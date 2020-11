Íme a legjobb budapesti és online programok a hétvégére – november 12-15.

Életbe léptek a szigorú korlátozások, nekünk mégis van egy halom ötletünk, hogy mit csinálj a hétvégén. Jöjjenek hát a legjobb budapesti, otthoni és online programok!

Aktuális hétvégi programok

Csütörtök (november 12.)

Hányféle hangon szólalhat meg egy cselló? A kérdésre felelve elsőként legtöbben az emberi orgánumot említik, hiszen a hangszer tónusa önkéntelenül is egy kellemes bariton deklamációját idézi. És persze itt vannak a különféle stílusok: a klasszika, a romantika és a 20. század művei. Mindezekből ízelítőt kínál ez a hangverseny – és persze tanúi lehetünk két kiváló fiatal muzsikus együttműködésének a kamarazene jegyében.

Czímer József fordítása alapján Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy örült naplója című „pétervári elbeszélését” Bodó Viktor rendezésében láthatja a közönség. A történet főszereplőjét, a szemünk láttára a realitásérzékét folyamatosan vesztő, vagy már eleve labilis valóságérzékelésű hivatalnokot Keresztes Tamás játssza, aki nem először kap főszerepet Bodó-előadásban, rá épült a Katona József Színházbeli híres Ledarálnakeltűntem is, amely érdekes párhuzamként szintén egy kiszolgáltatott kisember kényszerű ámokfutását mutatta be.

Péntek (november 13.)

„Ünnepeljük otthon a rajzfilmeket! Animációs filmek kicsiknek és nagyoknak. Online, három napon át. A rajzfilmekért kattints a www.facebook.com/csokonaimuvelodesihazxv oldalra. Szombat délután kézműves foglakozás, Mézga Géza rakétáját állítjuk pályára! Rajzfilmes ajándékokat lehet nyerni a befotózott és elküldött munkákkal.”

„Járvány veszélyben ONLINE is tudod képezni magad és online is tudsz órát tartani SAJÁT TESTSÚLLYAL, eszköz nélküli STOTT PILATES képzésünk után!”

A koronavírus Magyarországra történő berobbanása óta rengeteg információ kering a közösségi oldalakon a témával kapcsolatban. Laikusként rendkívül nehéz eldönteni, mely hírek relevánsak és melyek nélkülöznek minden tudományos alapot. Ezúttal Dr. Kemenesi Gábor Junior Prima díjas víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa a meghívott vendégünk, aki egy közérthető beszélgetés keretében segít tájékozódni az információk sokaságában.

„Megdöbbentő, ahogy ez a lány játszik, nincsen rá szó: egész egyszerűen elfeledteti velünk a hangszert, ennél szebb bókot nem is lehet zongoristáról elmondani’” – mondja Markus Hinterhäuser, a Salzburgi Ünnepi Játékok művészeti igazgatója Varvara Nyepomnyascsajáról.

Szombat (november 14.)

„Jöhet eső, fújtat a szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombatonként a Czakó utca 15-ben. Nehogy azt higgyétek, hogy télen nincs hazai zöldség gyümölcs. Rengeteg finomságot találtok nálunk, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe.”

„Egy jó szombati brunch, a 2 kedvenc Szimplys ételetekkel! Avo Benedict, és French Toast elvitelre specializálva. Fogyasszátok egy hangulatos séta közben, vagy kényelmesen az otthonotokban!”

„2020-ban az egyik legfontosabb értékünk a szabadság lett. Idén is olyan előadókat mutatunk be a közösségünknek, akik példaként járnak előttünk, közöttünk. Szabad embereket, nőket és férfiakat, akik másképp gondolkodnak, másképp cselekednek, és ezzel bennünket is változásra, tettekre inspirálnak.”

A Hej, Dunáról zenés-mesés sorozat hétvégente, tizenhat alkalommal jelentkezik élőben az A38 Hajó Kiállítóteréből és a Panorámastúdióból.

