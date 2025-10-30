30+ fergeteges halloweeni, hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. október 30. – november 2.

Megannyi izgalmas esemény vár rátok a hétvégén Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, koncertről, gasztronómiáról vagy halloweeni programról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Día de Muertos Week a Terezában (2025. október 27. – november 2.)

Október 27. és november 2. között a Terezában minden este más-más izgalmas program tölti be a teret a Día de Muertos alkalmából. A hagyományokhoz híven a mexikói Día de Muertos keretében a szomorúság helyett ezúttal egyfajta öröm költözik majd a főváros legbohémabb hangulatú éttermének falai közé.

Halloween a Csodák Palotájában (2025. október 23. – november 2.)

Az őszi szünetben, 2025. október 23. és november 2. között a csillaghegyi Csodák Palotájában tökös kalandokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Megnyitja kapuit a Tök Para Pince, ahol egy rendhagyó nyolc állomásos bátorságpróbán az egész család tesztelheti ügyességét és merészségét. Lesz tökös fotópont, dinócsontváz-építés, labirintus és szörnyetetés is. Az Öveges terem előadásain is szerephez jutnak a tökfejek, a kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon.

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllő (2025. október 24. – 2026. február 1.)

A Gödöllői Királyi Kastély lélegzetállító kertje idén is páratlan pompába burkolózik: október 24-én újra megnyitja kapuit Erzsébet királyné fénykertje! A kastélykertben ezúttal soha nem látott szobrok is helyet kapnak majd, négy varázslatos témában: a zene, a gyermekek, a barokk és Sisi kertje mentén megelevenedő csodavilág és az interaktív fotópontok láttán garantáltan tátva marad majd a szátok. Ha mindez nem lenne elég, az idei év főattrakciójának, az óriáskeréknek hála még a magasból is megcsodálhatjátok a királyné fénylő birodalmát 17-től 21 óráig.

További csodás fénykiállítások Budapesten és környékén:

Szedett-vedett kiállítás – Znamenák István fotókiállítása // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. október 7. – november 4.)

„Fényképezek próbán, előadás közben takarásban, büfében, dohányzóban, ebéd közben, utazások alatt, tehát folyamatosan” – vallja Znamenák István, az Örkény István Színház színművésze, aki korábban Kaposváron, majd a fővárosi Nemzeti Színházban ért el sikereket. Mindeközben pedig szenvedélyesen és érzékenyen dokumentált mindent fényképezőgépével – a próbafolyamatokat és a kollégákat. Ennek a 33 évnek az anyagát mutatja be a kiállítás.

K-Comics World kiállítás // Koreai Kulturális Központ (2025. november 14-ig)

A K-Comics World című interaktív kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án és 22-én ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: a Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

Budapesti programok csütörtökön (2025. október 30.)

Hangszermustra: Chapman stick // Kovász Kultúrbár

A Red One House zenekar havonta megjelenő különleges zeneszerszámokat bemutató sorozatában érdekes, ritka hangszerekkel ismerkedhetünk meg a világ különböző tájairól. Ezúttal a Hangszermustra vendége Fejes-Tóth Gábor, aki egyenesen Kaliforniába kalauzol el titeket, hogy egy különleges basszus és dallam húrokkal ellátott, elektromos hangszedővel szerelt, tapping technikával megszólaltatott „fadarabot” mutasson be nektek.

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom

Októberben és novemberben izgalmas kóstolóesttel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Apropó Halloweeni különkiadás

Az Apropó egy interaktív long-form improvizációs performansz. Az előadást megelőző percekben a nézők egy asszisztens felkérésére fiktív színdarabcímeket írnak össze a színház előterében. Az előadás elején a moderátor egy kalapból kihúzza a nézők javaslatai közül az előadás címét, az aznap esti négy játszó pedig ezt a darabot fogja előadni egy vezetett rögtönzés formájában, ezúttal halloweeni tematikával.

Donnie Darko // Bem Mozi

Richard Kelly kultikussá vált pszicho-thrillere a Bem Mozi vásznán.

Nem csak halloweeni programok október 31-én, pénteken

Halloween a Piczinke Póniudvarban – A cukorkoponya buli

Idén a mexikói cukorkoponyák színes és vidám világát hozzák el nektek a Piczinke Póniudvarba. Egy különleges kalandtúra vár itt rátok, tele feladatokkal, akadályokkal és bátorságpróbákkal, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik ügyességüket és vagányságukat. Ha beöltöztök, ajándék is jár!

Kiserdei Halloween 2025

Erdei rémösvény, tűzzsonglőrök, ijesztő cirkuszi lények, hastáncosok és fesztiválhangulat vár rátok a ferencvárosi Távíró és Friss utca sarkán. A fesztiválra a belépés ingyenes, de az erdei rémösvényhez regisztráció szükséges.

Csillagkapu Halloween a Svábhegyi Csillagvizsgálóban

Ezen a misztikus és ködös október végi napon különleges halloweeni bulival vár titeket a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Már a belépéskor jelmezbe öltözött csillagászok várnak, akik színes interaktív programokkal varázsolnak el és a korán sötétedő égbolt csillagos csodái között is elkalauzolnak titeket.

Halloweeni éjszakai túra

Különleges, tematikus éjszakai túra a Farkas-erdőben – ami nem az ijesztgetésről szól – tökökkel, halloweeni manókkal, világító pókokkal és denevérekkel. Természetesen a „csokit vagy csalunk” cukorkagyűjtés sem marad ki.

További programok halloween napjára 2025-ben:

Oleanna // Centrál Színház

A Centrál Színház őszi műsorát is színesíti kortárs dráma: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, októberben és novemberben két-két alkalommal.

Gyásztól a vigaszig // Magyar Zene Háza

Mácsai Pál színész és Balog Alexandra zongorista irodalmi-zenei estje október 31-én a Magyar Zene Házában varázsolja el a közönséget. Egy műsor, amelyben Chopin, Schubert, Brahms zenéje és Kosztolányi Dezső, József Attila, Weöres Sándor, Orbán Ottó, Petri György költészete lépnek párbeszédbe egymással.

BORZsONGÁS – kortyolj és kísérts! // Otthonka

Korlátlan sétáló borkóstoló és halloweeni jelmezes buli egyszerre az Otthonkában. Ha szereted a finom borokat, a jó társaságot, és nem ijedsz meg egy kis halloweeni őrülettől, akkor itt a helyed!

Másik Bolygó + Marlboro Man // Hunnia

A Másik Bolygó a világegyetem egyetlen szocioironikus funkypunk zenekara. Bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó. Hozzájuk csatlakozik ezen az estén a Marlboro Man, mely Gerdesits Faszi Ferenc őrült szövegeire és a 70-es évek rockzenéjére épít.

Gothic Halloween Night // Gödör Klub

Utolsó Hullám, Pornography (Hungarian The Cure Tribute) és Terminal Lucidity koncertek, valamint a Dark Dance Disco szelektorainak sajátos hangulatú, gondosan válogatott zenéi várnak titeket a Gödör Klubban.

Platon Karataev + Törzs // Akvárium

Májusban jelent meg a Platon Karataev negyedik, Napkötöző c. lemeze, ami továbbra is a legszemélyesebben szól a legegyetemesebb kérdésekről, és bár az előző lemezhez hasonlóan újfent a víz, a hegy és az erdő szemével néz az emberre, ezúttal a központi elemmé a tűz vált, így a Nap körül keringenek a dalok. Őszi turnéjukhoz a Törzs csatlakozott vendégként.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. november 1.)

Halloweeni családi túra a Ligetben

Kalandok, friss levegő és mozgás a szabadban. A kistesó jót alszik a hordozóban vagy jöhet futóbiciklivel, a nagyobbak pedig levezetik az energiát és együtt keresheti a család a halloweeni kincset valódi térkép segítségével.

További családi programok Budapesten:

Kőváry Péter emlékest // Muzikum

Kőváry Péter októberben töltötte volna be az 53. életévét. Többszörös Fonogram-díjasként, a Neo, a Royal Rebels, a Stoned és a The Rag Doll frontembereként, valamint nemzetközi hírnévig jutó DJ-producerként hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a könnyűzenei életnek. Ezen az estén a Muzikumban zenésztársai és barátai, összegyűlnek, hogy két óra együttmuzsikálással megidézzék dalait és emlékét.

Greg Coulson live // Akvárium

A Morcheeba billentyűsének első önálló koncertje Budapesten. Az este, amikor a soul, a blues és a funk találkozik a brit rock kifinomult energiájával. Greg Coulson nem csupán énekes-dalszerző, hanem egy valódi zenei jelenség: Hammond-orgona virtuóz, lehengerlő előadó és karizmatikus frontember, aki minden koncertjén magával ragadja a közönséget.

Tribute Halloween // Barba Negra

Halloweeni borzongás a Barba Negrában a Scary Guys (Metallica tribute), a Where is Cooper (Alice Cooper tribute) és a Grain (Korn tribute) társaságában.

Halottak napja mexikói hangulatban:

Stranger Synths Halloween by Quixotic // Dürer Kert

Egy estére Hawkins városává változik a Dürer Kert, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhattok. A hangulatért, Quixotic az új retrowave hullám legismertebb hazai úttörője felel.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. november 2.)

BIFF kiállításmegnyitó: Like Sunlight Coming Through the Clouds – Polaroids by Robby Müller

A Budapest International Film Festival idei kiállításában Robby Müller világhírű holland operatőr fotóit mutatjuk be. Müller többek között Wim Wenders, Jim Jarmusch és Lars von Trier filmjein dolgozott, emellett az évtizedek során rengeteg fényképet készített, polaroid fotóiból számos nemzetközi helyszínen rendeztek már kiállítást. A forgatások közötti pillanatokat, hotel szobákat, amerikai autókat, városi környezetet ábrázoló képeken Müller a fény és színek tulajdonságaival kísérletezett. Sajátos látásmódján keresztül hétköznapi jelenetek tűnnek fel különleges, lírai atmoszférában.

További izgalmas kiállítások Budapesten:

Rara kerámia workshop a Manyiban

Töltsetek együtt egy nyugodt, alkotós estét a Manyiban, ahol közösen készíthettek karácsonyi ajándékokat szeretteiteknek.

A faun labirintusa // Bem Mozi

Guillermo del Toro három Oscar-díjat nyert dark-fantasy filmje a Bem Moziban.

Közel: Dobray Sarolta és Dr. Bánki György irodalmi-pszichológiai-zenés meglepetés estje // Szentendre

Dobray Sarolta meghitt, érzékeny estére hív – új novelláskötete, a Közel megjelenése alkalmából. Az est különlegessége, hogy Dr. Bánki György ezúttal nemcsak pszichiáterként, hanem zeneszerzőként és előadóként is megjelenik. A történeteket saját műveivel kíséri, és pszichológiai meglátásaival segít, hogy másfajta rétegeket is megnyílhassanak bennetek.

Bobby Peru // Hunnia

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Dalszövegeik érzékenyen reflektálnak a körülöttük és a bennük lévő világra. Számaik sajátos energiája egyhamar átjárja a koncert közönségét.

