40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. október 1-5.

Megannyi izgalmas program vár rátok október első hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.
Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén
Szlovén Filmnapok // Toldi mozi (2025. október 2-4.)
Az immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Szlovén Filmnapok keretében ismét zseniális filmalkotásokat láthattok október 2. és 4. között. A rendezvénynek a Bajcsy-Zsilinszky úton található Toldi mozi ad otthont, ahol három szlovén kortárs film vetítésére is sor kerül. A repertoárban szerepel a Berlinalén FIPRESCI-díjat nyert Van valami a levegőben, az Ez rablás! című vígjáték, illetve a sokszor díjazott A játszótér a miénk címet viselő alkotás is.
Országos Étterem Hét // több helyszínen (2025. október 2-19.)
Idén október 2. és 19. között zajlik majd a várva várt Országos Étterem Hét, mely idén is a hazai éttermek legjavát sorakoztatja fel, ahol külön erre az alkalomra összeállított, fix árú menüsor formájában kóstolhattok kivételes ételeket. A résztvevő éttermek listája hosszú, érdemes alaposan átböngészni!
Flock Project: Eco Flight // Flock Légszínház (2025. október 3., 4.)
Különleges újcirkuszi produkció október 3-án és 4-én a Flock Légszínházban, amelyben művészet és környezetvédelem találkoznak egymással. Táncosok 20 méteres magasságban, fényfestés, újrahasznosított palackokból készült jelmezek és élőzene – az inspirációt pedig egy madárraj mozgásából merítették.
7. Visegrádi Sörfesztivál (2025. október 3-4.)
A kisebbeket szombaton gyerekjátékok, arcfestés és mini vidámpark várja majd, a nagyobbak a kézműves Visegrádi Sörök mellett dunakanyari házi sörfőzők alkotásait is megkóstolhatják. A kétnapos fesztivált péntek este a Super Starsky zenekar fergeteges ska koncertje nyitja meg.
FröccsFeszt // Momentán Improvizációs Színház (2025. október 3-5.)
A Momentán Társulat önismereti imprófesztiválja igazi örömünnep: a FröccsFeszt a kíváncsiság jegyében, neves pszichológusokkal és az improvizációs színház felszabadító erejével segít közelebb kerülni önmagatokhoz október 3. és 5. között. Az innovatív fesztiválon a társulattal pszichológusok – többek közt Almási Kitti, Tari Annamária és Szondy Máté – boncolgatnak érdekfeszítő témaköröket: az Ó utcában a függőségek, a kapcsolati játszmák, sőt még az AI is terítékre kerül, a szakemberek pedig a nézők gondolatai mentén elemeznek, empatizálnak és mutatnak alternatívát.
15. Mozinet Filmnapok // Puskin mozi (2025. október 3-5.)
Október 3. és 5. között szélesre tárja kapuit a Puskin mozi: három napon át hét film premier előtti vetítésére válthat jegyet a közönség a 15. Mozinet Filmnapok keretében. A filmfesztiválon megtekinthető lesz az Azúr ösvény, az Árva, a Vermiglio – A hegy asszonya, az Arco, az Alpha, a Csendes barát, valamint A szeretet, ami megmarad című filmek. A fesztiválkedvenceken kívül természetesen izgalmas beszélgetések és kísérőprogramok is lesznek.
Elisabeth // Erkel Színház (2025. október 3., 4., 5.)
Az Erkel Színházban most Sisié a főszerep: a megújult teátrum a világ egyik legsikeresebb musicaljét, az Elisabeth-et mutatja be október 3-án! A Habsburg császárné tragikus történetében megelevenednek a holtak, a boldogság egyszer csak ritka vendéggé válik, a sorsfordító események közepette Elisabeth pedig csupán egyetlen egy barátra számíthat – a Halálra. A bámulatos musical, mely 1992-es ősbemutatója óta sorra hódítja meg a világot jelentő deszkákat, ezúttal a magyar zenés színház krémjével enged betekintést egy olyan világba, ahol a szabadság utáni vágy bármikor gyilkos fegyverré válhat. (x)
XI. Oktoberfest Budapest Sörfesztivál (több helyszínen, 2025. október 3–5.)
A budapesti rendezvény immár 11 éve kínál alternatívát mindazoknak, akiknek személyesen nincs lehetőségük Münchenben megtapasztalni ezt az utánozhatatlan közösségi élményt. Idén az Oktoberfest varázsát egyedi környezetben a város legszebb pontjain, a belvárosi Erzsébet téren a Fröccsteraszon, a margitszigeti fák lomjai között a Gasztro Sétányon, valamint a Budai várban, a páratlan panorámájú Savoyai Teraszon idézik meg. Igazi sörkert hangulat eredeti müncheni fesztiválsörökkel és az ország legnépszerűbb német hagyományőrző zenekaraival. Oktoberfest dallamok, bajor kolbász és perec, Drindl és Lederhosen.
Hoptoberfest 2025 (2025. október 3-5.)
Háromnapos, ingyenes sörfesztivál gyárlátogatással, gyerekprogramokkal egy igazi sörgyárban Kőbányán.
Népszínház Járdafesztivál (2025. október 4-5.)
Október 4-én és 5-én a Népszínház utca újra megtelik zenével, ízekkel, és a tánc örömével: negyedik alkalommal kerül megrendezésre ugyanis a Népszínház Járdafesztivál, amely a környék kulturális, művészeti és kulináris kínálatát vonultatja fel az utca csaknem teljes hosszában, koncertekkel és kóstolókkal fűszerezve. A közösségformáló esemény célja, hogy minél többen felfedezzék maguknak Budapest legszínesebb városrészét.
VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2025. október 4-5.)
A hagyomány töretlenül folytatódik és immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Ferihegyi Ikarus Találkozó az Aeroparkban. Október 4. és 5. között a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai, járműbemutatók, szimulátorok, nosztalgiarepülés és ezernyi izgalom költözik a repülőmúzeumba.
Valyo!15 – szülinapi hétvége a Hengermalomban (2025. október 4-5.)
A Valyo 15. születésnapja elkalmából egész hétvégés Valyo-őrületre számíthattok a Hengermalomban kiállításokkal, játékokkal, bolhapiaccal, jógával, dj-kkel és sok más érdekességgel.
Oktoberfest by Time Out Market x Dreher (2025. október 4-11.)
Itt 7500 liter frissen csapolt Time Out Oktoberfestbier, Hofbrau Premium Lager vár rátok, amelyet a Dreher kizárólag a Time Out Market Budapest számára főz le, az eredeti recept alapján. Ezen túl inycsikladó falatok és játékos kihívások is színesítik az élményt a Corvin Palaceban.
World Press Photo kiállítás // Biodóm (egész hónapban)
Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biodómban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.
ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (2025. október 12-ig)
Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.
Budapesti programok szerdán (2025. október 1.)
Apertúra: Brománc
Három jóbarát – Máté, Frici és Endre – minden évben elvonulnak pár napra egy erdei házba, hogy a középiskola óta tartó barátságukat ünnepeljék. Idén azonban új tagokkal egészül ki a társaság: Máté meg akarja ismertetni a többiekkel egy másik barátját, Botondot; ezen felbuzdulva Frici pedig elhozza a barátnőjét, Tamarát és annak nővérét, Borókát is. A társaság a döcögősen zajló ismerkedéshez egy partijátékot vet be segítségül. A beszélgetések beindítására kitalált játék azonban, amelyet készítői kifejezetten férfitársaságoknak szántak, inkább összetűzéseket szít – és persze az sem segít, hogy a házba évente visszajáró kemény mag kizárólagos férfipartikhoz van hozzászokva. Az előadás a kis társaság egy napját követve a férfiszereppel kapcsolatos kérdések vizsgálatára koncentrál, központban a férfiak közötti barátság témájával. Az előadást feldolgozó foglalkozás követi, amelynek során szakértő segítségével vesézik ki a résztvevőkben felmerülő kérdéseket.
Egykutya – premier előtti vetítések // Cinema City mozik
Közkívánatra már premier előtt is látható az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmje, a PopUp Produkció előadása alapján készült, CineFest közönségdíjas Egykutya. A Cinema City Arena vetítés után pedig találkozhatsz a kreatív producer és egyben Nórát alakító Bakonyi Alexával is.
Superalbum Nagykoncert // Budapest Park
Október 1-jén a Budapest Parkban egyszerre szólalnak meg a jelen és a jövő hangjai: kilenc ismert hazai előadó (Bagossy Brothers Company, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Margaret Island, Mehringer) ad közös koncertet a Superar gyermekkórussal. A koncertjegyed megvásárlásával a Superar Alapítvány munkáját támogathatod.
Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor // Time Out Market Budapest
Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor „Sündi” duó felállásban érkeznek a Time Out Market színpadára, hogy kedvenc népdalaikat adják elő – gitárral, vokállal és sok-sok érzelemmel.
Budapesti programok csütörtökön (2025. október 2.)
JazzaJ Top Secret
Egy különleges koncert fültanúi lehetettek csütörtökön a Fasori Evangélikus Templomban, melynek a szereplői titkosak! A szervezők annyit árultak el, hogy egy szabad improvizáció világában nemzetközileg jól ismert zenész lép fel, aki először jár Magyarországon. Mivel ő érdeklődik a helyi tradicionális zene iránt, összehozták néhány népzenében és improvizációban jártas muzsikussal.
Ótvar Pestis + Gently Da Spittah // Turbina
A két fiatal rapper együtt szikráztatja meg a Turbaina nagytermét október 2-án, és nem is kérdés, hogy az lángba fog borulni.
Zuboly // STENK
Újra a STENK színpadán a Zuboly. A zenekar hozza a rájuk jellemző friss, játékos és improvizatív hangzást, ahol a népzene, a hiphop és a jazz találkozik.
Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. október 3.)
Csinnadratta Oktoberfest // Dugattyús
Október 3-án a Dugattyúsba költöztetik a méltán híres Oktoberfestet. Aki tematikus szettben érkezik, az a ház vendége egy csapolt magyar Kőbányai lagerre.
Oktoberfest & Szomori Fiúk // Spíler Biergarten
Eredeti müncheni sörök, sósperec és ropogós kolbász kerül az asztalra, miközben a Szomori Fiúk élőben hozzák a sramlit, hogy garantált legyen a fesztiválhangulat.
Maszkura & Ádám Kornél akusztik // Otthonka
Két különleges előadó akusztikus estje egy estén az Otthonkában.
Janis Joplin Emlékzenekar // Muzikum
A 2003-ban alakult Janis Joplin Emlékzenekar Joplin halálának 55. évfordulóján emlékezik meg a blues fehér királyőjéről. Mivel a zenekar nagyon ritkán ad koncertet, a joplinos közönség egy különleges éjszakára számíthat.
Sziámi AndFriends // Gödör
A legfontosabb dalok a zenekar 40+ évet felölelő pályafutásából, plusz Kontroll és URH gyöngyszemek várnak rátok a Gödör Klubban.
Szombati programok Budapesten és környékén (2025. október 4.)
Gardrób & Sufni // ELTE Gömbaula
Mostantól nemcsak ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket, hanem régi tárgyakat, kacatokat, könyveket, régiségeket és egyéb apróságokat is vásárolhatsz a Gardrób Sufniban.
Állatok világnapja a Rex Állatszigeten
Idén is különleges programokkal vár minden kedves érdeklődőt a Rex Kutyaotthon Alapítvány az állatok világnapja alkalmából megrendezett eseményén.
Pazar mozaikok, színes üvegcsodák – Róth Miksa nyomában
Fénnyel átitatott üvegképek és csillogó mozaikok nyomába eredhettek a korabeli Pest leggyorsabban fejlődő városrészében. Ragyogó és látványos épülethomlokzatokon és egy különleges templom falai között fürkészhetitek a mozaikon megtörő vagy a tarka üvegen átszűrődő, megszínesített napfényt.
Buda, bor, művészet – Kortárs galériatúra
A sétán meglátogathatjátok a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Virág Benedek Ház aktuális kiállításait. Minden helyszínen rövid tárlatvezetéssel mélyülhettek el a művek világában, közben négy, a tárlatok hangulatához válogatott bort kóstolhattok meg. A galériák közötti útvonal a Vérmezőn át vezet, majd a Tabán hangulatos utcáin halad tovább.
Az örökség // Jurányi Ház
Orvoshiány, tanárhiány… A magyar vidék mindennapjai október 4-én egy fiatal gyermekorvos szemszögéből tárulnak elénk. Schwechtje Mihály többszörösen díjazott kortárs drámájának címszereplője, miután anyja halálát követően áttette székhelyét Németországból Borsodba, akarva-akaratlanul is szembesül a rideg valósággal. Az örökség egyhamar teherré válik, hiszen nem csupán a gyermekorvosi praxist, hanem a múlt és a családi viszonyok tisztázását is magában foglalja, a legkevésbé sem ideális körülmények közepette. A Füge Produkció kortárs előadásához a Jurányi Háznál jobb helyszínt elképzelni sem tudnánk.
Sena Dagadub // Barlang Kert, Szentendre
Sena Dagadu kétség kívül a magyar zenei élet legsokoldalúbb szereplője, nem véletlenül választotta saját szimbólumának a kaméleont. Legyen szó Aréna koncertről Presser Gáborral, az István A Király sámánjáról, a Hair énekléséről, egy dubstep dalról Jaberral, vagy egy reggae dalról Hibriddel, Sena mindnehol otthonosan mozog.
Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. október 5.)
A Birodalom városa – vezetett séta
A séta arra vállalkozik, hogy teljes körűen bemutassa a 3. századi római katonavárost, s fényt derítsen néhány kevéssé ismert – a tízemeletes házak árnyékában, a föld alatt, netán épp egy bevásárlóközpont mélyén megbúvó – izgalmas helyszínre is.
Retro nap a Memento Parkban (2025. október 5.)
Múltidéző programok garmadája színesíti október első vasárnapját a Memento Parkban. Október 5-én a szoborpark megtelik élettel és parádés vetélkedők, lebilincselő előadások, retro garázsvásár, autóbemutató, valamint izgalmas nappali és záróra utáni tárlatvezetések biztosítják az önfeledt kikapcsolódást.
Tovább a Facebook-eseményre >>
Görög táncház // Barlang, Szentendre
A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat október hónapban két tematikus élőzenés görög táncházat is szervez a Barlangban. Az első október 5-én lesz, amikor Hrisztosz Pletser és zenészbarátai muzsikálnak.
Tarr Béla: Panelkapcsolat // Bem Mozi
Tarr Béla fekete-fehér filmje Pogány Judit és Koltai Róbert főszereplésével a Bem Mozi műsorán.
Nyeső Mari és VasZoli singer-songwriter est a Hunniában
Nyeső Mari és Vas Zoli már a 80-as évek óta jó barátok és követik egymás munkásságát és volt olyan időszak, ahol együtt is zenéltek, például VasZoli kisebb blues-formációjában. Az est során külön-külön is játszanak saját dalaikból, de készülnek közös produkcióval is.