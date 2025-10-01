40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. október 1-5.

Megannyi izgalmas program vár rátok október első hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Szlovén Filmnapok // Toldi mozi (2025. október 2-4.)

Az immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Szlovén Filmnapok keretében ismét zseniális filmalkotásokat láthattok október 2. és 4. között. A rendezvénynek a Bajcsy-Zsilinszky úton található Toldi mozi ad otthont, ahol három szlovén kortárs film vetítésére is sor kerül. A repertoárban szerepel a Berlinalén FIPRESCI-díjat nyert Van valami a levegőben, az Ez rablás! című vígjáték, illetve a sokszor díjazott A játszótér a miénk címet viselő alkotás is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Országos Étterem Hét // több helyszínen (2025. október 2-19.)

Idén október 2. és 19. között zajlik majd a várva várt Országos Étterem Hét, mely idén is a hazai éttermek legjavát sorakoztatja fel, ahol külön erre az alkalomra összeállított, fix árú menüsor formájában kóstolhattok kivételes ételeket. A résztvevő éttermek listája hosszú, érdemes alaposan átböngészni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Flock Project: Eco Flight // Flock Légszínház (2025. október 3., 4.)

Különleges újcirkuszi produkció október 3-án és 4-én a Flock Légszínházban, amelyben művészet és környezetvédelem találkoznak egymással. Táncosok 20 méteres magasságban, fényfestés, újrahasznosított palackokból készült jelmezek és élőzene – az inspirációt pedig egy madárraj mozgásából merítették.

Tovább az esemény weboldalára >>

7. Visegrádi Sörfesztivál (2025. október 3-4.)

A kisebbeket szombaton gyerekjátékok, arcfestés és mini vidámpark várja majd, a nagyobbak a kézműves Visegrádi Sörök mellett dunakanyari házi sörfőzők alkotásait is megkóstolhatják. A kétnapos fesztivált péntek este a Super Starsky zenekar fergeteges ska koncertje nyitja meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

FröccsFeszt // Momentán Improvizációs Színház (2025. október 3-5.)

A Momentán Társulat önismereti imprófesztiválja igazi örömünnep: a FröccsFeszt a kíváncsiság jegyében, neves pszichológusokkal és az improvizációs színház felszabadító erejével segít közelebb kerülni önmagatokhoz október 3. és 5. között. Az innovatív fesztiválon a társulattal pszichológusok – többek közt Almási Kitti, Tari Annamária és Szondy Máté – boncolgatnak érdekfeszítő témaköröket: az Ó utcában a függőségek, a kapcsolati játszmák, sőt még az AI is terítékre kerül, a szakemberek pedig a nézők gondolatai mentén elemeznek, empatizálnak és mutatnak alternatívát.

15. Mozinet Filmnapok // Puskin mozi (2025. október 3-5.)

Október 3. és 5. között szélesre tárja kapuit a Puskin mozi: három napon át hét film premier előtti vetítésére válthat jegyet a közönség a 15. Mozinet Filmnapok keretében. A filmfesztiválon megtekinthető lesz az Azúr ösvény, az Árva, a Vermiglio – A hegy asszonya, az Arco, az Alpha, a Csendes barát, valamint A szeretet, ami megmarad című filmek. A fesztiválkedvenceken kívül természetesen izgalmas beszélgetések és kísérőprogramok is lesznek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Elisabeth // Erkel Színház (2025. október 3., 4., 5.)

Az Erkel Színházban most Sisié a főszerep: a megújult teátrum a világ egyik legsikeresebb musicaljét, az Elisabeth-et mutatja be október 3-án! A Habsburg császárné tragikus történetében megelevenednek a holtak, a boldogság egyszer csak ritka vendéggé válik, a sorsfordító események közepette Elisabeth pedig csupán egyetlen egy barátra számíthat – a Halálra. A bámulatos musical, mely 1992-es ősbemutatója óta sorra hódítja meg a világot jelentő deszkákat, ezúttal a magyar zenés színház krémjével enged betekintést egy olyan világba, ahol a szabadság utáni vágy bármikor gyilkos fegyverré válhat. (x)

XI. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál (több helyszínen, 2025. október 3–5.)

A budapesti rendezvény immár 11 éve kínál alternatívát mindazoknak, akiknek személyesen nincs lehetőségük Münchenben megtapasztalni ezt az utánozhatatlan közösségi élményt. Idén az Oktoberfest varázsát egyedi környezetben a város legszebb pontjain, a belvárosi Erzsébet téren a Fröccsteraszon, a margitszigeti fák lomjai között a Gasztro Sétányon, valamint a Budai várban, a páratlan panorámájú Savoyai Teraszon idézik meg. Igazi sörkert hangulat eredeti müncheni fesztiválsörökkel és az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekaraival. Oktoberfest dallamok, bajor kolbász és perec, Drindl és Lederhosen.

Tovább a weboldalra >>

Hoptoberfest 2025 (2025. október 3-5.)

Háromnapos, ingyenes sörfesztivál gyárlátogatással, gyerekprogramokkal egy igazi sörgyárban Kőbányán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Népszínház Járdafesztivál (2025. október 4-5.)

Október 4-én és 5-én a Népszínház utca újra megtelik zenével, ízekkel, és a tánc örömével: negyedik alkalommal kerül megrendezésre ugyanis a Népszínház Járdafesztivál, amely a környék kulturális, művészeti és kulináris kínálatát vonultatja fel az utca csaknem teljes hosszában, koncertekkel és kóstolókkal fűszerezve. A közösségformáló esemény célja, hogy minél többen felfedezzék maguknak Budapest legszínesebb városrészét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2025. október 4-5.)

A hagyomány töretlenül folytatódik és immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Ferihegyi Ikarus Találkozó az Aeroparkban. Október 4. és 5. között a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai, járműbemutatók, szimulátorok, nosztalgiarepülés és ezernyi izgalom költözik a repülőmúzeumba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Valyo!15 – szülinapi hétvége a Hengermalomban (2025. október 4-5.)

A Valyo 15. születésnapja elkalmából egész hétvégés Valyo-őrületre számíthattok a Hengermalomban kiállításokkal, játékokkal, bolhapiaccal, jógával, dj-kkel és sok más érdekességgel.

Részletes program >>

Oktoberfest by Time Out Market x Dreher (2025. október 4-11.)

Itt 7500 liter frissen csapolt Time Out Oktoberfestbier, Hofbrau Premium Lager vár rátok, amelyet a Dreher kizárólag a Time Out Market Budapest számára főz le, az eredeti recept alapján. Ezen túl inycsikladó falatok és játékos kihívások is színesítik az élményt a Corvin Palaceban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

World Press Photo kiállítás // Biodóm (egész hónapban)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biodómban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Tovább a weboldalra >>

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (2025. október 12-ig)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper kiállítások októberre:

Budapesti programok szerdán (2025. október 1.)

Apertúra: Brománc

Három jóbarát – Máté, Frici és Endre – minden évben elvonulnak pár napra egy erdei házba, hogy a középiskola óta tartó barátságukat ünnepeljék. Idén azonban új tagokkal egészül ki a társaság: Máté meg akarja ismertetni a többiekkel egy másik barátját, Botondot; ezen felbuzdulva Frici pedig elhozza a barátnőjét, Tamarát és annak nővérét, Borókát is. A társaság a döcögősen zajló ismerkedéshez egy partijátékot vet be segítségül. A beszélgetések beindítására kitalált játék azonban, amelyet készítői kifejezetten férfitársaságoknak szántak, inkább összetűzéseket szít – és persze az sem segít, hogy a házba évente visszajáró kemény mag kizárólagos férfipartikhoz van hozzászokva. Az előadás a kis társaság egy napját követve a férfiszereppel kapcsolatos kérdések vizsgálatára koncentrál, központban a férfiak közötti barátság témájával. Az előadást feldolgozó foglalkozás követi, amelynek során szakértő segítségével vesézik ki a résztvevőkben felmerülő kérdéseket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egykutya – premier előtti vetítések // Cinema City mozik

Közkívánatra már premier előtt is látható az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmje, a PopUp Produkció előadása alapján készült, CineFest közönségdíjas Egykutya. A Cinema City Arena vetítés után pedig találkozhatsz a kreatív producer és egyben Nórát alakító Bakonyi Alexával is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper premierek 2025 őszén:

Superalbum Nagykoncert // Budapest Park

Október 1-jén a Budapest Parkban egyszerre szólalnak meg a jelen és a jövő hangjai: kilenc ismert hazai előadó (Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Margaret Island, Mehringer) ad közös koncertet a Superar gyermekkórussal. A koncertjegyed megvásárlásával a Superar Alapítvány munkáját támogathatod.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor // Time Out Market Budapest

Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor „Sündi” duó felállásban érkeznek a Time Out Market színpadára, hogy kedvenc népdalaikat adják elő – gitárral, vokállal és sok-sok érzelemmel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. október 2.)

JazzaJ Top Secret

Egy különleges koncert fültanúi lehetettek csütörtökön a Fasori Evangélikus Templomban, melynek a szereplői titkosak! A szervezők annyit árultak el, hogy egy szabad improvizáció világában nemzetközileg jól ismert zenész lép fel, aki először jár Magyarországon. Mivel ő érdeklődik a helyi tradicionális zene iránt, összehozták néhány népzenében és improvizációban jártas muzsikussal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ótvar Pestis + Gently Da Spittah // Turbina

A két fiatal rapper együtt szikráztatja meg a Turbaina nagytermét október 2-án, és nem is kérdés, hogy az lángba fog borulni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zuboly // STENK

Újra a STENK színpadán a Zuboly. A zenekar hozza a rájuk jellemző friss, játékos és improvizatív hangzást, ahol a népzene, a hiphop és a jazz találkozik.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. október 3.)

Csinnadratta Oktoberfest // Dugattyús

Október 3-án a Dugattyúsba költöztetik a méltán híres Oktoberfestet. Aki tematikus szettben érkezik, az a ház vendége egy csapolt magyar Kőbányai lagerre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Oktoberfest & Szomori Fiúk // Spíler Biergarten

Eredeti müncheni sörök, sósperec és ropogós kolbász kerül az asztalra, miközben a Szomori Fiúk élőben hozzák a sramlit, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Maszkura & Ádám Kornél akusztik // Otthonka

Két különleges előadó akusztikus estje egy estén az Otthonkában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Janis Joplin Emlékzenekar // Muzikum

A 2003-ban alakult Janis Joplin Emlékzenekar Joplin halálának 55. évfordulóján emlékezik meg a blues fehér királyőjéről. Mivel a zenekar nagyon ritkán ad koncertet, a joplinos közönség egy különleges éjszakára számíthat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sziámi AndFriends // Gödör

A legfontosabb dalok a zenekar 40+ évet felölelő pályafutásából, plusz Kontroll és URH gyöngyszemek várnak rátok a Gödör Klubban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. október 4.)

Gardrób & Sufni // ELTE Gömbaula

Mostantól nemcsak ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket, hanem régi tárgyakat, kacatokat, könyveket, régiségeket és egyéb apróságokat is vásárolhatsz a Gardrób Sufniban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Állatok világnapja a Rex Állatszigeten

Idén is különleges programokkal vár minden kedves érdeklődőt a Rex Kutyaotthon Alapítvány az állatok világnapja alkalmából megrendezett eseményén.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pazar mozaikok, színes üvegcsodák – Róth Miksa nyomában

Fénnyel átitatott üvegképek és csillogó mozaikok nyomába eredhettek a korabeli Pest leggyorsabban fejlődő városrészében. Ragyogó és látványos épülethomlokzatokon és egy különleges templom falai között fürkészhetitek a mozaikon megtörő vagy a tarka üvegen átszűrődő, megszínesített napfényt.

További infók >>

Buda, bor, művészet – Kortárs galériatúra

A sétán meglátogathatjátok a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Virág Benedek Ház aktuális kiállításait. Minden helyszínen rövid tárlatvezetéssel mélyülhettek el a művek világában, közben négy, a tárlatok hangulatához válogatott bort kóstolhattok meg. A galériák közötti útvonal a Vérmezőn át vezet, majd a Tabán hangulatos utcáin halad tovább.

További infók >>

Az örökség // Jurányi Ház

Orvoshiány, tanárhiány… A magyar vidék mindennapjai október 4-én egy fiatal gyermekorvos szemszögéből tárulnak elénk. Schwechtje Mihály többszörösen díjazott kortárs drámájának címszereplője, miután anyja halálát követően áttette székhelyét Németországból Borsodba, akarva-akaratlanul is szembesül a rideg valósággal. Az örökség egyhamar teherré válik, hiszen nem csupán a gyermekorvosi praxist, hanem a múlt és a családi viszonyok tisztázását is magában foglalja, a legkevésbé sem ideális körülmények közepette. A Füge Produkció kortárs előadásához a Jurányi Háznál jobb helyszínt elképzelni sem tudnánk.

Bővebb információ >>

Sena Dagadub // Barlang Kert, Szentendre

Sena Dagadu kétség kívül a magyar zenei élet legsokoldalúbb szereplője, nem véletlenül választotta saját szimbólumának a kaméleont. Legyen szó Aréna koncertről Presser Gáborral, az István A Király sámánjáról, a Hair énekléséről, egy dubstep dalról Jaberral, vagy egy reggae dalról Hibriddel, Sena mindnehol otthonosan mozog.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. október 5.)

A Birodalom városa – vezetett séta

A séta arra vállalkozik, hogy teljes körűen bemutassa a 3. századi római katonavárost, s fényt derítsen néhány kevéssé ismert – a tízemeletes házak árnyékában, a föld alatt, netán épp egy bevásárlóközpont mélyén megbúvó – izgalmas helyszínre is.

További infók >>

Retro nap a Memento Parkban (2025. október 5.)

Múltidéző programok garmadája színesíti október első vasárnapját a Memento Parkban. Október 5-én a szoborpark megtelik élettel és parádés vetélkedők, lebilincselő előadások, retro garázsvásár, autóbemutató, valamint izgalmas nappali és záróra utáni tárlatvezetések biztosítják az önfeledt kikapcsolódást.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok esős időre:

Görög táncház // Barlang, Szentendre

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat október hónapban két tematikus élőzenés görög táncházat is szervez a Barlangban. Az első október 5-én lesz, amikor Hrisztosz Pletser és zenészbarátai muzsikálnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tarr Béla: Panelkapcsolat // Bem Mozi

Tarr Béla fekete-fehér filmje Pogány Judit és Koltai Róbert főszereplésével a Bem Mozi műsorán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nyeső Mari és VasZoli singer-songwriter est a Hunniában

Nyeső Mari és Vas Zoli már a 80-as évek óta jó barátok és követik egymás munkásságát és volt olyan időszak, ahol együtt is zenéltek, például VasZoli kisebb blues-formációjában. Az est során külön-külön is játszanak saját dalaikból, de készülnek közös produkcióval is.

Tovább a Facebook-eseményre >>