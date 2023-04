2023-ban hétfőre esik május 1-je, így három napunk lesz a feltöltődésre. Szerencsére izgalmas programok várnak ránk Budapesten: majálisok, koncertek, kiállítások, gasztroélmények, séták, kirándulások, gyerekprogramok – mindből találhatsz összeállításunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Budapest Makett – Összerakjuk Budapestet! (egész hétvégén)

A Budapesti Tavaszi Fesztivál BP150 programsorozata részeként április 20. és május 2. között, a margitszigeti Kristály Színtérben kerül kiállításra az 1976-tól kezdődően majd’ 20 éven keresztül épített, 1:500 léptékű Budapest-makett. A fából készült közel 180 négyzetméteres makett utaztatása nehézkes, hozzánk hasonló földi halandók számára átlagosan egy évtizedben csak egyszer nyílik lehetőség megtekintésre, úgyhogy, ha nem akartok lemaradni a városépítészeti kuriózumról.

Budapesti Tavaszi Fesztivál (egész hétvégén)

Tavasszal ismét reflektorfénybe kerül Budapest kulturális sokszínűsége. A 43. alkalommal megrendezendő Budapesti Tavaszi Fesztivál apropóján közel 30 helyszínen szerveznek programokat. A több mint 50 programot felvonultató rendezvénysorozat középpontjában a város állandó átalakulásban lévő művészeti és kulturális élete áll. Izgalmas felhozatalra lehet számítani: a repertoárban színházi előadások, kerekasztal-beszélgetés, digitális művészeti szemle, fotókiállítás, filmbemutató és nagyzenekari koncert egyaránt szerepel.

Jazzfest Budapest (egész hétvégén)

Világsztárokat hoz Magyarországra a Jazzfest Budapest! 5 kontinens 22 országának művészei 10 budapesti helyszínen váltják egymást április 26. és május 17. között. Olyan nemzetközi kiválóságok érkeznek a fővárosba, mint Lizz Wright, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Simon Phillips és Stacey Kent.

Mindörökké BACH (szombat-vasárnap)

Minden Csíkszerda projekt szubjektív, ez azonban fokozottan igaz a Mindörökké BACH-ra: az egyórás bachi hangörvény, amit létrehoznak, nem hordozhatja az életmű teljességét. Ehelyett inkább egyfajta hommage, hódolat az örök szerzőnek, aki életművével nemcsak befolyásolta a zenetörténetet, de azt is átformálta, amit az emberiség a zeneszerzésről gondol. A koncerteken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Budapest 150 Majális (szombat-hétfő)

Háromnapos ingyenes városi majális zenével, gasztronómiai élményekkel, gyerekprogramokkal, színházi pillanatokkal a Városháza Parkban.

Tavaszi Széll – Modern Majális (vasárnap-hétfő)

A Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány és az Easy karöltve vonul fel a munka ünnepén és vár minden kedves érdeklődőt, éhes szájút, vájt fülűt, száraz torkút, tipegőt és négylábút gasztronómiai csodákkal, kézműves árukkal, felvonulásokkal, gyerekprogramokkal, zenekarokkal és dj actekkel.

Budapesti programok csütörtökön (2023. április 27.)

Bakelitbarát klub 2310 – FRENK: Abszolút szabadon c. lemeze

A Bakelit Barát 2310 estékre a világ egyik legegyszerűbb dolgát “találták fel”: fognak egy hanglemezt, felteszik a lemezjátszóra, ahol közösen meghallgathatjátok. Meghívják persze az alkotót/alkotókat és beszélgethettek velük. A klub vendége ezúttal Frenk és új nagylemeze, az Abszolút szabadon lesz.

FEKETE JENŐ 59 | Szülinapi Parti Koncert

Hatalmas szülinapi blueskoncert és jam session a Gödör Klubban.

Aurevoir. | vendég: The Pontiac – Budapest Park

Az Aurevoir. mulatságával nyitja meg 2023-as szezonját a Budapest Park. A zsámbéki gyökerű, többszörösen Fonogram-jelölt turbo-etno nyolcasfogat koncertje a magyar, cigány, ír és délszláv népzene, illetve a ‘60-as évek beatkorszakának kedvelőinek kötelező, a többieknek csak erősen ajánlott.

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák // KOBUCI

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Petőfi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

Budapesti programok pénteken (2023. április 28.)

Dúdolj! Ringass! Táncolj! – családi foglalkozás a Fonóban

A Dúdolj! Ringass! Táncolj! egy olyan közeg, ahová mindenki hangulatának, igényeinek, lehetőségeinek megfelelően tud kapcsolódni. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltő eszközökkel mindenki a folyamat részesévé válhat.

Zseblámpás esti séta A mi szecessziónk című kiállításban // Ráth György-villa

A zseblámpás vezetés során a sötétben minden figyelem a szecessziós motívumokra szegeződik, és a fényt kizárólag a zseblámpa szolgáltatja. Rejtett kincsek, ismert-ismeretlen formavilág, cselédlépcső és kalandos történetek: az épület és a szecessziós bútorok, kerámiák, üvegek is új színben tűnnek fel ezen az estén.

Európa Kiadó / vendég: Hegedűs Józsi // A38

Április 28-án az A38 Hajó színpadán ad koncertet a ’80-as évek elején alakult Európa Kiadó. A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számtalan emblematikus dal született, ezek mind felcsendülnek majd a hajón. Az est vendége Hegedűs Józsi lesz, elővételes jegyek pedig már kaphatók!

Cry Free · Deep Purple Multijubileum // Muzikum

A zenekar régi hagyománya, hogy Deep Purple évfordulók ünneplése okán legendás lemezanyagokat dalról–dalra színpadra visz. Ezúttal – új koncepcióként – a sokszorosan jubileumi 2023-as évben több évfordulós albumról szemezgetnek a srácok egyszerre. A „kötelező” rockhimnuszok mellett így várhatók érdekességek az 55 éves ’Shades’, az 50 éves ’Who Do We Think We Are’, a 30 éves ’The Battle Rages On’ és a 25 éves ’Abandon’ LP-ről is.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. április 29.)

használtruha vásár · workshop · Ellátó

Szinte mindenkinek akad otthon olyan ruhadarabja, amitől sajnál megválni, de már megunta és csak rakosgatja hónapról hónapra, azzal a gondolattal, hogy majd talán egyszer. A használtruha-vásár ezeknek a gyöngyszemeknek ad teret, hogy új gazdájukra találhassanak.

Miniszobrok nagy sétája

A város utcáin és terein időről időre meglepetésszerűen bukkannak fel az apró alkotások. A világhálón ilyenkor futótűzként terjed a hír: Hol láttátok? Mikor került oda? Ki fedezte fel először? Némelyik szobor háttere valódi legenda, másoké gyermekmese, megint másoké az emlékezet. A barangolás során megismerhetitek az alkotó és a kicsit humoros, kicsit ironikus alkotások történetét, na és persze bepillantást nyerhettek a street art, a köztéri művészet régen üldözött, ma már megtűrt, elfogadott vagy szeretett világába.

Japán tea workshop és kóstoló

A kóstoló alkalmával szó lesz a japán tea történetéről, termővidékekről, a legjelentősebb japán teatípusokról, a japán szálas teák és a matcha elkészítésének módjairól, a teakészítő eszközök helyes használatáról, hogyan tegyük mindennapjaink részévé a teázást, a végén pedig közösen elkészíthettek egy-egy csésze matcha teát. 5-6 féle japán tea kóstolására biztosan sor kerül majd az eseményen.

Civil Piac a Fény Utcai Piacon

Tudtad, hogy csupán az adózók fele él az 1% felajánlásának lehetőségével? Segítsd te is a civileket: válassz egy közhasznú szervezetet, amelyik a végzett tevékenységével közel áll a szívedhez! Ezen az eseményen megismerheted a II. kerületben működő vagy a kerületieket segítő civil szervezeteket.

Tavaszi TáncTér – Szabadtéri tánckavalkád a Tánc Világnapján

Április 29-én szabadtéri tánckavalkádban lehet részetek a Budapesti Tavaszi Fesztivál közösségi nyitóeseményének jóvoltából, a Madách téren. A tánc világnapjára szervezett esemény programterve szerint lesz tangó, swing, társastánc és salsa, a napot pedig Révész Richárd Latin Quintett koncertje zárja.

Victor Vasarely – A művészet demokratizálásának eszméje – tárlatvezetés

A tárlatvezetés fókuszában Vasarely sokszorosított eljárással készült munkái, tehát szerigráfiái, fém-, plexi- és faobjektjei, illetve épületdíszítő tervei állnak.

NO GENDER, NO WAR FASHION SHOW // Akvárium

Mit jelent a férfi vagy a női energia a divatban? Kell-e ragaszkodnunk sztereotip nemi szerepeinkhez az öltözködésünkben? Van-e nemük a ruháknak? Egyáltalán, mire ez a nagy parádé a férfias és nőies stílus körül? Lehet ezt szabadabban, játékosabban kezelni? Ezt a kérdést boncolgatja Lakatos Márk és a Trojka Színházi Társulás cross dressing divatbemutatója.

Vad Art x Húszéves a Gödör

Három emeletnyi underground happening koncertekkel, workshoppal, kiállítással, performansszal.

Funderground Club // Úri Muri

A magyar underground rapszcéna újabb és régebbi, különböző stílusjegyeket képviselő előadói mutatják meg magukat egy estén.

A State of Bliss – Keep Floyding – Muzikum

Egy olyan bulira invitál benneteket Keep Floyding, ahol az együttes csodálatos vokalistái Garda Zsuzsa és Simon Edina, továbbá Haáz Imre a szaxofon és egyéb csodálatos fúvós hangszerek guruja kerülnek fókuszba. Tehát a Momentary Lapse of Reason, Division Bell, avagy a modern Floyd gyöngyszemei lesznek terítéken.

Parov Stelar // Budapest Park

Április 29-én újra hazánkban lép fel Ausztria egyik legismertebb művésze, az electro swing első számú úttörője, Parov Stelar. A turné állomása a Budapest Park, ahol egy teljesen új színpadképet láthatunk majd, különleges vizuális élményekkel, új dalokkal és még soha nem hallott feldolgozásokkal.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. április 30.)

Miről énekelnek a madarak? – Családi Tudós Túra

Tudtad, hogy az énekes madarak egymástól tanulják gyönyörű dalaikat? Egyáltalán miért kell olyan szépen trillázniuk? Miért nem csak néhány hangban fejezik ki magukat? Ezen a madárdalos kerti sétán parabola-mikrofonnal hallgathattok bele énekeikbe. Megismerhetitek továbbá ezeknek a törékeny kismadaraknak a viselkedését, szokásaikat, sőt, felfedezhetitek a madárvilág egyéb titkait is.

Lazulós SUP-túra Szigetcsépen

Egy igazán lazulós túrára invitál titeket SUP the Lifestyle egy csodás helyre: Szigetcsép rejtett nádasaiba, vadregényes titkos részeibe.

Kölyök Vasárnap – Kokopelli Jazz Matiné // Mad Garden Buda

A jazz világnapja alkalmából a Kokopelli Jazz Matiné jön el a Mad Garden Budába, akik óvodás és kisiskolás gyerekeknek adnak interaktív, játékos koncerteket.

Jótékonysági kutyás túra

Az Ürömi Állatotthon kutyusainak szervezik ezt a túrát Pilisborosjenő környékén. Ezek az állatok a gazdira találásukig kenelekben élnek és csak akkor tudnak onnan kijönni, ha önkéntesek megsétáltatják őket. Számukra ez az igazi boldogság, ez jelenti az egyik legértékesebb dolgot, a szabadságot.

Nemzetközi Jazz Nap

Ezen a napon ingyenes koncertekkel ünnepelhetitek a nemzetközi jazznapot a Madách téren.

Igloo Design Vásár

A 360 első design vásárára, ahol 11 és 16 óra között hazai designerek szuper tárgyai között válogathatsz. Lesz itt minden, ami egyedi és különleges: ruhák, táskák, kiegészítők, ékszerek és sok minden más is.

Gyere ki a hegyoldalba – Hallgassunk LGT-dalokat a Tabánban

Nem lesz színpad, színes lámpák, nincsenek fellépők, emlékbandák – csak az LGT szól a lemezeiről. Az eredeti dalok. Hallgassátok együtt az LGT dalait 3 órán át!

Braindogs // KOBUCI

Tom Waits zseniális számait, zenéjét, őrületét a világ egyik legkitűnőbb soul-blues énekese, Ian Siegal, valamint Ripoff Raskolnikov, Mischa Den Haring, Varga Lívius, Varga Laca, Frenk és Nagy Szabolcs tolmácsolja.

BringáZOO éjszakai túra

Ezen a kb. 30 km-es bringatúrán Budapest állatszobrait kereshetitek fel, miközben rácsodálkozhattok a gyönyörűen kivilágított fővárosunkra is.

Kéknyúl koncert // Barlang

Sok fúvós, egy amerikai énekhang és egy hatalmas Hammond orgona – ezek jellemzik a Kéknyúl zenéjét! Ha szereted a soult, és szívesen táncolsz funk-ritmusokra, akkor ez az este neked szól.

Hétfői, május 1-jei programok 2023-ban Budapesten

Majális Figi és Lipike háza táján

Ha angyalföldi majális, akkor Reketye sörfőzde minden ismert és titkos tételével – a (sör)csapból és a több, mint 15 féle dobozból is ők folynak majd – no meg persze virsli kolbásszal, vagy fordítva.

Felhajtóerő a Trafóban

A civil aktivizmusról szóló játékos délután programjain a vidéken működő közösségi terek, művészeti csoportok és civil szervezetek alkotói és szervezői a legkülönbözőbb formában jelenítik meg a civil aktivizmus belső hajtóerejét.

Miért félsz a Naptól? – koncert a Duna-parton // Titkos-kert-vendéglő

A magyar “nehéz” zene meghatározó szereplői jönnek össze egy baráti muzsikálásra az alter-rock és a rhythm and blues világából, hogy megmutassák, van még előre, van még izgalom és lehetőség mindkét műfajban. Szokatlan hangvételű, ám ismerős dalok, klasszikus sörözői miliőben, ahol a rock and roll, a sanzon és a vers új köntösben, szabadon kergetőzik közöttünk.

Ziggy Alberts – Rewind Tour, support: Tay Oskee // A38

Az énekes-dalszerző lágy folk dalai őszinte történetek gyűjteményei, amelyeket az utazás, a természet és személyes élményei ihletnek – egy olyan élet történetei, amit mindig függetlenül, a saját értékei szerint él. Az ausztrál művész magyar felmenőkkel is büszkélkedhet, ezért is ígérkezik különlegesnek első hazai koncertje az A38 Hajón.

Dürer Kertnyitás: Korai Öröm koncert, after: Infragandhi

Május 1-től ismét teljes gőzzel megindul a Dürer kerti élet! Izzítják a bográcsokat, leporolják a kerti grillt és a Duna-parti nyugágyakat, és persze érkeznek a kertszínpadi koncertek is. Az első nap a Korai Öröm zenél nektek.

