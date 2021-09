30+ zseniális hétvégi program Budapesten és környékén

Szeptemberben harmadik hetében is annyi tartalmas és érdekes program vár Budapesten, hogy kemény döntéseket kell hozni, melyiket hagyjuk ki. Nyit az új Gödör, születésnapi fesztivál lesz a Parkban, csokiünnep vár a Bazilikánál és még sorolhatnánk. Most igazán érdemes végigböngészni ajánlónkat!

Csütörtöki programok Budapesten

Szeptember 16-án a Kobuciban a „Ha megtehetnéd” lemez dalaiból és a régi kedvencekből egyaránt válogat Farkas Róbert és a csodálatos Budapest Bár zenekar, valamint Németh Juci, Frenk, Behumi Dóri, Szűcs Krisztián, Mező Misi és Tóth Vera.

Szeptember 16-án, a Majomhoz elhozza nektek az idei év legnagyobb farsangi tivornyáját! Úgy készítsétek magatokat, hogy a szervezők mindennel is készülnek, ami egy fergeteges báli rendezvényhez kell. Kapjátok fel a gyerkőcöket, kutyákat, feleségeket, férjeket, barátokat, barátnőket, vessétek fel legszebb jelmezeteket és mutassátok meg, hogy mulat Buda! Ez lesz az a nap, mikor az egész kertben áll majd a bál!

A Gödör Underground hivatalos nyitóbulija. A legendás Balaton együtteshez érkeznek az underground világ kiemelkedő képviselői: Bárdos Deák Ági, Kamody Ági, Menyhárt Jenő, Müller Péter Sziámi, Kiss Laci, és még sokan mások. A most nyíló Gödör Undergroundban innentől szinte minden nap lesz valami izgalmas program. Nézd meg mi vár a hónapban: ITT!

Csütörtöktől elérhető többnapos hétvégi programok

A szeptember 14. és 19. között megrendezésre kerülő Frankofón Filmnapok keretein belül belekóstolhatunk a francia nyelvű filmek legjavába. Az összesen 15 vígjátékot, romantikus játékfilmet, drámát és restaurált klasszikust műsorra tűző rendezvény helyszínei idén az Uránia Nemzeti Filmszínház, az Art+ Cinema és a Francia Intézet lesznek.

A Budapest Park tizedik szezonját ünnepli. Az Xtra Feszt elnevezésű eseményükön szeptember 15-19. között várja a Parktól megszokott széles zenei palettával a látogatókat. Az ötnapos fesztiválon kiváló zenei fellépők váltják egymást a nagyszínpadon pl.: Carson Coma, Jamie Winchester, The Anahit, Cloud9+, Follow The Flow, Supernem, Vad Fruttik. Az örömzenélések után a közkedvelt bulisorozatok sem maradhatnak el, de igazi kulturális ínyencségekből sem lesz hiány, többek között Simon Marci költő vagy a Matthias Quartet is színesítik a rendezvényt, a családosok nagy örömére vasárnap a Pöttömkert zárja a programkavalkádot.

Szeptember 13. és 19. között hatodik alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Filmfesztivált, amelynek keretében ingyenes filmvetítéseken és pódiumbeszélgetéseken vehetünk részt a Tabán Artmoziban. A rangos négytagú zsűri döntése alapján olyan dokumentumfilmeket láthatunk, amelyek művészi színvonalon szólnak a hit erejéről és az emberi lét sokszínűségéről. Részletes program: www.ars-sacra.hu

Pénteki programok Budapesten

Megnyílik a Rózsa park a terézvárosi közösségi kert előtt, ahol szeptember 17-től szabad a kikapcsolódás, a pihenés és a játék. Fellép Petruska dalszerző-énekes valamint a helyszínen a jelenlévők bevonásával streetart alkotás készül, Daniel Rupazow vezetésével.

Egy pincérnő és egy szakács. Frankie és Johnny. És bár nem lehet csak azért járni valakivel, mert van egy ilyen dal, ők kölcsönösen kinézik egymást maguknak az étteremben. A félszeg, mégis kitartó munkahelyi flörtből idővel mozi és vacsora, végül egy szenvedélyes éjszaka lesz, ezzel pedig kezdetét veszi egy hajnalig tartó, sziporkázóan mulatságos és kíméletlenül őszinte huzavona. Ezen az éjszakán az óvatos távolságtartás találkozik a szeretetteljes rohamtempóval, a higgadt érvek a sors esztelen kergetésével, a hegek a sebezhetőséggel. Az Art-Színtér előadása.

További premierelőadásokat az alábbi cikkünkben találsz:

Idén 20 éves a Zságer Balázs vezette Žagar. Ez alkalomból újra össze áll az öttagú zenekar, Ligeti Gyuri és DJ Bootsie is ott lesz velük a színpadon. A Margitszigeti Szabadtéri színpadon tehát 20 évet átívelő időutazást élhet át a közönség, a jubileumi koncerten olyan vendégművészekkel mint az Underground Divas, Kama, Bukky, Zahár Fanni.

Cedric af Geijersstam összművész és a Marble Mist zenekarból és szólóprojektjéből ismert Tóth Balázs dalszerző/gitáros újra a Bartók Béla Boulevard-ra látogatnak, hogy közös élőzenei performansszukkal idézzék meg magyar és külföldi művészek múzsákhoz írt dalait és verseit, saját dalaik mellett. Az este folyamán további vendégekkel is találkozhattok a Hadik teraszán.

Pribojszki Mátyás (aka Jumping Matt) – az egyik legismertebb hazai és európai szinten is jegyzett, elismert szájharmonikás, énekes, dalszerző, aki szólóban, valamint különböző formációival, már keresztül-kasul bejárta Európát több, mint 30 országban turnézott, koncertezett és itthon is alig akad olyan klub vagy fesztivál, ahol ne lépett volna fel.

A Rutkai Bori és a Specko YesNo a korábbi speckojedno dalokat újragondolva prezentálja régi és új legénységgel. Bori mély és magashumorú szövegei, színes, buja festményieit idéző felnőtt mesevilágba repítenek. Táncolni, dülöngélni is lehet az ihletett “funkybluessanzontucctuccokra”. Ugyanezen az estén tartja lemezbemutató koncertjét a Plútó együttes is. Kihagyhatatlan program az alternatív zene kedvelőinek.

Pénteken kezdődő többnapos hétvégi programok

A Botellón terasz sorra rendezi a kiváló gasztrofesztiválokat, most hétvégén talán az eddigi legizgalmasabbal készülnek, mellyel a gin szerelmeseinek kedveskednek. A Kazinczy utcában profi mixerek és a minőségi ginek veszik át az irányítást, hogy visszarepítsenek minket a nyárba. A kétnapos eseményen, 17-22 óra között hódolhattok szenvedélyeteknek és áldozhattok a ginek oltárán.

A Pulp Budapest Open air egy ingyenes szabadtér parti, illetve elektronikus zenei esemény sorozat, amely napsütést és a legforróbb groove hangulatot árasztja a Városliget szívében, a fantasztikus teraszos bárban, a Pavilon Kertben. Utolsó kiadásában egy teljes fesztivált rendeznek: pénteken a Lick the Click crew-é a terep, szombaton pedig a LavaLava srácok uralják az estét.

A 8. kerületi Bacsó Béla utca megnyitott szakasza ad helyet szeptember 17-19. között a Szabihíd-OFF / Our Space elnevezésű fesztiválnak. A fesztivált a legkülönfélébb művészeti programok teszik színessé. Az ismert előadók mellett feltörekvő művészekkel éppen úgy találkozhatunk, mint amatőr csoportokkal. A programkínálatban a családi programoktól (bábelőadások, színházi kalandjáték) a közösségi programokon (közösségi reggeli, társasjáték-délután) és előadó-művészeti eseményeken át (tánc és színház) a koncertekig minden megtalálható majd az esemény iránt érdeklődők számára.

Szeptember 17. és 19. között élhetjük át az év legédesebb hétvégéjét, ugyanis csokoládé- és édességünnepre invitál az Édes Napok gasztrofesztivál a Szent István Bazilika tövében. A rendezvényen egymás mellett zengik a desszertek méltató énekét a kézműves manufaktúrák és a nagytermelők, melyek mindegyike különleges finomságokkal készül idén.

2021-ben immár huszonegyedik alkalommal, a tavaly már jól bejáratott helyszín, az újbudai Bikás park ad otthont az ARC közérzeti plakátkiállítás elgondolkodtató és kreatív alkotásainak. Magyarország leglátogatottabb köztéri kiállításán, az elmúlt évekhez hasonlóan az alkotók kreatív szabadsága jelenik majd meg egy-egy plakáton, összesen pedig 100 alkotáson. A szeptember 17. és október 17. között éjjel-nappal, ingyenesen megtekinthető tárlaton pedig ismét szabad gondolatokat bemutató és véleményformáló, nagyszerű vizuális alkotások körül és között sétálgathatunk.

Szombati események a fővárosban

Szeptember 18-án, szombaton immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre Budapest első adományfesztiválja, amelyen már azzal hozzá tudunk járulni a Budapest Bike Maffia rászorulókat segítő akcióihoz, hogy ellátogatunk a Dürer Kertbe, ahol egész nap ingyenes gyerek- és sportprogramok, főzőverseny és koncertek várják az érdeklődőket.

Szeptember 18-án, az Olimpia Parkban 10 és 18 óra között koncertekkel, bábelőadásokkal, kézműves programokkal várja a család apraja nagyját a Belvárosi Családi Piknik ingyenes fesztivál. A színpadi fellépőkön túl egész nap lesz jógakaland, népi játék, körhinta, ugrálóvár, játszóház, arcfestés és sok más izgalmas program.

Ingyenes koncertekkel, kreatív és aktív játszóházakkal, exatlon pályával, LEGO-asztalokkal és szűrővizsgálatokkal várják a családokat a Récsei Center parkolójában 2021. szeptember 18-án szombaton. A színpadon fellép a Rutkai Bori Banda, a Mesekocsi Színház, Farkasházi Réka és a Tintanyúl valamint táncházzal is készülnek.

A Kutyabarát.hu csapata szeptember 18-án, 12:00-18:30 óra között szeretettel vár minden kutyást és leendő gazdit az őszi Szimpla Kutya kutyabarát vásárra és piknikre. Ahogy már megszoktuk, most is sorra böngészhetjük a kézműves kellékeket, kutyás és kutyabarát termékeket, válogatott, minőségi tápok és étrendkiegészítők között, valamint ismét próbára tehetjük szerencsénket a tombolahúzáson, amelyen a kiállítók által felajánlott ajándéktermékeket lehet megnyerni.

A nagy kutyás napon az Olimpia Parkban várják a kutyabarátokat, az örökbefogadást tervezőket, de azokat is, akiknek nincsen házi kedvencük. Az izgalmas programokon, számos közismert meglepetésvendég várható, de lesz még kutyasétáltatás, ahol önkéntesek segítségével kipróbálható, milyen érzés gazdinak lenni. Az egész napos bulin, minden szolgáltatás ingyenes: kutya-gazdi fotózás, kutyakozmetika, állatorvosi tanácsadás, fizioterápia bemutatók, mikrochip leolvasás- és regisztráció, kutyabiléta gravírozás, kutyakereső alkalmazás, kutyás bemutatók, és számos, a felelős kutyatartást népszerűsítő esemény várja az érdeklődőket.

Érkezik a Bródy utcaünnep őszi kiadása, azaz ismét bevehetitek az utcát a Gutenberg tértől a Pollack Mihály térig. Szokásos hangulat mellett extra fellépők, workshopok és betűvadászat is várható a Palotanegyed főutcájában. A közös ebéd után ragadjatok útlevelet és keressétek fel az összes kedves helyet, oldjátok meg a feladatokat, mert megéri! A program folyamatosan frissül, úgyhogy érdemes figyelni az eseményt.

Kerékpárral járnál a városban? Van bringád, de csak a port fogja, mert veszélyesnek tartod a városi biciklizést? Most ingyenesen részt vehetsz a Magyar Kerékpárosklub által tartott kerékpáros gyakorlati oktatáson, azaz bebiciklizésen. Menj el az Rózsa-kert előtti parkba szeptember 18-án, ahol 10-12, 12-14 és 18-20 óra között avatnak be a tekerés fortélyaiba! A jelentkezés regisztrációhoz kötött a kerekpar@terezvaros.hu címen tudsz jelentkezni a preferált időpont megjelölésével.

Ha már profin uralod a kétkerekűd, kalandozz velünk a Csepel-szigeten!

Szeptember 18-án 14-17 óra között tartsatok a Zöldbolt csapatával és tisztítsátok meg együtt a Carl Lutz Rakpartot a felgyülemlett szeméttől. A zsákokról a szervezők gondoskodnak, viszont kérik, vigyetek otthonról már feleslegesség vált kesztyűket, így is elkerülhető a további hulladéktermelés. Gyülekezés és szemétszámolás a Szent István parkban! A takarítás során alkalmatok nyílik beszélgetni, zöld praktikákat, tapasztalatokat megosztani társaitokkal.

10 éves a skandináv világnézetű Verkstaden ruhamárka. A grafikusokból álló csapat különböző grafikákat és új cuccokat tervez, emellett Second Go nevű projektük keretében jó minőségű second hand vintage ruhákat alakít át illetve nyomja újra grafikáikkal, így adva új esélyt a daraboknak. A szülinapi vásáron nem csak ezekkel készülnek, hanem régről elővett mintákkal és egy rég tervezett zine-sorozat első részével, amikben az elmúlt 10 év történetét mesélik majd el Nektek. A vásárra több designert meghívtak, akik szintén izgalmasabb portékákkal érkeznek majd!

Szombaton kezdődő többnapos hétvégi programok

A szeptember 18-19-ei hétvégén újra vár az ország egyetlen vegán közösségi piaca. Az Allee bevásárlóközpont melletti Kőrösy József utca roskadásig telik majd vegán sajtkülönlegességekkel, bonbonokkal, hamburgerekkel, süteményekkel és mártogatósokkal, de ez még nem minden, kézműves vegán tisztálkodószerek is gazdára várnak ezen az őszi hétvégén.

Itt megtalálható lesz minden, amire egy ételérzékenynek, vegánnak, és tudatos életmódot követő embernek szüksége lehet. A workshopokon ráadásul megtanulhattok új mentes ételeket, natúrkozmetikumokat készíteni.

A MÖBELKUNST design vásár két napon át vár titeket, hogy válogassatok sok-sok bútor, lámpa, sokszáz design tárgy, többládányi lemez, számtalan könyv és még minden más között, ami előkerül a raktárakból, mindezt szuper baráti árakon. Mindkét nap 10:00 és 18:00 között tart a kincskeresés.

Külföldi és hazai táncművészek közreműködésével rendezik meg a tánc legrangosabb ünnepét a Nemzeti Táncszínházban szeptember 18. és október 9. között. Neves külföldi táncegyüttesek, jubiláló magyar művészek és természetesen a hazai közönség kedvencei is ott vannak az előadók sorában a háromhetes rendezvényen. Részletes program: ITT.

Vasárnapi programok Budapest

Töltsd a vasárnapot barátaiddal, családoddal. Sétálgass a Tabán hegyen, ugorj be egy fagyira vagy frissen sült lángosra a Czakóba és nézzetek körül a szabadtéri piacon, ahol rengeteg szezonális, magyar terméket találtok. Egy kis piacozás után pedig érdemes felsétálni a citadellára is vagy akár visszatérni ebédre.

Vajon honnan ered a Normafa név? És ki az a Szépjuhászné? A túra során mindenre fény derül és persze sok legendát, mendemondára is fény derül Budapest eme szegletéről. Nemcsak manapság ilyen népszerű ez a környék, az elmúlt évszázadok alatt királyok, királynék, nemesek, színésznők és a cselédnép kedvelt kirándulóhelyét fedezitek fel a 10 kilométeres túra közben. A túraleírást és a jelentkezés feltételeit megtaláljátok az eseménynél.

További túrajavaslataink Budapest környékén:

A Törley Pezsgőmanufaktúra gyönyörű kertjében igazi pokrócos piknikhangulattal várja a reggelirajongókat a II. Buborék Brunch fesztiválra. A Törley legjobb pezsgői és Budapest legjobb reggelijei pezsdítik fel ismét a hangulatot.

Mindenki olvasta, mégis kevesen ismerik igazán Molnár Ferenc ikonikus művét, amiről sok legenda és tévinformáció kering a köztudatban. Vajon tudjuk, hol volt a Grund, mi az az Einstand vagy miért tiltották be a Gittegyletet? Az igazi helyszínek és a szereplőket ihlető alakok nyomába eredhet a Sétaműhely jóvoltából. A városnézés során korabeli játékokat próbálhattok ki, köztük a híres-neves golyózást, megtudhatjátok, hogy mi maradt ki a legendás Fábri-filmből, és ki volt az igazi Nemecsek, felidézhetitek a regény keletkezésének körülményeit.

Még több kaland a családoknak:

Nem kell eltávolodnod a városközponttól, ha menedéket keresel a belvárosi pörgéstől. Szeptember 19-én például laza vasárnap esti ejtőzésre hív a Pontoon, színpadán a Manaky zenekarral, melynek repertoárjában a nyers, autentikus reggae egyesül egy csipetnyi soul, funk és elektronikai hangzással, na meg gondolatébresztő szövegekkel.

A Kassák Múzeumnak is otthont adó óbudai Zichy-kastély szeptember 19-én, idén is megnyitja kapuit, hogy az érdeklődők ingyenes épülettörténeti sétán ismerhessék meg a nagy múltú épület történetét. A 15 órakor induló, ingyenes sétára regisztrálni a kassakmuzeum@pim.hu e-mail címen lehet.

Feledkezzetek bele a szerelembe Buda tetején és zárjátok a hetet egy igazi romantikus klasszikussal. A meghitt mozizást csak fokozza az esti budai fények és a fölöttetek húzódó csillagos égbolt. Az esti órákban az összebújás nem biztos, hogy elég lesz ezért, öltözzetek rétegesen.

Ha további szeptemberi budapesti programokat keresel: