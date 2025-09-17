40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. szeptember 18-21.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok szeptemberben Budapesten és környékén, legyen szó táncról, kiállításról, koncertről vagy fesztiválról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 13-21.)

Szeptember 13. és 21. között csodás templomok, múzeumok, galériák és közösségi terek falai zenétől, inspiráló gondolatoktól, irodalomtól és képzőművészettől lesznek hangosak. Az Ars Sacra Fesztivál idén is több száz ingyenes programmal teremti meg a belső elcsendülés és a művészet páratlan harmóniáját.

Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2025. szeptember 16-21.)

Szeptember 16. és 21. között Budapesti Klasszikus Film Maraton! A Nemzeti Filmintézet 8. alkalommal rendezi meg a fesztivált, ezúttal a mozi 130. évfordulóját ünnepelve. A jeles alkalomra tíz frissen restaurált filmmel is készültek: A szabadság és játékosság jegyében – Makk Károly 100 válogatás méltó emléket állít a magyar filmművészet meghatározó egyéniségének. Színészóriások játékán ámulhatunk a Liliomfi felújított vetítésén, sőt, A napfény íze restaurált képkockái is a műsor részét képezik. Joes Eszterhas hat merész alkotását is megtekinthetjük – köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t is. A lehengerlő filmmaratonon még a Lumière-fivérek alkotásai is reflektorfénybe kerülnek! Hollywood csillaga, Ingrid Bergman és Roberto Rossellini olasz rendezőlegenda kasszasikereit, David Cronenberg, illetve a Gaumont ikonikus filmjeit is elcsíphetjük. Lebilincselő felvételekből idén sem hiány!

Záróhétvége a Pavilonban (2025. szeptember 18-21.)

Bazár a Pavilon Bár. Csütörtökön a Drei_ lányok térnek vissza az utolsó előtti pavilonos bulira, ahol a nehéz érzelmek ellenére is nehéz lesz szomorúnak maradni. Pénteken pedig a Radiozora tartja meg az utolsó szeánszot, Tsu, Knoll és Maron, az utolsó pavilonos dj szettek elkövetőivel. Szombaton és Vasárnap pedig már zene nélkül nyitnak csak ki, amikor elmehettek egy utolsó találkozásra, tubira, ölelésre.

OMÉK – Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár // Hungexpo (2025. szeptember 18-21.)

Szeptember 18. és 21. között fergeteges agrárszakmai programok és családi élmények költöznek a Hungexpóra: 82. alkalommal nyitja meg kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, hogy az agrárszektor legégetőbb kihívásait vitassa meg, bepillantást engedve a vidék nyüzsgő mindennapjaiba. Ott lesz mindenki, aki számít: termelők, élelmiszergyártók, sőt még a legmodernebb agrárgépek is képviseltetik magukat. Az OMÉK-ra természetesen Közép-Európa legnagyobb termelői vására is visszatér. Az eseményt kultúrprogramok is színesítik: zenekarok, tánccsoportok szórakoztatják a nagyérdeműt, még divatbemutatóra is sor kerül. Betekintést nyerhettek a Nemzeti Értéktár kincseibe is: reflektorfényben a tokaji aszú, a gyulai kolbász, a karikás ostor! A gasztroutcában és a MentesFeszten mennyei étkekből sem lesz hiány. Ki ne hagyjátok a Kárpát-medence régi mesterségeinek feltérképezését sem! (x)

Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2025. szeptember 19-21.)

Augusztus 19. és 21. között ismét fesztiváli hangulatba borul az Erzsébet-liget és kezdetét veszi a hagyományos háromnapos mulatság. A Kertvárosi Vigasságok kiemelkedő fellépőinek, az ingyenes gyerekprogramoknak, a vidámparknak és színpadi programoknak köszönhetően a kikapcsolódás garantált!

Szüreti murci hétvége & zene – teraszzáró a Rókusfalvy Fogadóban (2025. szeptember 19-21.)

Az ősz Etyeken mindig különleges. A dűlőkön édes szőlőfürtök sorakoznak, a levegőt a friss must illata lengi be – a szüret hangulatát pedig most a Rókusfalvy Fogadóba hozzák el nektek. A teraszon Kardos Iván és bandája gondoskodik a húros dallamokról.

Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje (2025. szeptember 19–21.)

Szeptember 19. és 21. között a Ferenczy Múzeumi Centrum szakrális, összművészeti fesztiválján idén már ötödik éve tárják ki kapuikat a szentendrei templomok a zenei, irodal­mi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt. Az idei fellépők között a népszerű Szent Efrém Férfikar mellett koncertet ad Szvorák Katalin, Tímár Sára és zenekara, a Simplicissimus Kamarazenekar, a Gemma és a Musica Beata kórus. A fesztivál vendége lesz Bősze Ádám zenetörténész és Lackfi János költő is.

5. eSzínház Fesztivál (2025. szeptember 19-28.)

Mi történik, ha a színház kilép a jól megszokott falak közül, és beköltözik az otthonunkba? Szeptember 19. és 28. között bárki megtapasztalhatja: indul az 5. eSzínház Fesztivál, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők.

Csak a Mentes Őszi Fesztivál // MOM Sport (2025. szeptember 20-21.)

Szeptember 20. és 21. között megnyílik az ételérzékenyek Mekkája a MOM Sportban! A Csak a Mentes Őszi Fesztiválon számtalan mentes terméket kóstolhatunk meg, idén főszerepben a gluténmentes péktermékek lesznek, de emellett laktóz-, cukormentes és vegán termékek is szerepelnek a kínálatban. Az eseményt érdekes előadások, látványfőzések és tombolahúzás is színesíti.

Kukorica Tündér Fesztivál // Piczinke Póniudvar (2025. szeptember 20–21.)

Hamisítatlan szüreti móka, ahol szőlőt lehet nyomkodni, kukoricát lehet morzsolni, és minden sarokban garantált a maszatos gyerekmosoly. A család minden tagja elmerülhet a vidéki élet legszórakoztatóbb pillanataiban – szeptember első három hétvégéjén a teljesség igénye nélkül idén is lesz nyuszi- és pónisimogató, mustkóstoló, kukoricamedence, bajuszkonyha, lisztmaszatoló, vidéki búzaőrlő, óriás szőlő-puzzle, fakockaépítő kuckó, virágszirom-válogató, babakonyha, pónilovaglás, alpakajátszótér és trambulin a Piczinke Póniudvarban, ahol játszva tanulhatunk és felhőtlenül szórakozhatunk.

Székely Csaba: A homokszörny // Eötvös10 Művelődési Központ (2025. szeptember 20, 21.)

A Polaris Színtársulat második előadását mutatják be szeptember 20-án (és másnap) az Eötvös10 Művelődési Központban – ezúttal Székely Csaba abszurd drámáját dolgozta fel Goddard Paula rendező. A termékeny magyar drámaíró eredetileg 2015-ben megjelent drámájában az emberi kapcsolatok ellentmondásos világa áll: a vágy, a kötődés és a hirtelen fellobbanó szenvedélyek törékeny egyensúlya. Tíz szín- és gyümölcsnévvel bíró alak – Áfonya, Barack, Eper, Meggy, Narancs, Barna, Fekete, Okker, Vörös és Zöld – próbál eligazodni saját érzelmeinek és választásainak útvesztőjében, miközben új és régi kapcsolataik egyszerre kínálnak menedéket és veszélyt. A szituációk hol ironikusak, hol megrendítőek – akárcsak a való életben.

Építészet Éjszakája (2025. szeptember 20-21.)

Az Építészet Éjszakája remek lehetőséget nyújt arra, hogy új szemüvegen át csodálhassátok meg Budapest építészeti remekműveit. A rendezvény szeptember 20. és 21. között fedi fel a főváros eddig ismeretlen arcát: „stílus séták”, titkos épületbejárások, makettkiállítás és persze gyerekprogramok is a felejthetetlen kaland részét képezik. Sőt, még színészek, alkotók is körbevezetnek kedvenc zugaikban – az is lehet, hogy új törzshelyre bukkantok!

Budapesti programok csütörtökön (2025. szeptember 18.)

Ennio Morricone filmzenéje gyertyafénynél // VOKE József Attila Művelődési Központ, Dunakeszi

Száz meg száz gyertyával teremt varázslatos hangulatot szeptember 18-án Ennio Morricone filmzenéje a dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban. A zene és a fények összefonódása felejthetetlen, érzelemmel teli estét ígér. A Volt egyszer egy vadnyugat, A Jó, a Rossz és a Csúf, az Aljas nyolcas, az Aki legyőzte Al Caponét, A profi és még sok más kultikus film zenéje csendül fel ezen az estén.

Márai 125 Kertmozi: Hat hét boldogság // Virág Benedek Ház

Az utolsó lehetőségek egyike, hogy kihasználjuk a szabadtéri kertmozizás páratlan élményét, ráadásul szeptember 18-án egy különleges magyar retró romantikus vígjátékot élvezhetünk. Az 1939-es Hat hét boldogság Tóth Endre korai munkája. „Bozsó Gábor kasszafúró előkelő intézetben nevelteti lányát, aki apját elfoglalt üzletembernek hiszi. Egy nap megismerkedik egy műegyetemi hallgatóval, akinek a buszon ellopják a vizsgadíjra szánt pénzét. Bozsó látja az esetet, megsajnálja a derék fiút, és visszalopja a pénzt. Kiveszi lányát az intézetből, és az utolsó nagy betörésén lopott pénzből kis kertes házat vesz magának. A fiatalok egymásra találnak, és az öregre is boldogság várna, ha nem keveredne bele akaratán kívül egy újabb rablásba.” A vetítés 20:30-kor veszi kezdetét a Virág Benedek Házban.

A testőr // Centrál Színház

Az ismert színésznő egy fess testőrtisztre vágyik – ez pedig a közönség rekeszizmait is próbára teszi! A Centrál Színházban Schmied Zoltán bújik egyenruhába, hogy szeptember 13-án Balsai Mónival, Györgyi Annával és még több színművésszel karöltve Budapesten is bemutassák Ujj Mészáros Károly friss rendezését, A testőrt. Molnár Ferenc imádott komédiájában összekuszálódott szerelmi szálakból, bonyodalmakból, finom iróniából, na meg persze gondolatébresztő jelenetekből biztosan nem lesz hiány – a derűs történet még 115 évvel az ősbemutatója után is garantáltan elvarázsolja a nézőket a Centrál Színházban.

Gyilkos vacsora a Zazieban

Készen álltok az ádáz gyilkos leleplezésére? A Zazie Bistroban különleges vacsoraélményre invitálnak, ahol az asztal körül gyilkosok, nyomozók és ártatlanok ülnek. Az izgalmas nyomozós játék és az ahhoz elfogyasztott mennyei koktélok felejthetetlenné teszik az estét!

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 19.)

Klarissza séta // Óbuda

Szeptember 19-én az Ars Sacra Fesztivál keretében látogatást tehettek az óbudai klarissza kolostor és templom romjainál, ahol egyúttal közelebbről is megismerhetitek az óbudai klarisszák történetét, az alapító, Piast Erzsébet királyné hosszú életének titkait és mecénási tevékenységeit. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 90 percet felölelő sétán azt is megtudhatjátok, miért nem engedélyezte Zichy Péter az apácák visszatelepülését Óbudára 1712-ben.

FRANC nyitóbuli (2025. szeptember 19.)

A Margit körúti FRANC kibővítetette az üzletét, és alig várják, hogy megmutassuk nektek. Így pénteken A MANYI-val közösen szerveznek egy nyitó bulit.

Naplementés degusztációs borvacsora a szőlőben // Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

A Budapest szőlőskertjének is nevezett Etyeken természetközeli környezetben, szőlőtőkék között merülhettek el egy exkluzív borvacsora egyedülálló élményében. Szeptember 19-én az Etyeki Kúria Pezsgőbirtoka szélesre tárja ajtajait a naplementére, madárcsicsergésre és romantikus gyertyafényre vágyók előtt. A birtok boraihoz és pezsgőihez álmodott rendkívüli degusztációs vacsora után másra nem is vágyhat az ember, mint maradni a pillanatban, amit a foglalható szállásnak köszönhetően csillagnézős koccintással koronázhattok meg. Jegyek korlátozott számban az etyekikuria.com weboldalon foglalhatók.

Fingerfisher koncert // Zsengélő Café, Verőce

„A fingerfisher régóta tartó zenészbarátságok összeérése egy új zenei projektben. Különböző önszerveződő és túlnyomó részben jazzkeretek után most saját zenekarként dolgozzák fel az eddig felgyülemlett inspirációkat a rock, pszichedelikus és alternatív zene különböző alfajai alatt.” Számos koncert után most készülő EP-jük fokozza a közizgalmat szeptember 19-én a verőcei Zsengélő Caféban.

Európa Kiadó koncert // Barlang, Szentendre

„Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte. A zenekar több mint 30 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Herr Attila és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.” Szeptember 19-i koncertjüknek ezúttal a szentendrei Barlang szolgál otthonául.

Utcáról lakásba! Egyesület támogatói buli // Dürer Kert

A hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élőket segítő szervezet áldozatos munkáját egy belépő megvásárlásával is támogathatjuk – ráadásul nagyszerű buli van kilátásban szeptember 19-én a Dürer Kertben, ahol többek között színpadra áll a Kiscsillag és a Slow Village is.

Corvin Mozi Éjszaka

Egy éjszaka, 6 terem, 30 film: szeptember 19-én megismételhetetlen, éjjeli mozikaland veszi kezdetét a Corvin Moziban! A különleges filmünnepen az elmúlt év kasszasikerei kerülnek vászonra – akár lemaradtatok valamelyikről, akár újranéznétek a kedvenceiteket, csatlakozzatok a páratlan moziélményhez!

Rühös Foxi koncert // Marczibányi Téri Művelődési Központ

Egy igazi ínyenc csemege: „a legfeloszlóbb magyar zenekar” érkezik szeptember 19-én este nyolckor a Marczibányi Téri Művelődési Központba, hogy egy óriási, részben alter, részben punk bulit csapjanak. A formáció összetétele – akárcsak a neve – tényleg sokszor cserélődött, a mostani tagokat mindenesetre más együttesekből is alaposan ismerhetjük: Szűcs Krisztiánt például a Heaven Street Sevenből vagy a Budapest Bárból, Baksa-Soós Attilát a Wake Up 1230-ból, Horváth Kristófot az Esti Kornélból, Vazul Császárt pedig a Vágtázó Halottkémekből. A terv szerint szabadtéri vadulásra van kilátás, amely azonban rossz idő esetén zárt térbe költözik.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. szeptember 20.)

Garázsvásár – Ménesi Kulturális Utcabál

A Ménesi Kulturális Utcabál keretében szeptember 20-án remek hangulatú garázsvásárt is szerveznek a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum udvarában. És hogy mire számíthattok? Növényekre, lakberendezési tárgyakra, könyvekre, ruhákra, lemezekre, porcelánokra és egyéb kincsekre.

További bolhapiacok és garázsvásárok Budapesten:

Hello Piac // Erzsébet tér

Kihagyhatatlan dizájnvásárra invitál az ingyenes Hello Piac, ahol kiváló minőségű, dizájnerek által készített ruhák, ékszerek, táskák, kiegészítők és egyéb kincsek között válogathatunk. Az ilyen egyedülálló darabok akár egy egész életen át elkísérnek, szeptember 20-án tehát irány az Erzsébet tér!

Nyit a Time Out Market // Corvin Palace

Budapesten, a Blaha Lujza téren nyitja meg kapuit még az idén a Time Out Market Budapest. A különleges piactér a történelmi Corvin Áruház első emeletén vonultatja majd fel lenyűgöző kínálatát, mindenki számára biztosítva a kulturális programokkal megtoldott gasztronómiai kalandok élményét. A helyszínen 11 konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely gondoskodik majd arról, hogy az ide érkezők megízlelhessék és megtapasztalhassák Budapest és a környező régió legjavát. Az egyedi koncepcióval életre hívott piactér állandó szereplőiről már le is hullt a lepel. A gasztronómiai élményekről az Anyukám Mondta, a Pingrumba, a 101 Bistro, a Szaletly, a CANTEEN by Pesti István, a Casa Christa, a Tuning Burger, a Bigfish, a M’EAT by Rácz Jenő, a LIRA by Essência Restaurant, a Hai Nam Pho, míg az italkínálatról a Dreher Tanksör, a Wines of Hungary és az Absolut fog gondoskodni.

Egy polgár sétái – Márai Budán

Szeptember 20-án szombaton Márai Sándor születésének 125. évfordulója alkalmából egy különleges tematikájú városi sétára indulhattok. A program során megismerhetitek a népszerű író krisztinavárosi életét, valamint azokat a helyszíneket, amelyek meghatározó szerepet játszottak életében és műveiben. Az útvonal a Bécsi kapu tértől a Márai Sándor Művelődési Házig vezet, érintve a Tóth Árpád sétányt, a Gránit lépcsőt és az egykori Philadelphia kávéházat.

Veszedelmes viszonyok nyomában // Károlyi utca

Szeptember 20-án, szombaton a főváros évszázados történetének csalárd titkaira derül fény. A Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a tiltott szerelmekre, a hűtlenségre, áruló barátokra és a bűnös kapcsolatokra vetül a rivaldafény. A belvárosi sétán időutazás keretében kaphattok választ olyan kérdésekre, mint hogy kivel töltötte utolsó szabad éjszakáját az első miniszterelnök, hogy szabad-e gyilkos családba nősülni és hol élt vajon Pest Rózsája?

Látogatás a Csekonics-palotában

Szeptember 20-án az Imagine vezetett sétájának résztvevői előtt szélesre tárja ajtajait a lélegzetállítóan szép Csekonics-palota. Aki járt már itt, soha nem feledi a semmihez sem fogható látványt, a mesteri részleteket és a terek elegáns könnyedségét. Ezen a két napon lehetőség lesz elmerülni az épület rejtelmeiben a félóránként induló 90 perces séták során, ahol egykor fényűző estélyek, manapság pedig hollywoodi filmforgatások zajlanak.

Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Csobánka tér

Szeptember 20-án gyerekek zsivaja tölti meg a délutánt a III. kerületi Csobánka téren, ahol a Csinnadratta – Utcaszínházi délután keretében végeláthatatlan mókában lesz része kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Többek között pezsdítő szabadulójátékok, gólyalábas műsor, bábszínház és a cirkuszi műsor is vár!

Évadnyitó koncert a Karmelitában

A Karmelitában igazán megadják a zenei évadnyitás módját: a páratlan helyszínen szeptember 20-án Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar évadnyitó koncertjében merülhetünk el. Az érzelmek sokszínűségét ünneplő muzsikát Cakó Ferenc a világon egyedülálló, zenére komponált homokanimációja kíséri.

@LL3t4rgIA – premier // Vígszínház

Erősen indul az évad a Vígszínházban: a teátrum szeptember 20-án ifj. Vidnyánszky Attila rendezését mutatja be, a @LL3t4rgIA garantáltan felbolygatja az állóvizet. Az „éretlen komédia” kamaszainak elegük lett a felnőtt létből, így inkább nemes egyszerűséggel elmenekülnek a felelősségek hada elől. Leonce és Léna történetét Georg Büchner 23 évesen írta meg, a Vígszínház előadása pedig a rendező és Németh Nikolett szövege alapján, a társulat improvizációi mentén igyekszik közelebb hozni egymáshoz boomereket és zoomereket.

Kerala Dust koncert // Akvárium Klub

A Kerala Dust a pszichedelikus rock, a blues és a techno örvénylő keverékét játssza, változatos és lüktető világot teremtve zenéjével. A zenekar legutóbb a DAAD-on adott emlékezetes koncertet, szeptember 20-án pedig az Akvárium Klubba térnek vissza, ahol legújabb dalukat, a Bellt is eljátsszák.

Vasárnapi programok Budapesten és könyékén (2025. szeptember 21.)

Gardrób // Zsiráf Pest

A hónap harmadik vasárnapján, vagyis szeptember 21-én a Gardrób Közösségi Vásár ismét meghódítja a Zsiráf Pestet. A 12 és 16 óra között megrendezésre kerülő vásáron szabadtéren, őszi napsütésben válogathattok a jobbnál jobb ruhák, cipők, táskák, ékszerek és kiegészítők széles kínálatából.

Mini Chili Fesztivál // Szimpla Kert

A csípős ízek rajongóinak érdemes beírni szeptember 21-ét a naptárba, nehogy lemaradjanak egy valóságos gasztrokalandról! A Mini Chili Fesztiválon megtapasztalhatjuk, hogy mennyiféleképpen lehet a chilit felhasználni a különböző ételekhez és hogyan lehet belecsempészni kézműves termékekbe. Kipróbálhatjuk a különleges csípős szószokat, fűszereket és street food falatokat, ebéd időben pedig egy jótékonysági ebéden is részt vehetünk.

Olvas a színház! // 6SZÍN

Egy könyvmoly, egy színház és egy könyvkiadó találkozásából csak jó dolog sülhet ki – mint például az Olvas a színház! Tóth Maja könyvklubjának vendége szeptember 21-én Für Anikó lesz, akivel a 6színben együtt igyekszik kideríteni, miben segíthet egy jó történet és hogy mit olvasnak a színművészek.

Egy kiállítás mindig szuper hétvégi program:

Szapora Banda // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házánál szeptember 21-én egy ígéretes, feltörekvő formáció szabadtéri koncertjét élvezhetjük. A hattagú Szapora Banda 2024-es megalakulása óta elképesztő odaadással viszi az autentikus magyar népzene hírét – a legcsodásabb tájegységek szebbnél szebb, fülbemászó dallamain keresztül.

Moonlight Pictures // Jurányi Ház

A Jurányi Ház idén ősszel lebilincselő ősbemutatónak ad otthont. A Moonlight Pictures mindössze háromszereplős története egy fiúról és egy lányról szól – na meg a sebekről, melyeket feltép egy másik ember közelsége, és a szövetségről, amely képes elindítani a gyógyulás rögös útján. Podlovics Laura Mastercard Alkotótárs-díjas rendezése Kurta Niké, Georgita Máté Dezső és Katona László játékával keresi arra a választ, megéri-e benne maradni a kapcsolatban még akkor is, ha az elfáradt, sántít, ütött-kopott a ruhája, és már dohányzik is. Hiszen „we could be heroes, lelkem Iluskája!”

Fantasztikus labirintus // Bem Mozi

Jim Henson kultikus fantasy-mesefilmje David Bowie főszereplésével és dalaival a Bem Mozi vásznán.

Shakespeare Festival // Zeneakadémia

Különleges fesztiválon vehettek részt szeptember 21-én a Zeneakadémia nagytermében: a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából aznap este minden Shakespeares-ről fog szólni! Strauss, Sosztakovics, Verdi és még sok más kiváló zeneszerző művei kalauzolnak el a bárd világába, Hollerung Gábor dirigálásában.

