20+ retró és vintage vásár Budapesten és környékén őszköszöntő kincskereséshez

A sokat várt ősz nemcsak megannyi eseményt, színesedő faleveleket és élményt tartogat a fővárosiaknak, de a retró és vintage kincsek után kutatóknak is tengernyi programot kínál.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Garázsvásár Fesztivál a 18. kerületben (2025. szeptember 6.)

Szeptember első szombatján megtelik élettel a 18. kerület. A jó hangulat garantált, akárcsak a „kalóztérkép”, ami segít megtalálni a legtutibb kincseket.

Vintage Market // Mad Kert (2025. szeptember 6-7.)

Szeptember 6-án és 7-én különleges programmal pezsdül fel a Mad Kert. Egy nap erejéig vintage és design vásárnak ad otthont a helyszín, ahol a kincsek mellett old timer autók, egyedi motorok, élő zene és éhségűző étel-ital gondoskodik majd a felhőtlen kikapcsolódásról.

Bolhapiac // Tündér-kert, Soroksár (2025. szeptember 7.)

Szeptember első vasárnapját feltétlenül érdemes lesz szabadon hagyni, hiszen ezen a napon ismét bolhapiacot szerveznek a soroksári Molnár-szigeten. Ha régóta szeretnétek kincsek között válogatni, úgy ezen az őszeleji napon, szeptember 7-én a Tündér-kertben lesz a helyetek!

Veresi bolhapiac // Veresegyház (2025. szeptember 7.)

Szeptember 7-én Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel. Az utcán ezen a napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2025. szeptember 13.)

A ELTE Gömb Aulában rendszeresen megrendezésre kerülő Gardrób Közösségi Vásár egy új fejezetet nyitott. A helyszín marad, közkívánatra azonban a ruhák mellett mostantól régi csecsebecséknek, régiségeknek, könyveknek és egyéb apróságoknak is lesz hely. A Gardrób & Sufni esemény keretében az alsó szinten továbbra is a ruhát árulók kapnak helyet, míg az emeleten a sufnis holmiké lesz a főszerep szeptember 13-án.

Garázsvásár a piactéren // Budafok (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án, szombaton a Budafoki Szomszédok Piaca árusokkal és mesés portékákkal telik meg. A 9 és 13 óra között megrendezésre kerülő garázsvásáron helyi lakosoktól lesz lehetőségetek vásárolni minden olyan holmit, ami másnak kincs.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2025. szeptember 13.)

Szeptember 13-án megnyitja kapuit a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál, hogy bejárhassátok a 19. kerület különleges garázsait, kertjeit és házikóit, na meg persze, hogy váratlan zsákmányokra vadászhassatok. A garázsvásári forgatagban bármi felbukkanhat a plüsspapagájtól a teáskannáig – talán épp ezekre a kincsekre vágytok!

Ládafia garázsvásár // Budakalász (2025. szeptember 13.)

A budakalászi Kós Károly Művelődési Házban évek óta nagy sikernek örvendő Ládafia garázsvásár szeptember 13-án ismét várja a nagyérdeműt, hogy új életre kelhessenek a rég elfeledett kincsek.

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én ismét az ország számos pontjáról érkeznek majd kereskedők az esztergomi régiségvásárra. Mondanunk sem kell talán, hogy ezen a vasárnapon minden kincskeresőnek az Esztergomi Piacon lesz a helye, hiszen ezúttal is lesznek antik tárgyak, könyvek, lemezek, órák, lámpák, ékszerek, retró különlegességek és relikviák.

Szeptember 100. Lemezpiac // ELTE Gömb Aula (2025. szeptember 14.)

Jeles évfordulóhoz érkezik a Budapesti Lemezbörze, hiszen szeptember 14-én kerül megrendezésre a századik lemezpiac. Az esemény otthonául szolgáló ELTE Gömb Aulában lesz minden, ami zene: LP, CD, DVD, MC, pólók, poszterek, újságok, könyvek, kitűzők, emléktárgyak, de itt lesz Bródy János „Az első 80 év” című albumának lemezpremierje és dedikálása is.

Wekerlei Bolhapiac és Kézműves Vásár (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én, a hónapban másodjára is érdemes lesz Wekerletelep felé venni az irányt. A Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár soron következő alkalmán 9 és 13 óra között találhatjátok meg a szíveteknek oly kedves kincseket.

ReMarket piac és vintage vásár // Hengermalom (2025. szeptember 14.)

A népszerű ReMarket bolhapiac és vintage vásár ismét a Hengermalom udvarába költözik szeptember 14-én. A vásár ezen a napon 10 és 17 óra között tart nyitva: oldschool rhák és háztartási dolgok mellett találkozhattok majd számtalan retro, vintage, mid century, népi, ipari holmival és antik bútorokkal is.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac (2025. szeptember 14.)

Ősszel is minden hónapban, egy-egy napsütötte vasárnap alkalmával lesz lehetőségetek kincsek után kutatni a terézvárosi Hunyadi téren. A nagysikerű bolhapiacon, a hétvégék méltó zárásaként, szeptember 14-én is válogathattok jobbnál jobb vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök és divatcikkek között.

Kirakodó közösségi garázsvásár // Budakeszi (2025. szeptember 20.)

Szeptember 20-án Budakeszi művelődési központjában, a KesziKultban rendeznek kirakodó közösségi garázsvásárt 8 és 12 óra között. Kincskeresésre fel!

Kacatos garázsvásár // Dunakeszi (2025. szeptember 20.)

Ha az egyik kedvenc időtöltésetek a kincskeresés, szeptember 20-án érdemes lesz Dunakeszire látogatni, ismét megrendezik ugyanis a Kacatos garázsvásárt. Ezt a délelőttöt érdemes lesz tehát a keresgélésnek szentelni, kétségünk sincs afelől, hogy mindenki talál kedvére való vásárfiát.

Garázsvásár – Ménesi Kulturális Utcabál (2025. szeptember 20.)

A Ménesi Kulturális Utcabál keretében szeptember 20-án remek hangulatú garázsvásárt is szerveznek a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum udvarában. És hogy mire számíthattok? Növényekre, lakberendezési tárgyakra, könyvekre, ruhákra, lemezekre, porcelánokra és egyéb kincsekre.

Őszi bolhapiac és baba-mama börze // Nagymaros (2025. szeptember 20.)

A nagymarosi Művelődési Házban rendezik meg szeptember 20-án az őszi bolhapiac és baba-mama börze soron következő alkalmát. Szeretettel várnak erre az alkalomra is minden olyan érdeklődőt, aki játékokat, őszi-téli ruhákat, hasznos és haszontalannak vélt holmikat keres az új szezonra.

Gardrób // Zsiráf Pest (2025. szeptember 21.)

A hónap harmadik vasárnapján, vagyis szeptember 21-én a Gardrób Közösségi Vásár ismét meghódítja a Zsiráf Pestet. A 12 és 16 óra között megrendezésre kerülő vásáron szabadtéren, őszi napsütésben válogathattok a jobbnál jobb ruhák, cipők, táskák, ékszerek és kiegészítők széles kínálatából.

Szedersor Utcafesztivál és Garázsvásár // Sasad Liget (2025. szeptember 26-28.)

Ingyenes, családbarát utcafesztivállal és bolhapiaccal telik meg szeptember 26-án, 27-én és 28-án a 11. kerületi Szedersor utca. A számtalan izgalmas program és meglepetés mellett ezen a hétvégén bolhapiacon keresgélhetitek a legvagányabb kincseket.

