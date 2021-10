2021 októberében is színes őszi programokkal vár bennünket Budapest. Fesztiválok, sörnapok, kiállítások, gasztroélmények, irodalmi és családi programok közül is válogathattok cikkünkben.

Az elmúlt években igazi nemzetközi jazzfesztivál lett e hagyományosan szeptember eleji – nyárzáró és évadkezdő – programsorozatból. Olyan komoly fellépőgárdával, amely bármelyik nyugat-európai fesztiválon megállná a helyét.

Nincs október sörfesztivál nélkül! A minőségi sörök iránti epekedés enyhítésére október 1-3. között a Margitsziget Gasztro Sétánya ajánl zenés megoldást. A rendezvényhez hét vendéglátó kerthelyiség csatlakozik, így amolyan kocsmatúrajelleggel az összes neves (csapolt, hazai és nemzetközi) sörfajtát kipróbálhatják a látogatók.

Rögtön október első hétvégéjén nyit Budapest legújabb kulturális központja a Corvin-negyed szomszédságában, a Vajdahunyad utcában. A Turbina névre hallgató kezdeményezés egy sokszínű befogadóteret takar, amely kiállításoknak és koncerteknek épp úgy helyet biztosít majd, mint piacoknak, nappali buliknak és művészeti eseményeknek.

Egy új hely felderítése is szuper őszi program lehet:

A Rákóczi tér és a Csarnok mint emblematikus helyszín ad majd teret a háromnapos rendezvénynek. A jazz szinte valamennyi stílusa, a legismertebb, világhírű és a most induló formációk, szólók, duók, triók egyaránt szerepelnek a programban. A programokon a részvétel ingyenes.

Top éttermekben ebédelnél vagy vacsoráznál, de a prémium menüért nem szeretnél túl sokat fizetni? Jókor, jó helyen megteheted! Budapesten és környékén október 1. és 10. között, az Országos Étterem Hét keretében háromfogásos menüket kínálnak 3900 forinttól. A résztvevők között olyan fővárosi kedvenceket találunk, mint a Hemingway Étterem.

2021. szeptember 26. és október 10. között több mint 100 programmal hív a főváros, ahol számtalan helyszínen színesíti a budapesti őszt a Budapest Brand nZrt. kortárs programsorozata. A fesztivál részletes programja és további információk a www.budapestioszifesztival.hu weboldalon elérhetőek.

Magyarország leglátogatottabb köztéri kiállítása idén ősszel is tárt karokkal várja azokat, akik megtekintenék az idei év legjobb pályázati munkáit. A plakátok kreatív gondolatokat, véleményeket és társadalmi kritikát közvetítenek már 21 éve, melyeket szabadtéren, éjjel-nappal ingyenesen lehet megtekinteni. Az idei kiállítás témája az életjel, a plakátok pedig az elmúlt év bizonytalanságát, kiábrándultságát és veszteségeit dolgozzák fel különböző szemszögből.

A minden évben megrendezett sajtófotó-kiállítás a pályázók és a látogatók körében is óriási népszerűségnek örvend: évente ezrek pályáznak, és százezrek nézik meg a díjazott fotósok műveit. A nemzetközi zsűri idén 28 ország 45 fotóriporterét díjazta, akik egytől egyig az elmúlt egy év eseményeit örökítették meg, legyen szó természeti pusztításról, háborúról vagy egyéni emberi sorsokról. A világszerte 120 helyszínen bemutatott kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban idén a Lát-lelet kísérőkiállítás egészíti ki, ami 15 magyar fotóművész alkotásait mutatja be.

Mesével nevelni a legjobb dolog a világon: a mese tanulsága beépül a gyermek cseperedő lelkületébe, elgondolkodtat, utat mutat. A Szentmihályi Kulturális Központban és az Erzsébetligeti Színházban ezen a napon minden a magyar népmesék furfangos és tanulságos történetei, vitéz hősei és éles eszű leánykái körül forog majd. A kicsi és nagyobb gyerekeket színházi előadások, diafilmvetítés, játszó- és kézműves alkotóház, népdaltanítás, mesekönyv cserebere várja.

A sörkedvelők örömére október 2-án újra kitárul a magyar kisüzemi sörfőzdék kapuja: főzdetúrákkal összekötött kóstolókat szerveznek. Ha érdekel a sörkészítés, szívesen bővítenéd ismereteidet az alapanyagokról és a sörkészítési technológiákról, továbbá megismerkednél a különböző sörtípusokkal, ezt a programot neked találták ki.

Ónodi Eszter vadonatúj zenekarának lemezbemutató koncertje az új Gödörben.

Ha kirándulnátok egyet Budapest környékén:

Legyen szó szakmai elismerésekről, lemezeladási sikerekről vagy felejthetetlen koncertekről, a Boban Marković Orkestar mondhatni mindent elért, amit zenekar elérhet. A vérbeli balkáni temperamentumot megidéző muzsika október 2-án a Kobuci Kert közönségének szól majd, a zenekar élén minden idők egyik legnagyobb trombitásával.

A Fővárosi Állat- és Növénykert fesztiválja az állatmentésről, a felelős állattartásról a fenntarthatóságról és sok minden másról.

Van egy remek hónapindító ötletünk október első vasárnapjára. Az Élesztőház udvarán szüreti hangulatban, friss musttal és bográcsos betyárgulyással kedveskedik vendégeinek a már jól ismert, őstermelőket felsorakoztató Pancs közösségi piac. Tökéletes alkalom arra, hogy feltöltsd az éléskamrát mennyei finomságokkal.

Október 3-án, a kivételes tehetségű írónő születésének 104. évfordulója előtt két nappal tűzte műsorára a Szabó Magda élettörténetét és munkásságát felgöngyölítő, Szelíden és szilárdan című előadást a Várkert Bazár. Az est során megelevenedik Debrecen, az írónő nagyszülei és szülei, valamint imádott férje, Szobotka Tibor.

Ha egy belvárosi sétát választanál programként:

A mai, hétköznapi öltözetben elmondott beszéd bírái – az athéni bírák – maguk a nézők. Az előadás egy olyan erkölcsi normát akar felmutatni, ami kiveszőben van: helytállásról, az ügyekhez való ragaszkodásról, arról, hogy az erény és igazságosság fontosabb, mint a pénz.

2021. október 4. és október 10. között három remek koncertre invitál a Budapesti Őszi Fesztivál és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. Részletes program: ITT.

Októberben ismét visszatér a számos nemzetközi díjjal kitüntetett 360 Design Budapest kiállítás, amely betekintést enged a hazai formatervezés sokszínű világába. A kortárs designkiállítás mellett kurátori tárlatvezetés és szakmai kerekasztal-beszélgetések is várják az érdeklődőket október 4. és 10. között a Bálnában.

“Hősünk, Karrer, olyan ember, aki pontosan tudja, mit várhat saját életétől. Olyan nézőpontból szemléli a világot, ahonnan világosan belátható életének teljes reménytelensége, és ennek ellenére mégis belevág egy újabb történetbe, holott ő tudja a leginkább, hogy csak vesztesként kerülhet ki belőle. Van azonban benne valami, ami erősebb, mint a saját világlátása. Ez a benne lakozó nagyobb erő vonzza a történet másik szereplőjéhez, az énekesnőhöz, aki vágyainak és érzéseinek nem egészen méltó tárgya. Karrer nem vár semmit ettől a szerelemtől, számára ez a szerelem a legvégső emberi szükséglet, az emberi melegség utáni biológiai vágyakozás kifejeződése végzetes egyedüllétében… Nem is az a kérdés, hogy mi a tétje az életének, hanem az, hogy egyáltalán van-e tétje?…” (Krasznahorkai László)

Magyarország legnagyobb, évente megrendezésre kerülő kortárs képző- és fotóművészeti kiállítása ezúttal 500 feletti művész több ezer alkotását mutatja be a közel 30 országból érkező, száznál több kiállító jóvoltából a Bálna Budapest lenyűgöző épületében.

Október 7. és 10. között rendezik meg az ország legjelentősebb önkéntes ifjúsági akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű kezdeményezést, amelyre már várják önkéntesek jelentkezését.

A Middlemist Red zenéjét kezdetben a psych-rock és a synth-wave stílusjegyei határozták meg. Nemzetközi sikereik az európai underground psych-rock színtér ismert alakjává tették őket. Új hangját az atmoszférikus és pszichedelikus rock hangzásainak egy olyan egyvelegében találta meg, mely újraértelmezi azokat egy 21. századi környezetben.

A Magyar Vasúttörténeti Park és a Víztorony park összevont, 10 hektáros területe ad otthont a budapesti Oldtimer Shownak október 8. és 10. között, amikor is a nagy sikerű kiállításon túl kiegészítőprogramok, úgymint kézműves- és kolbászvásár, valamint számos ingyenes gyerekprogram várja a látogatókat.

A Budapest Design Week 2021 középpontjában a világjárvány utáni „szép új világ” áll, melynek kialakításában döntő szerepet kapnak a designerek.

Zenei ritkaságok, premierek, legendás együttesek, fiatal tehetségek, formabontó produkciók, izgalmasabbnál izgalmasabb programok – október 8-án kezdődik és egészen október 24-ig tart az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, ahol komolyzenei koncertek, opera- és táncelőadások, kortárs zenei estek, jazz, világzenei és könnyűzenei csemegék, valamint különleges irodalmi és képzőművészeti programok várják a fesztiválozókat 17 napon át.

Október 9-én minden az egészséges életmódról fog szólni az Allee melletti sétányon. Azon kívül, hogy életvezetéssel kapcsolatos bemutatókon vehetsz részt, nézelődhetsz a reformélelmiszer termelői vásáron, ahol adalékmentes, bio és természetes összetevőket tartalmazó élelmiszer, kozmetikum és immunerősítő termékeket is kínálnak majd.

Október 9-én a Bartók Béla út és környéke házai nyílnak meg, hogy bemutassák izgalmas történeteiket, lakóikat, programjaikat.

A Pont Fesztivál a világ kulturális és zenei kuriózumait mutatja be – idén a Kaukázus színes, illatos, izgalmas világát hozzák Budapestre, összekötve az UNESCO szellemi kulturális örökség grúz és örmény kincseit a velünk élő magyar hagyományokkal.

A Budapest Garden megadja a módját a szezonnyitásnak: október 9-én őszi pörköltfőző versenynek ad otthont, egyúttal izgalmas megmérettetéssel is készül. A parasztolimpia szórakoztató játékai között a versenyzők összemérhetik tudásukat például söröshordó-hajításban, korsótartásban, szögbeverésben, szkanderben és talicskatolásban.

Látogassatok el a Mikába még utoljára:

Október 9-én a Blahalouisianát köszönti színpadán a Barba Negra. Bár a beat-rock/pop-soul zenekar fellépését többször elhalasztani kényszerült a népszerű fővárosi szórakozóhely, az őszi koncertnek már remélhetőleg semmi nem állhat az útjába. A vissza nem váltott jegyek érvényesek, belépőt a helyszínen 2990 forintért lehet váltani.

A Körbezárul című nagylemezét mutatja be a Tündérvese a új Gödör klubban.

Az AsiaCenter népszerű gasztronómiai programja idén október 9-én és 10-én kerül megrendezésre és ezúttal olyan népszerű sztárok konyhatitkait leshetjük el, mint Rubint Réka, Caramel, Peller Anna és Lukács Miki, Rákóczi Feri, vagy Annuskám. Lesz tonhal bontás, KonyhaBűvészet és Ricsi Bohóc is eljön.

Újpest család- és kutyabarát bolhapiaca és vintage vására a Népszigeten. A kincsvadászat mellett 30 féle lángossal, fenséges óriáspalacsintával és természetesen frissítő italokkal is teljesebbé tehetitek az élményt.

Idén ősszel 16 ország több, mint 120 alkotójának művei lesznek láthatók majd két hónapon keresztül Budapesten. A kiállításon belül a szlovén dizájn legújabb törekvéseit Made in Slovenia – The Future of Living címmel láthatja a közönség.

Divat, Design és Művészet VÁSÁRnapokon szeptemberben és októberben a Normafa Síház területén.

Nem találtad még meg a tökéletes ruhát a Nagy Napra és szeretnél inspirálódni magyar tervezőktől? Itt biztosan megtalálod álmaid ruháját mert a tervezők sokszínű stílusának köszönhetőn rengeteg alkotással találkozhatsz.

Frontembere időszakos távollétében egyszeri és megismételhetetlen bulira készül a Quimby. Az október 14-re tervezett fellépésről jelenleg nem sok részlet ismert, ám a zenekar azt ígéri, a vendégfellépők kilétéről hamarosan lehull a lepel. Helyszín a Budapest Park, minden további tudnivaló legkésőbb a koncert előtti napon kiderül.

A sokszínű francia jazzt ünnepli a BMC és a Francia Intézet közös fesztiválja, a Vive le Jazz! Sodró kortárs jazz a Pronto!-tól, különleges hangszerelésben megszólaló muzsika a Quiet Man Quarettől, sanzonok és Bob Dylan-dalok Emily Loizeau és Palotai Csaba ének-gitár duójától október 14. és 16. között az Opus Jazz Clubban.

Október 14. és 17. között újra megrendezik az évről évre a nemzetközi és magyar irodalom legjelesebb képviselőinek részvételével zajló Margó Irodalmi Fesztivált és Könyvvásárt a Várkert Bazárban. Az őszi fesztiválon megfordul többek között Jón Kalman Stefánsson és az Unorthodoxot jegyző Deborah Feldman.

Találkozás, workshop, tánc és zene a Bagázs 10. születésnapja alkalmából.

Egész napos szüreti mulatság vár kicsiket és nagyokat egyaránt a Hagyományok Házában október 16-án, szombaton kora délutántól késő estig. Izgalmas gyerekprogramokkal veszi kezdetét a szüreti ünnep délután 2-kor, majd szőlészeti kerekasztal-beszélgetéssel, gasztronómiai előadással és ételkóstolóval egybekötött táncházzal ér véget.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék és finomságok a Szimpla Kertben.

Izgalmas helyszínek Budapesten:

Rutkai Bori Banda koncert szülinapi meglepivel, Vándortolldíj-átadó, Babaróka előadás, bűvész show és még sok más izgalmas gyerekprogram vár ezen a napon a MOMkultban.

Az immáron hagyományos maratoni esemény ezúttal nem eredeti nyelven, hanem az eredeti magyar szinkronnal kerül megrendezésre.

Másfél esztendő elteltével újra a Muzikum színpadán Ian Siegal, a British Blues Awards többszörös díjazott előadója, a brit blues fenegyereke, mindenki „kalózkapitánya”, akit a legkarizmatikusabb fehér blues előadónak tartanak ma számon.

Menjetek el egy Utolsó Táncra 2021-ben a Parkba, búcsúztassátok együtt az idei nyarat egy eszeveszett, ízig-vérig Punnanys bulival!

A Dope Calypso Tears To Freshwater című 5. nagylemezét maga a káosz szülte császárral, az évekig tartó vemhesség alatt nemzői már rég lemondtak róla, ám hivatalosan is bejegyzett csoda (egyesek szerint valójában sorscsapás) történt, és a lemez napvilágot látott. Ha már így esett, a zenekar megpróbálja rekonstruálni a lehetetlent, és eljátszani a nagylemez dalait.

Kellemes őszi program lehet egy kávézás is:

Vidám fejlesztőprogramok, amely közben minden kisgyerek megismerkedhet a tűzoltók érdekfeszítő életének csínjával-bínjával.

Napjainkra már majdnem teljesen kikopott a városból a bolhapiacozás műfaja , és már sokkal inkább online, a Marketplace-en, Fife csoportokban, vagy saját gardróbos oldalakon kerülnek gazdára a már valaki által egyszer szeretett tárgyak. A szervezők hisznek abban, hogy a jövő ezeké a tárgyaké, és abban is, hogy a jövő kézzelfogható és analóg.

Az irodalmi, beszélgetős est fókuszába ezúttal a 85 éve elhunyt Kosztolányi Dezső, a XX. század egyik legjelentősebb magyar költője és felesége, Harmos Ilona, illetve unokatestvére, a Brenner József néven született, de Csáth Gézaként ismert orvos író és felesége, Jónás Olga kerül.

Három fiatal tehetség izgalmas projektje mutatkozik be október 19-én az Akvárium Klubban. Közös pont, hogy a szövegírástól a hangszerelésen át a felvételkészítéséig, a dalszerzés minden munkafázisát maguk az előadók végzik. A hallgató őszinte, élményalapú dalokra számíthat, amelyekre nagy hatással voltak az elmúlt év történései.

A Budapest Showcase Hub, vagyis a BUSH jóvoltából a tavalyi, rendhagyó év után október 21–22-én újra megtelnek Budapest klubjai a legizgalmasabb kelet-európai előadókkal. Napközben fejtágítás várja az érdeklődőket a Fészek Klubba visszatérő konferencián, ahova a nemzetközi és a hazai zeneipar legjobb szakemberei érkeznek. Este a város jól ismert, illetve legújabb klubjaiban, különleges helyszínein felfedezésre váró magyar és külföldi zenekarok showcase-koncertjei várják a közönséget.

Pi’erre Bourne idén nyerte meg első Grammy-díját Kanye West ‘Jesus Is King’ című lemezén szereplő számok produceri munkájáért. Korunk egyik legizgalmasabb producere és előadója érkezik az Akvárium Klubba, aki korábban olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Kanye West, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, 21 Savage, Trippie Redd és Lil Yachty.

Október 22-én a Budapest Marriott Hotel Panoráma termében ünnepli 18. születésnapját a Be Massive. A buli házigazdája természetesen Metha, a partysorozat kitalálója lesz, aki hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai elektronikus zenei szcénának. Az este hangulatáért a Be Massive tehetségei mellett a német Innellea felel majd.

A tőlünk karnyújtásnyira lévő értékek felfedezése és újrafelfedezése a Concerto Budapest Magyar Kincsek programjainak központi motívuma. Az öt éve indult sorozat idén egynapos ünnepi fesztivállá sűrűsödik össze a legkiválóbb hazai vendégművészekkel október 23-án, szombaton a Zeneakadémián.

Minek a rövidítése a WAMP? Röviden, Vasárnapi Művész Piac. Bővebben, egy dizájn vásár, ahol magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

Mivel budapesti lemezbemutató koncertjükre hamar elkapkodták a jegyeket, duplázik a nemzetközi viszonylatban is nagy sikereket elérő magyar indie-folk quartett. A fiúk az első alkalom után egy nappal, október 24-én állnak ismét az A38 színpadára. Atoms c. nagylemezük dalai a zsibbadást, a lebegést és a dermedtséget járják körül.

Különleges komolyzenei együttállásnak lehet tanúja a magyar közönség október 26-án a Zeneakadémia Nagytermében: Maxim Rysanov ukrán származású, Grammy-díjra jelölt brácsaművész és karmester vezényletével ad koncertet az Óbudai Danubia Zenekar. A koncert előtt Mona Dániel zenetörténész tart előadást Beavató címmel.

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely az egyik legautentikusabb középkori fürdőnk.

Az Ég az erdő című új Kollár-Klemencz album (CD formában) 2020 őszén látott napvilágot, a dalszerző-író-énekes 2008-ban elindult szólólemezek negyedik darabjaként. Személyes hangvételű, mély érzelmekkel telített, balladisztikus dalok a természetből, az erdő közepén élő alkotótól és vonós zenekarától. Az új lemez dalai ösvényeket taposnak ki a mindennapjainkon, amelyeken elindulva közelebb visznek elveszített ártatlanságunkhoz.

Molnár Ferenc kultikus regényének, a Pál utcai fiúk szereplőinek és legendássá vált helyszíneinek nyomába eredhetünk a Sétaműhely kétórás családi sétáján, amelyre októberben két alkalommal, 9-én és 29-én délután kerül sor. A programon vetélkedő, csapatjáték és számos izgalmas történet várja a résztvevőket.

„Tökjó” játszópark, tökfaragás, kézműves foglalkozás és RépaRetekMogyoró Duó koncertje vár a soroksári Tündérkertben.

Október utolsó vasárnapján bemelegítjük az Anker közt! A kiskertpiac kiállítói kínálata mellett főszereplő lesz a chili! Növények, természetes dizájn termékek, csípős szószok, gasztronómiai finomságok a kiskertpiac – ANKERmarket feat chili eseményén! A MADHOUSEban pedig a séf is beerősít majd! Várjuk a chilirajongókat és mindenkit, aki szeretne egy kiskertpiacos, csípős vasárnapot a Terézváros hangulatos kis utcájában!