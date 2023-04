70+ kihagyhatatlan májusi program Budapesten és környékén // 2023

Temérdek izgalmas májusi program vár ránk Budapesten 2023 tavaszán is. Koncertek, kiállítások, vásárok, piknikek, fesztiválok, gasztroélmények, gyereknapi programok – mindből találhattok összeállításunkban.

Budapest 150 Majális – Ingyenes koncertek a Városháza Parkban (2023. május 1.)

Ingyenes városi majális zenével, gasztronómiai élményekkel, gyerekprogramokkal, színházi pillanatokkal a Városháza Parkban.

Nem vagy egyedül – Kiss Tibor kiállítása a Főfotó Galériában (2023. május 2.)

Kiss Tibor képzőművész, a Quimby és az Aranyakkord zenész- dalszövegírójának régi és új alkotásait sorakoztatja fel a most nyíló kiállítás. A szolidaritás jegyében a mentálhigiéné kap fő fókuszt, a kiállítás megnyitóján egy kerekasztal beszélgetés keretében lesz szó a zenészek és a szakmabeliek mentális egészségéről, valamint a mentálhigiéné fontosságáról.

Pontoon Live Jam ~ Schoblocher Barbara, Kocsis Bence, Boros Levente, Ocsovay Damján, Heilig Tamás (2023. május 3.)

Nincs Pontoon Live Jam nélkül, hiszen már az első év óta minden szerdán találkozhattok különböző alkalmi formációkkal a budapesti underground válogatott szereplőivel.

Esti séta az állatkertben (2023. május 4., 18.)

Május 4-én és 18-án kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár.

Brunszvik piknik – kerülj közelebb a szomszédaidhoz (2023. május 5.)

Május 5-én ismét várnak titeket a Brunszvik Júlia téren, ahol egy piknik keretében megismerheted a környék régi és mai arcát.

Cinco De Mayo: Taco & Tequila Fiesta // Tereza (2023. május 5.)

Éjjelig tartó utcabállal, élő zenével, arcfestéssel várnak titeket Terezában, az est végén pedig bachatázással zárhatjátok a napot.

Budai Palacsinta Piknik // Allee Gasztrosétány (2023. május 5-7.)

Május 5-7. között a palacsinta megannyi (sós és édes, amerikai, töltött, rakott, és sok más) változatával várják az étel kedvelőit Budán, az Allee melletti sétányon. Jó hír, hogy a glutén- vagy laktózmentes ételeket fogyasztók sem fognak kimaradni a jóból, továbbá vegán finomságok is kaphatók lesznek.

Grand Sörfeszt a Margitszigeten! (2023. május 5-7.)

Különleges zöld környezetben, minőségi, hazai kraft sörökkel, street food finomságokkal, családias hangulattal, élőzenével várnak titeket az Ensana Grand Margitsziget szálloda Széchenyi teraszán.

MONUMENTS fotókiállítás & szobormapping // Memento Park (2023. május 5-7.)

A Besnyő Dániel által vezetett Secret Mapping Experiment kollektíva titkos fénykísérletei során használaton kívüli épületek, elhagyatott és lezárt területek elfeledett történetét idézi meg egyedi, az éjszaka sötétjében csupán néhány órára látható, vetített látványvilágokkal. A különböző háttértörténetű emlékhelyek fénytérmanipulációiról készült fotókiállításuknak 2023. május 5 és 7. között az egyedi atmoszférát nyújtó Memento Park – Szoborpark Múzeum ad otthont. A látogatók az autentikus terekben kiállított képanyag mellett egy makettra és kiállítási tárgyakra komponált tárgymappingeket is megtekinthetnek, sötétedés után pedig a múzeum kültéri parkjában álló szoboróriásokra vetített egyedi fényélményben részesülhetnek.

A Budapest-hatás – Fővárosi kötődések és identitások (2023. május 5. – 2024. március 31.)

A városegyesítés 150 éves évfordulóját ünneplő programsorozat kiemelt eseményeként új kiállítás keresi a választ arra, mit is jelent budapestinek lenni. A Budavári Palotában található BTM Vármúzeumban berendezett tárlat célja a budapesti hangulat megragadása, különösen a városra jellemző sokszínűség ábrázolása. A budapesti identitás a városlakókon keresztül nyer értelmet, így a tárlat is az ő történeteikre épít, ami a látogatók részvételével kerekedik egésszé. A nézők Budapestről alkotott képe a kiállítás végére várhatóan gazdagodik, átalakul, vagy legalábbis árnyaltabbá válik.

Budafoki Pincejárat // több helyszínen (2023. május 6.)

18 helyszínen csaknem 40 programmal várja vendégeit május 6-án a Budafoki Pincejárat! Bor- és pezsgőkóstolók, pinceséták, koncertek, gasztrokalandozások, borkóstoló játék és pincekvíz csupán néhány program a kínálatból! Szurkoljatok kedvenc együtteseteknek a Pincejárat Zenei Tehetségkutató versenyén a Katona Borházban, ahol az is kiderül majd, hogy ki a 2023 Zenei tehetségkutató nyertese, és különdíjasa. Ne felejtsd el, hogy ezen a napon is a BorGiorno (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) elől indulnak az ingyenes transzferbuszok és elvisznek benneteket a helyi borászok varázslatos pincéibe.

CityMatiné – A Nagy Nyitótánc // Hajógyári-sziget (2023. május 6.)

A legenda szerint a matiné törzsei minden évben újra egyesülnek a tavasz derekán egy vad mezőn, amelyet két oldalról folyó víz fog közre. Ősi, rituális tánc veszi kezdetét a legnagyobb varázslók oltára előtt, így búcsúztatják a tavaszt és a nyári nap melegéért gyújtanak örömtüzeket.

Sugárút, mely összeköt várost és ligetet (2023. május 6.)

A séta során a 150 évvel ezelőtti városegyesítés korának egyik legjelentősebb városépítészeti beavatkozását ismerhetitek meg. A belváros szívéből indulva elsétálhattok egészen a Városerdőig, felelevenítve az egyesült Budapest Sugárútjának múltját és jelenét. A város legelegánsabb utcáján ballagva többek között olyan érdekességeket is megtudhattok, hogy hova járt kávézni Márai Sándor és Lechner Ödön, mit neveztek egykor Hitler térnek és hol is található az úgynevezett Hétház.

Nyuszi hopp – AsiaCenter Állati Kölyöknap (2023. május 6.)

2023 május 6-án újra Állati Kölyöknapra hív kicsiket és nagyokat az AsiaCenter. Az egész napos, ingyenes családi programon fellép az Alma Együttes, lesz gyermekszínházi előadás, bohóckodik Ricsi Bohóc, délután pedig Zoltán Erika és a Roy és Ádám Trió lép színpadra.

Abstract – Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivál – nyitónap (2023. május 6.)

A bábfesztivál nyitónapján várnak mindenkit délután 17 órától az Andrássy úton, ahol egy nagyszabású óriásbábos felvonuláson láthatjátok a spanyol La Fam cia de teatre 5 méteres óriásbábját, Akhilleuszt, melyet a Helló, Héraklész! előadás bábjai kísérnek majd. A napot a Carson Coma akusztikus koncertje zárja.

Zugligeti Családi Nap // Lovasút (2023. május 7.)

A családi napon egész nap játszóházak, játékterek, kézműves foglalkozások, és az EBER desszertező finomságai várják az idelátogatókat. Délelőtt az Aranyszamár Bábszínház Vackor című bábelőadása, délután pedig a Kodály Zoltán Kórusiskola anyák napi koncertjét követően a Danny Bainnel kiegészült Rutkai Bori koncertje lesz látható és hallható a rendezvényteremben.

Vár-barlangi séta (2023. május 7., 21., 28., 29.)

Május 7-én, 21-én, 28-án és 29-én megnyílnak a Budai Vár alatt húzódó, 3 km hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részei. A 1,5-2 órás séta a Szentháromság térről indul, a résztvevők ezt követően ereszkednek a mélybe, hogy ember és természet alkotta földalatti termek és folyosók hosszú során át fedezzék fel a vár eddig ismeretlen arcát. Fény derül továbbá arra is, hogy ezek a barlangüregek milyen szerepet töltöttek be az évszázadok során.

Space-Funk ✱ Perrin-live ✱ Piqi Miqi(US) ✱ cancel. ✱ Siaga // Pontoon (2023. május 8.)

Május 8-án megérkezik a Pontoon fedélzetére a funk mint zenei stílus. Akik pedig képviselik és szünet nélkül adják majd a talpalávalót: a ’80-as évekkel beoltott Perrin és bandája, a világlátott Pigi Migi, a laza hip-hop groove-okkal operáló Cancel és a beatjeivel hódító Siaga.

Egy este Dr. Jane Goodall-lal (2023. május 9.)

Egy legendás tudós, természet- és környezetvédő aktivista és humanitárius, aki az év minden napján reményt ad nekünk, és aztán arra ösztönöz bennünket, hogy a reményünket tettekre váltsuk, és változást érjünk el az állatok, az emberek és a közös környezetünk érdekében. Egyetemi előadása egyben “A remény könyve” című kötetének magyarországi bemutatója is lesz.

OMIKE-koncert a zsinagógában (2023. május 9.)

Május 9-én és június 8-án tartják az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület és a Budapesti Fesztiválzenekar következő koncertjeit a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. Az irodalmi-zenés estek során az együttest és az elhangzó műveket Fischer Iván karmester mutatja be a közönségnek.

III. GinFest Budapest // Botellón Terasz (2023. május 10-13.)

Budapest kedvenc dzsungele színültig telik jókedvvel és a kedvenc italunkkal, hiszen május 10-től 13-ig zenés-táncos kóstolóra hív a Kazinczy utcai Botellón Terasz. A tematikus rendezvényeiről híres belvárosi szórakozóhelyen ez alkalommal több mint 20-féle ginkülönlegesség kerül reflektorfénybe, melyeket izgalmas tonikváltozatokkal ötvözve töltenek a poharakba, így nincs más dolgunk, mint belekortyolni a nyárba. A belépés ingyenes, a helyszín pedig gyermek- és állatbarát.

Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály Színtér (2023. május 11-13.)

Május 11. és 13. között várja az irodalom szerelmeseit a Margó Irodalmi Fesztivál, amely idén új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül megrendezésre. Kültéri és beltéri könyvbemutatókon, beszélgetéseken, zenés programokon és dedikálásokon vehetünk részt. Minden program ingyenes.

Ludovika Fesztivál // Orczy Park (2023. május 11-13.)

Május 11. és 13. között szabadegyetemi programok, hazai és külföldi előadások, koncertek és bulik pezsdítik fel a Ludovika Campus környékének életét. A helyszín belső-Budapest egyik legnagyobb zöldterülete, az Orczy park, ahová előzetes regisztrációt követően várják a programok iránt érdeklődőket.

Budapest100 (2023. május 11-14.)

Május 11. és 14. között rendezik meg a Budapest100 építészeti-kulturális fesztivált, ami a körülöttünk lévő épített értékekre hívja fel a figyelmet. Idén az eseménysorozat Budapest 150 éves házait ünnepli, melyek sokszínű séták és interaktív programok keretében nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt.

Hajnali Hold // Hagyományok Háza (2023. május 11-18.)

Május 11. és 18. között több alkalommal megtekinthetjük a Magyar Állami Népi Együttes táncszínházi előadását, melynek középpontjában a Kárpát-medence néphagyományai állnak. A női lélek titkos, érzéki világáról szóló különleges produkciónak a Hagyományok Háza ad otthont.

Floralia – Római tavaszünnep az Aquincumi Múzeumban (2023. május 12-14.)

Római tavaszünnep vár az Aquincumi Múzeumban május 12. és 14. között! A régészeti park autentikus miliője ad otthont a 3 napos programsorozatnak, amelyen testközelből ismerhetjük meg a római hagyományokat. Zenés, táncos, gasztronómiai és színházi programokon keresztül elevenedik meg a történelem.

Bel-budai Piknik // Millenáris Park (2023. május 13.)

Május 13-án nyárváró programcsokorból (koncertek, jóga, képzőművészeti kiállítás, és sok más) választhatnak a Széllkapu park látogatói. A Bel-budai Piknikre limitált számban előre előkészített kosarakkal készül a Nor/ma Grand és a Zsiráf Buda, de a saját kosaratokat is megpakolhatjátok a finomságaikkal.

Lash & Grey // Opus Jazz Club (2023. május 13.)

A lélek legrejtettebb húrjait rezdíti meg Kristin Lash és Jakob Grey alternatív ének-gitár duója, a Lash & Grey május 13-án az Opus Jazz Clubban. Dalaikba elegánsan csempészik be a jazz és a soul hatásait, különlegesen személyes történeteik pedig mindenkit elvarázsolnak.

Charity Fest // Dürer Kert (2023. május 13.)

Budapest egyik jól ismert civil szervezete, a Budapest Bike Maffia szervezésében valósul meg május 13-án a Charity Fest, amelynek részeként színes programok hívogatják a családokat a Dürer Kertbe. A bográcsos ebédet civil szervezetek főzik, azaz, ha a fesztiválon ebédeltek, nemes célt szolgáltok.

Angyalok útján – Esti zseblámpás, zenés hangulatséta // Fiumei úti sírkert (2023. május 13.)

Május 13-án zseblámpás, zenés hangulatsétát indítanak a Fiumei úti sírkertben, amely a magyar irodalom jeles képviselői mellett történelmi személyiségek és hazai hírességek nyughelye. A két időpontban (22 és 23 órakor) kezdődő program ideje alatt idegenvezető nélkül, énekszó kíséretében vonulhatunk egyik állomástól a másikig. A 40-45 perces séta az Angyalok útján vezet, és egy-egy kivilágított, művészi értékű angyalszobornál áll meg. A részvétel ingyenes, a zseblámpát a szervezők biztosítják.

Csillagkapu a Svábhegyen – Tavaszi galaxisok parádéja! // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2023. május 13.)

Különleges programsorozattal invitál az univerzum felfedezésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Az áprilistól októberig tartó, Csillagkapu nevű rendezvény keretében a kupola távcsőóriása mellett több észlelőhelyen tucatnyi hordozható csillagászati távcsövet bocsátanak az érdeklődök rendelkezésére. A látogatók emellett mikroszkóppal vizsgálhatják meg a meteoritok szivárványszínben pompázó kristályait, és lombikba zárt „űrparfümöket” szagolhatnak meg.

VI. Buborék Brunch & Separé // Törley Pezsgőmanufaktúra (2023. május 14.)

Élvezzétek a különleges ízeket és párosítsatok hozzá izgalmas buborékos italokat! Lesz látványfőzés, sabrage workshop, és pezsgő vakkóstoló verseny is várható. A hangulat fokozásáról most is DJ gondoskodik majd.

Recirquel: IMA // Müpa Budapest (2023. május 14.)

Április 28-tól újra látható a Müpában a Recirquel nagy sikerű IMA című produkciója. A Vági Bence rendezte immerzív színházi előadás során a nézők a produkció részévé válva léphetnek ki a földi lét valóságából. A látogató különleges érzéki és tudati állapotba kerül: a millió fényponttal, valamint hanggal megformált, az univerzumot idéző térben az artistaművészekkel együtt lebegve fedezheti fel a lélek rejtett útjait. A produkció június 3-ig összesen 86 alkalommal látható a Müpa mellett felállított különleges sátorban.

Vibe Changers x Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) x Vavra Bence // Magyar Zene Háza (2023. május 16.)

A kéthetente keddenként jelentkező egyedülálló vállalkozás egy klubest-sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, melyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata (a Random Trip és a Seven Seconds In The Future) hívott életre nagy sikerrel, a tavalyi évben. Az este első felében a házigazdák örömzenélnek, meghívott vendégekkel, a második felében pedig a jövő szólistái (énekesek, mc-k, fúvósok) open mic jelleggel csatlakozhatnak a klub alapítóihoz. Ezen az estén Blahalouisiana-frontember, Schoblocher Barbara és Vavra Bence a speciális vendégek.

Szabadság, szerelem – Petőfi 200 / Versek új ritmusban // MÜPA Budapest (2023. május 17.)

Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából zenés irodalmi előadás készült a költőről Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatójának szövegkönyvével, a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében. Kilenc popzenei előadó zenésítette meg Petőfi verseit, ezekből a dalokból, valamint prózai részekből áll össze a produkció, amely bemutatja Petőfi forradalmi hevületét, verseinek szenvedélyét, a szabadság és a szerelem mindent elsöprő jelentőségét a költő életében.

Nekünk írták a dalt! Kiállítás Exkluzív #3: Rupaszov Tamás minikoncert // Magyar Zene Háza (2023. május 19.)

A Magyar Zene Háza „Nekünk írták a dalt!” című poptörténeti kiállítása időről időre egy exkluzív koncertélmény keretében is látogatható. Május 19-én például az underground zenei szcéna megkerülhetetlen alakja, a Trottel zenekar alapítója, Rupaszov Tamás ad minikoncertet a kiállítótérben.

Artmozik Éjszakája // több helyszínen (2023. május 19.)

Filmrajongók, figyelem! Éjszakába nyúló mozimaratont szervez május 19-én több budapesti artmozi, név szerint a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán. A 18 órától másnap reggel 6 óráig tartó eseményen premier előtt vetítik Dominik Moll Akkor éjjel című filmjét, de régi klasszikusok (David Lynch: Dűne, Quentin Tarantino: Jackie Brown, Martin Scorsese: Az utolsó valcer, és sok más) is feltűnnek a vetítővásznon. A részvétel feltétele a minden helyszínen érvényes karszalag megvásárlása.

Jónás Vera Experiment Trió – Várkert Akusztik (2023. május 19.)

A Fonogram-, és Artisjus-díjas Jónás Vera dalaival behúz egyedi világába. Zenéjével egyszerre ringat el és tüzel fel, míg dalszövegei a belső utazásoktól indulva a világ történéseire való reflexióig széles spektrumon mozognak. A folyamatosan új utakat kereső, friss megközelítésekkel és hangzásokkal kísérletező énekesnő-dalszerző Várnai Szilvia billentyűs és Bécsy Bence gitáros közreműködésével a tavaly megjelent Hold című nagylemez legjobb dalai mellett a korai, kísérletezőbb időszak felvételeit is elviszi a Várkert Bazárba.

DE MARKT x KOMMENZI vinyl fair // 4K (2023. május 20.)

Napjainkra szerencsére újra fellendülőben van a lemezgyűjtés, lemezezés műfaja nem csak szakmai berkekben, amihez kapcsolódik DE MARKT is olyannyira, hogy egy egész alkalmat szánnak neki.

Art deco Budapest (2023. május 20.)

Nem akármilyen sétára vállalkozhattok május 20-án, hiszen három évtizeden és három kerületen át kalandozhattok majd a budapesti art deco világában. A Pestbudai Séták csapatával az 1910-es, ’20-as és ’30-as évek kiemelkedő építészeti csodáit ismerhetitek meg Józsefváros, Erzsébetváros és Lipótváros utcáin járva. A 2,5 órás sétán manzárdtetők, pillérek, történetek, bűnügyi regények és korabeli sajtócikkek vezetnek majd benneteket.

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen (2023. május 20.)

Május 20-án számos magyar kisüzemi sörfőzde ajtaja megnyílik a nagyközönség előtt. A résztvevők sörbemutatókon és főzdetúrákon vehetnek részt, ráadásul új termékekkel is megismerkedhetnek. Egyes főzdékben kézműves sajtokból, párlatokból és egyéb helyi finomságokból is ízelítőt kaphatnak az érdeklődők.

Vegan Sunday Market // Westend Tetőkert (2023. május 21.)

Májusban is lesz közösségi vegán piac a Westend Tetőkertjében. Konyhai alapanyagok, finom ételek, italok, CF termékek, kézműves mity-müttyök és a VSM közösség vár rád a Vegan Sunday Marketen. A tavaszi piacon vásárolhatsz majd többek közt vegán sajtkülönlegességeket, sütiket, szendvicseket, chili szószokat, kézműves vegán szappanokat, krémeket és tisztálkodószereket, zerowaste termékeket, aszalt gyümölcsös tömböket, magvas szeleteket, vegán bonbonokat, hambit, nyers süteményeket és szeleteket, finom szörpöket, smoothie-kat, sós előételeket, kenegetős és tunkolós finomságokat. Természetesen mindent vegánul.

Epreskerti mesék (2023. május 21.)

Rendhagyó, 2 órás sétára invitál május 21-én az Imagine. Mindhárom napon 10:00-kor és 12:30-kor kapcsolódhattok be ugyanis az eldugott, mesebeli Epreskert meséibe. Ezen az alkalmon a séta élménye, a sétavezető magyarázatai és a színészi játék fonódik össze és egyfelvonásos, időutazó sétaszínház keretében nyújt bepillantást az Epreskertbe. Ne lepődjetek meg, ha belebotlanátok Jókai Mórba, Stróbl Alajosba vagy épp Sisibe!

Kiskertpiac – városban, zöldben // Mad Garden Buda (2023. május 21.)

Városban is zölden sok-sok növénnyel, természetközeli divat és otthon kiegészítőkkel.

Csinibaba Táncdalfesztivál – Katona József Színház X Budapest Park (2023. május 21.)

A Csinibaba c. film betétdalai és a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak slágerei adják a Katona József Színház és a Budapest Park közös, kísérleti előadásának alapját. A színház és a koncert fúziójából létrejött műsor során a Katona színészeihez a Parkban gyakran fellépő zenészek csatlakoznak május 21-én.

Vers-estek a Müpában: Szabó Lőrinc (2023. május 22.)

Szabó Lőrinc nyugtalanító, nagy költészetet hagyott ránk, olvasóira, miközben műfordítóként az európai irodalom jelentős alkotóinak sorát szólaltatta meg magyarul. Az est folyamán elhangzó versek és prózarészletek betekintést nyújtanak e páratlan életmű ismert és kevésbé ismert részleteibe, és párbeszédbe is vonnak vele.

Budapest Bár / RÁADÁS // KOBUCI (2023. május 23.)

A nagy érdeklődésre való tekintettel a május 24-i koncert előtti napon, május 23-án is találkozhatsz a Budapest Bárral a Kobuciban. Búcsúztassátok együtt a tavaszt és táncoljatok egy nagyot közösen a nyári kánikula előtt. A Farkas Róbert vezette páratlan Budapest Bár ez alkalommal Behumi Dórival, Tóth Verával, Frenkkel, Keleti Andrással, Kollár-Klemencz Lászlóval és Kiss Tiborral egészül ki.

II. Spanish Food Fiesta // Botellón Terasz (2023. május 24-27.)

A spanyolok tudják hogyan kell igazán élni, ezt az életérzés hozza el immár második alkalommal a belváros kellős közepére a Botellón Terasz, ahol május 24. és 27. között egy autentikus latin fiesztában lehet részünk. A spanyol gasztronómia legjavát felvonultató rendezvényen, izgalmas tapaszkülönlegességet kóstolhatunk és jéghideg szangriát szürcsölhetünk, amíg a vérpezsdítő élő zene táncba nem hív bennünket. Vamos a la terraza del Botellón!

II. Belvárosi Bor & Pezsgő Fesztivál // Szabadság tér (2023. május 24-29.)

Újra itt a lehetőség, hogy a főváros szívében, a szabad ég alatt koccintsunk! Május 24. és 29. között ugyanis beköltöznek a Szabadság térre az ország legjobb borászatai és pezsgőpincészetei. A kimagasló italkínálat csak a kezdet, street food fronton is a kiállítók legjavából lehet majd válogatni.

Nemzetközi Afrika Nap (2023. május 25.)

A délután folyamán több mint tíz Afrikával foglalkozó magyar civil szervezet várja a látogatókat standokkal, ahol lehetőség lesz ismerkedésre, beszélgetésre, afrikai kézzel készített munkák vásárlására, ugandai kávé és csoki kóstolására.

Analog Balaton + Дeva // Budapest Park (2023. május 25.)

Két, az elmúlt években igen elismert előadó és zenei produkció lép május 25-én a Budapest Park színpadára. Az Analog Balaton és Дeva koncertjén nem lesz hiány fülbemászó elektronikus zenei alapokból, tűpontos szövegekből, pulzáló basszusokból, hol lágyabb, hol rockosabb dallamokból.

Budapest Bossanova // Budapest Jazz Club (2023. május 25.)

Az 1950-es évek végén Brazíliából indult, majd világszerte népszerűvé vált bossa nova dallamai csendülnek fel május 25-én a Budapest Jazz Clubban. A Budapest Bossanova zenekar repertoárját autentikus bossa novák és szambák színesítik, melyeket eredeti nyelven, portugálul adnak elő.

Budapest Beer Week /// Tasting Sessions // Dürer Kert (2023. május 26-28.)

A BPBW 2023 fő kóstolónapjai május 26-án és 27-én lesznek a megújult Dürer Kertben, az ingyenesen látogatható ráadás nap május 28-án, vasárnap kerül megrendezésre ugyanitt. A két fő nap alatt közel 360 különböző sör lekóstolására lesz lehetőség. Az idelátogató vendégek ráadásul egy komplett zenei fesztivált is kapnak a belépőjükért.

Épített titkok – A Füvészkert épületei és szobrai (2023. május 27.)

Magyarország legrégebbi botanikus kertje fő céljához méltó módon 8 ezernél is több növényfajt tár a nagyközönség szeme elé, azonban sok olyan titkot is rejt, amiről nem szól növénytani tájékoztató tábla. Épületek, emlékművek, szobrok – általában szerényen meghúzódva adják át a főszerepet növényeinknek, s kevés szó esik róluk. Ezúttal viszont fordul a kocka: fókuszban a Füvészkert épített kincsei – minden, ami nem növény.

Gyermeknap // Klebersberg Kúria (2023. május 27.)

Bábszínház, zsonglőrműsor, interaktív családi koncert, játszópark és kézműves sarok is vár titeket a Klebelsberg Kultúrkúriában gyereknap alkalmából.

Ramazuri – Gyereknapi Zenevár // Magyar Zene Háza (2023. május 27.)

Kiscsoportos foglalkozások a kisebbeknek, előképzettséget nem igénylő workshopok a nagyobbaknak, interaktív előadások a család legnyitottabb tagjainak. A cél, hogy a család minden tagja barátságot kössön a zenével.

XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja és Gyermeknapi forgatag // Béke tér (2023. május 27-28.)

A vendégek megismerhetik a nemzetiségek életét és hagyományait kiállításon, kézműves foglalkozáson és játékokon keresztül, amelyekbe aktívan be is kapcsolódhatnak. A különleges falatokat kedvelők megkóstolhatják a helyben készült ételspecialitásokat. A fesztivál a nemzetiségek zenéjét és táncait magába foglaló koncerttel és táncházzal zárul.

Cifra Palota XXL – Gyermeknap // MÜPA (2023. május 28.)

Gyermeknap alkalmából május 28-án három színpadon zajlanak zenei, tánc- és meseelőadások a Müpa Cifra Palotájában. Az előcsarnokban kreatív foglalkozásokkal, készségfejlesztő programokkal és játékokkal kedveskednek azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, akik tartalmas programokkal szeretnének ünnepelni.

Nősziromföld, májusi pompa // Soroksári Botanikus Kert (2023. május 29.)

A Soroksári Botanikus Kert növénygyűjteményében májusban elképesztő virágkavalkád tárul elénk. A sokféle nőszirom, nagy ezerjófű, homokliliom, jezsámen, a neve ellenére különösen szép lila ökörfarkkóró, a kosbor névre hallgató különleges hazai orchideák, a könnyű tollas szegfű és a látványos aszfodélosz mellett gyönyörködhetünk a szélfútta árvalányhajas domboldalon, a bazsarózsagyűjtemény ezerszirmú hatalmas virágaiban, de a kéken virágzó íriszmező mellett biztos, hogy nem sétálunk el álmélkodás nélkül.

Becsapódás // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2023. május 30.)

Két házaspár együtt vacsorázik, ahogy az utóbbi tíz évben minden második héten. A lányok testvérek. Sok éves hagyomány ez, ami a hosszúra nyúlásával nemcsak természetessé, de terhessé is vált, mégsem hagyják el. Ez az alkalom viszont valamiért másnak ígérkezik. Ma van valami a levegőben. Egy amúgy is pattanásig feszült ország levegőjében. Hamarosan értesítések pittyennek a telefonokon: az államfő perceken belül bejelentést tesz. Már megint mi lehet az? Elkezdődik a nemzetiszín zászló előtt felvett, nemzetnek intézett videóüzenet. Az országot támadás érte.

Vibe Changers x Saya Noé x Zentai Márk (Mörk) // Magyar Zene Háza (2023. május 30.)

Tavalyi sikerét követően idén is kezdetét veszi az ország legbátrabb zenei társasjátéka. Május 30-án, a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán Saya Noé és Zentai Márk csatlakozik a Random Trip és a Seven Seconds In the Future által életre hívott improvizációs koncerthez és az azt követő open mic esthez.

The Anahit akusztikus koncert // KULT-Udvar (2023. május 31.)

Május 31-én a K11 Művészeti és Kulturális Központ Kult-Udvarában lép fel az ironikus popot játszó The Anahit zenekar. Számíthattok ezen az estén régi, nagy kedvencek, új szerzemények akusztikus átirataira, vicces és ironikus dalszövegekre, továbbá zsigerekre, érzelmekre ható zenei élményre.

