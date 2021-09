Elképesztően sok programmal vár Budapest bennünket 2021 szeptemberében. Nyárzáró és ősznyitó bulik, fesztiválok, irodalmi estek, családi programok, könyvhét, kiállítások – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Majd’ egyhetesre nyúlik az idén augusztus 31. és szeptember 5. között megrendezésre kerülő Belvárosi Sörfesztivál, amely újra elhozza a hazai sörfőzdék kézműves különlegességeit és a legmenőbb food truckok kínálatát az V. kerületi Szabadság térre. Ami várható még: 250 féle sör, fényfüzéres nyárvégi esték és szuper hangulat.

Mivel is indulhatna tökéletesebben az ősz, mint egy Pálinka és Bor Fesztivállal a Margitszigeten. Légy részese te is a Margitszigeti Gasztro Sétány varázsának, ahol most rengeteg neves Magyar borászat és pálinkafőzde kínálatából válogathatsz!

A Stockholmban született énekesnő 2013-ban érkezett Budapestre, hogy gyökereit kutassa fel, de Antoniát úgy megfogta a város, hogy azóta is pesti lakos. Budapesten Antonia gyorsan a magyar underground zenei élet meghatározó előadójává vált. A Pavilon Kertbe vadonatúj dalokkal, izgalmas hangzással látogat el szeptember elején.

Ripoff Raskolnikov az európai blueszenei színtér egyik legkülönlegesebb figurája, nemcsak kiváló gitáros, hanem termékeny dalszerző is egyben. Ezen az estén a kiváló zongoraművész, Nagy Szabolcs társaságában lép a Muzikum Garden színpadára.

Szeptember 2. és 5. között kerül sor a kortárs magyar irodalom legnagyobb fesztiváljára, az 1929 óta megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhétre, amely a magyar kulturális élet egyik legrégebbre visszatekintő eseménye. A Vörösmarty tér ad otthont a szabadtéri programsorozatnak és könyvvásárnak, amely egyszerre az írók, olvasók és könyvkiadók ünnepe.

Mindkét napon élő zenével, DJ-kkel, a Smoke Riders jóvoltából isteni BBQ falatokkal és malacpörgetéssel várnak titeket az Eiffel téren.

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idén ebben a kisebb formában kerül megrendezésre. A Bor udvarban (Oroszlános udvar – Leányka utca 1/b) lesznek a kerületi borászatok és a koncertek. A Borligetben (Városház téren), Piactéren, és Szieszta ponton pedig bor-, pezsgő, gasztronómiai- és kézműves vásár, azaz egy hatalmas „kerthelyiség” vár mindenkit.

A Sarki Fűszeres történelmében először kutyás brunchot tartanak négylábúaknak és gazdiknak. Külön kutyamenüvel, előadókkal és meglepetésekkel.

Nyárzáró koncertjét tartja a NagyHall falai között a zsámbéki gyökerű turbo-ethno nyolcasfogat, az Aurevoir.

A Skandináv Ház az északi országok budapesti nagykövetségeivel, a FinnAgorával, az ELTE Skandinavisztika Tanszékével és az Észak folyóirattal közösen színes esti rendezvényt szervez szeptember első péntekének utolsó óráira.

A szeptembert az ország egyik legszebb pontján, most egy különleges élményekben gazdag, 3 az 1-ben túrával köszöntheted az Egészségvédő Körben – amely ismét tartogat izgalmakat a tartalmasabb, kihívásokat kedvelő túratársak részére a Pilis szívében, és a Visegrádi-hegység legérdekesebb részén, de kellemes felüdülést, feltöltődést is, egy könnyedebb természetjárás keretében, az arra vágyóknak.

Ha inkább önállóan kirándulnátok Budapest környékén:

2021. szeptember 4-én megrendezésre kerül az I. Pasaréti Lecsófőző Fesztivál. Ez a nap elsősorban a családokról és a közösségi főzésről szól majd.

A Tetovált Állatmentők neve már sokak számára ismerős lehet, 2010 óta mentenek sérült, bántalmazott állatokat. Rehabilitációs központjukban nagyjából 30 állat fér el, mivel az itt lévő állatokkal nagyon sokat kell foglalkozni, hogy gazdához adhatóak legyenek. Az Analog Music Hallban megrendezésre kerülő jótékonysági fesztiváljukon 2 színpadon 14 zenekar lép majd fel. A megvásárolt jegyek árával teljes egészében az egyesületet támogathatjuk.

Az ókor közelebb van, mint gondolnád! – ezt személyesen is megtapasztalhatod az Aquincumi Múzeumban megrendezésre kerülő Római Fesztiválon, ahol két napon keresztül hagyományőrző bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, római mesterségek bemutatójával és további izgalmas programokkal várnak.

Szeptember 4-én, szombaton 16-22 óráig újra Aranykút Fesztivál az Aranykút utcai játszótéren. Fellép a Carson Coma, a Gesarol és a Dinamit együttes is.

A szigetkerülő hajóút során megcsodálhatod a Duna, a Ráckevei Duna-ág élővilágát és a környék egyéb érdekességeit is.

Két keréken Csepel körül? Szuper hétvégi program lehet!

A Jacques Prévert forgatókönyve alapján készült, azonos címre hallgató francia romantikus drámát a Vígszínház kedvelt alkotópárosa, Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila alkalmazta színpadra. A zenedráma középpontjában egy elbűvölő színésznő – Radnay Csilla megformálásában –, valamint négy udvarlója áll: egy pantomimművész, egy színész, egy bűnöző és egy arisztokrata. Az egyszerre érzékeny és érzéki történethez Kovács Adrián szerzett zenét, amelyet először szeptember 4-én, szombaton hallhat a nézőközönség.

A szabad ég alatt, egy szabad de veszélyeztetett téren, merj együtt gondolkodni. Merj belehelyezkedni a változó világba és mint itt élő közösségek, a városunkat újraálmodni.

Csepi Attila a Szigetköz szerelmese egy túrasorozat keretében ismerteti meg velünk a még felfedezetlen vízi világot.

A Szkéné Színház ifjúsági és közösségi műhelye, a Rakpart3 Íróműhelyének tagjai a 2020/2021-es évadban a minket körülvevő hatalmi struktúrák témakörét vizsgálták. Ennek színházi és irodalmi reprezentációi izgalmas találkozási lehetőséget villantanak fel idősebb alkotók és pályájuk elején járó írók, költők, színházi emberek számára. Egy ilyen találkozásnak ideális helyszíne a Szkéné Színház, amelynek magának is missziója a kortárs színházi szövegek ápolása, bemutatása.

2021-ben tizenöt éves jubileumát ünnepli az idén is ingyenes programcsokorral készülő Ars Sacra Fesztivál, amely ebben az évben szeptember 4. és 12. között kerül megrendezésre. A szabadtéri színpadi produkciókban széles műfaji skálán vonulnak fel hazánk kiváló művészei, a mono-operától kezdve, a népzenén át a jazzig találhatunk számunkra kedves programlehetőséget. A Fesztiválon a családoknak szóló eseményekben sem lesz hiány.

Az Őszköszöntő keretében valósul meg a Moccanj Újbuda! családi mozgásfesztivál is, ahol tizenhárom sátorban összesen húszféle programot próbálhatnak ki a sport szerelmesei. Ezen kívül gyerekprogramok, foodtruckok, koncertek és egészségsziget is várja a Bikás parkba látogatókat.

Dominika Jegorováról sok minden elmondható. Odaadó gyermek, aki bármi áron megvédi édesanyját. Prímabalerina, aki testileg és lelkileg is a végsőkig feszítette korlátait. Mestere a csábításnak és a manipulálásnak. Amikor a karrierje végét jelentő sérülést szenved, bizonytalan és sötét jövő dereng fel Dominika és anyja előtt. Így lesz a lányból könnyű préda a Veréb Iskola, egy titkos hírszerzési szolgálat számára, akik kivételes fiatalokat tanítanak arra, hogy testüket és elméjüket fegyverként használják.

Még több budapesti kertmozi, ha másik filmet keresel:

Szeptember 5-én, a születésnapja után egy nappal az AWS zenészei rengeteg vendéggel kiegészülve tisztelegnek Siklósi Örs emléke előtt.

A kiállítás a nemzetközi street art mozgalom honi vonatkozásait sorakoztatja fel az el-múlt 20 évből. Bemutatja meghatározó magyar alkotóit, projektjeit, tárgyi emlékeit és dokumentumait. A kiállítás célja az, hogy a gyerekek megismerjék a jelentős művészeti vonulatok közül a legfiatalabbat, remélve, hogy ennek hatására tudatosan fogják szemlélni lakókörnyezetüket és óvják annak vizuális értékeit.

A Lázár tesók Hullámtörés című nagylemezének első élő bemutatója Budapesten teljes nagyzenekaros felállásban.

A fesztivál fellépő együttesei Jimi Hendrix korszakalkotó munkásságát varázsolják a szemünk elé.

A Robot és a Mertez összefogott, hogy egy új közösséget teremtsen az élő zenén keresztül, teret adva a tehetséges, értéket képviselő zenekaroknak. Az este fő fellépője előtt minden alkalommal ismert zenészek lépnek színpadra, hogy közreműködésükkel elősegítsék a célt, vagyis figyelmet kapjanak a minőséget képviselő, de egyelőre szűkebb körben ismert előadók. A koncertsorozat első fellépője a Meg Egy Cukorka, akik előtt nem más melegíti be a színpadot, mint a Supernemből jól ismert Papp Szabi és Pulius Tibi.

A idei Brain Baron kifejezetten azokat a kulturális értékeket és technológiai megoldásokat állítják fókuszba, amik a globális hangzavarban is biztosítják a tartalmas életet, az értelmes munkát és a jó minőségű emberi kapcsolatokat. Ha egy olyan programot keresel, ahol több lehetsz, mint előtte voltál, itt a helyed.

Utoljára 2018-ban volt Kraft Sörfesztivál, a rendezvény most az új Dürer kertbe költözik.

A Városmajori Szabadtéri Színpad tavaly nyári évadának egyik hatalmas szenzációja a Rejtő Jenő ponyvaparódiája alapján létrejött, Keresztes Tamás rendezte A tizennégy karátos autó volt. A nagy sikerre való tekintettel idén szeptember 10-én újra tanúja lehet a közönség a színészek örömjátékának és a Budapest Bár élő zenéjének.

Mediterrán gyökerek, amszterdami atmoszféra, klasszikus zene és afrikai poliritmia. Az európai jazzszíntér kiemelkedő zenésze, Xavi Torres virtuóz katalán zongorista képes e távoli stílusokat szerves módon összekapcsolni, Barcelona legkeresettebb ritmusszekciójával karöltve – szeptember 10-én, pénteken, az Opus Jazz Clubban.

Szeptember 10-én a Budapest Park színpadán ad koncertet a triphop sztárzenekara, a Morcheeba. A brit formáció a tavasszal megjelenő Blackest Blue című album újdonságai mellett eddigi 25 évének legismertebb dalait, így például a Rome Wasn’t Built In a Day és az Enjoy The Ride című szerzeményeket hozza el a hazai közönségnek.

Kiscsillag életében sem telhet el úgy egy nyár (ősz), hogy ne lépnének fel az egyik legkedvesebb koncerthelyszínünkön, a Kobuciban.

Nincs más dolgod, mint elvinni pár barátod, bulizni egy jót a L’éternité DJ szelekciójára a WAKA hajón és már is támogattál egy jó ügyet.

A 25 éves Cry Free első őszi koncertje a Deep Purple legemblematikusabb rockhimnuszaival és néhány rég nem hallott dalkülönlegességgel.

A fesztiválon korhű hagyományőrzők keltik életre Hunyadi János kormányzóvá választását. Lesz még malacsütés, iparművészeti vásár, gyermekprogramok és persze koncertek is várnak.

Menj el Erzsébetváros Zöld Étkezés és Otthon Napjára és ismerj meg környezetbarát háztartási termékeket, kóstolj meg ínycsiklandó növényi alapú ételeket! Az egész napos rendezvényen előadásokkal, workshopokkal, játékokkal, kóstolóval, konyhai eszközök csereberéjével és filmvetítéssel várnk a Király utca 11. szám alatt található K11 Művészeti és Kulturális Központ udvarán és termeiben.

Mindössze egyszer hallhatta a nagyközönség Caramel Simfonica c. nagykoncertjét, amelyen szimfonikus zenekar adta a zenei kíséretet az énekes bársonyos tenorjához. Szeptember 11-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megismétlődik ez a különleges együttállás, amikor is új, kifejezetten erre az alkalomra hangszerelt dalok is felcsendülnek.

Hol marad az én történetem című, sorban a negyedik nagylemezét a Kobuci Kertben mutatja be a Margaret Island szeptember 11-én. A személyes hangvételű album dalai Viki otthonában, Fonyódon íródtak, és leginkább a 2020-as év, illetve a csapat belső folyamataiban, gondolataiban végbemenő változások ihlették.

Kilenc év után tér vissza Budapestre Bonnie Tyler. Az ikonikus brit rockénekesnő, legnagyobb slágereivel és új dalaival érkezik 2021. szeptember 11-én a Barba Negrába.

Szeptember 11. és 12. között idén újra megrendezésre kerül sokunk kedvenc építészeti-kulturális fesztiválja, a Budapest100. A rendezvény keretében számos budapesti ház tárja ki a kapuit a látogatók előtt, hogy az érdeklődők testközelből vehessék szemügyre az építészeti értékeket rejtő épületeket. A házbejárás mellett számos programmal is készülnek a szervezők, illetve a résztvevő épületek lakóközösségei, így érdemes körülnézni akár a város különböző részein is.

10 órától várnak a Klauzál térre a bringáddal, rollereddel, görkoriddal, légdeszkáddal, hogy kipróbáld az akadálypályát, tanulj egy pár bmx trükköt vagy ülj rá a bolond bringákra.

A városi kertészek nagy örömére, szeptember 12-én a MOMkult Sirály sétányán ismét megrendezésre kerül a kiskertpiac ŐSZKERT. Megszokott módon lesznek itt szemet gyönyörködtető növények, csodaszép, vágott virágok, natúrkozmetikumok, valamint egyedi tervezésű dizájntermékek. Természetesen a gourmetközönség számára is akad szemezgetni való szeptember legzöldebb programján.

Egy különleges nap, mikor Budapest legnépszerűbb közösségi piacairól egyszerre, együtt, egy helyen kínálják az árusok portékáikat hatalmas választékban.

A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán több mint 60 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel ismerkedhetsz meg.

A nemzetközi hírű hazai újcirkusz-társulat, a Recirquel My Land című produkcióját 2018 augusztusában a világ egyik legrangosabb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be, ahol a kritikusok több ezer produkció közül a legjobbnak ítélték. A Vági Bence által rendezett előadás az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba, és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben.

A szeptember 14. és 19. között megrendezésre kerülő Frankofón Filmnapok keretein belül belekóstolhatunk a francia nyelvű filmek legjavába. Az összesen 15 vígjátékot, romantikus játékfilmet, drámát és restaurált klasszikust műsorra tűző rendezvény helyszínei idén az Uránia Nemzeti Filmszínház, az Art+ Cinema és a Francia Intézet lesznek.

A résztvevők megtapasztalják, hogy a gyűjtéstől a tervezésen át a kivitelezésig hogyan készül el egy hagyományban gyökerező, de a mai életünkben is használható népi kézműves tárgy.

A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb programsorozata, a Borszerdák idén immár tizedik alkalommal várja a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat. A rendezvény ismét izgalmas programot kínál: szerda esténként különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, előadásokkal, élő zenével és borkóstolóval készülünk.

2021. augusztus 24-én elhunyt Charlie Watts, a rock’n’roll egyik legnagyobb hatású és jelentőségű dobosa, aki a Rolling Stones tagjaként, és dalai révén egyedülállóan hosszú pályája során elévülhetetlen érdemeket szerzett a műfaj alapjainak megteremtésében, több generáció zenészeit inspirálva. Rá emlékeznek a magyarországi Rolling Stones tribute, a Stoned közreműködésével hazai Charlie Watts rajongó dobosok és más zenészek.

A Gödör Underground hivatalos nyitóbulija. A legendás Balaton együtteshez érkeznek az underground világ kiemelkedő képviselői: Bárdos Deák Ági, Kamody Ági, Menyhárt Jenő, Müller Péter Sziámi, Kiss Laci, és még sokan mások. A most nyíló Gödör Undergroundban innentől szinte minden nap lesz valami izgalmas program. Nézd meg mi vár a hónapban: ITT!

Az idei háromnapos Dunafesztet Esterházy Péter emlékének ajánlják.

Szeptember 16-án a Kobuciban a “Ha megtehetnéd” lemez dalaiból és a régi kedvencekből egyaránt válogat Farkas Róbert és a csodálatos Budapest Bár zenekar, valamint Németh Juci, Frenk, Behumi Dóri, Szűcs Krisztián, Mező Misi és Tóth Vera.

A Vágtázó Csodaszarvas a magyar népzene eurázsiai ősrétegét, a lovasnépek fergeteges, őserejű népzenéjét eleveníti fel. Koncertjeiket egetverő boldogság, tomboló jókedv, összetartozás, megelevenedő ősmúlt, jellemzi.

Az IWS Hungary a Nemzetközi Akvarell Szövetség (IWS) tagjaként a világ közel 50 országából mutat be festményeket ezen a kiállításon a Stefánia Palota Galériájában.

Német és magyar előadók és zeneszerzők Bartókkal a háttérben – valahogy így lehetne néhány szóban megragadni a koncert lényegét.

A július 10-i teltházas buli után a Follow The Flow emeli a tétet: a fiúk szeptember 17-én egy fergeteges lemezbemutató koncerttel térnek vissza a Budapest Park színpadára.

Szeptember 17. és 19. között élhetjük át az év legédesebb hétvégéjét, ugyanis csokoládé- és édességünnepre invitál az Édes Napok gasztrofesztivál a Szent István Bazilika tövében. A rendezvényen egymás mellett zengik a desszertek méltató énekét a kézműves manufaktúrák és a nagytermelők, melyek mindegyike különleges finomságokkal készül idén.

2021-ben immár huszonegyedik alkalommal, a tavaly már jól bejáratott helyszín, az újbudai Bikás park ad otthont az ARC közérzeti plakátkiállítás elgondolkodtató és kreatív alkotásainak. Magyarország leglátogatottabb köztéri kiállításán, az elmúlt évekhez hasonlóan az alkotók kreatív szabadsága jelenik majd meg egy-egy plakáton, összesen pedig 100 alkotáson. A szeptember 17. és október 17. között éjjel-nappal, ingyenesen megtekinthető tárlaton pedig ismét szabad gondolatokat bemutató és véleményformáló, nagyszerű vizuális alkotások körül és között sétálgathatunk.

Idén is a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont a 2021-es World Press Photo Kiállításnak, amelyet 2021. szeptember 24-től október 31-ig tekinthetünk meg. Az év egyik legjobban várt kiállításán olyan sajtófotók kerülnek reflektorfénybe, melyek hitelesen mesélik el a világ legfontosabb történéseit az elmúlt egy évben. A korábbi évek rendkívüli közönségsikere után a kiállítás a megszokott négy hét helyett 2021-ben öt héten át látogatható. Az izgalmas pályaműveket bemutató tárlatot idén is kísérőprogramok egészítik ki.

Tanulni bármikor, bárhol, bárkitől lehet – ez a Városligetben megrendezésre kerülő 4. Street Training jelmondata. Szeptember 18-án reggel 10-től másfél órás minitréningeken vehetünk részt, melyeken profi trénerek tartanak előadásokat izgalmasabbnál izgalmasabb témákban, úgymint eredményes együttműködés, gyermekvállalás és pályaválasztás. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Szeptember 18-án, szombaton immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre Budapest első adományfesztiválja, amelyen már azzal hozzá tudunk járulni a Budapest Bike Maffia rászorulókat segítő akcióihoz, hogy ellátogatunk a Dürer Kertbe, ahol egész nap ingyenes gyerek- és sportprogramok, főzőverseny és koncertek várják az érdeklődőket.

Egy nap, egy helyszín, két izgalmas esemény a Vigyél Haza Alapítvány és a Belváros összefogásával. Másfél év kényszerű kihagyás után, ismét megrendezik a kutyabarátok és örökbefogadók családi találkozóját.

Külföldi és hazai táncművészek közreműködésével rendezik meg a tánc legrangosabb ünnepét a Nemzeti Táncszínházban szeptember 18. és október 9. között. Részletes program: ITT.

Itt megtalálható lesz minden, amire egy ételérzékenynek, vegánnak, és tudatos életmódot követő embernek szüksége lehet. A workshopokon ráadásul megtanulhattok új mentes ételeket, natúrkozmetikumokat készíteni.

A szeptember 18-19-ei hétvégén újra vár az ország egyetlen vegán közösségi piaca. Az Allee bevásárlóközpont melletti Kőrösy József utca roskadásig telik majd vegán sajtkülönlegességekkel, bonbonokkal, hamburgerekkel, süteményekkel és mártogatósokkal, de ez még nem minden, kézműves vegán tisztálkodószerek is gazdára várnak ezen az őszi hétvégén.

Pancs- gasztroplacc soron következő barátja, vendége Bíró Lajos lesz. Összeállít egy extra sajtos szendvicset tömve pastramival és mindenféle egyéb finomsággal. Dedikálja szívesen a könyvét is és szakmai kérdésekkel is bombázhatjátok.

Nem kell eltávolodnod a városközponttól, ha menedéket keresel a belvárosi pörgéstől. Szeptember 19-én például laza vasárnap esti ejtőzésre hív a Pontoon, színpadán a Manaky zenekarral, melynek repertoárjában a nyers, autentikus reggae egyesül egy csipetnyi soul, funk és elektronikai hangzással, na meg gondolatébresztő szövegekkel.

Ha érdekelnek azok a nem mindennapi megoldások, módszerek és eszközök, amikkel idehaza és külföldön vállvetve küzdenek szakértők, civil szervezetek, magánemberek, cégek, sőt még iskolások is egy zöldebb, fenntarthatóbb jövőért, neked is ott a helyed 2021. szeptember 20-án.

Ady Endre írásai ma is érvényesek. Amit a publikációiban megfogalmaz az kortalan vagy mondjuk úgy, hogy ma is érvényes. Az előadásban felelevenednek Ady korának kérdései, problémái, és a néző döbbenten konstatálja, hogy ez ugyan úgy aktuális ma is. Természetesen az estben helyet kapnak versek és humorból sem lesz hiány. Különös izgalmat ad az a dramaturgiai fogás, hogy Jordán Tamás levelezni mer Ady Endrével és így bontakozik ki kettejük korlátokat nem ismerő, sajátos kapcsolata.

A budai török fürdőséta keretében – a fürdő vezetőjének kalauzolásában – megismerhetitek és bejárhatjátok a XVI. század közepén épült Király Gyógyfürdőt, mely az egyik legautentikusabb középkori fürdőnk.

Ha egy belvárosi sétát választanál programként:

David Bowie 2016-os váratlan halála után határozták el magyar zenészek, hogy Bowie-számokkal, egy, a Bowie-életmű részleteit felmutató koncerttel emlékeznek a popkultúra egyik legnagyobb hatású művészére az A38 Hajón. Bár a koncertet akkor egyszeri alkalomnak tervezték, mind a zenészek, mind a közönség újrázást szeretett volna. Ezért a csapat úgy döntött, évente egyetlen koncert erejéig összeállnak, de kibővítik a műsort egy-egy olyan zenésztárs számaival, akivel Bowie együttműködött.

Az A38 szeptember 23-án különleges zenei formációt szólít tetőterasza színpadára. Az Analog Balaton nevű, 2017-ben alakult elektronikus duó a pop-rock dallamosságát az elektronikus zene monotonitásával ötvözve teremtett egyedi hangzásvilágot, amelyhez a budapesti éjszaka és a koncerthajó közel sem átlagos környezetet biztosít.

A különböző formációkból (Budapest bár, The Qualitons) jól ismert zenészek, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, most együtt lépnek színpadra. Műsorukban saját szerzeményeik mellett múltbéli kedvenceikből válogatnak, melyeket sajátos felfogásban és hangszereléssel adnak elő.

A változatos programokat kínáló fesztivál célja a művészettörténet-tudomány folyamatosan táguló horizontjának, egyre gazdagodó szakmai térképének megrajzolása; kaleidoszkópszerűen bemutatva a legújabb kutatási irányokat, kérdésfelvetéseket és eredményeket.

A Budapest Borfesztivál szeptember 23-26. között várja a borok és az ínyenc gasztronómia szerelmeseit a Budavári Palotában. Nemcsak különleges sajtok széles választéka, de prémium sonkák és kolbászok, valamint gourmet pezsgőkísérő falatok, kreatív desszertek, kézműves miniszendvicsek és a megszokott fesztiválételek is kóstolhatók lesznek.

Az év legmenőbb bringás hétvégéje: fedezd fel a Pilis és a Budai-hegyek legjavát, vagy nézz szét a fesztivál programjain és lazulj az esti koncerteken.

Az idő elérkezett, hogy élőben is meghallgathassa a közönség a Kalász Banda remek lemezanyagát.

Izgalmas programmal készül a Pancs ezen a hétvégén: itt lesz Tóth Vera és Pauli Zoli, akik egy vasárnapra elhozzák a Palkonyha életérzést. Természetesen termelői piaccal is várnak sok termelővel.

Könnyű, 3 órás természettúra, sík terepen, nagyrészt földúton, a 16. kerület határán.

Tavaly útjára indított programsorozatát követve a Budafoki Dohnányi Zenekar újra megrendezi az idén négy koncertet, egy nyilvános próbát és kötetlen beszélgetéseket magában foglaló BDZ-napot, amelyen az érdeklődők szeptember 26-án, kamarakoncerteken és alkotói beszélgetéseken keresztül nyerhetnek betekintést a zenekari műhelymunkába.

Beckett népszerű művének egy Mesterséges Intelligencia (SAMU) ír folytatást. A folytatás azután játszódik, hogy a klasszikus darab eseményeit követően Vladimír és Estragon találkoznak Godot-val, de tisztázatlan okokból ezúttal menekülniük kell előle.

Több szeptemberi időpontban (24. 25., 26., 30.) is tanúi lehetünk a világ egyik legismertebb romantikus balettelőadásának, a Magyar Nemzeti Balett tehetséges művészeinek tolmácsolásában. Az orosz koreográfuslegenda, Leonyid Lavrovszkij híres átdolgozásában elevenednek meg a férfi és a nő között feszülő egyetemes érzelmek a közönség fürkésző szemei előtt.

Szeptember 30-án és okttóber 1-jén rendhagyó cirkuszi poronddá változik a Budapest Park színpada, közel kétórás műsort ad ugyanis a Fővárosi Rapcirkusz. Amire számíthatsz: underground és popslágerek, a rap és hiphop műfajoknál elengedhetetlen scratch és break show, a legmenőbb MC-k, és egy őket kísérő, 18 fős big band.

A zeneszerző-énekes Másik János zenei világa meglehetősen sokszínű: jazz-muzsikusként a 70-es, 80-as évek ismert formációiban játszott (Interbrass, Kőszegi Group, Szabó Gábor zenekara), később a 80-as évek underground rock világának fontos szereplője (Trabant, Balaton, Európa Kiadó), egyúttal számos filmzene fűződik a nevéhez (Habfürdő, Egymásra nézve, Városbújócska). Mindezek mellett zeneszerzőként és énekesként is egy másik fontos működési területe a dalok világa. Cseh Tamással és Bereményi Gézával kreatív triót alkotva létrehozták a Levél nővéremnek előadásokat és lemezeket, majd Peepshow mennyország címmel készített albumot, nagyrészt Bálint István szövegeire, de számos dalának szövegét saját maga jegyzi. E három rétegből állt össze a „Törd szét, törd szét bennem ezt a készet” című estjének anyaga.

Öt év után önálló tárlattal jelentkezik a Közlekedési Múzeum új otthonában, a vasúti járműgyártás egykori bázisán, az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. A Volt egyszer egy Északi… A történet folytatódik című időszaki kiállításon múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és tematikus sétákkal várják az érdeklődőket egészen október 31-ig.

Vagy ha egyszerűen csak felfedeznél egy új helyet Budapesten, az is szuper program lehet: