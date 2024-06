5 szenzációs szabadtéri színházi előadás Budapesten és környékén júliusra

Június 29-én nyitja kapuit idén a Zsámbéki Nyári Színház a Zichy-kastély árnyas szabadtéri színpadán. A szezonban összesen 13 előadással várják a nézőket, köztük három bemutatóra kerül sor. Többek között Vecsei H. Miklós megrendítő József Attila-előadását is itt láthatjuk. „József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós a Mondjad, Atikám! című nagy sikerű előadásában, amelyben a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is közreműködik. A július 28-ai zsámbéki előadás után közönségtalálkozót rendeznek az előadókkal.

