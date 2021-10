Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová megéri ellátogatni októberben

Barátságos belvárosi bisztrótól az autentikus indiai étteremig: mutatjuk a kedvenc újonnan nyitott gasztrohelyeinket Budapesten.

Az V. kerület kellős közepén, könnyen megközelíthető, mégis csendes környezetben bújik meg a város megelőlegezetten már most egyik legbarátságosabb atmoszférájú vendéglátóhelye, a nemes egyszerűséggel csak Marciéknál névre hallgató reggeliző és bisztró. Itt bizony minden nap ugyanazok az arcok, méghozzá a hely tulajdonosai várják a betérő vendégeket, hatalmas mosollyal az arcukon és néhány kedves szóval a tarsolyukban, akár a reggeli rohanás közepette ugrunk be hozzájuk egy mennyei kecskesajtos bagel-kávé kombóra, akár munka utáni megnyugvást keresve érkezünk egy pohár jó borral kísért sajttálért.

1054 Budapest, Szemere utca 19.

Újpest szívében, a Szent István téren találjuk a klasszikus ízek legújabb helytartóját, az Ételműhelyt. A gyönyörű környezet, a személyzet által képviselt fiatalos lendület és a letisztult belső tér a legnagyobb igényességgel elkészített házias, szezonális fogásokkal egészül itt ki. A csigatésztás húslevestől az isteni grillételekig terjedő á la carte kínálat mellett két- és háromfogásos ebédmenüvel, magyar pincészetek boraival és tisztes italszekcióval várja vendégeit Újpest gasztronómiai gyöngyszeme, az Újpest-központ metrómegállótól csupán egy kőhajításnyira!

1042 Budapest, Szent István tér 6.

A skandináv stílusú pékáruk koronázatlan király- (vagy inkább isten-) nője, Freyja tovább bővítette budai birodalmát: a mennyei croissantokon túl immár kovászos, részben a Freyja saját kenyérlisztjét is tartalmazó, fatüzeléses kemencében készült pizzákat is fogyaszthatunk az Apáthy-szikla lábainál található egységben. A Niks névre keresztelt étteremben nápolyi alapokon nyugvó, vékonytésztájú pizzákat kóstolhatunk, olyan válogatott feltétekkel megpakolva, mint az alpesi hegyi kéksajt, toszkán salsicciából és békési kolbászból készülő házi kolbászkrém, valamint campaniai bivalymozzarella, natúr borok és kellemes madárcsicsergés társaságában, szerdától vasárnapig.

1021 Budapest, Vadaskerti utca 1.

A Fanka a nyugalom jóízű oázisaként csábítja magához a mindig nyüzsgő bulinegyed feltöltődésre vágyó vándorait, ebben laktató harapnivalók sora, egy kitűnő borszortiment, a nagyszülői kertből származó lekvárok, gyümölcslevek, na meg persze tökéletes pörkölésű kávék állnak segítségére. Zala Fanni egész napos reggelizőjében minden földi jóval megpakolt bagelek, toastok, bagettek és quiche-ek közül válogathatunk, de süteményfronton sincs okunk panaszra, ahogy a Balaton déli partjának legjavát felvonultató sajt- és sonkatálak is megérnek egy misét.

1075 Budapest, Holló utca 5.

Alig egy évvel webshopjuk indulása után a Tokaji My Love kezdeményezés mögött álló lelkes csapat megnyitotta első delikáteszét is: a Lánchíd budai hídfőjének szomszédságában fellelhető boltocska a borvidék népszerűsítését megcélzó projekthez csatlakozó pincészetek prémium tételeit kínálja, lekvárok, szörpök, csokoládék, borecetek, mézek, sajtok, mangalicahús-készítmények, kávé, sör és könyvek kíséretében. A hamisítatlan tokaj-hegyaljai hangulat átélésében a falakat díszítő mádi kőlapok, a plafonról lógó borospalacklámpák és az évszakonként változó szelfifal segítenek, míg a teraszon ülve egyszerre élvezhetjük Tokaj büszkeségeit és a budapesti panorámát.

1014 Budapest, Lánchíd utca 11.

A brazil szupergyümölcsként is ismert acai bogyó híres magas tápanyagtartalmáról és gazdag antioxidánsforrásként nemcsak a koleszterinszintet javíthatja, de a rákos megbetegedések előfordulását is csökkentheti. A dubai alapítású The Acai Spot budapesti főhadiszállásán most te is felfedezheted az Amazonas-medence csodabogyójának különleges világát: állítsd össze saját acai super bowlodat vagy gyümölcsmixedet, vagy válassz az előre megkomponált csemegék közül! Péksütemények, szendvicsek, saláták, smoothie-k és specialty kávék szintén kaphatók.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.

Egy jobb sorsra érdemes zöldségesbódé felújított épületében nyílt meg a Kenyérlelke Fesztivál díjnyertes pékje és kávérajongó férje közös szenvedélyének gyümölcse, a Babushka. A kovászos kenyereken és a La Marzocco kávégéppel lefőzött, világos pörkölésű feketéken túl magyar és nemzetközi péksütemények széles választékához lehet szerencsénk a Sasadi úti kézműves pékségbe betérve, a kakaós csigától és a croissanttól kezdve a vaníliával és áfonyával megbolondított kardamomos tekercsen át a gorgonzolás párnáig.

1112 Budapest, Sasadi út – Tömös utca sarok

Története négy, Budapesten élő indiai baráttal kezdődött, akik közösen megálmodták, hogy egy kiváló minőségű, kortárs értékeket képviselő indiai színfoltot teremtenek meg Budapest belvárosban, a Bazilika és a Szabadság tér között félúton. Az indiai konyha iránti szenvedélyüket hozták el a Bombay-ba, céljaik között szerepel, hogy minden vendéget néhány lépéssel közelebb hozzanak az eredeti, minőségi indiai gasztroélményhez – mindezt maníroktól mentes, modern környezetben. A hedonisztikus, egyben elegáns belső közösségi tér, az indiai vendégszeretet, a különleges koktélok, a rendkívül széles borválaszték és a minőségi ételek mellett a professzionális kiszolgálás teszi teljessé a Bombay-életérzést.

1051 Budapest, Október 6. utca 17.