Különleges újdonságokra számíthatunk hazánk legnépszerűbb zenei fesztiválján

Számos területen megújulás jellemzi az idei Sziget Fesztivált, így néhány programhelyszín helyet vált, vagy épp új köntöst kap, de a kihagyhatatlan Sziget-feeling és a műfaji sokszínűség minden esetben megmarad.

Line-up a sokszínűség jegyében

A Nagyszínpad felhozatalát tekintve hét headliner fellépőre is számíthatunk idén: érkezik a Florence + the Machine az első napon, majd sorban az Imagine Dragons, David Guetta és a Mumford & Sons.

Hétfőre két kiemelt előadó is jut, Lorde és Macklemore, majd a Sziget zárónapján korunk egyik legnagyobb sztárja, Billie Eilish lép fel – először Magyarországon.

Tovább sorolva a Nagyszínpad programját, a Sziget első napján fellép Sam Fender, a Foals és Son Mieux. Másnap a nemzetközi sorban jön Yungblud, Easy Life, majd szombaton érkezik Niall Horan és Mimi Webb. Vasárnap Arlo Parks és az AJR zenél, hétfőn Caroline Polachek és Lazza, majd a Sziget utolsó napján a girl In red és Yung Lean int búcsút.

A hazai fellépők sorát a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsúdló erősíti a Nagyszínpadon, a fesztivál további helyszínein pedig többek között találkozhatunk Krúbival, Beton.Hofival, az Ivan & The Parazollal, Co Leevel, AKC Misivel és 6363 & Lil Frakk duójával is.

Egyedülálló színházi élmények a Szigeten

A koncertekkel teli napokat kulturális programlehetőségekkel teszik még izgalmasabbá. Így a Szitizenek egyik legkedveltebb programhelyszíne, a Cirque du Sziget még színesebb kínálattal készül az augusztusra.

A Theatre-and-Dance Field két szabadtéri színpaddal és sok más egyéb, a színházi téren megvalósuló programmal várja a kortárs tánc és a színház iránt érdeklődő fesztiválozókat, 12 különböző országból érkező produkciókkal. Nem is beszélve a sétáló utcaszínházról, melynek produkciói a fesztivál egész területén felbukkanhatnak.

És ez még korántsem minden, a részletes programokról a Sziget Fesztivál honlapján tájékozódhattok!

