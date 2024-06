60+ sokszínű nyári program és fesztivál Budapesten 2024 júliusában

Júliusban sem maradunk pezsgő programok híján Budapesten. A forró nappaloknak köszönhetően inkább balzsamos estékbe nyúló koncertekre, szabadtéri kertipartikra és hangulatos kertmozikra bukkanhatunk a főváros utcáin sétálva. Fedezzétek fel velünk a legizgalmasabb élményeket a nyári szezonban!

Kertész/Kópiák // Magyar Nemzeti Múzeum (egész hónapban)

André Kertész magyar származású fotográfus életművének soha nem látott alkotásaiból nyílt kiállítás június végén a Magyar Nemzeti Múzeumban. A szeptember 22-ig látogatható tárlat a fiatal André Kertészt és útkeresését mutatja be a világhírnév előtt. Amellett, hogy a látogatók közelebbről megismerhetik a fotóművész fiatalkori éveit, bepillantást nyerhetnek az analóg fényképezés történetébe is. A kiállítást Kerti fröccs címen beszélgetéssorozat kíséri a hangulatos Múzeumkertben, ahol szakemberek és történészek vitatnak meg a fotózást és annak történetét érintő érdekfeszítő kérdéseket. Emellett fotózással kapcsolatos filmeket is vetítenek a Múzeumkertben idén nyáron.

Éjszakai ízutazás Ázsiába: Chinatown Budapest éjszakai piac (egész hónapban)

A Chinatown Budapest éjszakai piaca idén immár 12. alkalommal nyitotta meg kapuit a kőbányai Wan Hao mellett, hogy autentikus ázsiai ételeket és italokat, utánozhatatlan hangulatot és fergeteges programokat biztosítson egész nyáron. Az ünnepnapokat is beleszámítva minden egyes nap 17:00-23:00 között nyitva tartó ételpiac látványvilágával, illataival és ízeivel rögtön Ázsiába repíti az ide betérőket. Az autentikus ázsiai konyha mellett különböző események hozzák közelebb hozzánk a távoli kultúrát.

Lessetek be velünk a piac életébe:

American Music Abroad // MOM Kulturális Központ (2024. július 2., 3., 6., 12.)

Júliusban több alkalommal is ingyenes koncertet ad Magyarországon az American Music Abroad zenekar és kórus a MOM Kulturális Központban. Változatos műsorban helyet kapnak a klasszikusok mellett a jazz és az amerikai népzene képviselői is. A koncerteken a részvétel regisztrációhoz kötött.

Haller feszt – közösségi minifesztivál a Haller parkban (2024. július 2., 9. 16.)

A Hallerfeszt ingyenes közösségi minifesztivál júliusban 3 napon át várja a budapestieket a Haller parkban! Minden nap izgalmas programokkal, koncertekkel, ifjúsági játékokkal várják az érdeklődőket, melyek során megismerhetitek a helyi civil szervezeteket.

100 év meséi: park- és színháztörténeti séta a Városmajorban (2024. július 2., 9., 19., 27.)

Idén nyáron több időpontban is visszarepülhettek az időben a Városmajori Szabadtéri Színpad park- és színháztörténeti sétáján. Idézzétek fel a főváros első közparkjának és az ország első kertmozijának aranykorát, és lessetek be a színház kulisszái mögé! A séta után izgalmas színházi próbákon vehettek részt.

KRESZ suli a Közlekedési Múzeumban (2024. július 2., 16., 30.)

Fontosnak tartjátok, hogy a gyermekek ügyesen és önállóan közlekedjenek? Akkor irány a KRESZ suli a Ligetben, ahol augusztus 27-ig kéthetente keddenként ingyenes, regisztrációhoz kötött oktatást tartanak a kicsiknek és nagyobbaknak. 9:30 és 11 óra között az 5-7 éveseket, 11 és 12 óra között pedig a 8-12 éveseket várják a helyszínen. Sőt, nem csak megtanítják a gyermekeket arra, hogyan kell biztonságosan közlekedni, hanem pecséteket is gyűjthetnek, három után pedig már egy névre szóló jogosítványt ajándékoznak nekik!

Take That // Budapest Park (2024. július 3.)

Július 3-án több szempontból is különleges estének lehetünk szem-és fültanúi a Budapest Parkban. Egyrészt több mint harminc éves pályafutása során először látogat hazánkba Anglia egyik legnépszerűbb pop csapata, a Take That. Ráadásul kifejezetten erre az estére újból összeáll a ‘90-es évek egyik kultikus hazai együttese, Császár Előd és Hoffer Dani duója, az FLM. És ha mindez nem lenne elég, az este meglepetései itt nem érnek véget: a koncert után ugyanis a Budapest Park Dzsungel nevű táncterén a Take That egyik alapítója, Howard Donald pörgeti majd a lemezeket!

Gellért-hegyi moldvai táncház (2024. július 3., 10., 17., 24., 31.)

Ingyenes tánc- és énektanítással, valamint élő zenével invitálják az érdeklődőket felhőtlen kikapcsolódásra a Filozófusok kertjében található Gellért-hegyi víztározónál. A nyári táncház tavasztól őszig minden szerdán várja a táncos lábú fővárosiakat, este 7 órától.

Cseh Tamás Projekt // Esernyős (2024. július 4.)

A Cseh Tamás Projekt 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy Cseh Tamás és Bereményi Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban formáljon előadást minden korosztály számára. Július 4-én az Esernyős udvarán élvezhetjük az egyedi hangszerelésbe öntött dalokat.

The 70’s birthday show a Majomhoz (2024. július 4.)

Július 4-én ünnepli 4. születésnapját Buda titkos kertje. Ez alkalomból egy 70-es éveket idéző, éjszakába nyúló születésnapi dorbézolásra hív a városmajori kedvencünk. Színes fények, diszkógömb, hűsítő koktélok idézik meg a korszakhangulatát. Kapjátok fel az afróparókát és a trapéznadrágot és meglepetésben lesz részetek.

Különleges kerthelyiségek a fővárosban:

Chill Garden (2024. július 4-től)

A Róth Miksa iparművész egykori otthonában működő múzeum negyedik alkalommal szervezi meg nyári programsorozatát, a Chill Gardent. Idén designvásár, kertmozi és borkóstoló várja a látogatókat, de fellép a Platon Karataev duó, a Góbi Rita Társulat, a nyár pedig egy irodalmi beszélgetéssel zárul.

Zenés esték a Ferenc téren (2024. július 4., 11., 18., 25.)

Ingyenes koncertek színesítik meg a fülledt nyárestéket a Ferenc téren minden csütörtökön július 4. és augusztus 8. között. A IX. kerület szívében fellép többek között Saya Noé július 11-én, de izgalmasnak ígérkezik Másik János és a Zsivány Jazz koncertje is augusztus 1-jén.

Holdfény estek (2024. július 4., 18.)

Két júliusi nyárestén, 4-én és 18-án is szabadtéri hangverseny várja a komolyzene szerelmeseit a budapesti Városháza hangulatos udvarán. Elsőként Hegedűs Katalin és Hegedűs Endre zongorakoncertjét hallgathatjuk meg, majd Hegedűs Endre szólóestje biztosít minőségi kikapcsolódást.

BakátsPéntek (2024. július 5., 12., 19., 26.)

Nyári péntek estéken, június 28. és augusztus 9. között ingyenes koncerteket csíphettek el Ferencváros szívében, a gyönyörűen felújított Bakáts téren. Az este 7 órakor kezdődő eseményen változatos zenei stílusban alkotó előadók és zenekarok lépnek fel.

A nyári égbolt legjava // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2024. július 6.)

Egy kellemes nyáresti csillagnézéséstől csak az különlegesebb, ha mindezt egy csillagvizsgálóban teszitek. Július 6-án a Svábhegyen nem mindennapi égi válogatásokat figyelhettek meg. Az észleléseket során többek között megismerhettek a nyári méhek zsongó csillaghalmazát is, majd egy sejtelmesen szép planetáris ködöt, végül pedig Herkules hatalmas gömbhalmazának százezernyi csillagát csodálhattok meg.

Élőzenés brunch // Hello Buda (2024. július 7.)

A Törökvész utcai Hello Buda hangulatos teraszán megadhatjátok a módját a hétvége lezárásának. Térjetek be július 7-én, és kóstoljátok meg a csak vasárnap kapható thai palacsintát vagy próbáljátok ki a thai omlettet. Déltől a Piano Tunes zenéje mellett élvezhetitek a finomabbnál finomabb falatokat.

Király-nap (2024. július 7.)

Július 7-én ünnepli Budapest a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcát, az egész napos programkavalkád állomásai a sokat látott környékbeli utcákon lesznek megtalálhatók. A nap folyamán vásárok, gyerekfoglalkozások és előadások várnak, az estét pedig a Magashegyi Underground koncertje zárja.

Beat On The Brat a Duna-parton // PONTOON (2024. július 9.)

A belváros legendás – mára budai lemezbolttá transzformálódott – kocsmája egy estére a Pontoon fedélzetére költözik, hogy a koncert után a popzene elmúlt, közel 70 évéből Elvis-től kezdve, punkon, szintipopon és indie-n át egészen pár aktuális popslágerekig kalandozva tegye fel a koronát a napra.

Five Finger Death Punch // Budapest Aréna (2024. július 9.)

A nagy érdeklődésre való tekintettel megváltozott helyszínen, a Budapest Arénában tombolhatnak a Five Finger Death Punch rajongói július 9-én. A zenekar jelenleg Európában turnézik showjával, de fellépnek a legnagyobb fesztiválokon is. A 5FDP koncertjein, beleértve a budapestit is, az ICE NINE KILLS lesz az előzenekar.

101Tigris x Kőbányai (2024. július 10.)

Gondoltátok volna hogy a Kőbányai sörből és annak kíséretével degusztációs menüt lehet összeállítani? A Tigris barlangjában nem létezik lehetetlen, július 10-én egy extravagáns menüsort kóstolhattok meg a 101Tigrisben, ahol megszokott ízek mellett a Kőbányai söré lesz a főszerep.

Kis esti rozé // Jókai Anna Szalon (2024. július 11.)

Július 11-én koktélkóstolóval egybekötött kulturális töltekezésre hív a Jókai Anna Szalon. A program részeként izgalmas színházi élményre számíthatnak a jegyet váltók, amelyet kortárs versparádé és modern ivónóták tesznek emlékezetessé. Az előadás után a TÓTHBORBIRTOK minőségi nedűit töltik a poharakba.

Jazz és swing // Dunacorso (2024. július 11.)

Július 11-én, este 7 órától az 1930-as évek Amerikájának csillogását varázsolja a Dunacorso teraszára a Kossuth- és eMeRTon-díjas Hot Jazz Band. Az étteremben lenyűgöző szezonális ízek, különleges pezsgők, borok és koktélok garantálják a csalódásmentes vacsorakalandot, amit a csodás panoráma koronáz meg.

Donny Benét // Akvárium Klub (2024. július 11.)

Donny Benét, az ausztrál synth-funk zenész kopaszodó kobakjával, hódító bajszával és fehér zakójával igazi sármőr, aki szenvedélyes és játékos dalaival és klipjeivel 2011 óta tartja lázban az egész világot. Eljött az idő, hogy a budapesti közönség is megismerje őt és új lemezét, az Infinite Desirest július 11-én, az Akvárium Klubban.

Esti séták az Állatkertben (2024. július 11., 25.)

Lessetek be a színfalak mögé a Fővárosi Állat- és Növénykert exkluzív esti sétáink egyikén! Rejtélyek, kalandok, különleges helyszínek, ajándékok és finom falatok várnak rátok. Különleges, kulisszák mögötti élményekkel várja az érdeklődőket a Budapesti Állatkert a kéthetente megtartott exkluzív esti sétáin. Az egyedülálló esti programot júliusban 11-én és 25-én rendezik meg, elsősorban azok számára, akik szeretnének betekintést nyerni az állatkert titkos világba, illetve az állatgondozók érdekes munkájába.

Klezmer-péntek // Spinoza (2024. július 12.)

Péntekenként zenés vacsoraélményre számíthatnak a Spinoza Étterem vendégei. Július 12-én Klein Judit és a Haverim ad koncertet, és olyan ételek kerülnek terítékre, mint például a maceszgombóccal kínált libaleves, libamell roston, vagy az elmaradhatatlan flódni. Vegetáriánus alternatívákkal is készülnek.

Carl Cox hybrid set // Budapest Park (2024. július 12.)

Carl Cox neve garancia a bulira. Az elektronikus zene úttörője, az acid house veteránja, a techno bajnoka és Ibiza királya. Ezúttal is csavar egyet a potméteren, és egy különleges, hybrid set névre hallgató műsorral érkezik július 12-én a Budapest Parkba, aminek különlegessége, hogy dobgépet, szintetizátorokat és egyéb eszközöket is használ, és ebbe olvasztja bele világhíres DJ szettjét.

Vintage Night Market (2024. július 12-13.)

Július 12-én és 13-án este a Budafoki út 70-es szám alatt a már megszokott vintage vásár ezúttal esti kiadással jelentkezik. Talán nincs is hangulatosabb, mint lágy esti szellővel kísérve, jéghideg fröccsel a kézben, a csillagos, nyári égbolt alatt rátalálni a régóta keresett vintage és retró kincsekre. A délután kezdődő és éjszakába nyúló programon nemcsak a remek portékák, de a kellemes zene és a jó hangulat is garantált.

Mesél a Béke Hotel (2024. július 13.)

Július 13-án az egykori Britannia Szálló lenyűgöző épülete fedi fel titkait, melyet ma úgy is ismerhettek, mint a Radisson Blu Béke Hotel. A 2 órát felölelő programon nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy időutazásban lesz részetek: a falak mesélnek majd többek között Babits Mihályról, Hofi Gézáról, de Korda György esküvőjéről is. Az épületséta végén a legendás bálokat látott üvegkupola alatt süteménykóstolóra is számíthattok.

Óbudai Jógák Éjszakája // Esernyős (2024. július 13.)

Július 13-án az óbudai Esernyős hangulatos udvarán és termeiben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a méltán népszerű Jógák Éjszakája. A 18 órától egészen éjfélig tartó, hagyományteremtő eseményen – mely az idén 10 éves Esernyős születésnapi programsorozatának része -, élőzenei aláfestéssel, lampionok fényei alatt és természetesen óbudai jógastúdiók oktatóinak vezetésével jógázhattok annyit, amennyit csak szeretnétek. A programon a részvétel ingyenes.

L’ecsó // KertMozi az UP Rendezvénytéren (2024. július 13.)

Ínycsiklandó koktélok, ropogós popcorn és minden idők egyik legjobb mesefilmje vár benneteket az újpesti UP Rendezvénytér kertmozijában július 13-án.

Top Gun hétvége – Kertmozi az Aeroparkban (2024. július 13.)

Ezen a nyáron sem hiányozhatnak az Aeropark kertmozijából a repülős filmek. Július 13-án egy este alatt visszarepülünk a 80-as évekbe, majd egy rövid szusszanás követően 2022-ben folytatjuk Maverick történetét.

Örökbefogadó nap a Kertemben (2024. július 14.)

Az Eszkuláp Állatvédő Egyesület bájos, gazdikereső kutyáival ismerkedhettek meg július 14-én a Kertemben. Ha nem szeretnétek örökbefogani támogatói ajándékok vásárlásával és adományokkal is hozzájárulhattok a védencek szebb életéhez.

100 éves a 424-es gőzmozdony // Vasúttörténeti Park (2024. július 14.)

Vegyétek az irányt július 14-én a Vasúttörténeti Parkba, ahol a legendás gőzmozdony tiszteletére készített kiállítás megnyitása mellett számos izgalmas program is vár. Többek között gőzmozdonybemutatón is részt vehettek, az estet pedig a Csík zenekar és Presser Gábor közös koncertje koronázza meg.

Wekerle bolhapiac és kézműves vásár (2024. július 14.)

A Wekerlei Társaskör Egyesület havonta egy vasárnapi napon vásárt tart a Wekerlei Kispiac területén. Július 14-én könyvek, játékok, konyhai eszközök, ruhák, sporteszközök, ékszerek, minden féle ritka kincsek várnak rátok. Gyertek találjátok meg aktuális kedvencetek.

Summerfest: Fesztivál Akadémia Budapest (2024. július 14-21.)

Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművészek meghívására Budapestre érkeznek a világ vezető művészei július 14-21. között. Az irodalmi és színházi programokkal tarkított kamarazenei fesztiválon nemcsak remek koncerteket hallhatunk a főváros változatos helyszínein, de betekinthetünk a műhelymunkákba is.

Ki nevel a végén? – komédia a Spirit Alkotóműhely színjátszó hallgatói előadásában (2024. július 16.)

Ha az ember öngyilkos akar lenni, mert elhagyja a férje…kire számíthat? A barátaira! Szerencsére hősnőnknek vannak barátnői, hetente találkoznak egy társasjáték partin. Mi sem természetesebb, hogy egyikőjük befogadja. Ahol egy nő elfér (gondolja ő), ott miért ne lenne meg jól kettő? Csakhogy más dolog társasozni, és más dolog együtt lakni…

Csemegézzetek a szabadtéri előadások közül:

La Movida Cuba // Raqpart (2024. július 17.)

A nyár folyamán minden szerdán kora estétől a La Movida Cuba visszatér a Raqpartra, ahol igazi havannai hangulatot varázsolnak. Táncolni ér, a hűsítőket a forró latin dallamok mellé a Raqpart biztosítja. A koncertek ingyenesek.

Dynamite Dudes bulija – Zenés Élmény a Köz_helyen! (2024. július 18.)

Július 18-án Óbuda Köz_helye egy forró és lendületes estére invitál, ahol a Dynamite Dudes bulija robbantja fel a környéket. Ez a country-rockabilly alakulat a korai blues-t ötvözi modern dalokkal, ami olyan élmény, amit sosem fogtok elfelejteni.

Jókai téri esték: Kollár-Klemencz László zenés-irodalomi estje (2024. július 19.)

Kollár-Klemencz László a zene és irodalom peremvidékére kalauzolja el közönségét. A szerző a Vad című új regényéből és korábbi írásaiból olvas fel részleteket, és énekli el már ikonikusnak számító dalait.

Távol-keleti Filmnapok // Puskin mozi (2024. július 19-28.)

Idén nyáron július 19-28. között ismét Távol-keleti Filmnapokkal várja a műfaj kedvelőit a Puskin mozi. Nyolc nap alatt tizenhat film kerül vászonra az utóbbi évek koreai és japán kötődésű filmkínálatából. Oscar-díjas vagy -jelölt, provokatív dráma éppúgy található a programban, mint meditatív filmtrip, generációs közérzeti látlelet, anime – vagy éppen igen látványos franchise-film.

Kéklámpás találkozó az Aeroparkban (2024. július 20.)

A nap, amikor az ország minden részéről különféle típusú és méretű kéklámpás járművek érkeznek az Aeroparkba. Július 20-án jön a IV. Kéklámpás Találkozó, ahol látványos bemutatókkal, élményautózással, izgalmas programokkal, és járműfelvonulással várják a családokat. A történelmi repülőgépek közötti hatalmas területen több tucat tűzoltóautó foglal el, de érkeznek ritka és oldtimer minősítésű mentő- és rendőrautók is.

Olasz meló // Paletta Budapest (2024. július 20.)

Dél-Olaszország hamisítatlan ízeivel vár július 20-án a Paletta Budapest. Az autentikus élményt a szicíliai Contradacoste biogazdaság vezetői garantálják, standjukon mennyei bio termékekkel. Az étterem teraszán beizzítják a grillt, az alkalomhoz illő zenei aláfestésről pedig DJ Smartin gondoskodik.

A hattyúk tava // Margitszigeti Szabadtéri Színház (2024. július 20.)

Kortárs elegancia és Csajkovszkij! A hattyúk tava balettelőadás érkezik a Margitszigeti Szabadtéri Színházba július 20-án. A hattyúlények-lányok törékeny és megejtő finomsága még soha nem látott természetességgel válik emberivé és egyben költőivé a Le Lac című attraktív balettben. A darab története túlmutat a szerelem és a környezetünkben élő gonosz emberek drámáján. A Ballet Preljocaj lírai és egyben kortárs produkciója elkalauzolja a nézőket a tánc, a zene és a vizuális effektek alkotta álomvilágba. Az előadás zenei alapját Csajkovszkij művei adják, a 79D kortárs elektropop szerzeményeivel ötvözve. Kezdő balett-látogatnak és „haladóknak” egyaránt ajánljuk.

Ed Sheeran Puskás Aréna (2024. július 20.)

Öt év után visszatér Magyarországra a négyszeres Grammy-díjas angol énekes-dalszövegíró, Ed Sheeran. Rekordokat döntögető Mathematics nevű turnéjának július 20-ai állomása a budapesti Puskás Aréna hatalmas színpada. A vendégfellépő Calum Scott lesz, jegyek pedig még kaphatók!

Cirkuszok éjszakája (2024. július 20.)

A Fővárosi Nagycirkusz felejthetetlen élménnyel vár július 20-án, hiszen a most futó „Csillagok, égbeli tűk” előadást több mint 90 percnyi extra cirkuszi műsorral bővítik ki. Akrobatákra, légtornászokra, bohócokra és sok más attrakcióra számíthattok a legendás épület egyedi varázsában.

Családi koncertek a Danubia Szalonban (2024. július 21., 24., 27.)

Az egész család számára emlékezetes koncertekkel készülnek idén nyáron a Danubia Szalonban. Július 24-én és 27-én a Brácsásvicc című előadáson bebizonyítják, hogy a brácsások a legjobb fejek a zenekarban, július 21-én pedig Hámori Máté karmester sok vidámsággal mutatja be Mozart változó zenei világát a gyermekkori zsengéktől egészen a Requiem drámájáig a Mozart, a csokigolyók sztárja című gyermekkoncerten.

A mesés Vajdahunyadvár titkai (2024. július 21.)

Azt mondjuk, ismerjük a Városliget egyik legszebb épületének történetét, múltjával kapcsolatban azonban tengernyi kérdés merül fel. Július 21-én szerencsére választ kaphattok ezekre az izgalmas kérdésekre, hiszen 2 órán át más sem lesz a téma, mint a vár csak kevesek által ismert titkai. A programon kulisszatitkokból egészen biztosan nem lesz majd hiány: megtudhatjátok, melyik is pontosan a Segesvári-torony és hol találtok kíváncsi tekintetek elől rejtőzködő szerzetest.

Paolo Nutini // Akvárium Klub (2024. július 21.)

Paolo Nutini egy igazi őstehetség, aki 18 évesen öt albumra szóló szerződést írt alá az Atlantic Records-zal. A zenész lemezei sorra hódították meg a lemezlistákat, Last Night In The Bittersweet című albumával pedig megmutatta zenei sokszínűségét, amit július 21-én az Akvárium Klubban tapasztalhatunk meg élőben.

Utcáról utcára: Ahány ház, annyi híresség (2024. július 24.)

Van Terézvárosban egy tér, amelyről bármelyik irányban szétnézve egy-egy híresség története köszön vissza ránk. Ernst Lajos műgyűjtő, Feszl Frigyes építész, Krúdy Gyula író, Eötvös Károly jogász, politikus, Nagy Lajos író mind kötődnek a terézvárosi plébániatemplom környezetéhez. Maczó Balázs várostörténész és Máthé Zsolt színművész előadásában rájuk emlékezünk, és felidézzük azt a korszakot, amikor a város ünnepelt személyiségei jártak-keltek ezen a környéken.

Viva la Tereza Fiesta (2024. július 25.)

Július 25-én különleges mérföldkövet ünnepel a Nagymező utca hasziendája, ugyanis pontosan hat éve készülnek ugyanolyan szenvedéllyel az autentikus mexikói fogásaik. A születésnapi fiesztán élő zenével, mexikói programokkal, a kisebbeket pedig este nyolc órától arcfestéssel várják. Ahogy egy igazi mexikói ünnepről sem itt sem maradhat el a piñatatörés sem.

Deva // Kobuci (2024. július 25.)

Újra Deva koncert a Kobuciban. Takács Dorina fellépésein mindig megmagyarázhatatlan, földöntúli energia sugárzik, amely azonnal beszippantja a közönséget. Az estet a magyar folk hagyományaira támaszkodó Tindia nyitja majd. Ne hagyjátok ki ez a varázslatos estét! Varázslatos este lesz, ne hagyjátok ki!

BABRA // Tütü Tangó kert café (2024. július 26.)

Az idén 10 éves BABRA zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és családi szálak is fűzik a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, melynek eredetiségét és lelkületét megőrizve hoznak létre a hagyományos dallamokból új zenei formákat. Ennek az egyéni hangzásvilágnak lehettek tanúi július 26-án a Tütü Tangóban.

Gyerekplacc: Bolygó-nap a Hunyadi téren (2024. július 27.)

A Hunyadi tér játékos programsorozata Detektor nyomozó rejtélyes eltűnésével folytatódik, ahol egy kalandos útvesztőt, egy 5 állomásos játékos fejtörőt és egy mezítlábas sétaösvényt leküzdve bukkanhattok az eltűnt nyomozó nyomára.

HOLLÁN JAZZ STREET: HÁRS RÓZA & KORBELI FERENC (2024. július 27.)

Az ingyenes hétvégi jazzkoncertek következő fellépője Hárs Róza énekesnő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tehetséges hallgatója. Kísérője Korbeli Ferenc a Zeneakadémia másodéves hallgatója, ígéretes fiatal jazz-gitáros, aki sok zenei projektet színesít kreatív játékával, ahogy ezt július 27-én is teszi a Hollán Ernő utcában.

Ingyenes koncertsorozatok Budapesten:

Hunyadi téri kertmozi: Sose halunk meg (2024. július 27.)

Gyuszi bácsi, Imre nagybátyja életművész volt. Imre mind a mai napig, ha bármi csapás éri – többek között, amikor éppen veszít az ügetőn – csak felidézi Gyuszi bácsi emlékét, és máris könnyebbé válik az élet. Egyébként Gyuszi bácsi vitte ki először életében a lóversenypályára is, meg a nőkhöz… Mert Gyuszi bácsi értett mindkettőhöz. Imre sohasem felejti el azt a napot, amikor szülei kikísérték a Keleti pályaudvarra, és rábízták a vásározó vállfaárus nagybácsira, majd ketten együtt elindultak vidékre. Aztán meg sem álltak az ügetőig…

Kóser séta Fűszeres Eszterrel (2024. július 28.)

Július 28-án Budapest sokak által csak bulinegyedként ismert zsidónegyede fedi fel nem mindennapi, múltbéli gasztrotörténeteit. A sétán Fűszeres Eszter gasztroblogger kalauzolja a séta résztvevőit hagyományok, a pesti zsidók és a kóser konyha rejtelmeiben. A Csányi utca 5. elől induló sétán természetesen családi történetek és izgalmas pletykák, intrikák is terítéken lesznek.

Városháza kertmozi: Szegény párák (2024. július 28.)

Yorgos Lanthimos új filmje elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről. A fiatal nőt a zseniális elméjű és szokatlan módszereket alkalmazó tudós, Dr. Godwin Baxter hozza vissza az életbe. A férfi védelmét élvezve, Bella vágyik a tudásra. Szomjazza a világ dolgait, így elszökik Duncan Wedderburnnel, a dörzsölt és züllött ügyvéddel, s ketten együtt kontinenseken átívelő, szélsebes kalandra indulnak. Korának előítéleteitől szabadon, Bella roppant iramban fejlődik, hogy szándékának eleget téve kiálljon az egyenlőség és szabadság mellett.

Lenny Kravitz // Budapest Aréna (2024. július 30.)

Lenny Kravitz pályafutása során négy Grammy-díjat nyert, és több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, nemrégiben pedig beválasztották a hollywoodi Hírességek Sétányának jelöltjei közé. Az énekes 2024-es Blue Electric Light nevű turnéját elhozza a magyar rajongóknak is a Budapest Arénába, július 30-án.

Gozsdu Salsa Matiné (2024. július 31.)

Kevesen tudják, hogy szerdánként hattól nyolcig szólnak a salsa dallamok a Gozsdu udvarban, ahol ingyenesen lehet csatlakozni a táncos eseményhez. A szabad ég alatt gyakorolhatjátok a tánciskolában tanultakat. Lesz klasszikus és modern salsa, son, néhány timba, kolumbiai, kubai, miami és olasz salsa slágerek szólalnak meg, bachatával fűszerezve, időnként egy-egy különlegességgel, cha-cha-chával, merenguével.

