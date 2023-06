12 kihagyhatatlan nyári fesztivál és program júliusban hazánk különleges helyszínein

Mondanunk sem kell, hogy a nyár legpezsgőbb időszakában biztosan nem fogunk unatkozni, miközben az ország meseszép részein járunk-kelünk. Összegyűjtöttük nektek hazánk legkülönbözőbb tájainak kihagyhatatlan programjait, amelyekről nem érdemes lemaradni!

Vízitúrák a Rábán (2023. augusztus 31-ig)

Már egészen június 20-a óta kalandozhatunk a Rábán az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett vízitúrákon. Az evezések augusztus 31-ig minden héten kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap két időpontban, 10 órakor és 14 órakor indulnak. A körülbelül 1,5 órás vízitúrákon biztonságos, hatszemélyes raft csónakokkal és egy szakképzett túravezetővel vághatunk neki a Rába egy nyugodt, de annál szebb szakaszának, miközben a táj szépségében gyönyörködhetünk. Vízre szállás előtt egy rövid oktatásban részesülünk, valamint mentőmellényt és lapátot is biztosítanak számunkra. További információk és jelentkezés: turisztika.orseg@gmail.com.

Rizlingország ünnepe, Rezi (2023. július 1.)

Ahány forrás, annyi eredetjelölés, egy azonban biztos: az olaszrizling hazánk legelterjedtebb fehér szőlőfajtája. Látogassatok el idén Rezi hagyományőrző borünnepére, ahol a helyi szőlősgazdák összegyűlnek, hogy megkóstolhassátok a térség legfinomabb olaszrizling borait! Az eseményhez három borászat: a Bakos Family Winery, a Czimondor Pincészet és Takács Zsolt Pincészete is csatlakozott, a finom, házias falatokról pedig a CseRoSajt Sajtmanufaktúra, a Kelemen Kenyere, a Rézi néni szörpje, valamint a Rizling büfé gondoskodik majd.

Zsolnay Fényfesztivál, Pécs (2023. július 6-9.)

Idén július 6. és 9. között ismét fényárban úsznak majd Pécs mediterrán belvárosának kultikus helyszínei. Az ország első és egyetlen fényfesztiválján fényköntöst kapnak az épületek, fényszőnyeget az utcák, a Székesegyház homlokzatát pedig 3D-s mozgóképes vetítések keltik életre. A különleges látvány mellett több, mint 100-féle további program várja az érdeklődőket a négynapos fesztivál során. Külön érdekesség, hogy esténként a program kiegészül a világ legjobb fényművészeinek versenyével, a Zsolnay Light Art nemzetközi fényfestőversenyén.

Dunakanyar Fesztivál, Nagymaros (2023. július 8.)

A Dunakanyar Fesztivál idei célkitűzése, hogy az egynapos rendezvény alatt még jobban megismerhessük a Dunakanyar térségének páratlan szépségét, ezúttal Nagymaroson. Éppen ezért olyan programokkal készülnek július 8-án a helyi közösségek bevonásával, amelyek a kicsiknek játékos, a nagyoknak pedig szórakoztató módon segítenek közelebb kerülni az itt található települések kincseihez. Napközben kellemes zenét hallgathatunk a Horizon helyszínein, vezetett túrákon vehetünk részt, vagy érdekes, művészek, természetjárók és helyi lakosok által tartott előadásokon tudhatunk meg érdekességeket. Az esemény kutyabarát!

Klassz a pARTon! (2023. július 13. – augusztus 1.)

Július 13. és augusztus 1. között, immár kilencedik alkalommal rendezik meg a Klassz a pARTon! Fesztivált, amely idén is a Balaton szokatlan helyszíneire csempészi be az élő klasszikus zenét, méghozzá teljesen ingyen. Első alkalommal jelentkezik a fesztivál Balatonedericsen, ezen kívül a megszokott balatoni helyszíneken – Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszárszó, Balatonszemes, Dörgicse, Keszthely, Szigliget, Tihany, Vászoly, Zamárdi – hallgathatjuk meg a fesztivál koncertjeit. Emellett Tata sem marad ki, a festői Öreg-tó melletti parkba várják az érdeklődőket.

Hortobágyi Lovasnapok, Debrecen (2023. július 14-16.)

Az 55. Hortobágyi Lovasnapok, mely július 14. és 16. között kerül megrendezésre, a pásztorkultúra és a Mátai Ménes megismertetését tűzte ki céljául. A Lovasnapok közönsége nyitott a természet egyszerű örömeire, eredeti világára és a magyar tájakra. Az eseményen Gundel Takács Gábor kalauzol a több mint 300 ló programjai között: versenyek, kaszkadőr lovasok, méneshajtás, lovasbemutatók, továbbá a Hortobágyi Vágta – a Nemzeti Vágta selejtező futama- mutatja be, milyen szavak nélküli összhang létezhet ló és lovasa között. Grandiózus néptánc produkció, 2000 négyzetméteren gyereklovasfalu, pásztorételek és kézműves vásár egészíti ki a programokat.

Gyertyaúsztatás Szentendrén (2023. július 15.)

Táncoló szentjánosbogarakat idéző gyertyafény lepi el a Dunát július 15-én, Szentendrén. Ebben a különleges, romantikus látványban gyönyörködhetünk, miközben a Duna egy lezárt szakaszán hajókról bocsájtják a vízre a speciális mécseseket, majd kenukkal kísérik útjukat. A program 8 órakor, Szalonna és bandája koncerttel kezdődik a Dunaparti Művelődési Ház udvarán, majd fél 10-kor indul a gyertyaúsztatás. Később, 10 órakor közös táncház a Dunakorzón, a nap zárásaként pedig a Postás Strandnál az összes mécsest begyűjtik, így védve a Duna épségét.

Libegők Éjszakája (2023. július 15.)

Július 15-én ismét éjszakába nyúlóan libegőzhetünk, ezúttal az ország hat helyszínén, hazánk népszerű eseményének jóvoltából. A Libegők Éjszakáján a Budai-hegység (Zugligeti Libegő) mellett idén további öt helyszínen, Mátraszentistvánon (Sípark) és Sástón (Oxygén Adrenalin Park), valamint a Bükkben (Libegőpark), a Bakonyban (KalandHegy) és a Zemplénben (Zemplén Kalandpark) várják a késő esti libegőzésre vágyó látogatókat, izgalmas programokkal kiegészülve. További részletekről az egyes helyszínek közösségimédia-felületein olvashattok.

Művészetek Völgye (2023. július 21-31.)

Július 21. és 31. között újra együtt ünnepelhetjük tíz napon át a zenét, a táncot, a színházat és az alkotás örömét a Balaton-felvidék lenyűgöző környezetében. A Kapolcsot, Taliándörögdöt és Vigántpetendet felölelő Művészetek Völgyének hála gondtalan felszabadultságot élhetünk át az említett helyszíneken. Az épített színpadok helyett a három falu épületei, utcái, intézményei és zegzugai biztosítják a helyszíneket, megtöltve azokat közel 2000 programmal. Akár családdal, akár barátokkal vagy a párotokkal érkeztek majd, biztosan találtok majd kedvetekre való programot, bármi is legyen az!

Centrál Nyár, Szigliget (2023. július 24. – augusztus 4.)

A Centrál Színház július 24. és augusztus 4. között ismét Szigligetre költözik! Idei kedvencünk, a West End sikerdarabjaként aposztrofált 2:22 hűsítő borzongással szolgál majd a fülledt nyári estéken. Szerelem, csalódás, humor és talán szellemek: garantált izgalom! A színdarab Martinovics Dorina, Lengyel Tamás, Ágoston Katalin és Mészáros András főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében érkezik Szigligetre. Danny Robins misztikus története csodálatos mese, döbbenetes csattanóval. Töltsetek el egy adrenalinnal teli estét a páratlan balatoni panorámájú Szigliget Várudvarban!

MCC Feszt, Esztergom (2023. július 27-29.)

Készülj fel! Július 27-29. között Esztergomban te is elmerülhetsz a tudomány, a közéleti viták, a kultúra és az igazán nagy bulik világában. Az MCC Feszt idén is visszatér a Dunakanyarba. Esztergom történelmi épületei és a kanyargó Duna között gondolatébresztő beszélgetések hallgathatunk meg napközben, a családokat pedig az Edu-sétány színes kavalkádja várja. A megújuló zenei kínálatról és a fantasztikus hangulatról számos sztárfellépő, többek között Ákos, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, Valmar, Dzsúdló és a hazai DJ-szcéna krémje gondoskodik. Gyere el, és légy részese te is, ahogy ismét hangot adnak a tehetségnek! (x)

Strandok Éjszakája (2023. július 29.)

Idén július 29-én, immár 14. alkalommal rendezik meg a Strandok Éjszakáját, melynek célja, hogy megismertessék és megszerettessék hazánk fürdőkultúráját a látogatókkal. Ezen az egy napon összesen hét különböző gyógyfürdő, termálfürdő, strand és aquapark üzemel meghosszabbított nyitvatartással, egyes helyeken kedvezményekkel. Mindezek mellett izgalmas programokkal, például koncertekkel, gyerekfoglalkozásokkal, szaunaszeánszokkal és csúszdaversennyel is készülnek az egész család számára. A Strandok Éjszakája idei helyszíneiről és programjairól a termalonline.hu oldalán tájékozódhattok.

