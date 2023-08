3 remek alternatív program a Sziget Fesztiválon, amit nem érdemes kihagyni (x)

Kevés olyan egyedülálló és felejthetetlen élményben lehet részünk nyaranta, mint a fesztiválozás. Majd egy hetet azonban szinte lehetetlen túlélni pihenés nélkül. Még szerencse, hogy a Sziget gondolt azokra is, akik egy kis feltöltődésre vágynak a féktelen bulizás és koncerteken csápolás mellett.

A következő napokban újra elfoglalja a Hajógyári-szigetet Magyarország legnépszerűbb zenei fesztiválja, hogy egy csodákkal teli, sokszínű világot teremtsen, a Szitizenek legnagyobb örömére. Ilyenkor mindenki a kedvenc előadóit várja a leginkább, hogy velük együtt énekelhesse a legnagyobb slágereket, de a nagy bulik olykor-olykor igen kimerítőek tudnak lenni. Éppen ezért összeszedtünk néhány pihentetőbb programot, amelyek hasonlóan szórakoztatók, csak éppen nem lemerítenek, hanem segítenek visszanyerni az energiát.

Cirkusz és komédia

Arról már korábban is írtunk, hogy a Cirque du Sziget, vagyis a Sziget cirkusza a fesztiválozók egyik nagy kedvence. Ez nem véletlen, ugyanis a kiváló hazai artisták mellett a világ minden tájáról érkeznek fellépők, Marokkótól kezdve, Argentínán át, Kanadáig bezárólag. Akik a rekeszizmaikat is szeretnék megedzeni, azoknak irány a Magic Mirror sátra, ahol minden nap stand-up előadásokkal várják a közönséget a világszerte ismert és közkedvelt humoristák.

Játékos alkotások

Otthon hagytátok a kártyapaklit, és most unatkoztok a sátor előtt? Semmi pánik, a GameLandHub helyszínén a megannyi társas- és kártyajáték mellett darts is van. Utóbbival azért csak óvatosan! Attól sem kell tartanotok, hogy a Szigeten egy iskolai kézműves szakkör szintjén folyik a kreatívkodás. Az ArtZone-ban saját hangszert, környezetbarát ékszereket vagy akár egy világitó lampiont is készíthettek a sátrak tetejére. Vizualitásotokat is bátran fejleszthetitek, király portrékat lőhettek egymásról, vagy akár még nagyszerűbb karikatúrákat rajzolhattok. Ne feledjétek, az alkotás kikapcsol!

