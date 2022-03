7 teraszos kávézó Budapesten, ahol szívesen napfürdőzünk tavasszal

Most, hogy végre megérkeztek a tavasz első napsugarai, itt az idő, hogy sorra vegyük a legjobb teraszos specialty kávézókat Budapesten, ahol a jó kávé élménye mellett a hangulat is utánozhatatlan.

A balatonakarattyai konténerkávézó sikere után a Gábor Áron utca és a Pasaréti utca találkozásánál nyitotta meg állandó üzletét a The Rusty Coffee Buda. A kávézót modern, letisztult stílusban rendezték be, hatalmas ablakokkal, amelyeknek köszönhetően nagyon világos a bolt belső tere. Kávék tekintetében csak minőségi termékekkel dolgoznak, a pult kialakításának köszönhetően pedig végigkövethetjük a kávékészítés teljes folyamatát. Tavasztól a bolt mellett kialakított hatalmas teraszon élvezhetjük a kávézás élményét, barátokkal, barátnőkkel és akár kutyával is, ugyanis a hely kutyabarát.

1026 Budapest, Pasaréti út 51.

A Vivina Café tulajdonosai egy kedves házaspár, akik minden nap arra törekednek, hogy magas szakértelemmel, specialty minőségű kávébabból készítsék el kávékülönlegességeiket. A Kálvin tértől mindössze öt percre található üzletükbe mindenképp érdemes betérnetek akkor, ha finom reggelire vágytok, ugyanis a minőségi frissen sült péksüteményeik, változó sütikínálatuk és szendvicseik esetében is garantált. Kínálatukban mindenmentes opciók is helyet kaptak, így még azok is megkóstolhatják az isteni ízeket, akiknek valamilyen ételérzékenység miatt a mentes kiadást kell választaniuk. Tavasszal pedig már a kávézó teraszán is élvezhetitek mindezt.

1053 Budapest, Szerb utca 17-19.

Több mint hetven éve, hogy a Stefánia úton megnyitott a zuglóiak egyik kedvenc helye, a Katica. A kávézó ugyan korábban néhány évre bezárt, de két évvel ezelőtt a megszokott stílusjegyeket megtartva, azonban megújult formában tért vissza, a helyiek nagy örömére. A barátságos személyzet mellett az olasz pörkölésű kávéjuk isteni, a pék- és cukrászsütemények pedig az Á table!-tól érkeznek, ami szintén garancia a minőségre. Emellett kínálatukból nem maradhatnak el a mentes és vegán sütemények sem, amelyek hagyományos társaikhoz hasonlóan elvitelre is kérhetőek. Kínálatukban napi menü is elérhető, na meg különleges termékeket is találhatunk a polcokon, hiszen a kávézó-sütiző egyben delikátesz is.

1143 Budapest, Stefánia út 39.

Amennyiben delikáteszboltokat keresel, csemegézz korábbi válogatásunkból:

A Városligeti nagyjátszótér és sportpályák között bújik meg egy kerek, sárga színű épület, itt nyitotta meg kapuit a Léghajó kert két évvel ezelőtt. A hangulatos kis kávézó-szendvicsező a játszótéren található léghajós mászókáról kapta a nevét, és tökéletes helyszínévé vált nemcsak a családok, de az épp Városligetben sétálgató párok, baráti társaságok számára is. A megszokott étel- és italkínálat mellett naponta változó ebédmenüvel is készülnek a környéken dolgozóknak, amelyek között még vegetáriánus és glutén-, vagy laktózmentes opciókat is találhatunk. Napsütéses időben érdemes az épület körül kialakított teraszon ejtőzni egy finom kávéval.

1146 Budapest, Dvorák sétány 1.

A Hattyúház eldugott kertjének fái alatt bújik meg a Bereg Embassy Bar & Cafe hangulatos vendéglője, ami egyben kávézóként is üzemel. Az üzletvezető testvérpár egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vidékhez kötődik, ezért több fogásnál is visszaköszönnek a térségre jellemző ízek. A titkos kert tele van zöld növényekkel, nyugágyakkal, és persze néhány égősort is kihelyeztek, hogy teljes legyen a kép. A kínálatban találhattok isteni kézműves hamburgereket és söröket, lecsót és grillételeket is. A tavasz első napsugarainak közeledtével pedig hétvégente tematikus kerti ebédeket, valamint bográcsozást szerveznek a Beregben, amit nem szabad kihagyni.

1015 Budapest, Batthyány utca 49/B

A Corvinus közelében található Tamp & Pull a négyszeres magyar baristabajnok, Molnár Attila nevéhez fűződik, így nem is csoda, hogy náluk lehet kapni a főváros egyik legjobb kávéját. Az ő szakértelmének köszönhetően ugyanis kiváló minőségű specialty kávékkal dolgoznak, amelyet 2017 óta a saját pörkülőjükben, a One Eleven Concept Roasteryben készítenek el. A minőségi kávé tehát garantált, már csak ki kell ülnötök a hely előtt kihelyezett piros asztalok egyikéhez, hogy teljes legyen az élmény. Ráadásként a náluk eltöltött idő minden alkalommal felér egy kávés idegenvezetéssel, hiszen baristáik örömmel vezetnek be bárkit a jó kávé elkészítésének titkába.

1093 Budapest, Czuczor utca 3.

A Tényleg egy aprócska, de annál hangulatosabb kávézó a kilencedik kerületben. A belső térben élénk színekkel és kedves személyzettel várnak titeket, hogy a nap indításaként itt fogyasszátok el az első kávét, egy finom péksütemény társaságában. A teraszos kialakítás ugyan az ő esetükben egy kicsit kisebb, de ez cseppet sem vesz el az élményből. Újdonság, hogy már mártogatósokat is találhattok náluk, a friss zöldséghasábokhoz pedig 4 féle krém közül választhattok: céklás feta, aszalt szilvás sajt, törökmogyorós répa és fügés hummusz. Január óta pedig már tortarendeléseket is örömmel fogadnak, és bármit elkészítenek nektek, ebben pedig az ételérzékenység sem lehet akadály, hiszen vannak mentes opciók is.

1093 Budapest, Lónyay utca 39.