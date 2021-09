Végleg bezár a Mika Tivadar Mulató: Egy hónapos programsorozattal búcsúznak

Utolsó hónapjába kanyarodott a 11 éve a Kazinczy utcában működő Mika Tivadar Mulató, mely végleg, október 23-án zárja kapuit a vendégek előtt.

A 2010 decembere óta működő belvárosi szórakozóhely, a Kazinczy utca megkerülhetetlen pontja, a Mika Tivadar Mulató utolsó hónapját kezdte meg szeptember 24-én. A bezárás oka, hogy a szórakozóhely üzemeltetőinek bérleti szerződése lejárt és az új szerződést, dupla bérleti díjjal már nem tudták vállalni, többek között a tavalyi téli időszak és a vírushelyzet okozta nehézségek miatt.

A hírek szerint, az üres teleknek, ahol eddig a Mika kerthelyisége működött, már az új tulajdonosa is megvan, ahova a hírek szerint egy új szálloda építését tervezik. Így a szórakozóhely bezárása véglegesnek bizonyul, az utolsó hónapot cserébe kimaxolják a hely üzemeltetői: zenével, tánccal, ivás-sírás-rívással és sok kacagással várják a régi vendégeket és mindazokat akik, még nem jártak ezen a helyen, nehogy lemaradjanak erről a vissza nem térő lehetőségről. A teljesség igénye nélkül az utolsó hónap vendégei között szerepel DJ Clairvo, DJ Mezősimán, a JazzaJ, DJ Savages Y Suefo, a Kéknyúl, DJ Elliot & Séf és a The PinUps is.