Budapest 8 legeldugottabb kávézója, amiért érdemes tűvé tenni a kora őszi fővárost

Mindannyian, akik rövidebb, netalán hosszabb ideje Budapesten élünk és járunk-kelünk, ismerünk olyan kávézót, mely szívünknek nagyon-nagyon kedves, ahová szimplán azért szeretünk betérni, mert családias és rejtve van a kíváncsi szemek elől.

Buda

Egy önmagában is felfedezésre és megismerésre váró kinccsel, az Óbudai Gázgyári lakótelepekkel adjuk meg a kávézók nyomába eredő kalandunk felütését. Akik elzarándokoltak már ide, lehet, hogy ismerik az ország legelső specialty konténerkávézóját, a This is Melbourne Too-t, mely modern egyszerűségében, cseppet sem hivalkodóan bújik meg a Graphisoft Park fáinak árnyékában. A rejtett óbudai kincs tökéletes, ha csak a bicikliutunkat szakítjuk meg egy feketére, de akkor még inkább, ha kedvünk lenne néhány órát eltölteni pusztán a természet szemlélésével a teraszon.

1031 Budapest, Gázgyár u. 3.

A Duna mentén komótosan lecsorogva, majd először a Rózsadomb kaptatóit megmászva, végül Pasarét irányába kanyarodva a II. kerület rejtőzködő kulturális olvasztótégelyére lelhetünk, a Bálint Galéria Kávézó személyében, mely egy Házmán utcai budai villa aljába kuckózta be magát még a 2000-es évek elején. A műhelyből spontán kialakult kávézóban az évek alatt persze megannyi dolog változott, számos relikviával és emlékkel gazdagodott, a családias, meghitt hangulat azonban pontosan olyan, akárcsak megnyitásakor.

1026 Budapest, Házmán utca 5.

Ha már Buda, akkor nem maradhat felfedezetlen a Budai Várnegyed és annak egy aprócska házakkal szegélyezett csendes, szűk utcája sem, ahol a falatnyi üzlettel és a legszívélyesebb kiszolgálással rendelkező 4minutes cafét találjuk. Reggeli séta, délutáni felfrissülés alkalmával jó megpihenni a város felett egy mennyei specialty kávé, különleges tea vagy nyers, vegán és gluténmentes sütemény társaságában.

1014 Budapest, Országház utca 15.

Itt azonban még nem állunk meg és a XII. kerület irányába vetjük figyelő tekintetünket. A Kiss János altábornagy utcában, egy polgári lakás aljában találjuk a virágbolt ötvözte kávézót, a Flowerpowert, mely a Hegyvidék megtestesült ékszerdoboza. Több tucatnyi növény és mindössze néhány asztal hirdeti, hogy a zöldben kincs lapul, és ha megtaláljuk, szinte mindig ide vágyódunk majd vissza.

1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 54.

Pest

Budai felfedezőutunk után vétek lenne kihagyni Pest legeldugottabb kávézóit, aminek apropóján egyenest a VI. kerületbe vezet az utunk, az egyszerre klasszikus, mégis kortárs, Kodály köröndön megbúvó kávézó irányába, amit úgy hívnak Matinée. A reggeltől estig tárva-nyitva lévő zug csak úgy ontja magából a meghittséget, na meg a kiváló kávék mellett a finomabbnál is finomabb borokat.

1068 Budapest, Benczúr u. 2.

Nem utolsó szempont, hogy nem kell messzire mennünk, hogy találjunk a kerületben még egy rejtett gyöngyszemet, hiszen a VI. kerületi Cube Coffee Bar talán pont ezért lett kitalálva. Világos pörkölésű kávéjukat a Casino Mocca szállítja le, ami mellé jó falatozni az egészséges desszertjeikből, vegán és vegetáriánus harapnivalóikból, miközben kellemesen mélázhatunk és pihentethetjük tekintetünket a Hunyadi tér zöld parkjának összekapaszkodó fáin.

1067 Budapest, Hunyadi tér 8.

A VII. kerületben, rögtön az Állatorvostudományi Egyetemmel szemben is megbújik egy nem mindennapi, sokak által még felfedezetlen hely, a The Goat Herder. A helynek természetesen nemcsak a neve és a nevének eredete különleges, de figyelemre méltó, nyugodt és titokzatos hangulata mellett a kávéról vallott filozófiája is, hogy a falát díszítő különleges festményről már ne is beszéljünk.

1078 Budapest, István utca 5.

Azok számára pedig, akik a IX. kerületi Tűzoltó utcában keresnének rejtett menedéket, jó hírrel tudunk szolgálni, hiszen piros ajtajával itt bújik meg a Rengeteg RomKafé. Ide betérni több mint eklektikus, hiszen a tekintet rendre megakad valami rendkívülin, legyen az akár a sarokban rejtőzködő medvemenhely vagy a végeláthatatlan forrócsoki-, kávé- és teakínálat.

1094 Budapest, Tűzoltó u.22.