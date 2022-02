7 delikáteszbolt Budapesten különleges csemegékkel

Amennyiben olyan termékeket kerestek, amelyek nem köszönnek vissza a nagy bevásárlóközpontok polcain, szemezgessetek alábbi válogatásunkból, amelyben összeszedtük nektek Budapest legjobb delikáteszboltjait.

Idén tizenötödik éve kínál különleges termékeket vásárlóinak a II. és III. kerület határában található Piccante Delicatesse. Az üzlet specialitása főként a magyar, az olasz, a spanyol és további mediterrán országok ínyencségeinek felvonultatása. Így a csemegepult elmaradhatatlan szereplői a különböző sonkák, szalámik, sajtok, olívabogyók mellett a paték és friss házi tészták. Érdemes még megkóstolni a helyben készült, friss pékárut és a nagy gonddal válogatott borválasztékot is. Sőt, itt még a nap első kávéját is lehörpinthetjük, hiszen a csemegeüzlet kiegészült egy kis kávézóval. A bolt kínálata folyamatosan bővül, a tulajok pedig nyitottak a vendégek további termékjavaslataira.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/A

Kerekes Sándor séf nyolc évvel ezelőtt döntött úgy, hogy saját termékeket fejleszt ki, fő alapanyagnak pedig a mangalicát és a szürkemarhát választotta. Első termékei a különböző ízesítésű szalámik lettek, így alkotta meg saját recept alapján a tokaji aszús-diós, az aszalt paradicsomos-kapribogyós, a zöldborsos, valamint a hagyományos paprikás szalámikat. Nem sokkal termékei megalkotása után megnyitotta saját üzletét, ami az Őshonos Delikát nevet kapta, a kínálatot pedig kiegészítette további hazai alapanyagokból készült és hazai termelők által készített termékekkel. Az üzletben így már nem csak húsfélék kaphatóak, hanem különböző borecetek, balzsamecetek, olajok, mézek, sajtok és csokoládék is a választék részét képezik. Nem is beszélve a Magyarország főbb borvidékeiről származó borválasztékról.

1137 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

Nagyszerű kínálattal várja vendégeit Újlipótváros néhány négyzetméteres csemegeüzlete, a Fromage. A kedves kis delikátesz amilyen apró, olyan nagy választékkal rendelkezik, így mindenki találhat magának különlegességeket. Tökmagolaj Stájerországból, szalámi Toszkánából, vagy pisztáciatorta Szicíliából, minőségi termékek tekintetében itt tényleg határ a csillagos ég. Emellett sajtválasztékuk is egyedülálló, nemrégiben pedig egy nem mindennapi olívabogyófajtával álltak elő, ami egy gyümölcsös/fűszeres variáció, és az egyedi fűszerkeverék mellett aszalt vörösáfonyát, fekete mazsolát, valamint aszalt citrusokat tartalmaz. Bármelyiket kóstoljátok meg, biztosan nem fogtok csalódni.

1137 Budapest, Pozsonyi út 7.

A Nagymama Házi Boltja tulajdonosai 25 éve varázsolnak utánozhatatlan vidéki hangulatot Krisztinaváros szívébe. Ennek érdekében minden terméküknél olyan minőség elérésére törekednek, ami olyan, mindenki számára jól ismert érzést kelt, mintha a nagymama kamrájába lépnénk be. A termékeket hagyományos, házias módon készítik el, igazi gasztronómiai élményt nyújtva a vásárlóknak. Kínálatukban főként sajtokat, húsféléket, krémeket és olívabogyókat találhatunk, mindezt persze a már említett minőségben. További különlegességük a nagymama receptje alapján, 6-8 órán át főzött házi kocsonya.

1013 Budapest, Pauler utca 5.

A Fernando Deli névre keresztelt delikátbolt elérhető áron, széles választékban kínál prémium minőségű mediterrán és magyar termékeket, valamint alapanyagokat. A friss pékárukat helyben süti Szabi a Pék, a tejtermékeket Bajorországból importálják, az olívabogyó honnan máshonnan, mint Görögországból, a sajt és húsválaszték pedig Spanyol- és Olaszországból érkezik. Persze emellett hazai termelők hazai alapanyagokból készült termékeivel is találkozhatunk a polcokon, az üzlet lokációjához képest igencsak kedvező áron. A Rózsadombon található hangulatos üzlet mellett nyáron kiülős terasszal várják a vendégeket.

1026 Budapest, Gábor Áron utca 82.

Nagy népszerűségnek örvend Terézvárosban a Deli Land zöldség-, gyümölcs- és delikátbolt. A választék igazán sokrétű, kezdve a minden nap kapható bajor perectől a croissantkülönlegességekig. De készítenek még egészséges szendvicseket, lassú préseléssel készült gyümölcssmoothiekat és kókusztejes napi leveseket is. És akkor még nem beszéltünk a friss gyümölcsöktől roskadozó polcokról. A felsorolást olvasva egyértelmű, hogy a Deli Land mindenki számára kínál valami finomságot, legyen szó bármelyik napszakról.

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 18.

A Központi Vásárcsarnokban nyitották meg a Triffla gombaboltot, Budapest első olyan gomba- és szarvasgomba-szaküzletét, ahol az ország összes fellelhető fajtája és számtalan belőlük készült termék kapható. Náluk szerezhetők be a szezon legfrissebb erdei gombái, igencsak kedvező áron. Emellett a világ legkeresettebb gombafajtájaként számon tartott szarvasgomba-választékuk is figyelemreméltó, az ebből készült termékeik (szárítmányok, olajok) mellett. A különböző termékek a bolt webshopján is elérhetőek, valamint recepteket is javasolnak a gombák elkészítéséhez. Céljuk, hogy a kevésbé ismert fajtákat is megismertessék a vásárlókkal.

1092 Budapest, Központi Vásárcsarnok, Vámház körút 1-3. D/13 pavilon

