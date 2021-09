Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni szeptemberben

A város első bundáskenyerezőjétől egy hetedik emeleti borbárig terjed szeptemberben a Budapest legújabb és legmenőbb vendéglátóhelyeit listázó válogatásunk, íme!

Egy Dózsa György úti hangár ad helyet a két népszerű magyar gasztrovlogger, Sallai Márk és Nagy Márton közös street food projektjének. A Sallai Bundáskenyerező sárga food truckjában Puklér Martin áll a rostlap felett, ő az, aki a méretes karéj kenyereket vajon megpirítva, sós és édes változatokban is elkészíti, az egész napos reggelirajongók legnagyobb örömére. A feltétek a nutellától és a karamellás-sós mogyorótól az avokádón és a lazacon át egészen a fokhagymás tejfölig és a szalonnakockákig terjednek, garantálva, hogy mindenki megtalálja az ínyére való ízkombinációt.

1071 Budapest, Dózsa György út 50.

A SALT étterem borbárjaként nyitotta meg kapuit a belváros legújabb tetőlesőhelye, a SOLID. A hét emelet magasban található, lélegzetelállító panorámát nyújtó rooftop bárban a natúr és biodinamikus (a természet ritmikus változásait figyelembe vevő, a talajt önálló élőlényként felfogó művelésmód) borok képezik a kínálat gerincét, melyeknek a Rába René séf vezénylete alatt a SALT csapata által összerakott ételsor segítségével ágyazhatunk meg. A borkorcsolyák között a frissen készült pékáruk és a házi savanyúságok egyaránt fontos szerepet kaptak, de az á la carte reggeli újragondolt fogásaival sem lehet mellélőni!

1053 Budapest, Királyi Pál utca 4.

Az ország cseresznyéskertje, Nagykörű adja a vízivárosi EnniValó Bolt és Bisztró hátországát, amelynek természetes alapanyagokból készülő termelői portékáira minden nap 8 és 18 óra között lehet lecsapni. A szemet mágnesként vonzó hűtőpultból a Tiszavirág Hús és Sajtműhely kolbászai, sonkái és kézműves sajtjai kacsintanak vissza ránk, míg a polcok roskadásig vannak rakva szörpökkel, lekvárokkal, fenséges zöldségkrémekkel, vadon termett élelmiszerekkel, házi tésztákkal, homoktövises finomságokkal, magyar borokkal és tormás különlegességekkel, de egy könnyű reggelire vagy egy kiadós ebédre is bármikor beugorhatunk!

1015 Budapest, Batthyány utca 48.

A város egyik legszebb helyszínén, a Dunakorzón találjuk az InterContinental Budapest szálloda vadonatúj éttermét, a friss zöldségekre és gazdagon fűszerezett grill húsokra építkező libanoni konyha magyarországi zászlóshajóját, az ARZ-ot. A konyhát a dubai hotelekben edződött fiatal séf, Yahya Khadaro vezeti, akinek családias ízvilágú fogásai könnyen elfeledtetik velünk, hogy nem a közel-keleti országban, egy helyi családnál, hanem éppen a Budai Várral szemben üldögélünk. Az étlapon hideg és meleg mezzék, grillezett hústálak és izgalmas édességek várnak minket, a pontot az i-re pedig a hófödte hegycsúcsok által körbeölelt Bekaa-völgy borai teszik fel.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.

A frissen felújított déli Klotild Palota (ismertebb nevén Matild Palota) tetején bújik meg a The Duchess, ez az ízig-vérig királyi rejtekhely, melynek ihletője maga Klotild Mária osztrák főhercegné volt: ő volt ugyanis, aki 120 évvel ezelőtt megkérte az épületeken dolgozó Korb-Giergl párost, hogy a palota tetején alakítsanak ki egy búvóhelyet a társadalmi elit számára. A belvárosi háztetőkre, a Dunára, az Erzsébet hídra és a Gellért-hegyre nyíló páratlanul szép kilátás mellett a The Duchess fantasztikus italokkal, egyedi koktélkreációkkal és zamatos borokkal hódít, szerdától szombatig, este hat óra és éjfél között.

1056 Budapest, Váci utca 36.

A Mikszáth Kálmán tér nem csak az észak-olasz városok piazzáit megidéző hangulata, de kultikus helyei okán is ott van kedvenc tereink között. Ezek egyike volt a Tilos az Á, ami most TILOS a Tilos néven, más csapattal nyitott újra a régi, nagy előd helyén: a jókora teraszt még egy ideig biztosan nem fogják beszedni, míg a hűvösebb hónapokban a földszinti részen és a pincehelyiségen osztozhatnak a vendégek. A TILOS a Tilos alapvetően bárként funkcionál, kifejezetten erős koktélszekcióval boldogítva a sokszínű frissítőkre szomjas közönséget, míg étvágyunk csillapításában laktató saláták, emberes húsimádó szendvicsek és 100%-ban olasz alapanyagokból készült pizzák állnak rendelkezésünkre.

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.

Odavagy a valódi gyümölcsből, olasz recept szerint készített fagyikért? Akkor irány a Kolosy téri Bruno Gelateria, ahol augusztus óta bárki belekóstolhat az autentikus olasz gelátók világába, és ahol a minőségre Fabio Marconi világbajnok fagylaltmester személye a garancia. A klasszikus gyümölcsvariációk mellett olyan különlegesebb ízekkel kényeztethetjük magunkat, mint a piemonti mogyoró és a fior di latte (leginkább a tejszínhez tudnánk hasonlítani), de szicíliai granitával is tudnak szolgálni: a jégkásaszerű desszert fogyasztása több ezer éves múltra tekint vissza, kávés és mandulás változata óriási népszerűségnek örvend, de az Aperol Spritzcel felöntött verziója is isteni.

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.

Ami a múlt században New Yorknak a hotdog volt, az most a harmadik millenniumban a bagel. A középen lyukas, minden földi jóval megpakolt zsemleételt övező őrület pedig néhány éve már Budapesten is hódít, még tovább színesítve az egyre eklektikusabb fővárosi kulináris palettát. A város legszebb panorámájú szendvicsezőjeként nemrégiben megnyitott Best Bagel Basilica a Szent István Bazilikával szemben kínálja a frissen, rendelésre készülő, mindenféle mesterséges adalékoktól mentes, a legkülönfélébb étkezési igényeknek megfelelő bageleket, melyeket akár egy csésze hazai pörkölésű kávé, egy pohár selymesen édes almafröccs, vagy egy hűsítő gin-tonic kíséretében is elfogyaszthatunk.

1051 Budapest, Zrínyi utca 16.