sakkverseny, kerekasztal-beszélgetések és különféle zenei programok is színesítik a palettát. A Baans Kitchen pedig a látogatók éhségét csillapítja minőségi hamburgerekkel, grilltálakkal és tex-mex ételekkel.

Mindemellett most igazán megéri használni a Westend applikációt, mert ennek segítségével a fizetős koncertek jegyárából 1500 forintot kaphatunk vissza, Westend ajándékkártya formájában. A fesztiváljegyekkel pedig nyereményjátékon is részt vehetünk, amire szintén az applikációban lehet regisztrálni. Fesztiválonként egy-egy 100 000 forintos Westend ajándékkártyát sorsolnak ki a regisztráltak között.

A jegyeket érdemes előre megvásárolni, ugyanis a helyszínen klasszikus, papíralapú jegyvásárlásra nincs lehetőség. A bejáratoknál felállított táblákon található QR-kód beolvasásával vagy a telefon hozzáérintésével azonban válthatunk még belépőt az éppen zajló eseményre.

Programok a következő hetekben a Westend Tetőkerten:

2023. június 16-18. – Beer&BBQ

2023. június 23. – Szivák Zsolt akusztik, Kollányi Zsuzsi akusztik

2023. július 6-8. – Gin&Jazz

Bővebb infó >>

Ha inkább a természetben hűsölnél idén nyáron: