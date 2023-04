5 teraszos kávézó Budapesten, ahol békés, zöld környezetben kapcsolódhatunk ki

Még a mindennapok bokros teendőit is feledtetni tudják egy időre Budapest kellemes hangulatú teraszos helyei, amelyek nem csak étel- és italkínálatuk miatt ideális célpontjai a tavaszi töltekezésnek. Friss, ropogós, napfényes ajánló következik.

Csendes Társ

Nem kell túl messzire mennetek Budapest belvárosából, ha elmenekülnétek a nyüzsgés elől. A vágyott menedék egy nyugalmat árasztó helyen, a Károlyi-kert szomszédságában lévő Csendes Társban vár rátok. A napközbeni feltöltődés érdekében beugorhattok például egy finom kávéra vagy frissítő koktélra, amit az V. kerület zöldellő közparkjára néző asztaloknál fogyaszthattok el. A Csendes Társ egyik nagy előnye éppen ebből fakadóan az, hogy az ott eltöltött idő napfürdőzéssel egybekötött, madárcsicsergéssel kísért kikapcsolódást jelent, ami garantáltan beragyogja majd a vendégek napjának további részét is.

1053 Budapest, Magyar utca 16-18. | Facebook

Cafe Intenzo

A Magyar Nemzeti Múzeumtól néhány perces sétatávolságra fellelhető Cafe Intenzo a helyiek és a turisták körében is nagy sikernek örvend. Ennek részben az az oka, hogy jól megközelíthető, ráadásul kiülős része a belváros egy nagyon színes és élénk pontján látja el a békés oázis szerepét. A vendégek szemében elsősorban mégsem ezzel, hanem mennyei ételkreációival vívta ki az elismerést. Az asztalra kerülő finomságok mind látványban, mind ízben ellenállhatatlanok, az pedig csak hab a tortán, hogy jó időben a Kálvin térre néző utcai teraszon vagy a meghitt belső kerthelyiségben fogyaszthatók el.

1091 Budapest, Kálvin tér 9. | Weboldal

Bereg Embassy Bar & Cafe

Titkos belső kertet rejteget a magyar organikus építészet egyik kiemelkedő alkotása, a híres Hattyúház. Ezen a különleges helyen a 2015-ben megnyitott Bereg Embassy teremt lehetőséget arra, hogy a szabad ég alatt elkortyoljunk egy jó kávét, eltöltsük az ebédidőt a változatos napi ajánlatok közül választva, vagy felhajtsunk egy pohárka minőségi beregi pálinkát. Ahogyan az a névből is sejthető, a Bereg Embassy több mint egy átlagos bár vagy kávézó, hiszen módot ad arra, hogy a vendégei megismerhessék a beregi régió szépségeit. Mindezt egy páratlanul nyugodt, zöldbe burkolózó belvárosi udvarban.

1015 Budapest, Batthyány utca 49./B | Weboldal

The Rusty Coffee Buda

Mindegy, hogy ízlelőbimbót gyönyörködtető ételek vagy egy igazán finom napindító kávé után epekedve veszitek célba Budát, a The Rusty Coffee nem fog csalódást okozni. A hangulatos, nem mellesleg kutyabarát kávézó mindent megtesz annak érdekében, hogy a náluk vendégeskedők elégedett mosollyal az arcukon távozzanak. Ha ránk hallgattok, a finomságokat a teraszon, napfürdőzés közben faljátok fel, így a D-vitaminraktáratok feltöltését is egy füst alatt megoldjátok. A melengető napsugarakon kívül már csak egy csésze illatozó kávé hiányzik ahhoz, hogy kihozzátok a maximumot az itt töltött időből.

1026 Budapest, Pasaréti út 51. | Facebook

This is Melbourne Too

Az ország első specialty konténerkávézójaként a This is Melbourne Too abszolút bakancslistás úti célnak számít a kávékedvelők között. A III. kerületi vendéglátóhely megnyitásakor, a környezettudatos megoldások alkalmazása mellett a tulajdonosok célja az volt, hogy minél barátságosabb légkört teremtsenek. Olyat, ahová a vendég szívesen visszajár, mert néhány alkalom után a baristák már tudják, hogyan issza a kávéját. A minőségi termékeket mellett a hely varázsát a modern, otthonos atmoszféra adja. Remek célpont, akár egy hűsítő jeges lattét, akár az étvágygerjesztő süteményeket kóstolnátok meg.

1031 Budapest, Gázgyár utca 3. | Facebook

