25+ csodálatos hétvégi, anyák napi program Budapesten – 2024. május 2-5.

A május 4-ei nemzetközi Star Wars-napot az egész bolygón évek óta ünneplik a rajongók. Éppen ezért ezen a napon nyitja meg kapuit a „The long time ago…” Galaktikus kiállítás az AsiaCenterben. Az augusztus 31-ig megtekinthető tárlat közel 1000 m²-en repíti el fantasztikus távoli világokba a látogatókat. A gyűjteményben az életnagyságú figurák, egyedi installációk, szobrok és sisakok mellett szelfifal is várja az érdeklődőket, de a közel 1000 darabból álló kollekció bővelkedik limitált kiadású hivatalos és rajongók által készített relikviákban is. Ne hagyjátok ki ezt az egyedülálló lehetőséget, legyetek részesei a Csillagok Háborúja univerzumának!

Számos zeneműnek van „képes” címe, de a képzőművészetben is léteznek dalok, szonáták és szimfóniák. A két műfaj kapcsolata sokrétű, történetileg szinte az ősidőkig nyúlik vissza. Ebben az előadássorozaban ezt a kapcsolatot szeretnék minél több oldalról megvilágítani, említést téve többek között az operák képi világáról, a zenészportrékról, sőt még a hanglemezborítók stílusairól is.

Május 3. és 5. között színes programkavalkáddal várják az érdeklődőket Óbuda négy központi helyszínén. Lóci Játszik, Anna and the Barbies, Irie Maffia, Aurevoir., Intim Torna Illegál és még sok más hazai zenész ad koncertet a kerület egyes helyszínein, de tárlatvezetéseken, múzeumsétákon és további izgalmas felnőtt, illetve gyermekprogramokon is részt vehetünk. Mindezeken felül május 4-én a nagyközönség előtt ünnepélyesen átadják az Óbuda díszpolgára és az Óbuda Közbiztonságáért díjakat.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és anyák napi programokat is.

