7 titkos kerthelyiség Budapesten, ahol fürdőzhetünk a kellemes, őszi napsütésben

Szerencsére még javában tart az indián nyár, amit érdemes kiélvezni minél több, szabadban eltöltött órával. Válogatásunkban összegyűjtöttük nektek Budapest titkos kerthelyiségeit, amelyek tökéletes helyszínként szolgálnak ehhez az időszakhoz.

A Padrón már jól ismert, autentikus spanyol ízei új helyen indultak hódító útjukra, a tulajdonosok ugyanis idén nyáron megnyitották második éttermüket, Arquitecto Pitpit néven. A spanyol éttermek inspirálta ízvilág tehát változatlan, csak a helyszín más: a Magyar Építőművészek Szövetségének székhelyéhez tartozó, lugasokkal teli kerthelyiség, ahol még elcsíphetitek az indián nyár utolsó napjait.

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. | Weboldal

A Várhegy lábánál található, üvegházas kialakítású, hangulatos kerthelyiséggel kiegészült UMO éttermet azoknak ajánljuk, akik nyitottak az egyedülálló, multikulturális ízekre. Emellett nem árt az sem, ha a füstös ételeket is kedvelitek, hiszen minden fogást a minőségi alapanyagok és a modern grilltechnikák ötvözetével készítenek el nektek. E kettő elegye egészen különleges ízvilágot idéz meg a tányérokon, amelyhez tökéletes kiegészítő egy-egy itt kapható, ütős koktél.

1011 Budapest, Ponty utca 1-3. | Weboldal

A kraftsörök és a bisztróhangulat utánozhatatlan párosát fedezhetitek fel a Károlyi utca 12. szám alatt. A 14 féle csapon mindenki találhat számára megfelelő ízvilágú és erősségű sört, hiszen a könnyű lagertől kezdve a testesebb imperial stoutig terjed a laza hangulatú bisztró kínálata. A Beerstro 14 különlegessége emellett a többféle, minőségi steakfogás, valamint a gangos kerthelyiség, ahol gyertyafény mellett élvezhetitek ki a kellemes őszi napokat.

1053 Budapest, Károlyi utca 12. | Weboldal

A Ráday utca nyüzsgésétől távolabb, a Kálvin téren található Cafe Intenzo családias hangulatot áraszt, ahol még ezeknél a szokatlanul enyhe októberi délutánoknál is melegebb fogadtatásra számíthatsz. Az Intenzo ugyanis családi vállalkozás, a kezdetektől fogva egy apa-fiú páros vezeti a helyet. Az étlap széles skálán mozog, a könnyű Cézár salátától, az olasz tésztákon át egészen a magyaros fogásokig mindenki találhat kedvére valót a kínálatban. Mindehhez társul még a kávézó és étterem kellemes belső tere és eldugott, hangulatos kertje.

1091 Budapest, Kálvin tér 9. | Weboldal

Néhány perc sétára a Kálvin tértől egy, az őszi napokon is kellemes hangulatú kerthelyiséggel vár a Lumen Kávézó. Náluk tökéletesen elbújhattok a város zaja elől, akár a növényekkel teli udvart, akár a szintén zöldekkel körbefuttatott belső teret választjátok a találkozás helyszínéül. Ételek tekintetében a szezonális alapanyagok használatára törekednek, a napi menüben szereplő levest húsmentes verzióban készítik el nektek, főétel esetében azonban kérhetitek hússal is a fogást. Ha ránk hallgattok, a különböző tapasokat sem hagyjátok ki!

1085 Budapest, Horánszky utca 5. | Weboldal

Kívülről nem is sejtenénk, hogy az Operaház mögötti Zichy Jenő utca egy olyan tágas éttermet rejt, mint a MOST Kortárs Bisztró, amelyhez ráadásként még egy hatalmas kerthelyiség is tartozik. A nap bármely szakaszában érdemes betérni hozzájuk, hiszen a napindító reggelik mellett háromfogásos napi menük, hamburgerek, ázsiai és magyar fogások széles választékával várnak benneteket. Mindezeket pedig jó idő esetén a kertben is elfogyaszthatjátok, az alkalomhoz illő borral a kezetekben.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 17. | Weboldal

A pénztárcabarát ebédmenük Mekkája a Ráday utcában található Jedermann, ahol esténként élőzenés koncertekkel, könyvbemutatókkal és színházi előadásokkal színesítik a helyet. A sokszínű repertoár előadásainak ősszel sincs vége, ráadásként pedig a növényekkel benépesített kerthelyiség is nyitva tart, így kiélvezhetitek az utolsó napsütéses délutánokat. Az aktuális előadásokról a Jedermann Facebook-oldalán tájékozódhattok.

1092 Budapest, Ráday utca 58. | Weboldal

A teraszos kávézókat is érdemes körbejárni enyhe őszi napokon: