11 hangulatos terasz Budapesten, ahol jólesőn sütkérezhetünk tavasszal

Akárcsak a tavaszi virágok, úgy nyílnak ki sorra egymás után a főváros kedvelt vendéglátóhelyeinek teraszai is. Ne késlekedjetek, ragadjatok meg minden alkalmat ti is, és sütkérezzetek egy jót a tavaszi napsütésben!

Capri Pizzéria

Tavasszal, mikor mindenki új élmények keresésére indul, és mind inkább a természetbe és a szabad levegőre vágyik, tökéletes választásnak bizonyul a főváros négy helyszínén is tárt ajtókkal kecsegtető Capri Pizzéria. Az olasz ízeket, Olaszországból érkező friss alapanyagokat, a frissen gyúrt és nyújtott tésztákat egy tető alá varázsoló Capri mind a négy éttermében tágas terasz áll a vendégek rendelkezésére, akik autentikus környezetben kóstolhatják végig az étterem kifogástalan kínálatát.

Kézzelfogható mediterrán élmény a paradicsomba mártogatott friss focaccia, a krémes mártásokban fürdőző gnocchi és ravioli, de kivétel nélkül mosolyt csal bárki arcára az egyszerre puha és ropogós pizza is. A nem kevesebb mint 53-féle ízben elérhető kerek tészta elkészültét a látványkonyhában követhetik nyomon a vendégek, majd a teraszon, egy pohár remek bor társaságában elfogyaszthatják. A felejthetetlen élmény garantált!

4 helyszínen Budapesten | Weboldal

Este11

A Feneketlen-tó szomszédságában, a gesztenyefák alatt otthonra lelt vendéglátóhely, az Este11 április 19-én nyitja meg idei szezonját. A Villányi úttól egy karnyújtásnyira található kerthelyiségben ettől a naptól kezdve ismét ízletes fogások füstölögnek majd a smokerben, a bárpultnál számtalan magyar és külföldi borból válogathattok, de minőségi alapanyagokból készült koktélokkal is szemezhettek kedvetekre. Az Este11 esszenciája ezúttal sem áll meg a gasztronómiánál, hiszen ebben a szezonban is DJ-k, élőzenei koncertek és kulturális programok töltik meg Buda szórakozókertjét.

1113 Budapest, Villányi út 14. | Weboldal | Facebook

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Ha tavasz, akkor terasz, és ha terasz, akkor irány a városligeti Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda, ahol ilyenkor a Kürtős Fondü Variációké a főszerep. Nincs jobb, mint a finom, meleg, ropogós kürtőskalács-szeleteket különböző toppingokba mártogatva élvezni a tavaszi napsütést és a ligeti csicsergést. A klasszikus ízek kedvelői a vanília, dió, fahéj, kókusz és kakaó ízesítések közül egyikkel sem nyúlnak mellé, míg a merészek a málna, pisztácia, passiógyümölcs ízeket kombinálhatják csoki, csoki-málna, csoki-mangó, vaníliakrém, tejszínhab és mákos vaníliasodó toppingokkal.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Panorámia

A Tóth Árpád sétány tavasszal szirmaikat bontogató cseresznyefáinál tett séta és a Budai Várnegyedben eltöltött kellemes nap után keresve sem találni alkalmasabb helyet a megpihenésre és a feltöltődésre, mint a Panorámia. A Panorámia, melyet sokan a Halászbástya Étterem kistestvérének is neveznek, fiatalos és lendületes helyszín, ahol nemcsak kifogástalan és szezonra hangolt fogások, séta után jóleső frissítők várják a megpihenésre vágyókat, de egyben itt található a fővárosra nyíló legszebb kilátás is. Az ember egy hűsítő limonádé és egy remek koktél mellé nem is kívánhatna többet, mint kedvére gyönyörködni a mesés kilátásban.

1011 Budapest, Hunyadi János út 31. | Weboldal | Facebook

Petrol Beer & Barbeque

A József körút BBQ-birodalmába, a Petrol Beer & Barbeque-ba tiszteletét tette a tavasz. Nyitva álló teraszukon már javában gőzölögnek a merészebbnél merészebb fogások, és koccannak melléjük a craft sörökkel töltött poharak. A Petrol csapata mindeközben legújabb, havonta ismétlődő eseményére készül, melynek főszerepében nyüzsgő teraszuk és egy saját Green Egg grillsütő áll. Április 25-én első Urban Grill alkalmukra várják az ínyenceket, akik a szabad ég alatt élvezhetik a thai ízek inspirálta ételeket. De addig is, a Petrol áprilistól már vasárnaponként is tárva-nyitva áll előttetek!

