40+ fergeteges hétvégi, nőnapi program Budapesten és környékén – 2026. március 4-8.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten is Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, vásárról, nőnapi programról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Éljenek a nők! – nőnapi programok Józsefvárosban (2026. március 3., 4., 7.)

Ingyenes nőnapi programok sokasága lepi el Józsefváros különböző pontjait március folyamán. Sportprogramok, kézműves foglalkozások, felolvasóesemények, nők előtt tisztelgő előadások, kvízek és izgalmas workshopok nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget minden érdeklődő számára. A szervezők a kisebbekre is gondoltak, így a gyerekek sem maradnak majd programok nélkül!

ÖRÖKSÉG – Villásek Tibor festőművész önálló kiállítása // Lipták Villa (2026. március 4-24.)

Ti is eljátszottatok már a gondolattal, vajon mit jelent ma az örökség a képzőművészetben? A Lipták Villában erre mutat rá Villásek Tibor, Révész Imre-díjas festőművész lehengerlő kiállítása március 4. és 24. között. Az ingyenesen látogatható tárlat végigkalauzol Villásek Tibor festészetén a nagybányai iskola hagyományaitól kezdve a kárpátaljai festőiskolán át, egészen napjainkig. A március 4-i megnyitón pedig személyesen is találkozhattok a festőművésszel, aki mélyebb betekintést enged alkotói világába.

Frankofón Filmnapok // több helyszínen (2026. március 4-31.)

Március 4. és 31. között jobbnál jobb francia nyelvű filmeket nézhettek, hiszen várnak a Frankofón Filmnapok! Az idén 16. alkalommal megrendezett filmünnepen ezúttal 8 ország 23 filmjét tekinthetitek meg. A Francia Intézet mellett az Uránia Moziban is elcsíphetitek a díjnyertes alkotásokat, néhány esetben ráadásul a Magyarországra látogató rendezőknek és a színészeknek is feltehetitek a kérdéseiteket – kihagyhatatlan program minden mozikedvelőnek!

Szecessziós Zsolnay remekművek a Virág Judit Galériában (2026. március 6-tól)

Egy igazi művészeti szenzációval nyitja meg a tavaszt a Virág Judit Galéria, ahol március 6-tól Virág Judit és Törő István most először tárja fel a közönség előtt szecessziós Zsolnay-magángyűjteményét. Az ingyenesen látogatható kiállításon a világ legdrágább, legkülönlegesebb és leggyönyörűbb kerámiáit tekinthetitek meg, melyek a szecesszió stílusjegyeit hordozzák magukon. A lenyűgöző kollekció három évtized szenvedélyes gyűjtőmunkájának eredménye.

Programok, ajándékok nőnapra:

Mangalica és Kocsonya Fesztivál // World Mall (2026. március 6-8.)

Ha ti is kedvelitek a hamisítatlan magyar konyhát, akkor március 6. és 8. között a Mangalica és Kocsonya Fesztiválon a helyetek, amelynek a World Mall melletti rendezvényterület ad otthont. Három napon át élvezhetitek a különböző csülkös fogásokat és a mangalicás finomságokat, de természetesen a kocsonya sem maradhat ki a gasztronómiai kínálatból. A helyszínen megnézhetitek élőben, hogy hogyan kell kolbászt tölteni, emellett végigjárhatjátok a hazai alkotók termékeit felsorakoztató kézműves vásárt. A szervezők pedig a legkisebbek szórakozásáról is gondoskodnak.

Padszövettan // Deák17 Galéria (2026. március 7-ig)

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria február 6. és március 7. között a Padszövettan elnevezésű ingyenes tárlatnak ad otthont, mely elnyűtt, összefirkált iskolapadokon fellelhető diákrajzokon keresztül enged bepillantani egy gimnáziumi osztály tagjainak és egyúttal az emberi lélek rejtelmeibe. Az iskolaévek titkait feltáró kiállítás a Szent Margit Gimnázium egykori és mai diákjainak kollektív munkáin keresztül segít megismerni egy rajztanár áltudományát és mesél társadalomról, lélektanról a “padológia” tükrében.

Violet Desszert Hétvége // Sugar Shop (2026. március 7-8.)

A Sugar Shop ezúttal a 19. századi angol társasági élet romantikus világát idézi meg a, ahol minden a pasztellszínek, a kifinomult részletek és az édes titkok körül forog. Az eseményt a Bridgerton inspirálta: a kosztümös báli jelenetek, a selyemkesztyűs pillantások és a finoman adagolt dráma hangulata most desszertformában kel életre. A különleges hétvégén romantikus hangulatú mini torták debütálnak, mellettük pedig szintén a sorozat ihlette sütemények, fánkok és macaronok sorakoznak majd a pultban. Az édességek személyesen az üzletben, valamint a Wolt applikáción keresztül házhoz szállítással is elérhetők, így bárki részese lehet a szezon legédesebb eseményének.

FIKSZ Iparművészeti Vásár // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. március 7-8.)

Március 7. és 8. között ismét a kortárs iparművészet kerül a fókuszba: érkezik a FIKSZ Iparművészeti Vásár! A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményen hazai kiválóságok legújabb munkái friss alkotói megközelítéseket és gondolkodásmódokat jelenítenek meg. A kiállításon egy teljes körű művészeti élménnyel gazdagodhattok, hiszen nemcsak szemet gyönyörködtető alkotások közül válogathattok, de lehetőségetek nyílik találkozni a művészekkel is.

Planet Budapest // Magyar Vasúttörténeti Park (2026. március 29-ig)

Különleges és egyúttal ingyenes tárlatnak lehettek szemtanúi március 29-ig a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A Planet Budapest nem csupán egy kiállítás, sokkal inkább egy élménypark, ahol a filmes terek, interaktív installációk és inspiráló programok rávezetnek arra, hogy a mindennapokban meghozott döntések hogyan kapcsolódnak a fenntarthatósághoz.

„Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története” // Várkert Bazár (egész márciusban)

A Gellért-hegy és a megújuló Citadella évszázadokon átívelő történetét mutatja be a Várkert Bazárban megtekinthető „Elnyomástól szabadságig – a Gellért-hegyi Citadella története” című szabadtéri kiállítás. Az ingyenes kiállítás nem pusztán a Gellért-hegyhez és a Citadellához kapcsolódó történeti és vallási hagyományokat, valamint a katonai szerepeket mutatja be, hanem a folyamatot is, amelynek során az egykori fellegvár a város részévé válhatott.

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész márciusban)

A már-már hagyománnyá nemesült Essentia Artis 2026-ban sem marad el: idén is megcsodálhatjátok a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak reprezentatív kiállítását a Pesti Vigadóban. A tárlaton ötvenöt művész munkáján keresztül kaphattok átfogó képet a hazai tárgyalkotók progresszív, kortárs szemléletéről, amelyet nagyban meghatároz a társadalmi felelősségvállalás, a kulturális örökség és a hagyományok újrafelfedezése. A kiállítást több mint 40 kihagyhatatlan program is tarkítja márciusban. Páratlan előadásokkal, vásári hangulattal, mesterségbemutatókkal, élő zenével és tánccal várják az érdeklődőket, akik alkalomadtán közelebbről is megismerkedhetnek a különféle mesterségekkel. Az események néhány kivételtől eltekintve ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

Budapesti programok szerdán (2026. március 4.)

Kvintkör fúvósötös koncertje a Makovecz Központ és Archívumban

A tavasz első szerdáján, vagyis március 4-én zseniális zenei eseményre invitál a Makovecz Központ és Archívum, ahol a Kvintkör kamaraegyüttes tagjai, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói adnak koncertet. Repertoárjukban megtalálhatók a klasszikus fúvósötös darabok és kortárs művészek szerzeményei egyaránt, így az ingyenes műsor mindenki számára tartogat különleges műveket.

Sallai-Szabó // PostART, Budaörs

Szabó Benedek többek közt a Galaxisok, Sallai Laci többek közt a Felső Tízezer dalszerző-frontembere, és persze régi barátok, akik ezer éve játszanak együtt különböző formációkban. Ezúttal duóban adják elő párhuzamos életműveik legkedvesebb darabjait.

A belépés ingyenes.

Henri Gonzo // Vörös Neon

Henri Gonzo multiinstrumentalista zenész, aki a Fran Palermo frontembereként vált mindenekelőtt ismertté. Sokoldalú tehetség, aki számos művészeti ágban otthonosan mozog. Ezúttal énekes-dalszerzőként, saját szerzeményeivel varázsolja el a közönséget.

Budapesti programok csütörtökön (2026. március 5.)

Mayer R. Noel // KAZI

Március 5-én Mayer R. Noel – a The Poster Boy és a The Walrus egykori frontembere; gitáros, ukulelés, énekes, dalszerző – szólókoncertezik a KAZI-ban. A koncertre a belépés ingyenes.

Turnaround // Füles

Blues klasszikusok az ’50-es évek Chicagójából (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, stb.) és saját dalok.

Kiss Llászló // Gödör Klub

Koratavaszi presszóhangzás. Ahogyan ez a Gödörben lenni szokott: Kiss Llászló magában énekelget, és kedvesen elbeszélget a megjelentekkel.

„Micsoda útjaim…” – Cseh Tamás dalai a Vodku fiaival és a Blue sPottal // Muzikum

2022 nyarán a kapolcsi Művészetek Völgyében két Cseh Tamás-dalokat játszó zenekar spontán örömzenélésbe kezdett. Ebből a remekül sikerült akcióból született meg egy közös produkció ötlete, ahol kétféle stílusban, „százféle változatban”, de együtt idézik meg a nyolcvan éve született Cseh Tamás és Bereményi Géza legemlékezetesebb szerzeményeit.

Pénteki programok Budapesten (2026. március 6.)

Agatha Christie: Az egérfogó // Ferencváros Művelődési Központ

Agatha Crhristie Az egérfogó című szórakoztató krimije nem véletlenül örvend hatalmas népszerűségnek, hiszen a fordulatokban gazdag történetben a sziporkázó párbeszédek és a gazdag karakterábrázolások sokrétű élményt nyújtanak mindenki számára. Március 6-án a Morpheus Színműhely feldolgozásában tekinthetitek meg ezt a kivételes klasszikust!

Message To Hendrix // Muzikum

Feszes tempók, harapós gitár-riffek és magas fokon izzó energia az első daltól az utolsóig, mindez átitatva Jimi Hendrix szellemével.

Wake up 1230 // Dürer Kert

A Wake Up 1230 zenekar illusztris rock and roll arcokat felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). Vagány rockzene, energiabomba frontember, táncos buli.

Analog Balaton // Barba Negra

Ha egy lelazulós péntek estére vágynátok, akkor az Analog Balaton fergeteges koncertjén, a Barba Negrában a helyetek! Nem kell semmi mást tennetek, csak engedni, hogy magával ragadjanak az akusztikus gitárzenével keveredő lüktető elektronikus dallamok. Zsuffa Aba és Vörös Ákos duója mellett fllozz is hozzájárul majd az este sikeréhez.

Szombati programok Budapesten és környékén (2026. március 7.)

Hóvirágünnep // Patak Parti Placc, Szentendre

Idén is folytatódnak a Patak Parti Placc népszerű közösségteremtő, a természet és egymás tiszteletének fontosságára épülő családi programjai, ahol az alkotói-termelői vásár mellett továbbra is érdekes ingyenes programokkal és a Kincsesláda Alkotóműhely jóvoltából alkotási lehetőséggel is várják a látogatókat ezen a csodás helyen a belvárostól egy rövid, kellemes sétára.

„Kettő az egyben” kombinált Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlang extra túra

Budapest is bőven tartogat izgalmakat a barlangok szerelmesei számára – március 7-én Vincze Péter geológus vezetésével ismerhetitek meg a főváros föld alatti világát. A rendhagyó túra a Pál-völgyi-barlangnál indul: lépcsőfokok hosszú során ereszkedtek le a mélybe, hogy hasadékszerű járatokon kalandozva ismerhessétek meg a budai termálkarszt kialakulását, és megcsodálhassátok a csillogó kalcitkristályokat. Ezután Budapest föld alatti virágoskertje, a Szemlő-hegyi-barlang felé veszitek az irányt, ahol egy 3D-s filmvetítésnek hála egy kicsit ti magatok is kutatókká váltok majd. A séta a hegytetőn zárul, páratlan panorámával megkoronázva.

További programok a barlangok hónapjára:

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center

Március 7-én hetedjére rendezik meg Magyarország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválját. A Kalandra Fül Fesztiválon a Danubia Zenekar idén is vidám, interaktív koncertekkel hozza közel a zenét a gyerekek szívéhez a Budapest Music Centerben. Sőt, két vadonatúj produkcióval is előrukkolnak! A Szigetkék Alkotóműhely ingyenes programján különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok, a koncertek előtt pedig zsetonokért cserébe „élő zeneautomata” szórakoztatja a közönséget. Több jegy egyidejű megvásárlásakor 10-25% kedvezmény jár!

Mazsola és Tádé bábelőadás // TEMI Fővárosi Művelődési Háza

Március 7-én Bálint Ágnes eredeti meséjéből íródott szívmelengető bábelőadást tekinthetitek meg a TEMI Fővárosi Művelődési Házában, ahol az induri-pinduri kismalac és az őt befogadó barátságos Manócska története elevenedik meg. A bájos mese kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragad, így nem érdemes lemaradni róla!

Budafoki Pincejárat // Bornegyed

Ha igazi borrajongók vagytok, készítsétek a poharaitokat, hiszen március 7-én megrendezésre kerül az év első boros kalandja. A Budafoki Pincejáraton a borkóstolón és a vezetett pincesétákon túl kulturális programok is várnak majd rátok. Friss információkért kövessétek a Bornegyed oldalát!

Sramli Bál // Kis Tirol Fogadó

Fergeteges hangulatú tavasznyitó mulatsággal rúgja be a március ajtaját a rákosszentmihályi Kis Tirol Fogadó, ahol a hely szenzációs Oktoberfest-menüjét tudjátok megkóstolni. Az evés utáni fáradtságot akár tánccal is lemozoghatjátok a helyszínen, hiszen a Sramli Bálon bizony a 15 éves Takser Spatzen fellépése adja a talp alá valót egészen este 11 óráig. Az eseményre külön belépőjegyet nem kell váltanotok, viszont 3000 forint értékben előleget fognak kérni tőletek, mely szerencsére teljes mértékben lefogyasztható a rendezvény során – valljuk be, ezt nem túl nehéz teljesíteni ennyi remek bajor fogás között!

Nőnapi borvacsora az ARAZ-ban

A nőnapot megelőző estén, március 7-én nőnapi borvacsorára invitál az ARAZ. Ezen az ünnepi alkalmon a maximális figyelem a hölgyeké lesz: a szekszárdi borvidék szenvedélyes és karakteres borai, a mennyei fogások és az estét még magasabb szintre emelő élő zene egytől egyig a nőket ünnepli majd. A tematikus borvacsorán az ínycsiklandó ételek, mint például a vargányarizottóval tálalt Angus ribeye vagy a kávékrémes szuflé mellett a Heimann Családi Birtok legnagyszerűbb borai sorakoznak fel, melyet személyesen Heimann Ágnes mutat be a vacsora résztvevőinek. Mi ennél jobb ünnepi alkalmat el sem tudunk képzelni!

Ganjálló koncert a Zsírban

Idén először, március 7-én újra fellép a Ganjálló zenekar a Zsírban. A hattagú együttes a balkáni, cigány és kelet-európai dallamokat sodró lendülettel és szabad improvizációval keveri, zenéjükben az autentikus népzenei elemek egyesülnek a felszabadult örömzenélés pezsdítő hangulatával. A koncertre a belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak.

Vasárnapi, nőnapi programok Budapesten és környékén (2026. március 8.)

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – bábelőadás // MOMKult

Egy igazi klasszikus népmese elevenedik meg március 8-án a MOMKultban. Nem mást tekinthettek meg, mint A kiskakas gyémánt félkrajcárja című történetet, bábelőadás formájában. Az előadás főként óvodás vagy kisiskolás korú gyermekeknek szól, de a fülbemászó dallamokkal és humorral fűszerezett performansz felnőttek számára is kellemes kikapcsolódási lehetőséggel szolgál.