A november 14-i menetrend:

11:00 Katáng zenekar ⏯️ https://youtu.be/yx5pmq1xmz0

11:40 Cselenyák Imre ⏯️ https://youtu.be/gcToQrxKRc8

12:40 Csörömpölők Együttes ⏯️ https://youtu.be/51X_JFmeWm8

13:20 Acsai Roland ⏯️ https://youtu.be/JFEjBDdZKR8

14:20 Kiflihajó ⏯️ https://youtu.be/lJP4rTjqLF0

Ezen a Padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. Még az is, hogy ha az élet úgy hozza, a 999. előadást is ünneppé lehet varázsolni. November 14-én 19 órától a Vígszínház élő online közvetítésével bárki részese lehet ennek a különleges eseménynek.

„Az ANNO Művészeti Hét keretén belül BERECZ ANDRÁS Magyar Örökség- és Kossuth-díjas ének- és mesemondó ISTEN BOLONDJA című önálló estjét tekinthetik meg látogatóink online módon.”

„November 14-én 19:00-tól 5 fellépő fog gondoskodni arról, hogy a szombat estéd felszabadultan teljen! Íme azok, akiknek akusztikus live stream koncertjét követheted majd:

Csaknekedkislány

Talk2night

skeemers

Szakács Gergő

Margaret Island

A többi előadó nevét egyelőre még nem szeretnénk elárulni, a következő napokban azonban az ő kilétükre is fény derül! Ami pedig hab a tortán, hogy minden fellépő csak a telepen várakozók szabadulásáért fog zenélni, így az est teljes bevételét az MFÖEK leendő mentvényeinek gondozására fordítjuk. ”

Vasárnap (november 15.)

Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok.

2018 decemberében nyílt meg a felújított Kmetty Múzeumban a festőművész életművét áttekintő új állandó kiállítás. A hazai modernizmus meghatározó képviselőjeként, a kubizmus itthoni megismertetőjeként számon tartott Kmetty János munkásságát olyan különleges műtárgy-együttes reprezentálja, amely most először került bemutatásra az emlékmúzeumban. Online tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral.

Állandó budapesti, otthoni és online programok a hétvégére

Bolhapiacok

Régi vagy felújított, de semmiképpen sem új, ezáltal teljes mértékben környezetbarát. Érdekelnek az időtálló használt lakberendezési és használati tárgyak? Keresd fel az alábbi hat helyet Budapesten!

Vintage boltok

Van annál jobb érzés, mikor pár száz forintért rátalálsz arra a ruhadarabra, amiről hónapok óta álmodtál? Na, ugye, hogy nincs! Íme a kedvenc vintage üzleteink Budapesten!

Társasjátékok

Ha áthívnál pár barátot vagy a családdal kerestek otthoni szórakozást, mutatunk hét társasjátékot, ami feldobhatja a hétvégét.

Főzz otthon!

Ha főznél otthon a hétvégén és mindezt egészséges és fenntartható módon tennéd, az alábbi könyvek sokat segíthetnek:

Otthoni wellness

Ez az időszak tökéletesen alkalmas arra is, hogy otthonunk kényelmében kísérletezzünk pihentető bőrápoló kezelésekkel.

Sorozatok

Az idei évre betervezett sorozatok közül sajnos nem mindegyik kerülhet képernyőre 2020-ban, a választék azonban így is ígéretes. 10 online sorozatot mutatunk, amibe szerintünk megéri belenézni!

Piacozás

A piacok még nyitva tartanak, érdemes ezt kihasználni. Ismerd meg az 5 kedvenc piacunkat és vásárcsarnokunkat!

Nyelvtanulás

Ezt a kis kényszerpihenőt használhatjuk nyelvtanulásra is. Keresd fel az 5 perc angol weboldalát, ahol rövid és szórakoztató leckéket találhatsz.

Online színház

Egy hete indult el a SzínházTV online színházi streamingszolgáltató platform, amelyen keresztül otthonról, kényelmesen, külföldről és vidékről is nézhetünk élő színházi előadásokat. Érdemes kipróbálni!

Futás szabadtéren

A hétvégén nem fog esni az eső és túl hideg sem lesz, szóval itt az ideje felhúzni a edzőcipődet, és meghódítani a futópályákat. Hogy pontosan hol? Megmutatjuk!