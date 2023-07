4 pompás gasztrohely a Madách téren és környékén belvárosi kikapcsolódáshoz

Nincs, aki ne ismerné a Madách tér és környékének mindig pezsgő hangulatát. Innen ajánlunk most 4 remek helyet, amiért megéri ellátogatni a belváros szívébe.

Keksz

A Keksz igazi vagány gasztrohelyként bújik meg a főváros szívében, nem is máshol, mint a Madách téren. Hozzájuk bármikor betérhettek egy könnyed és fesztelen reggelire, ebédre, vacsorára, netalán barátokkal koccintásra. Egész nap kínált reggelifogásaik közül egy igazi klasszikus – a tejföllel tálalt bundáskenyér, melyet cheddar sajttal szórnak meg – rabolja el menthetetlenül a szíveket. A tér törzshelyén tökéletesen megférnek egymás mellett a húsos és a vegetáriánus ételek, legyen az épp grillezett padlizsán vagy egy mennyei, édes-chilis sült oldalas. Az egész évben nyitva tartó teraszon ráadásul olyan könnyed ételekkel is várnak, mint a csirkével és lazaccal is kérhető Keksz Cézár saláta. És hogy az édesszájúakról se feledkezzünk meg, őket újonnan tiramisu és gyümölcsökkel gazdag gofri is várja.

1075 Budapest, Madách Imre tér 4. | Weboldal | Facebook

Arioso

Mediterrán hangulatú terasszal, szezonális ízekkel és zamatokkal, sőt mi több, megújult étlappal várja régi és új vendégeit a Madách tértől egy karnyújtásnyira található Arioso. Az oázishangulattal természetesen könnyed fogások, hűsítő italok és fagylaltkülönlegességek járnak kéz a kézben. Napunkat mediterrán bagellel, tojásos villásreggelivel indíthatjuk, de szezonális fogásokkal, köztük mangós-currys salátával és lazactatárral is csillapíthatjuk éhségünket. Jó ha tudjátok, hogy az Arioso nemcsak a nap kezdetének méltó megünnepléséhez tökéletes helyszín, de a késő délutáni, nyári kánikulát enyhítő hűs koktélozáshoz is.

1075 Budapest, Király utca 9. | Weboldal | Facebook

FIRST Local Craft Beer & Kitchen

A méltán népszerű FIRST sörfőzde belvárosi szentélyéből egyértelmű, hogy nem hiányozhatnak a legfinomabb csapolt nedűk, akárcsak a némi csavarral megspékelt ismerős ízek. A FIRST Local Craft Beer & Kitchen 2019 óta tölti meg élettel a Madách teret, telis-tele újabb és újabb ötletekkel, magyar és nemzetközi ételekkel és nem kevesebb, mint 40, elsősorban kraft söröket csapoló sörcsappal. Télen-nyáron komfortos teraszuk tökéletes helyszín belekóstolni a belvárosi nyüzsgésbe, az angolszász bisztróhangulatba és a sörök mellett előkelő helyet elfoglaló klasszikus és specialty koktélokba. Náluk minden jóleső falat mellé találtok harmonikus és különleges kortyot!

1075 Budapest, Madách Imre tér 3. | Weboldal | Facebook

à table!

A Madách térről nem kell messzire mennie azoknak sem, akik francia ízekre vágynak. Az à table! Madách téri üzlete hamisítatlan, francia pékségre jellemző vendégszeretettel és hangulattal, autentikus színekkel és persze mennyei francia ízekkel és zamatokkal várja a hozzájuk készülőket. Kínálatukban autentikus francia süteményekkel, puha croissant-tal, croissant benedicttel, édes és klasszikus reggelikkel indíthatjuk a napot. De ha épp csak egy rövid időre tudtok beugrani hozzájuk, akkor is érdemes útba ejteni őket egy ropogós bagettért, kenyérért vagy péksüteményért, melyet a Madách téren kívül további 13 üzletükben is beszerezhettek.

1075 Budapest, Madách Imre út 1. | Weboldal | Facebook

