50+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest novemberben is. Nyitnak a műjégpályák és a karácsonyi vásárok, ezen túl szuper gasztro- és moziélményeket, családi programokat, kiállításokat, koncerteket és bulikat is ajánlunk – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

VIVE LE JAZZ! FESZTIVÁL – A FRANCIA JAZZ ÜNNEPE // Opus Jazz Club (csütörtök-szombat)

A francia jazz az európai színtéren belül is különleges színfoltot képvisel, ezt ünnepli a Budapest Music Center és a Francia Intézet közös fesztiválja, a Vive le Jazz!, amely idén november 17. és 19. között ismét három magával ragadó együttest mutat be az Opus Jazz Club színpadán. A fesztiválprogram idén az akusztikus és elektronikus hangzások, valamint a legősibb hangszer, az emberi hang lehetőséget kutatja a 21. század kreatív zenéjében.

Facebook-események >>

Miller Budapest Essentials (csütörtök-vasárnap)

A Miller Budapest Essentials 2022 eseménysorozat keretében lesz három napunk novemberben, mikor kiszakadhatunk a megszokottból és új szintre emelhetjük a szórakozás és az urban life életérzését. November 17. és 20. között három különleges budapesti épület ad majd otthont a BPES programsorozatának, ahol a kiváló külföldi és magyar előadók felelnek majd a felhőtlen és megismételhetetlen hangulatért.

Facebook-esemény >>

Országos Rajzfilmünnep (péntek-szombat)

Idén 9. alkalommal kerül sor az Országos Rajzfilmünnepre. A vetítések a BMK-ban teljes kikapcsolódást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak, izgalmas közös élményt a családnak.

Facebook-esemény >>

WESTEND WINTER WONDERLAND nyitóhétvége (péntek-vasárnap)

Pénteken újra megnyitja kapuit a varázslatos téli csodavilág a Westend Tetőkertben, ahol a gőzölgő, illatos forralt bor mellett, jégkorcsolyapálya, hangulatos körhinta, food truckok valamint idén újdonságként egy karácsonyi fűtött sátor garantálja az ünnepi hangulatot a város felett. A belépés továbbra is ingyenes, a korcsolyázás külön díjhoz kötött, melynek értéke levásárolható a Westend üzleteiben.

Facebook-esemény >>

Vasútmodell-kiállítás // Klebersberg Kúria (péntek-vasárnap)

Ez a program mindenki számára érdekes lehet, aki egy kicsi érdeklődést mutat a modellvasutak, legóból összerakott városok iránt. Az 1-es Villamos Klub jóvoltából több méternyi terepasztalos, működő vasútmodell bemutató várja majd az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Találkozz a Stranger Things rendezőjével a Cinemira TEEN filmfesztiválon (szombat-vasárnap)

A CINEMIRA TEEN Ifjúsági Film Fesztiválon a világ legkiemelkedőbb fiataloknak szóló rövidfilmjeit és mozifilmjeit mutatják be premier előtt. Emellett számos interaktív filmes előadáson is részt vehet a fiatal közönség. A Stranger Things világhírű rendezője Antal Nimród tart interaktív előadást a sorozat rendezésével kapcsolatban, míg az Eufória forgatást megjárt magyar operatőr bevezet a sorozat kulisszái mögé. Filmszínészet iránt érdeklődők kipróbálhatják magukat egy igazi filmes castingon. Az online térben alkotni vágyók sikeres influenszerektől (Ráskó Eszter, Anzselika Habpatron, Kovács András Péter) kérdezhetnek. Rendezők és zenészek beszélgetnek Sena, Analog Balaton, Anima Sound System együttes videóklip forgatásáról. A filmkészítés iránt nyitottak pedig animációs filmet is forgathatnak, vagy épp virtuális valóságban próbálhatják ki, mit tehetnek egy party drogos áldozatért.

Részletes program és jegyvásárlás >>

Kitsune Japán Vásár (szombat-vasárnap)

Hangolódj lélekben a télre és lepd meg magad valami japán aprósággal, finomsággal a japános tematikájú vásáron.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2022. november 17.)

Boldog szülinapot, Budapest! // Évfordulós minifesztivál

Comedy Central stand-up est, Momentán impró színház, Larry filmpremier, fantasztikus koncertek és még sok szuper program – főszerepben a szülinapos Budapesttel.

Facebook-esemény >>

Városligeti Műjégpálya nyitónap

November közepén megkezdődik a korcsolyaszezon Budapest egyik leghangulatosabb szabadtéri jégpályáján. A Városligeti Műjégpálya a teljes szezonban számos programmal várják a siklás szerelmeseit.

Facebook-oldal >>

A Zene Éjszakája

Idén hatodik alkalommal, ezúttal november 17-én ismét klasszikus, de nem komoly zenei koncertekkel telik meg a főváros. A pár hete Az év zenekarának választott Budapesti Fesztiválzenekar kamaraformációi újra Budapest legkedveltebb bárjaiban, kávézóiban lépnek fel. A zene éjszakáján a főváros több pontján élvezhetjük az ingyenes minikoncerteket.

Facebook-esemény >>

PRIVATE BEACH | balatonoffseason // TELEP

Ismerjük a nyári Balatont, de milyen olyankor, amikor már nem tölti meg gyerekzsivaj a strandokat, a lángosos bódénál nem kígyózik méteres sor, és nem száradnak fürdőnadrágok a szárítóköteleken a nyaraló udvarán? Avagy, milyen a magyar tenger partja, ha kiürül. Erről fog beszélgetni Bartha Dorka történész, újságíró a BALATONOFFSEASON oldal ötletgazdája és Farkas-Zentai Lili, az Octogon magazin online főszerkesztője.

Facebook-esemény >>

Falra fel! plakátaukció – Drakulától a pop artig

Mindegy, hogy szobadísz, befektetés, ajándék vagy egyszerűen csak egy kedves emlék kedvenc filmünkről, színészünkről, grafikusunkról, korszakunkról, minden plakát a művész, a téma és a korszak találkozása, ahol a közölnivaló ötvöződik az egyéni stílussal, a kor szellemével és divatjával. Jó helyre kerülve bármelyik örök darab lehet.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2022. november 18.)

Tárlatvezetés: El Greco // Szépművészeti Múzeum

El Greco görög származású volt, mégis minden idők egyik legjelentősebb spanyol festőjeként vált ismertté. A Krétától Toledóig megtett út a szent megszállottsággal alkotó mester festői és spirituális utazásaként is értelmezhető. A budapesti kiállítás időrendi sorrendben mutatja be El Greco nagy ívű életművének legkiemelkedőbb alkotásait a korai itáliai hatást tükröző festményektől a Spanyolországban készült látomásos erejű művekig. A 60 perces tárlatvezetésen a látogatók betekintést nyernek a kortársai által „szellemlátónak” hívott festő valamennyi alkotói periódusába.

Facebook-esemény >>

HELLO WINTERLAND! – nyitónap a Hello Budában

Porold le a korid és készülj az ünnepi hangulatra, mert péntektől a Hello Buda gasztroudvar varázslatos téli birodalommá alakul át!

Facebook-esemény >>

Vörösmarty Classic Xmas – karácsonyi vásár nyitónap

November 18-tól Budapest szívében, a Vörösmarty téren megnyitja képzeletbeli kapuit a Vörösmarty Classic Xmas. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli karácsonyi hangulattal fogadja vendégeit.

Facebook-oldal >>

Adventi Ünnep a Bazilikánál nyitónap

2022. November 18-tól 2023. január 1-jéig ismét vár mindenkit az Adventi Ünnep a Bazilikánál. Közel százötven hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, korcsolyapálya, szívmelengető programok és még sok-sok meglepetés vár itt titeket.

Facebook-oldal >>

Őszi Zsendülés a Lumenben

Borozással egybekötött, zenés hétköznapbúcsúztatóval várja vendégeit november 18-án, délután 5-től majdnem éjfélig a Horánszky utcai Lumen Kávézó. Az italokat a Zsendülés – Veraison fedőnév mögött álló, kiváló tokaji pincészetek (Homoky, TR Művek, Zsirai) biztosítják. A zenéről DJ Popdavec gondoskodik.

Facebook-esemény >>

TEO y la MAR – Flamenco-est a Muzikumban

A TEO y la MAR Keck Mária flamenco táncművész és énekes, valamint Teo Mandžuka flamenco gitárművész duója, amelyben saját flamenco alapú kompozíciókat és hagyományos flamenco darabokat játszanak, utóbbiakat a műfaj improvizatív hagyományai szerint. A felálláshoz ez alkalommal Böröcz Petra flamenco táncművész csatlakozik vendégművészként a Muzikum színpadán.

Facebook-esemény >>

Wannabe XXL – Best of ’90S + ’00S // Akvárium NagyHall

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat?

Eljött a feltámadás ideje: pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Facebook-esemény >>

Ha szívesen kiszakadnátok a jelenből néhány órára, ezeken a helyeken is megtehetitek:

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. november 19.)

Ferencváros ★ hagyományos és modern arcai – gasztrokulturális élménynap

Egy fáradtság- és búfelejtő, vidám élménynap, melyen felfedezhetitek Ferencváros rejtett értékeit. Hagyjátok magatokat elkényeztetni ízeivel és kellemes fürdőjével!

Facebook-esemény >>

Élményséta Erzsébet királynéval // Gödöllői Királyi Kastély

Erzsébet királyné születésének 185. évfordulóján a Gödöllői Királyi Kastély egy különleges tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket Erzsébet napja alkalmából. A 11 és 14 órai kezdésű, kösztümös élményséták során „Őfelsége” vendégeként járhatjuk be a királyi lakosztályokat, ahol sok más érdekesség mellett bepillantást nyerhetünk abba hogyan élt Gödöllőn a királyi család és azt is megtudhatjuk vajon miért szerette ennyire Erzsébet királyné az itt-tartózkodást.

További részletek és jegyvásárlás >>

Hadik Brunch Kemény Zsófival

Kemény Zsófi ereiben is irodalom csordogál. Megjelent verseskötete, több regénye, a magyar slam fontos alakja, ír dalszövegeket és dramaturgként diplomázott. Hogy mit jelent neki a nyelv, hogy választ egy adott témához műfajt, milyen mások számára dalszövegeket írni és mennyire szereti a saját szövegeit előadni, arról a Hadik Brunchon beszélgetnek vele.

Facebook-esemény >>

Pizzasütő workshop a FIRST Taproomban

Ismét itt az alkalom, hogy ennek a dinamikus duónak (sör és pizza) a mennyei ízkavalkádjai egy valóságos hétvégi „bűnözésorgián” koncentrálódjanak, szombaton ugyanis a Pizzi csapata második alkalommal látogat el FIRST Taproom teraszára és megtanítja hogyan is kell igazi olasz recept alapján, tökéletesen ízletes, szaftos és ropogós pizzát készíteni.

Facebook-esemény >>

Macskamánia – Nemzetközi Macskakiállítás

A kiállításon naponta több száz különleges macska, gyerekprogramok, táp- és felszerelésvásár várja az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Kraft Kézműves Vásár // Szimpla Kert

Novemberben megrendezésre kerül a kultikus Szimpla Kertben az oly sokak által kedvelt kézműves vásár, melyen hazai művészek egyedi alkotásait vásárolhatják meg a helyszínre látogatók. Hatalmas ital és étel kínálat mellett hangulatos zene is várja a művészet iránt érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Budapesti szeszhatározó – Szívderítő italtörténeti séta kóstolóval

Ezen a sétán a kóstolókba is karácsonyi ízeket csempésznek: ünnepi ízű sör is vár majd rátok. Emellett az ünnepi italok, a rumpuncsok, a likőrök, a karamellizált cukorral készült pálinkák és persze a pezsgő történetét is megismerhetitek.

Jelentkezés >>

Egy rakparti séta is szuper hétvégi program lehet:

A PADON – apa születik (képzeletszínház az apai érzelmekről)

Három férfi, akik várták gyermekük érkezését, ám mindannyiuk élete 180 fokos fordulatot vett, miután a picik idő előtt jöttek a világra. ’A PADON – apa születik’ című képzeletszínházi előadás az ő élményeiket, vívódásaikat mutatja be, találkozásukat ezzel a váratlan, küzdelmes helyzettel. A darab különlegessége, hogy Zsolt, Bence és László hús-vér apukák, történetük – ezzel együtt minden érzés, szó és gondolat, ami megjelenik a színpadon – valós.

Facebook-esemény >>

Folk-kocsmakvíz // Hagyományok Háza

A november 19-i táncház előtt Folk-kocsmakvízre invitálják a játékos kedvű baráti társaságokat a Hagyományok Házába. A feladványok a hagyományos paraszti kultúrához és táncmozgalomhoz kapcsolódnak, így kifejezetten a táncházas közönség érdeklődési körébe tartozó rejtvények várják a csapatokat.

Weboldal >>

Még több izgalmas beltéri program Budapesten:

David Bowie dokumentumfilm vetítés – Moonage Daydream

A Moonage Daydream című alkotás megvilágítja David Bowie, korunk egyik legtermékenyebb és legbefolyásosabb művészének életét és zsenialitását. A magasztos, kaleidoszkópszerű, soha nem látott felvételeken, előadásokon és zenén keresztül bemutatott életművet Brett Morgen rendezte, így egész estés, élményszerű, filmes Odüsszeia David Bowie kreatív, zenei és spirituális utazását tárja fel. A filmet David Bowie saját narrációja kíséri, és ez az első hivatalosan jóváhagyott film a művészről.

Facebook-esemény >>

GÖDÖR 20: Crème de la Pop / Cymbal Rush

A Crème de la Pop megmutatja, hogyan kell bezzegrégenezős boomer kommentek nélkül, méltósággal és igényes komolytalansággal nosztalgiázni a Juventus rádió és a Z+ aranykoráról manouche gitárokkal, nagybőgővel, mosódeszkával és klarinéttal, illetve hogyan szóltak volna gramofonról a 90-es és a 2000-es évek sztenderdjei a gondtalan harmincas években, amikor még tényleg mindenki táncolt.

Facebook-esemény >>

Malacka és a Tahó | vendég: The Magenheims @ Hunnia

A tavaly már 25 éves fennállását ünneplő Malacka és a Tahó legfőbb jellemvonása, hogy mondanivalóját ironikus, abszurd dalszövegekbe csomagolja. Akik nem a koncertekről, azok a mozis vagy tévés dalaikról is ismerhetik őket: a Buhera mátrix zenéjéről, vagy a jelenleg is futó Munkaügyek – IrReality Show sorozat zenéjéről.

Facebook-esemény >>

Rubber Soul VS. Revolver a The Bitsszel @ Muzikum

Norwegian Wood, In My Life, Taxman, Tomorrow Never Knows… 1965 és ’66 hihetetlen termékeny és újító évek voltak a Beatles életében és kettő csodálatos nagylemez volt a termés kevesebb, mint 1 év különbséggel. Most sokak két kedvenc albumát veszi górcső alá a The Bits ezen a kivételes estén.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. november 20.)

Termelői piac és libalakoma a Pancson

A már hagyománnyá vált libalakoma idén sem marad el a Pancson. Emellett persze a megszokott szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek és borok is várnak benneteket az Élesztőház udvarán.

Facebook-esemény >>

Téli Pagonyfeszt

Készüljetek a legszebb mesékkel és játékokkal, kreatív foglalkozásokkal és színházi előadásokkal, koncerttel és közös élményekkel az ünnepekre.

Facebook-esemény >>

Egy kirándulás bármikor jó hétvégi program lehet:

Közös Lábos Fiala Borcsával

A Felelős Gasztrohős jótékonysági főzése a Szimplakerti Háztáji Piacon.

Facebook-esemény >>

Orczy téri Bográcsfesztivál

Ismét megrendezik a Gólya tetőteraszán Bográcsfesztivált, ahol a tavaly, az Oltalom által elnyert vándorkupát lehet megszerezni. Négy szervezet és két helyi család, baráti társaság főz majd bográcsban bab alapú ételt. Mindenkit várnak enni, inni, táncolni és készülünk családi és gyerekprogramokkal is.

Facebook-esemény >>

Steampunk Design Christmas November

2022 sem múlhat el Steampunk hangulatot igéző ajándékok nélkül. A vásáron találkozhatsz a szubkultúra tervezőivel, alkotóival valamint megtekintheted Szücsy Péter művész kiállítását, aki Steampunk pókokat készít óraalkatrészekből.

Facebook-esemény >>

Hisztis szobanövények megszelídítése

A workshopot a sok növénygyilkosság, kísérletezés, kutatómunka, szobanövényes egyéni konzultáció és sikerrel záruló próbálkozások hívták életre. Most pedig szeretnék átadni a tudást, amit a hisztis szobanövényeinkkel kapcsolatban tanultak és tapasztaltak.

Facebook-esemény >>

Legkisebbek mozija: Vízipók-csodapók

Az egész estés film a rajzfilmsorozat első két szériájának egyes epizódjaiból készült, amelyeket összekötő jelenetekkel egészítettek ki.

Facebook-esemény >>

Abigél titkai // Újszínház Budapest

Töredékek szólalnak meg Szabó Magda csodálatos életművéből Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész előadásában és szerkesztésében. A művésznő felvillantja az írónő életútjának legjelentősebb eseményeit, kiemelkedő alkotásaiból idéz, és beavatja a közönséget az Abigél című film születésének titkaiba is.

Facebook-esemény >>

További nagyszerű színházi előadások novemberre:

Zádor trio feat. Gyárfás István // IF Cafe Jazz Club

Izgalmas, válogatott jazz standardek a beboptól a modern jazzig.

Facebook-esemény >>