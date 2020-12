Íme a legjobb budapesti és online programok a hétvégére – december 4-6.

Életbe léptek a szigorú korlátozások, nekünk mégis van egy halom ötletünk, hogy mit csinálj a hétvégén. Jöjjenek hát a legjobb budapesti, otthoni és online programok!

Aktuális hétvégi programok

Pénteki programok

„Szeretettel hívjuk a kicsiket és nagyokat december 4-én, pénteken 17 órakor a HAHÓ együttes MIKULÁS koncertjére!

Élő közvetítés a Facebook oldalunkon. Tartsatok velünk! Várjuk együtt a MIKULÁST!!!”

„A Nyitott Műhely 5 éves fennállását ünnplő év záróeseményeként olyan háromnapos ünnepi sorozatot szervezünk online, amelyben közös alkotásra hívunk mindenkit, aki szeretne hagyományos kézműveséggel készülni a karácsonyra.”

„A júliusi újranyitáskor az elsők között érkezett a Opus Jazz Clubba a Subicz Gábor vezette, megújult Subtones zenekar, hogy bemutassa idén megjelent, Octopus című albumát. Velük ünnepeljük most a Nemzetközi Jazznapot is, immár az online térben. Az Octopus című albummal új hangzások felé veszi az irányt a formáció, amire a lemez címe is utal. „Bár a zenekar már évek óta játszik, most érzem azt, hogy végre valóban arccal rendelkező élőlénnyé változott. A feje én vagyok, és nyolc karja van, mint egy polipnak: Kiss Flóra és Jónás Vera énekesnők és szerzők a dalokat hívják életre, Benkő Dávid, Csókás Zsolt és Fonay Tibor építik fel a zenét, Csízi László és Szarvas Dávid a ritmusvázt adják az egészhez, és végül Fenyvesi Márton a sound designer, akit szinte kilencedik tagként kezelünk mindannyian” – meséli Subicz Gábor, jazztrombitás-zeneszerző, a csapat vezetője. Az új formáció zenéjében a legkülönbözőbb stílusok olvadnak egybe, teret adva szikár dalformáknak és a nagyívű improvizációknak egyaránt.”

Szombati programok

„Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Nehogy azt higgyétek, hogy télen nincs hazai zöldség gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok nálunk, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe. Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá!”

„Idén a Mikulás ünnepségünket a jelen helyzetre tekintettel rendhagyó módon, de természetesen megtartjuk. Egy különleges műsorral készülünk nektek és mindenki otthonába ellátogat a Mikulás a Zoom-alkalmazáson keresztül! A Zenebölcsi csellóval program megálmodója, Jánosházi Péter és a Mikulás már nagyon várják, hogy találkozzatok!”

Az Ég az erdő című új Kollár-Klemencz album január 17-én látott napvilágot, a dalszerző-író-énekes 2008-ban megkezdett első szólóalbumának folytatásaként. Személyes hangvételű, mély érzelmekkel telített, balladisztikus dalok a természetből, az erdő közepén élő alkotótól és vonós zenekarától. Az új lemez dalai ösvényeket taposnak ki a mindennapjainkban, amelyeken elindulva közelebb visznek elveszített ártatlanságunkhoz.

Az Egy nyári nap című színművet a kortárs norvég irodalom világhírű képviselője, Jon Fosse írta, akit a mai Ibsenként is emlegetnek. Prózái és drámái magyarul is olvashatók, számos darabját bemutatták már hazai színpadokon. Az Egy nyári nap először hangzik el magyarul, magyar színészek tolmácsolásában.

Vasárnapi programok

Pancs Mikulás napi termelői piac és Burger Show 6.0 „Eme fordulatokban gazdag év első és egyben utolsó burgerezésére hívunk benneteket, amire egy téli burgert álmodtunk meg nektek – elviteles dobozokba csomagolva. A részletekre még néhány napot várnotok kell, azonban mi egész biztosan várunk benneteket szeretettel és szaftos burgerekkel vasárnap 10 órától!” Paár Julcsi: Kerekerdő – online mesekoncert Paár Julcsi zenésztársaival és a Csiki Gergely vezette Göncöl Táncegyüttes táncosaival, ismét el(ő)varázsolják a Kerekerdőt, a benne vándorló Jancsit, akinek kaladjai a hallgatóság által válnak valódivá. Bolondos leányok, boszorkák, suszter legények, világvégi ördögök elevenednek meg és röpítenek mindannyiunkat a Kerekerdő kellős közepébe. EztRád 2020! – a Nézőművészeti Kft. ONLINE koncertje A piszkosaktól A kézmosás fontosságán át, egészen az ősszel bemutatásra került Kicsibácsi, Kicsinéni meg az Imikém című előadásig. Meglepetéssel is készült a társulat! A koncerten egy új dal is hallható lesz, amely a közreműködők örömzenéléséből születtet erre a rendkívüli alkalomra. Háztűznéző ONLINE előadás – Katona József Színház x ESzínház Nyikoláj Gogol 1832-ben kezdett a Kérők című darab megírásába. A mű lényege ekkor még egy választani képtelen menyasszony és körülötte felvonuló férfiak karikaturisztikus megjelenítése volt. A darab elkészült, Gogol fel is olvasta pétervári irodalmi körökben. A hallgatóságot zavarba ejtette, hogy Gogol a színpadokon addig még meg nem jelenő kisembert, az orosz társadalom alsó-középosztályát vitte színre. A pályatársak nagyra értékelték Gogol jellemrajzait, de többen hiányolták a cselekményből azt a mozgatórugót amely a történet eseményeit és a tűpontos karikatúrákat összeköti. Gogol a krititika hatására a karakterek mélyebb kidolgozásába kezd és a cselekményt is átírja, a darab címét pedig Háztűznézőre változtatja. Az átírás munkálatai 1841-ig húzódnak. A vígjáték új verziójában jelent meg Padkaljoszin és Kacskarjov alakja, akik a darab főszereplőivé lettek – Padkaljoszin beteges félelme a házasságtól és a döntéstől válik azzá a koherens lelki folyamattá, amely a menyasszony, Agafja házasodási pánikjával egyesülve a cselekményt mozgatja. Így vált egy szellemes műből a lélek sötét bugyrait, titkos félelmeit és kétségbeeséseit is megmutató komédia.

Állandó budapesti, otthoni és online programok a hétvégére

Kirándulás Budapest környékén

Élvezzük ki a novemberi napsütést a szabad levegőn, amíg még lehet! Ehhez ajánlunk tizenhárom csodás kirándulóhelyet Budapesten környékén.

100 szóban Budapest

Óriásplakát-kiállítás nyílt a Városháza Parkban, amely a 100 szóban Budapest történetíró pályázat idei legjobb történeteit és a hozzájuk készült illusztrációkat mutatja be.

Nézz magyar filmeket!

Elindult a magyar filmeket felsorakoztató online streamingszolgáltatás, a Filmio, ahol mind a klasszikus alkotások, mind a közelmúlt legnagyobb magyar filmsikerei elérhetőek lesznek.

Edzés otthon

Nem maradt más hátra, mint előre, edzeni kell, méghozzá otthon, ha nem akarunk megbolondulni a következő 30 napban. Mutatjuk a kedvenc online edzős videóinkat.

Bolhapiacok

Régi vagy felújított, de semmiképpen sem új, ezáltal teljes mértékben környezetbarát. Érdekelnek az időtálló használt lakberendezési és használati tárgyak? Keresd fel az alábbi hat helyet Budapesten!

Vintage boltok

Van annál jobb érzés, mikor pár száz forintért rátalálsz arra a ruhadarabra, amiről hónapok óta álmodtál? Na, ugye, hogy nincs! Íme a kedvenc vintage üzleteink Budapesten!

Társasjátékok

Ha áthívnál pár barátot vagy a családdal kerestek otthoni szórakozást, mutatunk hét társasjátékot, ami feldobhatja a hétvégét.

Főzz otthon!

Például valami narancsosat, hiszen a narancs az egyik legvitamindúsabb alapanyag decemberben. A cikkben megtalálod a többi, szilvás és zelleres receptünket is.

Otthoni wellness

Ez az időszak tökéletesen alkalmas arra is, hogy otthonunk kényelmében kísérletezzünk pihentető bőrápoló kezelésekkel.

Sorozatok

Az idei évre betervezett sorozatok közül sajnos nem mindegyik kerülhet képernyőre 2020-ban, a választék azonban így is ígéretes. 10 online sorozatot mutatunk, amibe szerintünk megéri belenézni!

Piacozás

A piacok még nyitva tartanak, érdemes ezt kihasználni. Ismerd meg az 5 kedvenc piacunkat és vásárcsarnokunkat!

Nyelvtanulás

Ezt a kis kényszerpihenőt használhatjuk nyelvtanulásra is. Keresd fel az 5 perc angol weboldalát, ahol rövid és szórakoztató leckéket találhatsz.

Online színház

Egy hete indult el a SzínházTV online színházi streamingszolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, kényelmesen, külföldről és vidékről is nézhetünk élő színházi előadásokat. Érdemes kipróbálni!

Futás szabadtéren

A hétvégén nem fog esni az eső és túl hideg sem lesz, szóval itt az ideje felhúzni a edzőcipődet, és meghódítani a futópályákat. Hogy pontosan hol? Megmutatjuk!