4 szuper gyerekkoncert Budapesten a nyári vakációra és azon túl

Az ősszel induló gyerekbérlet-sorozat nyitódarabja rögtön egy izgalmas premierkoncert lesz a BMC-ben – azoknak, akik mindenben meghallják a zenét. Akik a buszon, az iskolában, a mosdóban vagy dolgozatírás közben is zenét hallgatnak; akiknek minden esőkopogás, kabócaberregés szimfónia, azaz igazi zeneimádók. Az előadás főhőse is épp így él, a zenében mindenevő: neki a leeső kanál csengése spanyolos táncritmus, a hapcizás electric loop, az esti séta Debussy-zene.

A Danubia Zenekar 2024 nyarán is kinyitja próbaterét, a Danubia Szalon kapuit kicsiknek és nagyoknak, ahol humorral gazdagon átszőtt, könnyed klasszikus zenei élménnyel gazdagodhat az egész család. A nyári szezont követően pedig további nagyszerű gyerekkoncertekkel, köztük egy premierrel is várják a család apraja-nagyját.

