Fergeteges moziünnep veszi kezdetét Budapesten szeptemberben

Szeptember 16. és 21. között Budapesti Klasszikus Film Maraton! A Nemzeti Filmintézet 8. alkalommal rendezi meg a fesztivált, ezúttal a mozi 130. évfordulóját ünnepelve.

film maraton Grease
Fotó: Nemzeti Filmintézet Magyarország

A jeles alkalomra tíz frissen restaurált filmmel is készültek: A szabadság és játékosság jegyében – Makk Károly 100 válogatás méltó emléket állít a magyar filmművészet meghatározó egyéniségének. Színészóriások játékán ámulhatunk a Liliomfi felújított vetítésén, sőt, A napfény íze restaurált képkockái is a műsor részét képezik.

Joes Eszterhas hat merész alkotását is megtekinthetjük – köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t is. A lehengerlő filmmaratonon még a Lumière-fivérek alkotásai is reflektorfénybe kerülnek! Hollywood csillaga, Ingrid Bergman és Roberto Rossellini olasz rendezőlegenda kasszasikereit, David Cronenberg, illetve a Gaumont ikonikus filmjeit is elcsíphetjük. Lebilincselő felvételekből idén sem lesz hiány! 

A programokról bővebb információt az esemény weboldalán ezen a linken találtok.

 A klasszikus zene rajongóira is fantasztikus programok várnak:

