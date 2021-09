Világhírű táncművészek előadásának lehetünk szemtanúi a Budapest Táncfesztiválon

Külföldi és hazai táncművészek közreműködésével rendezik meg a tánc legrangosabb ünnepét a Nemzeti Táncszínházban szeptember 18. és október 9. között.

Nem könnyű, sőt majdnem lehetetlen csak egy előadást választani az idei Budapest Táncfesztivál programkínálatából. Neves külföldi táncegyüttesek, jubiláló magyar művészek és természetesen a hazai közönség kedvencei is ott vannak az előadók sorában a háromhetes rendezvényen.

Nemzetközi tehetségek

Az őszi táncünnep során három neves együttes érkezik a kontinensünk három városából. A nyitás estéjén a svájciaké a színpad, a Genfi Balett két előadással mutatkozik be Budapesten. A Glory és Paron című koreográfiákból álló táncest központi gondolata a virtuozitás. Andonis Foniadakis neve nem ismeretlen a táncművészetben jártas közönség számára. A budapesti előadás az ismert, megszokott mozgás-hangzás összhangját ígéri az előadásban felcsendülő Händel- és Glass-zeneművekkel.

A másik külföldi fellépő a Scapino Ballet Rotterdam. A holland társulat három, egymástól műfajában jelentősen eltérő produkciót hoz el Budapestre. Justin de Jagerrel egészen formabontó trióval készülnek: a breakdance stílusból ismert threading technikára épülő Carried Alive mellett Ed Wubbe Risonanza című bájos duettje varázsol el minket, majd a The Great Bean című darab repíti a harsogó húszas évekbe a közönséget.

A harmadik külföldi fellépő a fesztivál záróelőadásaként a tanzmainz kortárs tánctársulata. A Soul Chain című művet Sharon Eyal izraeli koreográfus készítette, aki az elmúlt pár évben intenzív stílusával meghódította az európai táncvilágot. A szerelemhez kötődő erős érzelmek ihlette koreográfia izgalmas kortárs tánccá ötvözi a balettet és az electro műfaját.

Hazai táncbemutatók

A külföldiek mellett a hazai táncművészet egyik meghatározó előadója teszi biztosan emlékezetessé az idei fesztivált. Sztárvendég, a szó legnemesebb értelmében: a Kossuth-díjas Ladányi Andrea hat olyan kiemelkedő férfi táncművésszel osztja meg a teret, akikkel eddigi pályája során együtt alkotott. Hat meghívott férfi, hat „évtizedből” vállal a művésznővel újra közösséget.

Éppen elég is volna ez a sok-sok fesztiválélmény, de bizony itt még nincs vége a sornak: a három külföldi mellett három hazai együttes is bemutatóval gazdagítja az idei Táncfesztivált. A Don Quijote a Feledi Project előadásában, a Chaos | The Waves című táncmű a Győri Balett előadásában, valamint a 60 éves Pécsi Balett jubileumi estje is várja a közönséget.

Régi-új táncelőadások

Az elmúlt másfél évben a Nemzeti Táncszínház online vetítésekkel, virtuális előadásokkal igyekezett áthidalni a koronavírus-járvány okozta nehézségeket. Összesen tíz premiert nézhettünk meg online, egyenesen az otthoni kanapéról. A Budapest Táncfesztivál keretein belül most mind a tíz bemutatót újra színpadra állítják, így tisztelegve klasszikus módon, élőben a táncosok és a kitartó közönség előtt.

A Szegedi Kortárs Balett legújabb előadásaival érkezik: a The Black Paintings és a Blue című táncjátékot mutatja be, a Gangaray Dance Company darabjában öt kivételesen tehetséges táncművész a tiszta tánc erejével nyűgöz le minket, Frenák Pál egy új kompozícióban idézi meg idén negyvenéves munkásságának esszenciális elemeit. Pirók Zsófia és a FlamenCorazónArte Táncszínház Caminos című darabja utazásra invitál minket térben, időben, gondolatban és lélekben.

Az új szereplőkkel és alkotótársakkal kiegészült Kovács Gerzson Péter – TranzDanz bemutatója, Az utolsó csárdás a csárdássorozat záró darabja. A Duna Táncműhely az autentikus néptánc és a kortárs tánc elemeit vegyítve mutatja be A tizedik menyasszony című táncszínházi előadását, amely a férfibúcsú ünnepe ihlette, A tizedik vőlegény „női változata”. A Székesfehérvári Balett Színház az örök klasszikust, a Hattyúk tavát állította színpadra, Csajkovszkij erőteljes és briliáns zenei világának képpé formálásával. A Badora Társulat KINGDOM című előadása felteszi azt a nem mindennapi kérdést, hogy valóban csakis annyi lenne-e a teljes valóság, amit érzékelünk a világból. A Duda Éva Társulat legújabb produkciója, a RAMAZURI látványos és nagyszabású, élő zenével kísért és akrobatikai elemekkel tarkított tánccirkuszi kavalkád.

Végül, de nem utolsósorban az idén 30 éves Budapest Táncszínház Egyszer visszatérsz című, két részből álló estjének első felében öt vendég koreográfus – Földi Béla tanítványai és korábbi Budapest Táncszínház-tagok – készítenek rövid koreográfiákat táncművészeiknek, az est második felében pedig Jiří Pokorný Egyszer visszatérsz koreográfiája látható.

Bővebb infó: tancfesztival.hu