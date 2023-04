9 zseniális program és fesztivál országszerte, amit nem érdemes kihagyni idén májusban

Májustól kezdve már javában tart a fesztiválszezon, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy mi is alig tudtunk válogatni a szuper programlehetőségek közül. Azért megpróbáltuk összegyűjteni a legjobbakat, hogy biztosan ne unatkozzatok ebben a hónapban sem.

Avasi Borangolás, Miskolc (2023. május 11-13.)

Miskolc legnagyobb borgasztronómiai rendezvénye idén is felpezsdíti a történelmi avasi pincesorokat. Az Avasi Borangoláson a macskaköves, kanyargós utcák páratlan hangulattal telnek meg, hívogatnak a borospincék, a titokzatos ösvények pedig felfedezésre csábítanak. Május 11. és 13. között 68 helyszínen mintegy 97 borászattal és gasztropontokkal találkozhatnak a látogatók, a remek programok mellett. A zenei sokszínűségről többek között a Csík Zenekar, Djabe, Sub Bass Monster és az NKS gondoskodik, míg a változatos gasztrokínálat középpontjába idén a BBQ kerül. Mindemellett számos borszakmai, gyermek- és sportprogram is várja a borangolókat. A rendezvény ingyenes!

Weboldal

Öt Templom Fesztivál, Győr (2023. május 11-15.)

Idén 18. alkalommal, május 11. és 15. között kerül megrendezésre Győrben az Öt Templom Fesztivál. Az esemény legfőbb célja ezúttal is az, hogy a különböző vallások és kultúrák sokszínűségének szépségét hirdessék, ezzel pedig elfogadásra buzdítsák az embereket. A fesztivál helyszínéül öt, eltérő vallási nézetű felekezet temploma szolgál, ezek mindegyikében szerveznek színházi és irodalmi előadásokat, képzőművészeti és zenei programokat. Emellett Székely Zoltán művészettörténész vezetett túrák keretében ismerteti a látogatókkal az egyes vallások hitbéli és építészeti sajátosságait.

Weboldal

Szegedi Borfesztivál (2023. május 12-21.)

Hazánk leghosszabb gasztrokulturális fesztiváljaként tartják számon az ingyenes, tíznapos Szegedi Borfesztivált, amelyet idén május 12. és 21. között tartanak. A Dóm téri kavalkádban lesz minden, ami szem-szájnak (és fülnek) ingere. Összesen 160 borászat vonul fel a fesztiválon, képviselve mind a 22 magyar borvidéket, de a gasztronómiai különlegességek sem maradnak ki a kínálatból. A Széchenyi téren két színpadon szól majd a jazz, a blues és a folk, na meg a sztárfellépők, hiszen színpadra lép többek között a Groovehouse, Roy és Ádám, Trap kapitány és a Tha Shudras, valamint Vavra Bence.

Weboldal

House Piknik – Nagy Piknik, Pilisborosjenő (2023. május 20.)

Hivatalosan is megünnepelhetjük a napsütéses szezon beköszöntét a pilisborosjenői House Piknik hangulatos eseményén. A helyszín a téglagyár melletti, gyönyörű fákkal körülölelt mező, ahol extra látványvilággal ötvözött, éjszakába nyúló lemezpörgetésre számíthattok. Ezen a különleges tech-house zenékkel tarkított bulin lesz minden, ami egy jó bulihoz kell: zene, tánc, finom ételek, a kedvenc italaid és egy kellemes piknik a barátaiddal. Siessetek, mert jegyek már csak korlátozott számban kaphatók!

Facebook

Etyeki Piknik (2023. május 20.)

Az Etyeki Piknik már sokak számára ismerős lehet, hiszen évek óta nagy sikere van a helyi pincészetek között kialakított fesztiválnak. Május 20-án azonban nemcsak nyitott pincékkel, ízletes ételekkel és vásárokkal készülnek, hanem egy utánozhatatlan Szőlőskerti Partyra invitálnak benneteket. Az egynapos fesztivál részletes programjáról a későbbiekben értesülhettek, de nem csak ezért érdemes követni az Etyeki Piknik eseményeit, hiszen a hétvégi nyitott pincék mellett különféle tematikus programok várnak titeket minden hónapban.

Weboldal

Zsolnay Piknik, Pécs (2023. május 20-21.)

A május 20. és 21. között megrendezett Zsolnay Pikniken igazi kulturális csemegékkel várnak benneteket a szabadban, hangulatos piknikkel egybekötve. A különböző programok központjában a zene, a kiállítások, a gasztronómia és a gyerekeknek szóló szórakozás áll, így a család minden tagja találhat magának élvezettel teli időtöltést. A fellépők sorát többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duója, a Kollár-Klemencz Kamarazenekar és a Kozma Orsi Quartet erősíti, de a 41. Magyar Sajtófotó Kiállítás lenyűgöző tárlatát sem szabad kihagyni.

Weboldal

Zsámbéki Pünkösdi Fesztivál (2023. május 26-28.)

Idén második alkalommal, május 26. és 28. között ismét egy nagyszabású fesztivállal nyitja meg a szezont a Zsámbéki Nyári Színház állandó helyszíne. A Zichy-kastély udvarán felállított színpad zseniális programoknak ad helyet a háromnapos zenei program alkalmából, így többek között láthatjuk majd a 30Y: Resti formációt, a Felefántot, Wunderlich Józsefet és nem utolsó sorban Henri Gonzót és a Papírsárkányokat is. Mindehhez az ősfás kastélyudvar varázslatos látványa társul. Jegyek már kaphatók a Zsámbéki Színház honlapján.

Weboldal

Gyulai Pálinkafesztivál (2023. május 26-28.)

Gyula, a pálinka fővárosaként idén 23. alkalommal rendezi meg a Gyulai Pálinkafesztivált, ahol minden az egyik legfőbb és legismertebb hazai hungarikumunk körül forog majd. A háromnapos esemény során a legnagyobb pálinkafőzdék települnek ki a várnegyedbe, a kóstolás mellett pedig számtalan izgalmas programmal, pálinkaversennyel és nagyszabású koncertekkel is készülnek majd az érdeklődőknek. Az eseményen fellép többek között Korda György és Balázs Klári, a BSW, a Tankcsapda és Horváth Tamás is, napijegyek és bérletek pedig már kaphatók!

Weboldal

Tatai Patara – Török kori történelmi fesztivál (2023. május 26-28.)

A tatai vár és az Öreg-tó festői környezete ad otthont a minden évben nagy népszerűségnek örvendő Tatai Patara – Török kori történelmi fesztivál nevű programsorozatnak, amely idén a pünkösdi hosszú hétvégén, május 26-28. között kerül megrendezésre. A fesztivál ideje alatt elmerülhetünk a 16-17. századi Magyarország mindennapjaiban, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségek valamelyikében, és az akkori ételek készítésébe is belekóstolhatunk. Emellett múltidéző kiállítás, lovasbemutatók, katonazenekari koncertek, történelmi színielőadások, mutatványosok és tűzzsonglőrök hozzák el a török hódoltság hamisítatlan hangulatát Tatára.

Weboldal