1085 Budapest, József krt. 35. | Weboldal | Facebook

MOST Kortárs Bisztró

Április 1-től immár frissen nyíló teraszán élvezhetik a vendégek a MOST Kortárs Bisztró színes és eklektikus ételsorát, klasszikus és különleges fogásait ugyanúgy, mint az általuk kínált koktélok számtalanját. Legyen tehát szó randevúról, netalán egy 50 fős születésnapról, a MOST-ba szabad- és beltéren is mindenki elfér. Természetesen akkor se kanyarodjatok másfelé, ha épp egy extra burgerre, ázsiai comfort foodra vagy remek gin-tonicra fájna a fogatok, a MOST-ban megtaláltok minden gasztronómiai és kulturális élményt, amire csak vágytok!

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 17. | Facebook

Pasha Café

Utazzatok vissza az időben a Pasha Café különleges miliőjében, a Várnegyed festői Törökkertjében. A török korból származó, rekonstruált ágyútoronyban található meghitt hangulatú, magával ragadó kávézó ügyesen ötvözi a történelmet a kortárs hangulattal. Kóstoljátok meg a pompás kávé, tea és ízletes sütemények széles választékát, miközben gyönyörködtök a teraszon üldögélve elétek táruló csodálatos budapesti panorámában. A Pasha Café tökéletes helyszíne a meghitt pihenőknek, főleg azután, hogy bebarangoltátok a kávézó szomszédságában felbukkanó történelmi csodákat, mint például a Királyi Palota, a Mátyás-templom és a Halászbástya.

1013 Budapest, Lovarda utca 1. | Facebook

Róma Ételbár

A Csalogány utca régóta megkerülhetetlen pontja, a Róma Ételbár is megnyitotta idei teraszszezonját. A régmúltat, a gyerekkort és leginkább a nagymamánál töltött vakációk ízeit felvonultató Róma bármely nap, legyen az egy kedd vagy egy lassú vasárnap, képes visszarepíteni az időben. Ha épp egy galuskával ölelt csirkepaprikásra, savanyúsággal kísért bácskai rizseshúsra vagy egy gombócba zárt desszertre vágytok, de közben élveznétek a friss tavaszi levegőt, a hűs málnaszörpöt és a lombok árnyékát, legközelebbi utatok mindenképp ide vezessen! Fontos, hogy hétvégente érkezési sorrendben tudtok helyet foglalni az étteremben, foglalni csak 5 fő felett lehetséges!

1015 Budapest, Csalogány u. 20. | Weboldal | Facebook

Relative Pozsonyi

A minden évszakban elbűvölő Pozsonyi út tavasszal nem csak az arra sétálók, de a teraszokon kávézók, poharukat koccintók és baráti társaságok zsivajától is hangos. A rügyező fák alatt található Relative Pozsonyi terasza is megnyitotta idei szezonját a napfürdőzni vágyók, na meg persze a napokat méltóképp indítók előtt is. Míg a Pozsonyi forgataga kellemesen duruzsol, az ínyencek addig elmerülhetnek a koreai pirított briósokba és bagelekbe zárt, minden földi jóval megpakolt szendvicsekben, a komótos brunchok élményében, akárcsak a minden érzékre ható bowl-ok és kávék mámorában.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. | Weboldal | Facebook

Bálna Terasz

A város egyik legkülönlegesebb panorámájával megáldott Bálna Terasz idén tavasszal ismét találkozók, randevúk, baráti iszogatások és a kikapcsolódás méltó helyszíne lesz. Ha a Bálna melletti sétányon tett séta után pihenésre vágytok, de gyönyörködnétek még a budai rakpart látképében, a Bálna terasz a hét minden napján tárva-nyitva áll előttetek. A frissítők és hűsítők számtalanját felvonultató italkínálaton túl akkor se menjetek messzire, ha megéheztek, hiszen a Bálna Teraszon mindkét élmény részesei lehettek, méghozzá a Dunától egy karnyújtásnyira.

1093 Budapest, Fővám tér 11-12. | Weboldal | Facebook

Alessio

Buda zöldövezetében, a pasaréti fák alatt találjuk az olasz ízek és zamatok budai fellegvárát, az Alessio éttermét. A mindig friss és minőségi alapanyagokból készült olasz fogások nemcsak a környéken élők kedvencei, a helyben készített tészták, a krémes rizottók, akárcsak a tenger ízeit magába záró ételek sokak szívét megdobogtatták már. Az első tavaszi napsugarak megjelenésével természetesen a tágas terasz is a vendégek rendelkezésére áll, ahol egy kiváló kávé és remek desszertek mellett élhetjük meg a dolce vitát.

1026 Budapest, Pasaréti út 55. | Weboldal | Facebook

