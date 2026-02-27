Idén is ingyenes programforgatag várja a kortárs művészet szerelmeseit Budapesten

Az egész tavaszt átfogó művészeti esemény, az Essentia Artis negyven programmal és minden eddiginél több, öt tematikus nappal, finisszázzsal várja az érdeklődőket 2026. február 28. és május 9. között a Pesti Vigadóban, az MMA székházában.

Az idei művészeti seregszemle programkínálata kiemelt figyelmet fordít az ünnepekhez és jeles művészeti napokhoz kapcsolódó eseményekre, miközben minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást és művészeti élményt kínál. Az esemény keretében az építészet, a film- és fotóművészet, az irodalom, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene és a művészetelmélet területén tevékenykedő alkotók mutatkoznak be.

Főszerepben a film- és fotóművészet

Február 28-án, az első tematikus napon a film- és fotóművészet áll a középpontban. Kerekes Emőke fotós workshopján a családok a tárgyakban rejlő történeteket fedezhetik fel, a mobiltelefont kreatív alkotótársként használva. Andrasev Nadja filmrendező és Kollarik Tamás filmes szakember személyes előadásában betekintést adnak abba, hogyan születnek meg a történetek a filmvásznon.

Gábor Enikő fotóművész műhelyében archaikus technikákkal – fotogrammal és cianotípiával – készülnek egyedi alkotások. A Légy szinkronban! program során Kautzky Armand szinkronszínész kalauzolja a mesterség világában a filmek szerelmeseit, miközben Gelley Bálint és B. Nagy Ervin segítségével a résztvevők „hangot adnak” kedvenc hőseiknek.

Kőszegi Tamás két programmal készül: Fösvény és a Halál című alkotása Hieronymus Bosch látomásszerű világát kelti életre, amelynek során egy több százéves festészeti univerzum animációs filmmé alakul. Kőszegi Tamás másik rövidfilmjének vetítését követően a közönség az alkotóval közösen tárja fel, hogy mi is történt azon a vészjósló napon, amikor kardok és töltény nélkül szállt szembe a magyar sereg Napóleon legyőzhetetlen katonáival. A napot Adorjáni Bálint színművész előadói estje zárja.

Programok a muzsika és a népművészet szerelmeseinek

Március 1-jén a zeneművészet kerül fókuszba. Ország Martin zenével megfűszerezett előadásából kiderül, hogy milyen szerepet tölt be a népzenében a brácsa. Szokody Anikó koncertje Sebők György és Starker János öröksége előtt tiszteleg Bach, Brahms, Debussy és Bartók műveivel.

Este Szentpáli Roland Átváltozások című koncertje izgalmas zenei kísérleteket mutat be, majd a napot a Herboly László, Nizsai Dániel, Szilágy Kinga Katinka és Vámosi-Nagy Zsuzsa Kosztolányi-szövegekből építkező, Akartok-e játszani? című zenés-verses színházi játéka zárja.

Március 5-én a népművészeté lesz a főszerep. A látogatók megismerkedhetnek a mézeskalács készítésének titkaival, a pásztorbot-faragás és a késkészítés fortélyaival. A Kántor-örökség nyomában című beszélgetés a közép-tiszai fazekasság élő hagyományát mutatja be Madár Helgával.

A Szabad a vásár! program egy hamisítatlan vásári élményt kínál, ahol a jó hangulatról élő zene és tánc gondoskodik. Az estét Juhász Réka Háromféle virág című népzenei koncertje zárja. Március 6-án titkok, rejtélyek és legendás pillanatok várják az érdeklődőket az Essentia Artis – A Sárkányoktól Caravaggióig – Legendás utazások zenében és a művészetekben című tematikus napján. A Sárkányok pediglen vannak! című előadás a középkori zene és szimbolika titkait tárja fel kicsiknek és nagyoknak különböző zenei példákkal.

Az eltűnt Caravaggio nyomában egy világhírű festmény rejtélyes sorsát és a műkincsrablások hátterét mutatja be Varsányi Kristóf és Emőd Péter beszélgetése nyomán. Szalai Bálint az Essentia Artis kiállításban kurátori tárlatvezetéssel készül. Az estét Buglya Zsófia vetítettképes kultúrtörténeti előadása zárja, felidézve az Uránia Magyar Tudományos Színház aranykorát.

Színház az egész világ

Március 28-a a színházművészeté, ahol a nap során egymást követi Cseke-Marosi Eszter népmesei bábos előadása, Adamovich Ferenc interaktív mozgáspedagógiai bemutatója és Csiby Gergely instant színészképzője. A VR-térben mesefigurák és szuperhősök bőrébe bújhatunk.

Az aranyváros hercege című musical kulisszatitkaiba az alkotók engednek bepillantást, miközben Nikita Braga, Gőbölös Krisztina és Horváth Mónika tolmácsolásában csendülnek fel a produkció legszebb dallamai. A napot Blaskó Borbála előadása zárja Csontváry és Isadora Duncan világáról.

Az események néhány kivételtől eltekintve ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Ha nem szeretnétek lemaradni a tavasz legjobb ingyenes élményeiről regisztráljatok mihamarabb a programokra ezen a linken az esemény weboldalán.

Programokból nem lesz hiány a tavasz első hónapjában: