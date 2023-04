9 hangulatos kerthelyiség Budapesten tartalmas nyáreleji kikapcsolódáshoz

Budapest kerthelyiségei nemcsak finomabbnál finomabb falatokkal és frissítőkkel, de izgalmas programokkal, a kikapcsolódás és a pihenés legkülönfélébb formáival is várnak benneteket.

Mad Garden Buda

Második szezonját kezdi immár a Mad Garden Buda, mely barátságos, laza hangulattal, esti fényekkel és programok számtalanjával várja idén is a vendégeket. A rejtett, napsütéssel telt budai kertben, messze a főváros zajától, tíz, Mad Scientist premiersört kínáló sörcsap, széles natúrbor- és spiritválaszték, keleties ízvilágú ételek és a mennyei, tépett kacsahúsos szendvics csúszik majd könnyen egy-egy program mellett. Kéthetente csütörtökön a koncertekért, de piacért, jógáért, brunchért és izgalmas beszélgetéssorozatokért is érdemes lesz ezen a nyáron feléjük járni.

1033 Budapest, Miklós tér 1. | Weboldal | Facebook

Pavilon Kert

2018-as megnyitása óta nincs, aki ne találta volna meg helyét a Városliget ölelte Pavilon Kertben. 2023-ban sincs ez másképp, hiszen a négy pavilon két kézzel méri a gasztronómiai örömöket alig néhány lépésnyire a Városligeti-tótól vagy épp az Állatkerttől. Az itt töltött időt frissítők, a Ligeti Lángos és Kató Néni kürtős finomságai mellett a Buja Disznó-k ropogós bundába bújtatott legendás rántott húsai aranyozzák be. Kicsiknek és nagyoknak szabadidős lehetőségek számtalanja áll rendelkezésére, péntektől vasárnapig pedig élő zene szól majd a legfinomabb falatok mellé.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 3. | Weboldal | Facebook

Jardinette

A város zajától egy kicsit távolabb kínál kellemes kikapcsolódást a Jardinette tavasszal megnyitó, gesztenyefákkal övezett kertje. A hónapról hónapra újdonságokkal szolgáló étterem ezúttal is tartogat meglepetéseket régi és új vendégeinek egyaránt. A gin rajongói nem fognak csalódni, hiszen az étterem vadonatúj ginbárjában tisztán, gin&tonic-ként és koktélban újjászületve is fogyaszthatják majd kedvenc italukat. Az idei szezontól ráadásul smokerben készült street food ételekkel, omlós sertésoldalas és izgalmas fűszerekkel készített csirkeszárnyak társaságában is élvezhetjük a Jardinette zöld oázisának friss levegőjét.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136. | Weboldal | Facebook

VakVarjú Csónakház

A természet lágy ölén, a Duna hullámainak közvetlen közelségében csábít hangulatos kikapcsolódásra a pesterzsébeti VakVarjú Csónakház. A környék legkedveltebb éttermének kerthelyiségét különleges atmoszféra lengi körbe, köszönhetően a karnyújtásnyira lévő folyónak, a vízen békésen úszkáló hattyúknak és vadkacsáknak. A kerthelyiség romantikáját csak fokozzák a lemenő nap utolsó fényei, az esténként az asztalokon pislákoló mécsesek, akárcsak Pálinkás Zsolt séf ételremekei, melyet páratlan borkínálat és izgalmas gin&tonic variációk kerekítenek egésszé.

1203 Budapest, Vízisport u. 12-18. | Weboldal | Facebook

Zsiráf

Minden nap pontban délben nyitja ki belvárosi környezet ölelte, üdezöld kerthelyiségének képzeletbeli kapuját a Zsiráf. Az Eiffel téri kerthelyiség tökéletes helyszín, ha ki-becsekkolnátok a belváros nyüzsgő vérkeringésébe, hiszen nincs is jobb, mint innen elindulni, ide megérkezni, netalán egy egész estét náluk eltölteni. A belváros kedvenc oázisában – mely az idei fejlesztéseknek köszönhetően még csábítóbbá vált -, frissítő italok számtalanjával, a Las Vegan’s és a Smoke Riders harapnivalóival, VIP terasszal, esőbiztos kikapcsolódással és éjszakai programokkal várnak benneteket.

1062 Budapest, Teréz körút 53. | Weboldal | Facebook

aMajomhoz

Április 27-én nyitotta meg idei szezonját Budapest legtitkosabb kertje, fesztelen zöld oázisa, az aMajomhoz. A városmajori Maros utca végén megbújó kerthelyiség idén sem szűkölködik majd a jó hangulatú estékben, akárcsak hűsítő italokban, roppanós, friss borokban, finom falatokban és a világraszóló újdonságokban. Akkor sem lesz érdemes otthon maradnotok, ha az elmúlt években már felfedeztétek magatoknak ezt a buja, budai kertet, és a megszokott régi kedvencekre, az aMajomhoz semmihez sem fogható atmoszférájára vágytok.

1122 Budapest, Maros utca 56. | Facebook

Kertem

Szezonjának megnyitása előtt áll, de nem kell már sokat várni, hogy a X. kerület szívében otthonát meglelő Kertem is újra látogatható legyen. Idén sem maradunk a hangulatos, szabadtéri sörkert nélkül tehát, ahol fejünk felett lombokkal és fényekkel kortyolhatunk jóízűt a tökéletesre hűtött italunkból. A tágas térben, nem kevés romkocsmás hangulattal megtoldva, az Eiffel Műhelyház árnyékában nyári italokhoz igazított ételekkel, zenével és Kertemre jellemző hamisítatlan életérzéssel várnak. Ha a Kőbányai útra megérkeztetek, nincs más teendőtök, csak kövessétek a nyilakat!

1101 Budapest, Kőbányai út 30. | Facebook

Este11

Április 27. és 30. között nem kevesebb, mint négy teljes napon át ünnepeli idei szezonjának diadalmas megnyitását Buda egyik legifjabb kertje, az Este11. Rövid, tavalyi, ismerkedős nyarát követően hatalmas elánnal vetik bele magukat a ránk váró, soron következő budai nyarakba, hiszen mind vendégterüket, mind programkínálatukat feltuningolták. Színesebben és fényesebben térnek vissza idén tehát a Feneketlen-tó mellett töltött esték és éjszakák, a házi frissítők és jéghideg italok, akárcsak a parázstól izzó szmókerek ontotta street food finomságok.

1113 Budapest, Villányi út 14. | Facebook

Pótkulcs

Nem feltétlenül kell eltávolodnotok a nyüzsgő Nyugati pályaudvartól, ha épp laza, eklektikus hangulatú sörözésre, bohém kerthelyiségben való láblógatásra vágytok a borostyánnal befuttatott tűzfal árnyékában. A buja növényekkel körbenőtt Csengery utcai Pótkulcsban változatos ételekkel, télen-nyáron hangulatos fényekkel, kényelmes fotelekkel és italokkal várnak. Ne feledjétek továbbá azt sem, hogy a jó hangulatú beszélgetések és koccintások mellé a legkülönfélébb élőzenei előadásokkal vehetitek itt körbe magatokat.

1067 Budapest, Csengery u. 65/b | Facebook