Pici Piac // Testnevelési Egyetem

Március 8-án érkezik a tavasz első Pici Piaca, amelynek a Testnevelési Egyetem aulája ad otthont. Ne maradjatok le a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról, ahol találkozhattok kedvenc hazai márkáitokkal és sok új, fantasztikus kiállítóval is megismerkedhettek. A belépés ingyenes!

Márciusi lemezpiac // ELTE Gömb Aula

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a március 8-án, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és zenészekhez, zenekarokhoz kötődő relikviákat.

Tribal Market – Nőnap

Tavasz, virágok és NŐK! Ezen a vásáron a vidám, lágy, nőies és finom energiáknak adnak teret. Boruljon virágzásba a testetek és lelketek!

Utca és képzőművészet // Gólya

Kihagyhatatlan ingyenes programra csábít a Gólya március 8-án, amely arra vállalkozik, hogy hidat verjen a graffiti nyers valósága és a művészettörténeti kánont előtérbe helyező teóriák közötti szakadék felett. Ez azért különösen izgalmas kihívás, hiszen az utcai szubkultúra szereplőinek nagy része elutasítja a graffitik elméleti fejtegetését, azonban a szervezők hitvallása szerint az utcaművészet hat évtizede olyan esztétikai értéket teremtett, amely megkerülhetetlen és igényli a mélyebb elemzést.

Virágos főszerkeverék workshop // Eötvös10

Virágozzék minden virág és legyen belőle illatos fűszer, gyógyszer, főétel, köret vagy bármi, ami hasznos és szemnek szájnak ingere! Halmos Mónika fitoterapeuta, virág- és borsommelier most megtanítja, hogyan kell ezt csinálni, és a hozzávalókat is ő biztosítja.

További nőnapi programok az Eötvös10-ben:

MFÖEK örökbefogadó nap és támogatói est // Akvárium Klub

Március 8-án az Akvárium Clubban a szívmelengető találkozásoké és a zenéé lesz a főszerep, ahol egy egész délutánon és estén átívelő örökbefogadói és jótékonysági eseményen vehettek részt. A helyszínen találkozhattok a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát Alapítvány bundás négylábúival, akik csak arra várnak, hogy végre egy szerető család karjaiban térhessenek haza. Ha régóta motoszkál bennetek a gondolat az örökbefogadással kapcsolatban, nyugodtan kérdezhettek a kutyusok ideiglenes gazdáitól, valamint részt vehettek egy informatív kerekasztal-beszélgetésen is, ahol szó lesz a felelős kutyatartásról, az ideiglenes gazdiságról és az állatok tréningezéséről. Este a jó hangulatért pedig Áron András akusztik, Saya Noé akusztik és Brenka felelnek majd.

Nőnapi vetítés: Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén // Bem Mozi

Pedro Almodóvar klasszikusa nőnap alkalmából a Bem Mozi műsorán.

Mozart-nap a Zeneakadémián

Ahogy 2018 óta minden évben, úgy idén is egynapos zenei fesztivállal tisztelegnek Mozart előtt a Zeneakadémián. Az egész vasárnapot felölelő koncertsorozat programjában a zeneszerző kamaraművei, versenyművei és szimfóniái egyaránt helyet kapnak, melyek közül mindenki megtalálhatja a kedvencét. A kisebbeknek külön Mozart-témájú gyerekprogrammal készülnek, így ők sem maradnak ki a szórakozásból. A rendezvényen olyan művészek előadásában élvezhetitek a legenda szerzeményeit, mint Elisabeth Leonskaja, Takács-Nagy Gábor, Berecz Mihály, Szűcs Máté, Klenyán Csaba és a Keller Quartet.

Nőnap az Elysée-ben

Március 8-án az Elysée Bistro & Kávéház is a hölgyeket ünnepli, nem mással, mint egy különleges, háromfogásos vacsorával! A Parlament szomszédságában található bisztró szívmelengető gasztronómiai élményt kínál a hangulatos vacsorahelyszín mellé, ahol meghitt és barátságos környezetben tölthetitek el a vasárnap estét. A séfek által megálmodott ajánlat mellett a hölgyeket ezen az estén egy pohár finom Vinicola bianco habzóborral ünnepli az étterem.

Ha elhagynátok a fővárost: