10 szenzációs családi program halloweenre Budapesten 2025-ben

Összegyűjtöttünk nektek egy csokor izgalmas családi programot Budapesten, ahol nem csak arcfestés és csillámtetkó vár rátok halloween alkalmából.

Halloween a Csodák Palotájában (2025. október 23. – november 2.)

Az őszi szünetben, 2025. október 23. és november 2. között a csillaghegyi Csodák Palotájában tökös kalandokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Megnyitja kapuit a Tök Para Pince, ahol egy rendhagyó nyolc állomásos bátorságpróbán az egész család tesztelheti ügyességét és merészségét. Lesz tökös fotópont, dinócsontváz-építés, labirintus és szörnyetetés is. Az Öveges terem előadásain is szerephez jutnak a tökfejek, a kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon. A Tök Para Pince és az Öveges terem előadásai a Csodák Palotájába váltott sima belépőjeggyel látogathatók. Ráadásul, aki az őszi szünet alatt jelmezben érkezik, egy ajándék gyermekjegyet kap a következő látogatásához.

Halloweeni éjszakai túrák (2025. október 24., 25., 31.)

Különleges, tematikus éjszakai túrák a Farkas-erdőben és a Kiscelli-parkerdőben – amik nem az ijesztgetésről szólnak – tökökkel, halloweeni manókkal, világító pókokkal és denevérekkel. Természetesen a „csokit vagy csalunk” cukorkagyűjtés sem marad ki.

Halloween a Piczinke Póniudvarban – A cukorkoponya buli (2025. október 25., 26., 31.)

Idén a mexikói cukorkoponyák színes és vidám világát hozzák el nektek a Piczinke Póniudvarba. Egy különleges kalandtúra vár itt rátok, tele feladatokkal, akadályokkal és bátorságpróbákkal, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt próbára tehetik ügyességüket és vagányságukat. Ha beöltöztök, ajándék is jár!

Día de Muertos Week a Terezában (2025. október 27. – november 2.)

Október 27. és november 2. között a Terezában minden este más-más izgalmas program tölti be a teret a Día de Muertos alkalmából. A hagyományokhoz híven a mexikói Día de Muertos keretében a szomorúság helyett ezúttal egyfajta öröm költözik majd a főváros legbohémabb hangulatú éttermének falai közé. Ha Mexikóhoz hasonlóan ezúttal ti is szívből, színesen és hangosan ünnepelnétek az év egyetlen ilyen hetét, úgy a Terezában a programok mellett életigenlő kavalkáddal, virágfüzérekkel és gyertyafénnyel kísérve kapcsolódhattok ki.

Csillagkapu Halloween a Svábhegyi Csillagvizsgálóban (2025. október 31.)

Ezen a misztikus és ködös október végi napon különleges halloweeni bulival vár titeket a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Már a belépéskor jelmezbe öltözött csillagászok várnak, akik színes interaktív programokkal varázsolnak el és a korán sötétedő égbolt csillagos csodái között is elkalauzolnak titeket. Az üstökösfőző kondérjából az égi vándorok kozmikus füstje bugyog kifelé, a Spektrum Zónában pedig faragott tökfejből csap fel a misztikus fekete láng. Naprendszerünk óriásbolygói nektek sorakoznak fel, hogy korongjukban, gyűrűjükben és felhőzetükben gyönyörködhessetek. A Hold kráteróriásai mellett a Járványok Mocsarát is megfigyelhetitek, a távcsövekben a kampókéz alakú Hook kapitány-halmaz ejt rabul és kis szerencsével a Koponya-köd is felfedi magát.

Töklámpások délutánja a Klauzál téren (2025. október 31.)

Tökfaragással, koncerttel és tűzzsonglőrökkel várnak titeket a Klauzál téren október 23-án 16 órától. A szervezők 100 db tököt adnak ajándékba, amelyeket érkezési sorrendben osztanak ki az erzsébetvárosi lakosoknak.

Kiserdei Halloween 2025 (2025. október 31.)

Erdei rémösvény, tűzzsonglőrök, ijesztő cirkuszi lények, hastáncosok és fesztiválhangulat vár rátok a ferencvárosi Távíró és Friss utca sarkán. A fesztiválra a belépés ingyenes, de az erdei rémösvényhez regisztráció szükséges.

Halloweeni Éjszakai Túra a Ligetben (2025. október 31.)

Izgalmas éjjeli túrára invitálnak benneteket, ahol zseblámpával fedezhetitek fel a Városliget halloweeni titkait. A halloweeni tematikájú feladatok közben találkozhattok denevérekkel, világító pókokkal és gilisztákkal is. Persze az édességgyűjtés sem maradhat el és a túra végén bátorságpróbával válhattok igazi éjjeli tekergőkké. A túra 5 éves kortól ajánlott.

Rémisztő Halloween buli a MiniPoliszban (2025. október 31.)

Halloweeni show-val, töklámpás versennyel, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, rémségversennyel, csillámos hajfonással és tombolával várnak titeket 31-én 17 órától a MiniPoliszban.

Halloween hétvége a Miamorban (2025. október 31. – november 2.)

Csatlakozz a Rómain egy vidám, családbarát halloweeni bulihoz! Lesznek itt ügyességi játékok, tökfaragás, jelmezverseny, gyerekdiszkó, csillámtetkó és kvíz is. Minden kicsit és nagyot jelmezben, jókedvvel, és egy kis halloweeni varázslattal várnak a Római-part első étel- és szabadidős udvarán. A Miamorban a programok mellett persze a finom falatokért, a forralt borért és a forró csokoládéért sem kell majd a szomszédba mennetek. A hűvösebb napok alkalmával testet-lelket átmelegítő Miamor Pho levessel, sajtfalatokkal, burgerrel, nyarat idéző hekkel, könnyed tavaszi tekerccsel és churrosszal is várják a gasztronómiai örömökkel feltöltődni vágyókat.

