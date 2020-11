Íme a legjobb budapesti és online programok a hétvégére – november 26-29.

Életbe léptek a szigorú korlátozások, nekünk mégis van egy halom ötletünk, hogy mit csinálj a hétvégén. Jöjjenek hát a legjobb budapesti, otthoni és online programok!

Aktuális hétvégi programok

Csütörtöki programok (november 26.)

Az egyórás online vezetés során az érdeklődők a gótika, a reneszánsz és a manierizmus művészeti emlékeinek bemutatásával nagyívű időrendi áttekintést kapnak a napfényes Itália festészetének történetéről. A különböző iskolák, korok és műfajok olyan festőóriások művein keresztül bontakoznak ki, mint Ghirlandaio, Giorgione, Raffaello és Bronzino.

Kardos Horváth János zenész gyermekeinek írta az első gyerekdalokat, amelyből szépen felcseperedett a HAHÓ gyerek-együttes. Egész estés műsora a Kondor Béla Közösségi Ház Facebook-oldalán lesz követhető.

Valahol, egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkező hétvégére. Az egyik vendég, Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője. A másik vendég Brigitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal, akit szintén Brigitte-nek hívnak. És ha mindez nem lenne elég, hamarosan beállít egy “pusszancsra” a szobalány férje is, Bertrand…

Mitől számít felnőttnek valaki? Az életkor vagy a biológiai érettség számít? Vagy a társadalomban betöltött szerep az elsődleges, azaz attól válik valaki felnőtté, hogy elköltözik otthonról vagy épp családot alapít? Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus segítségével pszichológiai szempontból járjuk körbe ezt a kérdést, és áttekintjük milyen lelki és érzelmi szempontok mentén lehet megközelíteni a felnőtté válást. Kitérünk arra is, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg a témában és milyen hatások segíthetik vagy épp hátráltatják a felnőtté válást.

Pénteki programok (november 27.)

A Mosoly Alapítvány hosszan tartó betegségben szenvedő gyerekek gyógyulását segíti ingyenes mese- és művészetterápiáival. Az immár 5. alkalommal megrendezésre kerülő Art-Craft-Design jótékonysági aukció kiemelkedő fontosságú, hiszen az alapítvány éves büdzséjének egy jelentős részét fedezi az itt befolyó összeg.

A multiinstrumentalista zenész és dalszerző, aki a Kiscsillag zenekar billentyűs-gitárosa és a Santa Diver nevű jazz formáció basszusgitárosa is, 2018-ban lépett a közönség elé első szólóalbumával, amely a Dalok bentre címet kapta. A lemezt Lovasi András jelentette meg (Megadó Kiadó), aki két dalban szövegíróként is közreműködött. Dávid az utolsó hangig egyedül játszotta fel és keverte meg az anyagot, a lemezbemutató koncerten viszont már egy összeérett és tökéletesen megszólaló zenekart hallhatott a közönség, ahogyan most ti is. Kövessétek élőben!

A Kutatók Éjszakája 2020-ban is több tudományágban különböző izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. Többek között agrártudományi, bölcsészettudományi, akár hittudományi vagy társadalomtudományi, orvoslással vagy kultúrával kapcsolatos előadások, workshopok, kísérletek, beszélgetések várnak minden korosztályt november 27-28-án! Tartsatok velünk az egész családdal, most olyan kísérleteket mutatunk, amit otthon, együtt tudtuk csinálni a programmal párhuzamosan!

Szombati programok (november 28.)

„Piacunk tárja kincsesládáját, telis-tele vitamindús, egészséges, vagy netán édesen bűnbeejtő falatokkal. Ízekkel. Fel a télire, fel a Karácsonyra, fel a benti napokra. Dobjuk fel hangulatunkat, egészségünket, kedvünket, szívünket.”

Gyerekeknek szóló online koncertsorozatot a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Hajónaplóval, a Mesemúzeummal és az A38 Hajóval szakmai együttműködésben.

A november 28-i menetrend:

11:00 Kalap Jakab Mesezenekar

11:50 Lipták Ildikó – Csak neked akartunk jót

12:40 Ribizli zenés-verses színháza kicsiknek, nagyoknak, nagyiknak

13:30 Dóka Péter

14:20 Kincskereső Kisködmön Mesés Zenejáték – Apnoé

16:30 Ültess Fát! Természetvédelmi mesekoncert

„Most, hogy egy darabig ismét nem találkozhatunk személyesen, az online térben szeretnénk Neked egy kis (elő)karácsonyi meglepetéssel kedveskedni. November 28-29-i ingyenes kétnapos pszichológiai beszélgetéssorozatunk mindegyik szakértője abból a témából hoz Neked ajándékot, amivel éppen foglalkozik, amiről a legutóbbi – vagy éppen megjelenés előtt álló – könyve szól.

E hétvége során ezért a pszichológia és a hétköznapi élet számos területére kalandozunk majd, a lelki egészség megőrzésének és helyreállításának útjait keresve. Beszélgetőtársaink: Pál Feri, Dr. Almási Kitti, Prof. Dr. Bagdy Emőke, Dr. Kádár Annamária, Dr. Lukács Liza, Dr. Szondy Máté, F. Várkonyi Zsuzsa, Deliága Éva, Dr. Bánki György, Mogyorósy-Révész Zsuzsanna.”

„Apacuka ceramics karácsonyi pop up boltot nyitottunk a 6. kerület, Bajnok utca 30-ban, utcára nyíló üzletünkben. Mindenféle színnel, mintával és formával készülünk. Lesz sütitartó is és sok-sok kínáló, tányér.”

„Advent beköszöntével az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában is a karácsonyra hangolódunk. Átváltunk a téli kínálatunkra, előtérbe helyezzük a szokásos ünnepi ízeket és természetesen újdonságokból sem lesz hiány!”

Vasárnapi, adventi programok (november 29.)

Adventi Czakó Minipiac „Lesznek frissen sült ételek elvitelre a Czakó konyhából, forralt bor, házirétes és bejgli! Illetve ami elengedhetetlen része az Adventnek: Rengeteg adventi koszorúval is készül Grajnai the florist! De akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a piaczon mindent megtaláltok hozzá!” Online MESÉS ADVENT 1. hét „Advent heteit is hagyományaink éltetésével fogjuk tölteni. Csatlakozzatok hozzánk, hogy az adventi napokhoz kapcsolható népmesékkel, történetekkel, népi játékokkal és régi szokások újra gondolásával segíthessük a készülődést karácsonyig.” LIVE Adventi erkély-koncert: Bazseva zenekar Népzenei koncertsorozattal készül a közelgő ünnepre a Hagyományok Háza. Advent négy vasárnapján, 17 órától a Budai Vigadó Corvin téri teraszán a Bazseva zenekar, a Fonó zenekar, a Babra zenekar és a Magos együttes kedves dallamai csendülnek majd fel. A koncerteket élőben közvetítik a Facebook-oldalukon és YouTube-csatornájukon! Müpa Home LIVE – Adventi koncert Hazánk legkiválóbb régizenei együttese és kórusa ezen a hangversenyen öt remek szólistával szövetkezik, hogy olyan műveket szólaltassanak meg, amelyek mind a karácsonyi ünnepvárás – vagy már ténylegesen az ünnep – hangulatát fejezik ki. Főként barokk alkotásokat hallunk, de a bécsi klasszika sem hiányzik a koncert kínálatából. A karmesteri pulpituson az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus alapító karnagya, Vashegyi György áll.

Állandó budapesti, otthoni és online programok a hétvégére

Kirándulás Budapest környékén

Élvezzük ki a novemberi napsütést a szabad levegőn, amíg még lehet! Ehhez ajánlunk tizenhárom csodás kirándulóhelyet Budapesten környékén.

100 szóban Budapest

Óriásplakát-kiállítás nyílt a Városháza Parkban, amely a 100 szóban Budapest történetíró pályázat idei legjobb történeteit és a hozzájuk készült illusztrációkat mutatja be.

Nézz magyar filmeket!

Elindult a magyar filmeket felsorakoztató online streamingszolgáltatás, a Filmio, ahol mind a klasszikus alkotások, mind a közelmúlt legnagyobb magyar filmsikerei elérhetőek lesznek.

Edzés otthon

Nem maradt más hátra, mint előre, edzeni kell, méghozzá otthon, ha nem akarunk megbolondulni a következő 30 napban. Mutatjuk a kedvenc online edzős videóinkat.

Bolhapiacok

Régi vagy felújított, de semmiképpen sem új, ezáltal teljes mértékben környezetbarát. Érdekelnek az időtálló használt lakberendezési és használati tárgyak? Keresd fel az alábbi hat helyet Budapesten!

Vintage boltok

Van annál jobb érzés, mikor pár száz forintért rátalálsz arra a ruhadarabra, amiről hónapok óta álmodtál? Na, ugye, hogy nincs! Íme a kedvenc vintage üzleteink Budapesten!

Társasjátékok

Ha áthívnál pár barátot vagy a családdal kerestek otthoni szórakozást, mutatunk hét társasjátékot, ami feldobhatja a hétvégét.

Főzz otthon!

Például zellerkrémlevest, hiszen a zellergumó az egyik legegészségesebb szezonális alapanyag novemberben. A cikkben megtalálod a többi zelleres receptünket is.

Otthoni wellness

Ez az időszak tökéletesen alkalmas arra is, hogy otthonunk kényelmében kísérletezzünk pihentető bőrápoló kezelésekkel.

Sorozatok

Az idei évre betervezett sorozatok közül sajnos nem mindegyik kerülhet képernyőre 2020-ban, a választék azonban így is ígéretes. 10 online sorozatot mutatunk, amibe szerintünk megéri belenézni!

Piacozás

A piacok még nyitva tartanak, érdemes ezt kihasználni. Ismerd meg az 5 kedvenc piacunkat és vásárcsarnokunkat!

Nyelvtanulás

Ezt a kis kényszerpihenőt használhatjuk nyelvtanulásra is. Keresd fel az 5 perc angol weboldalát, ahol rövid és szórakoztató leckéket találhatsz.

Online színház

Egy hete indult el a SzínházTV online színházi streamingszolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, kényelmesen, külföldről és vidékről is nézhetünk élő színházi előadásokat. Érdemes kipróbálni!

Futás szabadtéren

A hétvégén nem fog esni az eső és túl hideg sem lesz, szóval itt az ideje felhúzni a edzőcipődet, és meghódítani a futópályákat. Hogy pontosan hol? Megmutatjuk!