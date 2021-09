„Budapesten minden van, ami másutt nincs” – Faix Csaba mesélt a Budapesti Őszi Fesztiválról

A szeptember 26-án kezdődő Budapesti Őszi Fesztivál más, mint a többi, amit többek között a fesztivál mottója, az „Itt és más” is szemléletesen érzékeltet. Erről és az elmúlt időszak kihívásairól mesélt nekünk Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója.



Mindannyian, akik Budapesten járunk-kelünk, ezernyi szállal kapcsolódunk a fővároshoz. Neked mi a személyes kapcsolódásod Budapesthez?

Imádom ezt a várost, és azért is vállaltam el annak idején a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vezetését, mert azt láttam, hogy ebben a városban minden van, sőt, minden olyan van, ami másutt nincs. Ha arra gondolunk, hogy ez a város tud 10 perc HÉV útra a központjától vadvízi folyóélményt adni, ahol lehet barlangokat látogatni, a Normafáról a panorámában gyönyörködni, libegőzni vagy épp a Budafoki Pincesort felfedezni, akkor azt is látjuk, hogy elképesztően izgalmas adottságokkal és terekkel is rendelkezik. Szeretném megmutatni az ideérkezőknek Budapestnek ezt az arcát, ami egyébként pont összevág azzal, amit a fesztiválszervezésben is csinálunk.

Az elmúlt időszak ráadásul korántsem volt könnyű, akár a turizmust, akár a rendezvényszervezést nézzük.

Pontosan. Lényegében a kinevezésem első napjától kezdve krízismenedzsment folyik, hiszen olyan vezetői kihívással találtam szemben magam, ahol a cég bevételének 95%-a gyakorlatilag eltűnt. Emellett pedig rendkívül nagy kihívás volt tartani a kollégákban a lelket akkor, amikor kidolgoztuk az ötleteket, majd rendre a kukába dobtuk őket. Most látjuk azt, hogy bár még messze nem vagyunk a végén, talán ez a szorítás valamelyest enyhülni látszik.

Nagy erőkkel készültök a Budapesti Őszi Fesztiválra. Tudnál mesélni arról, hogy az elmúlt évekhez képest miben változott az esemény?

Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, akkor az idei Budapesti Őszi Fesztivállal a célunk mindenekelőtt az volt, hogy a márványtermekből kijöjjünk az utcára az emberek közé. Ez a törekvésünk már az Őszi Fesztivál elődjénél, a tavalyi CAFe Budapestnél is iránymutató volt.

Az Őszi Fesztivállal ezt a koncepciót erősítjük tovább, ezért is van számtalan olyan program a fesztiválkínálatban, amellyel igyekszünk olyan tereket belakni, melyek korábban nem voltak használatban. Ilyen például az Újpesti Piac UP Színpada vagy a fesztivál záróeseménye, amit a Margitszigeti Palackozóban rendezünk meg a Budapest Maratonnal közösen, szellemi felfrissülés gyanánt.

A másik pedig, hogy úgy gondolom, Budapest valójában minimum 23, de lehet, hogy annál is több, kisebb faluból tevődik össze. Az egész szervezetünk működésével az a célunk, hogy ezeket a kisebb, várost alkotó közösségeket megtaláljuk, és együttműködjünk velük. Ez markánsan meg is jelenik az idei fesztivál programjában.

Milyen újdonságokra számíthatnak még a fesztivál iránt érdeklődők?

A fesztiválnak idén van négy kerületi partnere, az I., a II., a VIII. és a XI. kerület, akik saját maguk is szerveznek eseményeket. A cél, hogy idővel egyre több olyan kerület legyen, aki maga is hoz programot, vagy adott esetben ad játszóhelyet a fesztiválnak.

A kéthetes eseménynek emellett három fő tematikája van, az egyik a Jancsó Miklós születésének századik évfordulóján kezdődő Jancsó100. Ugyanilyen a Gyabronka József monodrámája által megidézett Dante700, de van egy Esterházy-vonal is, melyet Bodó Viktor, illetőleg Kovács D. Dániel bemutatója szemléltet.

Szintén nagyon fontos, hogy létrehoztunk három különböző élményutat, ez az #ébrenálmodók, a #várostbelakók, valamint az #egymástépítők. Ez volt az a szervezőelv, amihez végül válogattuk az eseményeket egy olyan koncepció mentén, amelyben a város és a városban élők találkozása, közös munkája, valamint erőfeszítése válik hangsúlyossá.

7 szuper ingyenes program, amit nagyon várunk a Budapesti Őszi Fesztiválon

Hagyományteremtő céllal rendezi meg Józsefváros a nyárbúcsúztató eseményt, ahol a csendes, ülős koncertek mellett szabadtéri, éjszakai, táncos zenélésre is készülhetnek a látogatók. A program legalább olyan sokszínű, mint a kerület. A jazz jellegzetes, a különbségeket harmonikus eggyé olvasztó, de az egyéni ízeket megőrző és közösséget teremtő kifejezési formájának szinte valamennyi műfajában alkotó művész és formáció képviselteti magát.

A résztvevők az álmok témakörében elkészített két művészeti alkotás segítségével jelenítik meg személyes álmaikat és vágyaikat. Miről álmodom? Mire vágyom? Mit szeretnék megteremteni az életemben? Gyere, és ismerd meg az álmok jelentőségét!

A részvétel regisztrációhoz kötött.

A Kollár vonósnégyes évekkel ezelőtt az ELTE Koncertzenekar tagjaiból alakult. Repertoárjukon a klasszikus művek mellett helyet kapnak filmzenék, popslágerek és jazzművek is. A fesztivál alkalmából három napon keresztül napi két, húszperces pop-up koncertjük keretében az álom tematikájára fókuszálnak.

A Mika Edit által vezetett séta során az érdeklődők megismerhetik a viszonylag fiatal XI. kerület különböző fejlesztési irányait, történeteket hallgathatnak híres történelmi alakjairól, és ha jól figyelnek, a házak rég elfeledett lakói is életre kelhetnek körülöttük.

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Az előadás központi témája a pandémia okozta átalakult világkép. A bezártság, a távolságtartás, az óvakodás megváltoztatta mindennapjainkat és szociális életünket, kapcsolataink és viszonyrendszereink átalakulását hozva magával. Az előadás arra vállalkozik, hogy megpróbálja mozgásba, formákba önteni félelmeinket és örömforrásainkat, hogy tánccá varázsolja vágyaink, hiányérzetünk és mindennapi tevékenységeink felnagyított momentumait.

Mikor sétáltál utoljára a Várban? Mi a legmeghatározóbb emléked a rakpartról? Ültél már az alagút tetején? Kire vártál a legtöbbet a Batthyány téren? Hogyan lehet terek alapján színházat csinálni? Láttál már közösségi előadást? Az Első kerületi történetek projekt civil résztvevői az egyhónapos alkotófolyamat során saját élményeik és gondolataik mentén fedezték fel a kerület történeteit, és fűzték őket alkotássá. Az így készült rendhagyó előadást saját maguk mutatják be a Budapesti Őszi Fesztivál keretein belül a közönségnek.

Az részvétel regisztrációhoz kötött.

A jelenben való létezés, a flow, a közösség, az underground kultúra és a megosztás élményét helyezzük középpontba a fesztivál utolsó napján. A városi teret formáló és alkalmazó művészeti ágak jeles hazai kollektívái mutatják meg testközelből, hogyan válhatnak alkotó emberekké a városlakók – urban dance, parkour, street art workshopokon és részvételi előadásokon keresztül.