8 hűsítő hely a fővárosban, ahova elmenekülhetsz a forró nyári napokon

Összegyűjtöttük nektek azokat a parkokat, vízpartokat és kirándulóhelyeket Budapesten, amelyek egyszerűen megközelíthetők a belvárosból, ha a forró nyári napokon elmenekülnétek a kánikula elől.

Mély-tó

Ugyan a Kőbányán található tavat panelházak és egy új lakópark határolja, mégis egy igazi zöld oázisnak számít a nyüzsgő városi mindennapokban, annak ellenére, hogy egy nem kifejezetten természetközeli környéken található. A rendezett közpark közepén elterülő bányató valóságos Mekka a horgászok számára, azonban akkor is tökéletes választás, ha csak egy hosszú és fárasztó nap után a fák lombjai alatt, a vízparton töltődnétek fel.

Római-parti Plázs

A főváros hűsítő helyeinek listájáról nem hiányozhat Budapest egyetlen ingyenes dunai fürdőhelye, a Római-parti Plázs sem. A hangulatos strand gondozott partszakasszal és gyönyörű természetes környezettel biztosítja a tökéletes nyári feltöltődést június 30-tól augusztus 20-ig, csobbanás után pedig akár napos, vagy árnyékos részen is letelepedhettek.

Kis-Sváb-hegy

A belvárosból busszal könnyen megközelíthető Kis-Sváb-hegyet már a gyönyörű polgári villaépületekért is érdemes megnézni, ám külön bónusz az, hogy a tetején a sok épület között megbújik egy apróbb, fákkal ölelt zöldterület is. A második világháború alatt légvédelmi bunkerként szolgált, majd a tetején parkerdőt létesítettek, amit ritka és védett fajtájú növényekkel ültettek be, jelenleg természetvédelmi oltalom alatt áll. A belvárostól akár 10 perc alatt is megközelíthető park tele van árnyékos helyekkel, ahonnan nem utolsósorban festői panoráma nyílik a városra.

Epreskert

Ha Pest szívében jártok és már unjátok a Városligetet, vegyétek célba a szobortemetőként is emlegetett Epreskertet, aminek árnyékos padjain ücsörögve nem mindennapi látványban lesz részetek. A különleges hangulatú kertben az 1870-es években különböző műtermek jöttek létre, 1921 óta pedig a mai Magyar Képzőművészeti Egyetemhez tartozik, és annak szobrász- és festőműtermeinek ad otthont jelenleg. A teljesen rendszertelenül elhelyezett régi és új szobrokkal teli park tökéletes hely a kikapcsolódásra, illetve egészen szürreális élmény egy hűsítő séta mellé.

Hárosi-öböl

Pár percre a nyüzsgő belvárosi forgatagtól és csupán néhány méterre a kikövezett partoktól egy egészen varázslatos, kevésbé ismert helyre bukkanhatunk, ahol a forró aszfaltot felváltja az igazi vadregényes környezet. A mesébe illő Hárosi-öböl Budatétény területén található, és ugyan változatos, bőséges halállománya miatt népszerű a horgászok körében, nemcsak számukra kiváló úti cél, hanem azok számára is, akik az árnyékos fák alatt, a madárcsicsergős természetben töltődnének fel.

Hűvösvölgyi Nagyrét

A hűvösvölgyi Nagyrét ideális úti cél, ha piknikeznétek, vagy csak kicsit kikapcsolódnátok a természet lágy ölén, azonban akkor is jó választás, ha az erdők ölelésében, vagy a tűző naptól a fák lombjai által védett réten heverednétek le. A 3 hektáros zöldterület mindig is népszerű volt a kirándulók körében: a Fazekas-hegy és a Hárs-hegy ölelésében fekvő Nagyrét elhelyezkedésének köszönhetően számos lakost csábít ki a belváros forgatagából. Korábban a területen sokáig mutatványosbódék álltak, majd az évek során egyre nagyobb szerepet kapott a rekreáció és az egészséges életmód népszerűsítése, így épült meg a kézilabdapálya, később pedig a tematikus játszótér, ahol a legkisebbek szobrászművészek alkotásain keresztül, játszva ismerkedhetnek meg a helyi növény- és állatvilággal.

Károlyi-kert

A fővárosiaknak, főleg az Astoria környékén járóknak-kelőknek nem kell magyarázni, hogy a Károlyi-kert milyen csodálatos úti cél egész évben, sőt, akkor is jó választás, ha egy kis hűsölős pihenőre vágyunk egy városban rohangálós nap közben. A gyönyörű közpark egy valódi nyugalom szigeteként szolgál a pesti belváros betontengerében, a hűsítő fák alatti padok pedig arra is tökéletesek, hogy a közeli utcák vendéglátóegységeiben beszerzett kávét elszürcsöljétek.

Zuglói Japánkert

Zuglóban egy igazi kincsre lelhettek, aminek története messzire nyúlik vissza. A 20. század elején itt megnyitó japánkert az ország első ilyen látványossága volt, amit állítólag az 1930-as években még a japán trónörökös is megcsodált és tetszését kifejezve fapalántákat is adományozott a kertnek. Az évek során lepusztult parkot nemrégiben felújították, így már ismét teljes pompájában tekinthető meg az egzotikus zöld oázis.