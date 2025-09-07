A legjobb filmek 2025 őszén, avagy 9 premier, amit már nagyon várunk

Összegyűjtöttük nektek 2025 őszének várhatóan legérdekesebb, legjobb filmjeit. Premierek, amikért érdemes felkeresni a magyar mozikat.

Jimmy Jaguár (2025. szeptember 11.)

Balfi Marci és társa, Tojás önkívületi állapotban megkötöznek egy idős férfit, és egy csónakba fektetve leengedik a Tiszán. Később kiderül az áldozatról, hogy szerb háborús bűnös. Az esetet kutató Léna beépül Balfi szektájába, ám hamarosan rabul ejti a férfi különös karizmája. Mások, akik kapcsolatba kerülnek az üggyel, köztük két különc fiatal lány, Kis Laura, Róza, és egy nyomozónő, úgy érzik, mintha nem lennének urai saját tetteiknek. Mindannyiuk életét egy kísérteties entitás, Jimmy Jaguár köti össze, aki emberről emberre vándorol, és átveszi az irányítást a megszállottakon. Az így fizikai formát öltő démon bosszút áll azokon, akik a törvény felett állóknak tartják magukat, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek.

Mágikus, merész, meseszép utazás (2025. szeptember 18.)

Egy férfi és egy nő közös utazásra indul. Ami azért elég furcsa, mert korábban nem ismerték egymást. De a David autójába szerelt GPS besegít, hamarosan maga mellett találja Sarah-t, és együtt indulnak, nem tudják hová. Mágikus, mesés, meseszép utazás vár rájuk: ismeretlen világokba, azután a saját múltjukba jutnak el, és talán a jövő ajtaján is beleshetnek. Hogy azután, amikor visszajutnak az ismerős, unalmas, mágia nélküli jelenbe, elgondolkodhassanak azon, vajon együtt szeretnének-e tovább utazni.

Egyik csata a másik után (2025. szeptember 25.)

Bob rossz hombre volt. Rossz ember. De a múlt elmúlt, a felesége elmenekült, ő pedig álnéven, új személyazonossággal él, és jó apa lett belőle. Neveli a kislányát, és nem gondol a múltra. De a múlt gondol rá. Hiába telt el tizenhat év, Lockjaw ezredes a nyomában van. Régóta nyomoz utána, és ha az apát nem tudja elkapni, akkor a lánnyal is megelégszik. Titkos forradalmárok, földalatti magánhadseregek, bűnözők, rendőrök, orgyilkosok és örök áldozatok kavarognak ebben a különös, kalandos, izgalmas és nagyon vicces történetben, amelyben semmi és senki sem az, aminek/akinek látszik, legfeljebb egyvalami biztos: Bob mindenre hajlandó, hogy megtalálja, és visszaszerezze elrabolt lányát.

Egykutya (2025. október 2.)

Patika nyolc év után váratlanul összehívja egyetemi évfolyamtársait egy kis kötetlen csevegésre nemrég örökölt lakásába. Az ok több mint különös: semmi. Látszólag. Patika jó házigazdaként vacsorával készül, és a kollégium egykori szívtiprója, Honda jóvoltából bor is kerül az asztalra. Nagyon sok bor. Miután – a kétgyerekes turbóanyává lett Vicával, a külföldről hazatért sikeres képzőművésszel, Nórával – teljessé válik a társaság, kiderül, hogy vendéglátójuknak mégis megvolt a maga nyomós oka rá, hogy elbeszélgessen a többiekkel. Méghozzá nagyon nyomós oka. Sorsok, nézetek, világnézetek csapnak össze, és ez az évszázad viharával súlyosbított alkony pont elég arra, hogy a négy egykori barát körül felrobbanjon az Univerzum, és ne is rendeződjék újra. Pedig ezen az estén élet-halál kérdése, hogy megértsék egymást. Az Oscar-díjas Deák Kristóf filmje.

Bugonia (2025. október 30.)

Két konspirációmániás fiatalember elrabolja egy multicég befolyásos igazgatóját, mert szilárd meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. Az Oscar-díjas Yorgos Lanthimos rendező ezúttal egy 2003-as koreai film remake-jével lepi meg a mozinézőket.

Bocs, kicsim (2025. november 13.)

A Cannes-ban bemutatott film főhőse egy egyetemi professzor, Agnes, akit szexuális abúzus ért. Azonban az élet megy tovább, legalábbis a körülötte élők számára.

Wicked 2. rész (2025. november 20.)

A záró fejezet Óz boszorkányainak ismeretlen történetében azzal indul, hogy Elphaba és Glinda elhidegülnek egymástól, és viselik a döntéseik következményeit. Elphaba, aki démonizálva lett keleti gonosz boszorkányként, száműzetésben él, Óz birodalmának erdőségében rejtőzik, miközben folytatja szabadságharcát az elnémított állatokért, és kétségbeesetten próbálja feltárni az igazságot, amit megtudott a varázslóról. Glinda eközben a jóság pompázatos szimbóluma lett az egész birodalom számára, egy kastélyban él smaragdvárosban, és élvezi a hírnév és a népszerűség előnyeit. Madame Morzalom irányításával Glinda lelkes vigaszt nyújt Óznak, biztosítja a népet arról, hogy minden rendben van a varázsló uralma alatt. Ahogy Glinda sztárstátusza nő, arra készül hogy hozzámenjen Fiyero herceghez egy látványos esküvő keretében, de közben kísérti, hogy elszakadt Elphabától.

Zootropolis 2 (2025. november 27.)

Judy Hopps és Nick Wilde nyomozók egy titokzatos hüllő nyomába erednek, aki Zootropolisba érkezik, és felforgatja az emlős metropoliszt. Az ügy felgöngyölítéséhez Judynak és Nicknek a város új részébe kell beépülnie, ahol egyre erősödő partnerségük soha nem látott próbatétel elé kerül.

Szenvedélyes nők (2025. november 27.)

A negyvenes Lilla párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Lilla évtizedek óta nem volt szingli, így kezdetben ellenáll, és titokban még mindig abban reménykedik, hogy a férje visszatér hozzá. Ezért az anyja cselhez folyamodik, és elhívja a lányát és az unokáját vidéki nyaralójukba, ahol bemutat neki egy sármos újságírót, aki Vilma önéletrajzi könyvét írja. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsófi barátja is próbálja összehozni Lillát egy nagyszájú kollégájával, aki teljesen váratlanul toppan be és még jobban összekuszálja az eseményeket.

További izgalmas filmek 2025-ben: