5 eldugott kert és park Budapesten, ha felfedeznél valami újat

Budapest utcáin barangolva talán nem is gondolnánk, milyen különleges parkok és kertek bújnak meg egy-egy vaskapu vagy bérház mögött. Legújabb ajánlónkban öt ilyen urbánus kincsről rántjuk le a leplet.

A Koller Galéria & Műkereskedés szoborkertje

Az ország legrégebben működő galéria és műkereskedése az 1950-es évek közepe óta mutatja be a legjobb minőségű, hiteles műveket a művészetbarát érdeklődőknek. 1980-ban a fővárosban elsőként nyitott magángalériát Koller György, méghozzá nem is akárhol, hanem az elegáns Budai Várnegyedben. Azóta is itt találjuk a péntektől vasárnapig szabadon látogatható galériát, amely egy titkos, reneszánsz stílusú kis szoborkerttel is rendelkezik. A mindennapok zajától elzárt, zöldbe borult park egy aprócska, téglalapalakú hátsókertben került kialakításra, ahol elidőzhetünk a környezetbe tökéletesen illeszkedő, bronzból vagy márványból készült klasszikus szobrok láttán.

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 5.

Zuglói Japánkert

A mindig forgalmas Mogyoródi úttól egy köpésre, a zuglói házak tövében bújik meg az ország első japánkertje, amelyet a kerttulajdonos Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Intézet névadó kertésze, tanára tervezett és épített 1928-ban. A legenda szerint még a japán Takamacu herceg és felesége is megfordultak a Távol-Keletet idéző, varázslatos parkban, amely annyira megtetszett nekik, hogy számos növényt adományoztak a Zuglói Japánkertnek. A háromezer négyzetméteren elterülő park alapját egy erősen tagolt partvonalú tórendszer adja, melyen számos lépőkövet helyeztek el, megkönnyítve a rejtett zugok felderítését és a különleges japán növények megcsodálását.

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1.

Haris Park

A Marczibányi tér 6-7. alatt álló lenyűgöző, német neoreneszánsz stílusban épült házat eredetileg a Budai Polgári Lövész Társaság emeltette 1885-ben. Az épületben helyet kapott egy étterem, egy kaszinó és egy bálterem is, amely nemcsak a budai arisztokrácia kedvelt találkozóhelye volt, de még Erzsébet királyné, vagyis Sisi is megfordult itt egyszer. Az impozáns villát egy hatezer négyzetméteres, gyönyörűen rendbetartott, ősfás park öleli körbe, amely a Haris család munkáját dicséri, akik 2016-ban vásárolták meg az addig önkormányzati tulajdonban, üresen álló ingatlant. A park jelenleg rendezvényhelyszínként működik, valamint itt találjuk a monarchia ízeit megidéző Bobo éttermet is.

1022 Budapest, Marczibányi tér 6-7.

A Barabás Villa kertje

Egy kovácsoltvas kapu rejti Barabás Miklós portréfestő egykori otthonát a Városmajor utca 44. szám alatt, ahol ma egy régi pompájában tündöklő, az enyészettől megmentett, neoklasszicista stílusjegyeket magán viselő, impozáns kék-fehér villát találunk. A ma főként rendezvényhelyszínként működő épülethez lépcsőzetes kialakítású, titkos kis kert is tartozik, amely a villa mögött, 1000 négyzetméteren terül el, a hegyoldalba felfutó sétányokkal és árnyas zugokkal. A parkban megtaláljuk Barabás Miklós mellszobrát, néhány, a XIX. századi budai szőlőtermesztésre emlékeztető szőlőtőkét, valamint egy, programhelyszínként funkcionáló vincellérházat és a Nuance lunch&bar hangulatos kávézóját.

1122 Budapest, Városmajor utca 44.

Pavillon de Paris

A főváros egyik legromantikusabb francia éttermét rejti a Fő utca egyik feltűnés nélküli vaskapuja, melyen belépve megérkezünk a titkos liezonok helyszínére, Párizs budapesti kertjébe. Az elbűvölő kerthelyiségben egy ízletes francia ebéd vagy vacsora elköltése közben gyönyörködhetünk, melyet leírhatatlanul különlegessé varázsolnak a szabadtéren elhelyezett fehér pavilonok, a kovácsoltvas asztalkák, valamint a tündérfényben úszó fák és téglafalak. Esőben, hóban legalább ugyanannyira megéri a Pavillon de Parisba látogatni, mint vakító napsütésben, hiszen a csupa üvegfallal körülvett, mesébe illő kis étterem felér a legimpozánsabb kastélyok télikertjével.

1011 Budapest, Fő utca 20.

