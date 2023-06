7 lenyűgöző balatoni sétány a mesébe illő nyári andalgásokhoz

Járjatok a Balaton északi vagy déli partján, mindenhol egyaránt szemezgethettek a hangulatos sétányok legjavából. Barangoljátok végig a balatoni korzók legszebb métereit, a magyar tenger ámulatba ejtő panorámájával kísérve.

Európa sétány, Révfülöp

A Szigeti strand mellett kanyarog az Európa sétány, ahol hűs fák árnyékában sétálhatunk el egészen a révfülöpi hajóállomásig. A Balaton fodrozódó hullámait a kihelyezett padokon vagy akár a fűben heverészve is élvezhetjük. Sőt, még pecabottal is érkezhetünk ide, hiszen a vöröskővel kirakott parti rész szeretettel várja a horgászni vágyókat. A sétányhoz közeli Halász utcában a RévArt Galéria kincsei között nézelődhetünk, míg a másik feléhez közeli Sziget utcában a Szigeti Kertmoziba térhetünk be.

Szaplonczay sétány, Fonyód

A déli part romantikus hangulatú sétányát a Bélatelep alapítójáról, Szaplonczay Manó magyar orvosról nevezték el. A sokak által csak Panorámasétányként ismert csodaszép korzó egyik felén az 1890-es években épült híres villasorban gyönyörködhetünk, míg másik oldalát az északi part tanúhegyeinek festői panorámája kíséri. A százéves fák között andalogva megtalálhatjuk Pál Mihály Balatoni szél című szobrát, valamint az előtte helyet foglaló fotókeretet, mielőtt megpihennénk a kőből faragott padokon.

Tagore sétány, Balatonfüred

Rabindranath Tagore hindu költő hajdanán egy füredi szanatóriumban gyógyult meg, s ennek örömére ültette el a mai Tagore sétány első hársfáját. Az emlékfát sorra követte a többi, így napjainkban többek között Marx György fizikus, Wigner Jenő fizikus, Teller Ede atomfizikus, Oláh György kémikus, Fazekas Bertalan űrhajós és Salvatore Quasimodo költő nevéhez is fűződik egy-egy terebélyes darab. A gyönyörű fasoron, ámulatba ejtő virágszigeteken túl pedig megannyi kávézóval, étteremmel, illetve az augusztusi borhetek bódéival is elkápráztat minket az elegáns korzó.

Pisky sétány, Tihany

A Visszhang-domb aljától elképesztő kilátás kíséretében, és megannyi látnivalóval tűzdelve vezet fel minket a Pisky sétány a Tihanyi Apátságig. Utunk elején ne felejtsük el kipróbálni, hogy a tihanyi visszhang valós vagy csupán egy legenda, majd a padoknál meg-megállva élvezzük ki a festői balatoni panorámát. A sétányon hangulatos vendéglátósegységekbe, szuvenírboltokba is botolhatunk, és a félköríves kilátópont után egy fakapu mögötti lépcsősor vezet fel minket a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz. Ezt követően a Fazekasház kézzel készített kerámiáit vehetjük szemügyre, majd a Csokonai-ligetnél újabb panorámapont örvendeztet meg minket, mire elérjük az apátságot.

Kisfaludy sétány, Balatonakarattya

A balatonakarattyai Magasparton halad végig a fákkal, padokkal övezett Kisfaludy sétány, ahol 50-60 méter magasból ejthet bűvkörébe minket a festői balatoni panoráma. Tiszta időben elláthatunk egészen a Tihanyi Apátságig, de jól látszódnak a Badacsony és Szigliget körvonalai is. Ha innen továbbmegyünk a Kisfaludy-kilátóig, akkor falépcsőkön lépdelhetünk le egészen a magyar tenger partjáig.

Kvassay sétány, Balatonföldvár

Kvassay Jenő vízmérnök amellett, hogy a Balaton kutatásának szentelte munkásságát, azon igyekezett, hogy szeretett városa minél szebbé váljon. Ennek köszönhetően sétálhatunk ma a déli part elképesztően szép sétányán, amelyet maga a vízmérnök álmodott meg egykor. Az 1200 méter hosszú korzóra ferdén hajlanak be a hatalmas, XIX. század végén ültetett platánfák, amelyek alá a nagy nyári hőségben igazi felüdülés betérni. A Tagoréhoz hasonlóan, a sétány vonalán figyelmesek lehetünk egy villasora, ahol egykoron a magyar arisztokrácia élte fényűző életét. A déli part ámulatba ejtő sétánya a kikötőből indul, s végül a Csigaház Kisvendéglő finomságaival zárul.

Tóvölgyi László sétány, Vonyarcvashegy

Vonyarcvashegy aszfaltozott sétánya meredeken fut fel egészen a Szent Mihály-dombig, amelynek kápolnája és vidéke a balatoni régió egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A település volt plébánosáról elnevezett sétányon járva láthatjuk a népi históriákban szereplő, szerencsés halászok emlékhelyét. A legenda szerint 1729-ben a pusztító balatoni vihart túlélő 40 halász emelte fel a dombon álló bájos kápolnát. Az emlékhelytől nem messze pedig már meg is pillanthatjuk a 136 méter magas dolomitképződmény tetején álló, az ország egyetlen épen megmaradt halászkápolnáját, amelyhez lenyűgöző kilátás társul.

